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Реал Сосьєдад - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 05 березня 2024, 22:00 - Reale Arena . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Реал Сосьєдад
Сан-Себастьян
0 - 1
Оновити
35'
Парі Сен-Жермен
Париж
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Хід матчу
15' Кіліан Мбаппе 28' Mendes, Nuno
Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Реал Сосьєдад
36%
Нічия
21%
Парі Сен-Жермен
44%
Цікаві факти
  • Real Sociedad San Sebastian have played 7 home matches in a row without winning.
  • Paris Saint-Germain haven't lost in their last 20 games.
  • Paris Saint-Germain have a winning streak of 5 matches away from home.
  • Paris Saint-Germain have lost none of their last 10 away matches.
  • The result of the first leg: Paris Saint-Germain - Real Sociedad San Sebastian 2-0.
  • Paris Saint-Germain have scored at least one goal for 26 consecutive matches.
  • Real Sociedad San Sebastian wins 1st half in 32% of their matches, Paris Saint-Germain in 50% of their matches.
  • Real Sociedad San Sebastian wins 32% of halftimes, Paris Saint-Germain wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Paris Saint-Germain.
  • On their last meeting Paris Saint-Germain won by 2 goals.
  • When Real Sociedad San Sebastian leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Paris Saint-Germain's performance of the last 5 matches is better than Real Sociedad San Sebastian's.
  • Real Sociedad San Sebastian scores 1.44 goals when playing at home and Paris Saint-Germain scores 2.15 goals when playing away (on average).
  • Real Sociedad San Sebastian have a losing streak of 3 matches at home.
  • Real Sociedad San Sebastian have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Real Sociedad San Sebastian have lost 3 matches in a row.
Особисті зустрічі
Реал Сосьєдад
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
14.02.2024 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 0 Завершено Реал Сосьєдад
Останні матчі - Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.03.2024 - 15:00 Севілья 3 - 2 Завершено Реал Сосьєдад П
Кубок Іспанії 2023/2024
27.02.2024 - 22:30 Реал Сосьєдад 1 - 1 Завершено Мальорка Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
23.02.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 1 - 3 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
18.02.2024 - 19:30 Мальорка 1 - 2 Завершено Реал Сосьєдад В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
14.02.2024 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 0 Завершено Реал Сосьєдад П
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Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2023/2024
01.03.2024 - 22:00 Монако 0 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен Н
Чемпіонат Франції 2023/2024
25.02.2024 - 18:05 Парі Сен-Жермен 1 - 1 Завершено Ренн Н
Чемпіонат Франції 2023/2024
17.02.2024 - 22:00 Нант 0 - 2 Завершено Парі Сен-Жермен В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
14.02.2024 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 0 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Франції 2023/2024
10.02.2024 - 22:00 Парі Сен-Жермен 3 - 1 Завершено Лілль В
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Головні події
28'
Mendes, Nuno
15'
Кіліан Мбаппе ГООЛ!
Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Реал Сосьєдад
36%
Нічия
21%
Парі Сен-Жермен
44%
Склади команд
1
Remiro, Alex
25
Galan, Javi
24
Le Normand, Robin
5
Zubeldia, Igor
18
Traore, Hamari
8
Мікель Меріно
4
Zubimendi, Martin
23
Mendez, Brais
11
Becker, Sheraldo
10
Oyarzabal, Mikel
14
Kubo, Takefusa
99
Джанлуїджі Доннарумма
2
Hakimi, Achraf
35
Beraldo, Lucas
21
Hernandez, Lucas
25
Mendes, Nuno
33
Zaire Emery, Warren
17
Vitinha
8
Ruiz, Fabian
10
Усман Дембеле
7
Кіліан Мбаппе
29
Barcola, Bradley
Стартовий склад
  • 11
    Becker, Sheraldo
    Форвард
  • 10
    Oyarzabal, Mikel
    Форвард
  • 14
    Kubo, Takefusa
    Півзахисник
  • 8
    Мікель Меріно
    Півзахисник
  • 4
    Zubimendi, Martin
    Півзахисник
  • 23
    Mendez, Brais
  • 25
    Galan, Javi
    Захисник
  • 24
    Le Normand, Robin
    Захисник
  • 5
    Zubeldia, Igor
    Півзахисник
  • 18
    Traore, Hamari
  • 1
    Remiro, Alex
    Воротар
  • 10
    Усман Дембеле
    Форвард
  • 7
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
    15
