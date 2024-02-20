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Боруссія - ПСВ онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 13 березня 2024, 22:00 - Сигнал Идуна Парк . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Даниеле Орсато
Рейтинг матчу:
Боруссія
Дортмунд
До початку
00 : 00 : 00
ПСВ
Эйндховен
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Хто переможе?
43 Користувачів зробило свій вибір
Боруссія
49%
Нічия
26%
ПСВ
26%
Цікаві факти
  • PSV Eindhoven haven't lost in their last 8 games.
  • The result of the first leg: PSV Eindhoven - Borussia Dortmund 1-1.
  • Borussia Dortmund have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • PSV Eindhoven have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Borussia Dortmund wins 1st half in 44% of their matches, PSV Eindhoven in 56% of their matches.
  • Borussia Dortmund wins 44% of halftimes, PSV Eindhoven wins 56%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Borussia Dortmund leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When PSV Eindhoven leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When Borussia Dortmund is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When PSV Eindhoven is down 1-0 away, they win 60% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Borussia Dortmund has better performance than PSV Eindhoven.
  • PSV Eindhoven's performance of the last 5 matches is better than Borussia Dortmund's.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Borussia Dortmund scores 2.44 goals when playing at home and PSV Eindhoven scores 2.54 goals when playing away (on average).
  • PSV Eindhoven have a winning streak of 3 matches away from home.
  • PSV Eindhoven have lost none of their last 4 away matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Боруссія
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
ПСВ
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.02.2024 - 22:00 ПСВ 1 - 1 Завершено Боруссія
Останні матчі - Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
09.03.2024 - 19:30 Вердер 1 - 2 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
02.03.2024 - 16:30 Уніон 0 - 2 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
25.02.2024 - 18:30 Боруссія 2 - 3 Завершено Хоффенхайм П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.02.2024 - 22:00 ПСВ 1 - 1 Завершено Боруссія Н
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
17.02.2024 - 16:30 Вольфсбург 1 - 1 Завершено Боруссія Н
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Останні матчі - ПСВ
Чемпіонат Нідерландів 2023/2024
08.03.2024 - 21:00 Go Ahead Eagles 0 - 1 Завершено ПСВ В
Чемпіонат Нідерландів 2023/2024
03.03.2024 - 15:30 ПСВ 2 - 2 Завершено Феєноорд Н
Чемпіонат Нідерландів 2023/2024
24.02.2024 - 21:00 Зволле 1 - 7 Завершено ПСВ В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.02.2024 - 22:00 ПСВ 1 - 1 Завершено Боруссія Н
Чемпіонат Нідерландів 2023/2024
16.02.2024 - 21:00 ПСВ 2 - 0 Завершено Хераклес В
Показати більше
Хто переможе?
43 Користувачів зробило свій вибір
Боруссія
49%
Нічия
26%
ПСВ
26%
LIVE
Трансляція матчу "Боруссія" - ПСВ
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Інфо
"ПСВ" (стартовий склад): Бенітес - Бакайоко, Боскальї, Верман, де Йонг, Дест, Жуніор, Схаутен, Тезе, Тіл, Тільман
Інфо
"Боруссія" (стартовий склад): Кобель - Брандт, Гуммельс, Джан, Забітцер, Зюле, Мален, Матсен, Озкан, Санчо, Фуллькруг
Запрошуємо вас на текстову трансляцію другого матчу 1/8 фіналу ЛЧ, в якому "Боруссія" прийматиме "ПСВ". Перший матч завершився внічию - 1:1.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Боруссія" - ПСВ 13.03.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

між командою "Боруссія" (Дортмунд) та командою ПСВ (Эйндховен) проходитиме в рамках по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Сигнал Идуна Парк.

Дата проведення матчу: 13.03.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Боруссія" (Дортмунд) та командою ПСВ (Эйндховен):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ПСВ та "Боруссія" у попередньому футбольному матчі 20.02.2024 закінчилось : 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Боруссія" - ПСВ можна подивитися 13.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Боруссія" - ПСВ, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссія" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Эдин Терзич

команди "Боруссія" був зіграний проти Вердер - 09.03.2024, у рамках Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Боруссія".

Команда гостей

Назва: ПСВ (Эйндховен)
Рік заснування ПСВ (Эйндховен): 1913
Країна: Нидерланды
Тренер: Филлип Коку

команди ПСВ був зіграний проти - 08.03.2024, у рамках Чемпіонат Нідерландів 2023/2024 та закінчився перемогою команди ПСВ.

Слідкуйте за результатами матчу "Боруссія" - ПСВ онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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