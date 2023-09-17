Реал Сосьєдад - Інтер онлайн трансляція матчу

Іспанці активно розпочали гру і досягнули свого. Ведучи у рахунку господарі поля дещо віддали ініціативу супернику, але при можливості вибігали в атаку. У захисті іспанці грають поки бездоганно. До того ж, наприкінці тайму господарі поля мали всі шанси збільшувати свою перевагу.