ПСВ - Боруссія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ПСВ - "Боруссія" 20.02.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

між командою ПСВ (Эйндховен) та командою "Боруссія" (Дортмунд) проходитиме в рамках по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Филипс.

Дата проведення матчу: 20.02.2024

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Петер Бос и Эдин Терцис розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ПСВ (Эйндховен)

Рік заснування ПСВ (Эйндховен): 1913

Країна: Нидерланды

Тренер: Филлип Коку



команди ПСВ був зіграний проти Хераклес - 16.02.2024, у рамках Чемпіонат Нідерландів 2023/2024 та закінчився перемогою команди ПСВ.

Команда гостей

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)

Рік заснування "Боруссия" (Дортмунд): 1909

Країна: Германия

Тренер: Эдин Терзич



команди "Боруссія" був зіграний проти Вольфсбург - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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