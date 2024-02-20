Боруссія - ПСВ онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Боруссія" - ПСВ 13.03.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

між командою "Боруссія" (Дортмунд) та командою ПСВ (Эйндховен) проходитиме в рамках по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Сигнал Идуна Парк.

Дата проведення матчу: 13.03.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Боруссія" (Дортмунд) та командою ПСВ (Эйндховен):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ПСВ та "Боруссія" у попередньому футбольному матчі 20.02.2024 закінчилось : 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)

Рік заснування "Боруссія" (Дортмунд): 1909

Країна: Германия

Тренер: Эдин Терзич



команди "Боруссія" був зіграний проти Вердер - 09.03.2024, у рамках Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Боруссія".

Команда гостей

Назва: ПСВ (Эйндховен)

Рік заснування ПСВ (Эйндховен): 1913

Країна: Нидерланды

Тренер: Филлип Коку



команди ПСВ був зіграний проти - 08.03.2024, у рамках Чемпіонат Нідерландів 2023/2024 та закінчився перемогою команди ПСВ.

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