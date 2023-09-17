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Реал Сосьєдад - Інтер онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 20 вересня 2023, 22:00 - Reale Arena . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Реал Сосьєдад
Сан-Себастьян
1 - 0
Оновити
52'
Інтер
Милан
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Хід матчу
4' Mendez, Brais 13' Asllani, Kristjan
Хто переможе?
50 Користувачів зробило свій вибір
Реал Сосьєдад
30%
Нічия
34%
Інтер
36%
Цікаві факти
  • Real Sociedad San Sebastian haven't lost in their last 7 games.
  • Real Sociedad San Sebastian haven't lost in any of their last 14 home matches.
  • Inter Milano have a winning streak of 7 matches.
  • Inter Milano haven't lost in their last 8 games.
  • Inter Milano have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Inter Milano have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Inter Milano have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Real Sociedad San Sebastian wins 1st half in 45% of their matches, Inter Milano in 45% of their matches.
  • Real Sociedad San Sebastian wins 45% of halftimes, Inter Milano wins 45%.
  • When Real Sociedad San Sebastian leads 1-0 at home, they win in 68% of their matches.
  • When Inter Milano leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Inter Milano is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • Inter Milano's performance of the last 5 matches is better than Real Sociedad San Sebastian's.
  • Real Sociedad San Sebastian scores 1.38 goals when playing at home and Inter Milano scores 1.74 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.09.2023 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Реал Сосьєдад П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.09.2023 - 15:00 Реал Сосьєдад 5 - 3 Завершено Гранада В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.08.2023 - 20:30 Лас-Пальмас 0 - 0 Завершено Реал Сосьєдад Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.08.2023 - 18:00 Реал Сосьєдад 1 - 1 Завершено Сельта Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.08.2023 - 18:00 Реал Сосьєдад 1 - 1 Завершено Жирона Н
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Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2023/2024
16.09.2023 - 19:00 Інтер 5 - 1 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2023/2024
03.09.2023 - 19:30 Інтер 4 - 0 Завершено Фіорентина В
Чемпіонат Італії 2023/2024
28.08.2023 - 21:45 Кальярі 0 - 2 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2023/2024
19.08.2023 - 21:45 Інтер 2 - 0 Завершено Монца В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
10.06.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Інтер П
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Головні події
13'
Asllani, Kristjan
ГООЛ! Mendez, Brais
4'
Хто переможе?
50 Користувачів зробило свій вибір
Реал Сосьєдад
30%
Нічия
34%
Інтер
36%
Склади команд
1
Remiro, Alex
17
Tierney, Kieran
24
Le Normand, Robin
5
Zubeldia, Igor
18
Traore, Hamari
8
Мікель Меріно
4
Zubimendi, Martin
23
Mendez, Brais
10
Oyarzabal, Mikel
7
Barrenetxea, Ander
14
Take
1
Sommer, Yann
28
Бенжамен Павар
6
De Vrij, Stefan
95
Алессандро Бастоні
2
Dumfries, Denzel
23
Ніколо Барелла
21
Asllani, Kristjan
22
Генріх Мхітарян
30
Augusto, Carlos
8
Марко Арнаутовіч
10
Martinez, Lautaro
Стартовий склад
  • 10
    Oyarzabal, Mikel
    Форвард
  • 7
    Barrenetxea, Ander
    Півзахисник
  • 14
    Take
    Півзахисник
  • 8
    Мікель Меріно
    Півзахисник
  • 4
    Zubimendi, Martin
    Півзахисник
  • 23
    Mendez, Brais
    4
  • 17
    Tierney, Kieran
    Півзахисник
  • 24
    Le Normand, Robin
    Захисник
  • 5
    Zubeldia, Igor
    Півзахисник
  • 18
    Traore, Hamari
  • 1
    Remiro, Alex
    Воротар
  • 8
    Марко Арнаутовіч
    Форвард
  • 10
    Martinez, Lautaro
    Форвард
  • 2
    Dumfries, Denzel
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 21
    Asllani, Kristjan
    Півзахисник
    13
  • 22
    Генріх Мхітарян
    Півзахисник
  • 30
    Augusto, Carlos
    Півзахисник
  • 28
    Бенжамен Павар
    Півзахисник
  • 6
    De Vrij, Stefan
    Захисник
  • 95
    Алессандро Бастоні
    Захисник
  • 1
    Sommer, Yann
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Альгвасиль, Иманоль
  • Симоне Индзаги
Статистика матчу
5
Удари в отвір
2
Удари повз
1
11
Штрафні
8
3
Кутові
1
Сейви
4
7
Фоли
8
ЖК
1
48%
Володіння м'ячем
52%
1
Офсайди
3
3
Блоковано ударів
LIVE
Трансляція матчу Реал Сосьєдад - "Інтер"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
48'
Небезпечний момент
Мендес зі штрафного пробивав у ближній кут, але уважно зіграв Зомер. Іспанці активно починають другйи тайм.
