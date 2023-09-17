Реал Сосьєдад - Інтер онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Reale Arena.
Дата проведення матчу: 20.09.2023
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд Альгвасиль, Иманоль и Симоне Индзаги розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил
Предыдущий поединок команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Реал - 17.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.
Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Прошедший поединок команди "Інтер" був зіграний проти Мілан - 16.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Інтер".
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