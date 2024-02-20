Боруссія - ПСВ онлайн трансляція матчу

між командою "Боруссія" (Дортмунд) та командою ПСВ (Эйндховен) проходитиме в рамках по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Сигнал Идуна Парк.
Дата проведення матчу: 13.03.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь "Боруссія" (Дортмунд) та командою ПСВ (Эйндховен):
між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ПСВ та "Боруссія" у попередньому футбольному матчі 20.02.2024 закінчилось : 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссія" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Эдин Терзич
команди "Боруссія" був зіграний проти Вердер - 09.03.2024, у рамках Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Боруссія".
Назва: ПСВ (Эйндховен)
Рік заснування ПСВ (Эйндховен): 1913
Країна: Нидерланды
Тренер: Филлип Коку
команди ПСВ був зіграний проти - 08.03.2024, у рамках Чемпіонат Нідерландів 2023/2024 та закінчився перемогою команди ПСВ.
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