46'
У перерві тренери обійшлися без замін. Тренерський штаб "Інтера" поки що вирішив нічого кардинально не змінювати.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Іспанці активно розпочали гру і досягнули свого. Ведучи у рахунку господарі поля дещо віддали ініціативу супернику, але при можливості вибігали в атаку. У захисті іспанці грають поки бездоганно. До того ж, наприкінці тайму господарі поля мали всі шанси збільшувати свою перевагу.
Свисток
Перший тайм завершився - 1:0!
Інфо
До першого тайму арбітр компенсував одну хвилину.
41'
Небезпечний момент
Після шикарної подачі Кубо з флангу пробивав Ле Норман, але повз ворота. Захисники "Інтера" просто дивилися і не знали що робити у цьому епізоді.
39'
Інфо
В італійців лише один удар у напрямку воріт і жодного у площину воріт. Іспанці встигли п'ять разів пробити по воротам - два у площину.
36'
Без швидкості та нестандартних дій пройти такий організований захист гості не зможуть. Поки що роботи у Реміро немає.
33'
У ці хвилини багато боротьби у центрі поля. Варто відзначити солідну гру іспанців, які впевнено грають за рахунком.
30'
Інфо
У нас майже рівність у відсотку володіння м'ячем - 51% проти 49% на користь італійської команди.
27'
Темп матчу у нас дещо сповільнився. Варто віддати належне захисникам іспанської команди, яким поки що вдається закрити лідерів "Інтера".
24'
Меріно віддавав розрізну передачу у штрафну на Субіменді, але точності цій передачі забракло.
21'
Офсайд
Арнаутович виходив один на один, але зіграв не уважно і опинився поза грою. Непогана атака гостей.
19'
Після подачі Дюмфріса пробивав головою Брозовіч, але набагато вище воріт.
17'
З конструктивом у італійців поки що суттєві проблеми. Пройти організований захист суперників вони не можуть.
14'
Жовта картка
Перше попередження у нашому матчі. За грубу гру у центрі поля арбітр покарав Асллані.
13'
Іспанці наразі віддали ініціативу супернику і розраховують на контратаки.
11'
Одна із перших акцентованих атак "Інтера". Проте, на подачу Мхітаряна не зміг відгукнутися Арнаутович.
8'
У гостей на перших хвилинах м'яч не тримається. Відзначимо високий пресинг іспанців, який не дозволяє суперникам виходити в атаку.
5'
Гоооол!!!
Сміливо розпочали гру іспанці і досягнули свого. Після помилки Бастоні у кут воріт пробив Мендес - 1:0.
4'
Перший удар у площину воріт. Після подачі з флангу головою пробивав у дальній кут Мендес, але прямо в руки голкіперу.
3'
На початку зустрічі йде боротьба за ініціативу. Більше поки що контролюють м'яч господарі поля.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Інтер" (запасні): Аудеро, Ді Дженнаро, Ачербі, Бісек, Дарміан, Дімарко, Классен, Санчес, Тюрам, Фраттезі
"Інтер" (стартовий склад): Зомер - Павар, де Врей, Бастоні, Дюмфріс, Барелла, Асллані, Мхітарян, Аугусто, Мартінес, Артаутовіч
Інфо
"Реал Сосьєдад" (запасні): Марреро, Аєса, Гонсалес, Захарян, Магунаселая, Муньйос, Одріосола, Пачеко, Садік, Шо, Тур'єнтес
Інфо
"Реал Сосьєдад" (стартовий склад): Реміро - Тірні, Ле Норман, Субельдія, Траоре, Барренечеа, Субіменді, Меріно, Мендес, Оярсабаль, Кубо
Інтер" розпочав сезон 2:0 над "Монцею" та "Кальярі", а потім розгромив "Фіорентину" (4:0) та "Мілан" (5:1). "Сосьєдад" розпочав сезон з трьох нічиїх, а розгром "Гранади" (5:3) має додати команді впевненості у власних силах. До того ж, команда змогла дати бій "Реалу" (1:2).
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу першого туру групового турніру ЛЧ між "Реал Сосьєдадом" та "Інтером". Гра розпочнеться 0 22:00.
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Анонс матчу Реал Сосьєдад - "Інтер" 20.09.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Reale Arena.

Дата проведення матчу: 20.09.2023
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Альгвасиль, Иманоль и Симоне Индзаги розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал Сосьєдад - "Інтер" можна подивитися 20.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Реал Сосьєдад - "Інтер", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Предыдущий поединок команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Реал - 17.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший поединок команди "Інтер" був зіграний проти Мілан - 16.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Слідкуйте за результатами матчу Реал Сосьєдад - "Інтер" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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