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ПСВ - Боруссія онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 20 лютого 2024, 22:00 - Филипс . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Срдян Йованович
Рейтинг матчу:
ПСВ
Эйндховен
0 - 0
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17'
Боруссія
Дортмунд
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Хід матчу
Хто переможе?
60 Користувачів зробило свій вибір
ПСВ
32%
Нічия
33%
Боруссія
35%
Цікаві факти
  • PSV Eindhoven haven't lost in their last 4 games.
  • Borussia Dortmund haven't won in their last 5 games.
  • PSV Eindhoven have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Borussia Dortmund have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • PSV Eindhoven wins 1st half in 56% of their matches, Borussia Dortmund in 43% of their matches.
  • PSV Eindhoven wins 56% of halftimes, Borussia Dortmund wins 43%.
  • The winner of their last meeting was Borussia Dortmund.
  • On their last meeting Borussia Dortmund won by 3 goals.
  • When PSV Eindhoven leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When Borussia Dortmund leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When PSV Eindhoven is down 0-1 home, they win 37% of their matches.
  • When Borussia Dortmund is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Borussia Dortmund has better performance than PSV Eindhoven.
  • PSV Eindhoven's performance of the last 5 matches is better than Borussia Dortmund's.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • PSV Eindhoven scores 2.65 goals when playing at home and Borussia Dortmund scores 2.2 goals when playing away (on average).
  • PSV Eindhoven have won 4 home matches in a row.
  • PSV Eindhoven haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • Borussia Dortmund haven't lost in their last 11 games.
  • Borussia Dortmund have lost none of their last 5 away matches.
  • Borussia Dortmund's performance of the last 5 matches is better than PSV Eindhoven's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Останні матчі - ПСВ
Чемпіонат Нідерландів 2023/2024
16.02.2024 - 21:00 ПСВ 2 - 0 Завершено Хераклес В
Чемпіонат Нідерландів 2023/2024
11.02.2024 - 17:45 Волендам 1 - 5 Завершено ПСВ В
Чемпіонат Нідерландів 2023/2024
03.02.2024 - 21:00 Аякс 1 - 1 Завершено ПСВ Н
Чемпіонат Нідерландів 2023/2024
27.01.2024 - 19:45 ПСВ 2 - 0 Завершено Алмере В
Кубок Нідерландів 2023/2024
24.01.2024 - 21:00 Феєноорд 1 - 0 Завершено ПСВ П
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Останні матчі - Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
17.02.2024 - 16:30 Вольфсбург 1 - 1 Завершено Боруссія Н
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
09.02.2024 - 21:30 Боруссія 3 - 0 Завершено Фрайбург В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
02.02.2024 - 21:30 Гайденгайм 0 - 0 Завершено Боруссія Н
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
28.01.2024 - 18:30 Боруссія 3 - 1 Завершено Бохум В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
20.01.2024 - 16:30 Кельн 0 - 4 Завершено Боруссія В
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Хто переможе?
60 Користувачів зробило свій вибір
ПСВ
32%
Нічия
33%
Боруссія
35%
Склади команд
Стартовий склад
  • 27
    Ірвінг Лосано
    Півзахисник
  • 9
    Люк де Йонг
    Форвард
  • 11
    Bakayoko, Johan
    Форвард
  • 34
    Saibari, Ismael
    Півзахисник
  • 23
    Veerman, Joey
    Півзахисник
  • 10
    Tillman, Malik
    Півзахисник
  • 8
    Dest, Sergino
    Захисник
  • 18
    Олів'є Боскальї
    Захисник
  • 22
    Schouten, Jerdy
  • 3
    Teze, Jordan
  • 1
    Benitez, Walter
    Воротар
  • 14
    Fullkrug, Niclas
    Форвард
  • 21
    Malen, Donyell
    Форвард
  • 11
    Марко Ройс
    Півзахисник
  • 10
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
  • 20
    Sabitzer, Marcel
  • 23
    Емре Джан
    Півзахисник
  • 26
    Ryerson, Julian
  • 15
    Матс Хуммельс
    Захисник
  • 4
    Schlotterbeck, Nico
  • 22
    Maatsen, Ian
    Півзахисник
  • 1
    Kobel, Gregor
    Воротар
  • 33
    Meyer, Alexander
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Петер Бос
  • Эдин Терцис
Статистика матчу
2
Штрафні
1
1
Кутові
1
Фоли
2
43%
Володіння м'ячем
57%
LIVE
Трансляція матчу ПСВ - "Боруссія"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
11'
Навіс Лосано майже дійшов до де Йонга, але Маєр в останній момент вдало зіграв на виході.
8'
ПСВ на перших хвилинах грає першим номером. Боруссія пристосовується до суперника, працює проти мʼяча.
4'
Вже повернувся в гру Фюллькруг, отримавши допомогу від медиків. Дортмунд, до речі, вже виконав одну вимушену заміну. Ще до початку матчу Маєр замінив Кобеля, який травмувався на розминці.
2'
Фюллькруг отримав пошкодження після зіткнення з Боскальї. Сподіваємося, що він зможе продовжити зустріч.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Срджан Йованович (Сербія).
Запасні: Ватерман (в), Дроммел (в), Бабаді, ван Анхолт, Мауро Жуніор, Обіспо, Пепі, Рамалью, Самбо.
Інфо
Стартовий склад ПСВ: Бенітес — Дест, Боскальї, Схаутен, Тезе — Сайбарі, Верман, Тільман — Лосано, де Йонг (к), Лосано. Головний тренер — Петер Бош.
Запасні: Лотка (в), Байно-Гіттенс, Бамба, Бенсебаїні, Брандт, Ветьєн, Вольф, Дюранвіль, Мукоко, Озкан.
Інфо
Стартовий склад Боруссії: Маєр — Матсен, Шлоттербек, Гуммельс, Рюерсон — Джан (к), Забітцер — Санчо, Ройс, Мален — Фюллькруг. Головний тренер — Едін Терзич.
Коротко нагадаємо про шлях команд у цьому розіграші турніру. Боруссія виграла «групу смерті», випередивши ПСЖ, Мілан і Ньюкасл. ПСВ став другим у квартеті з Арсеналом, Лансом і Севільєю.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між ПСВ і Боруссією Дортмунд.
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Анонс матчу ПСВ - "Боруссія" 20.02.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

між командою ПСВ (Эйндховен) та командою "Боруссія" (Дортмунд) проходитиме в рамках по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Филипс.

Дата проведення матчу: 20.02.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Петер Бос и Эдин Терцис розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ПСВ (Эйндховен)
Рік заснування ПСВ (Эйндховен): 1913
Країна: Нидерланды
Тренер: Филлип Коку

команди ПСВ був зіграний проти Хераклес - 16.02.2024, у рамках Чемпіонат Нідерландів 2023/2024 та закінчився перемогою команди ПСВ.

Команда гостей

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Эдин Терзич

команди "Боруссія" був зіграний проти Вольфсбург - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу ПСВ - "Боруссія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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