  • 29
    Barcola, Bradley
    Форвард
  • 33
    Zaire Emery, Warren
    Півзахисник
  • 17
    Vitinha
    Півзахисник
  • 8
    Ruiz, Fabian
    Півзахисник
  • 2
    Hakimi, Achraf
    Захисник
  • 35
    Beraldo, Lucas
    Захисник
  • 21
    Hernandez, Lucas
    Захисник
  • 25
    Mendes, Nuno
    Захисник
    28
  • 99
    Джанлуїджі Доннарумма
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Альгвасиль, Иманоль
  • Луис Энрике
Статистика матчу
Удари повз
1
45%
Володіння м'ячем
55%
1
Удари в отвір
3
4
Штрафні
5
1
Кутові
2
Сейви
1
4
Фоли
3
ЖК
1
1
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу Реал Сосьєдад - "Парі Сен-Жермен"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
30'
Небезпечний момент
Парижани заробили право на перший кутовий у цьому матчі і розіграли його, а потім Дембеле виконав навіс, але для господарів це був доволі легка здобич і вони вибили м'яч
29'
Небезпечний момент
Дуже небезпечна атака ПСЖ! Дембеле прострелив з правого флангу і Мбаппе бив в один дотик у ближній кут, але знову Реміро врятував свою команду та перевів м'яч на кутовий
28'
Жовта картка
Кубо перехопи м'яч при передачі на Мендеша і той сфолив проти нього у центральній частині поля чим і змусив арбітра вперше у сьогоднішньому матчі дістати з кишені жовту картку
24'
Інфо
Минула половина першого тайму, а статистика повністю на боці парижан. Вони володіють м'ячем 55% часу, а також завдали чотири удари по воротах, з яких три були у площину. У Ла Реалу всього один удар по воротах, він же у площину
21'
Офсайд
Мбаппе знову отримав закидання від партнера, але цього разу він знаходився у положенні поза грою
21'
Чергова спроба атаки господарів закінчилася порушенням правил в атаці
19'
Інфо
У матчі невелика затримка. Удар Мбаппе був таким потужним, що сітка на воротах Реміро порвалася і стюарти повинні швидко її полагодити
18'
Арбітр чекає перегляду VAR на предмет легітимності голу
15'
Гоооол!!!
ГОЛ! Гол імені Кіліана Мбаппе! Француз отримав передачу на хід від Деиюеле у штрафний майданчику, де зміг переграти Субельдію, а після цього пробив поміж трьох захисників і м'яч залетів прямісінько під дальню стійку! Рахунок відкривають парижани 1:0
13'
Поки на полі доволі рівна боротьба і жодному з колективів не можна віддати перевагу
10'
Небезпечний момент
Просто неймовірний простріл від Мбаппе з лівого флангу і Баркола намагався переправити м'яч у сітку, але цьому завадив Реміро, який встиг зреагувати на цей удар
8'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили іспанці і після навісу та декількох спроб направити м'яч у сітку, все ж було завдано удару і м'яч прилетів у руки Доннаруми
7'
Дуже небезпечна атака Ла Реалу закінчилася навісом і Мендеш вибивав головою, а м'яч ледве не залетів у дальній кут, проте вийшов на кутовий
5'
При першій спробі атаки гостей Мбаппе спробував пробити з лінії штрафного майданчику, проте м'яч полетів над поперечиною
3'
Під час однієї з перших спроб атаки Траоре отримав ушкодження і тепер потребує допомоги лікарів
1'
Свисток
Майкл Олівер дає стартовий свисток. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готуються розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу з Англії: Майкл Олівер
Головний тренер ПСЖ: Луїс Енріке
На лаві запасних: Гаду, Коло Муані, Лі Кан Ін, Маркіньйос, Маюлу, Мукіеле, Навас, Перейра, Рамос, Солер, Тенас, Угарте
Інфо
Стартовий склад ПСЖ (4-3-3): Доннарума - Мендеш, Ернандес, Бералдо, Хакімі - Руїс, Вітінья, Заїр-Емері - Баркола, Мбаппе (с), Дембеле
Головний тренер Реал Сосьєдаду: Іманоль Альгуасіль
На лаві запасних: Андре Сілва, Арамбуру, Барренечеа, Гонсалес, Магунаселая Аргоїтія, Марін, Марреро, Оласагасті, Пачеко, Садік, Тірні, Турр'єнтес
Інфо
Стартовий склад Реал Сосьєдаду (4-4-2): Реміро - Галан, Ле Норман, Субельдія, Траоре - Брекер, Меріно, Субіменді, Мендес - Оярсабаль (с), Кубо
Нагадаємо, що попередній матч закінчився на користь парижан з рахунком 2:0
Матч пройде у Сан-Себастьяні на арені "Аноета" та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому Реал Сосьєдад прийме у гостях ПСЖ
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Анонс матчу Реал Сосьєдад - "Парі Сен-Жермен" 05.03.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

між командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) проходитиме в рамках по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Reale Arena.

Дата проведення матчу: 05.03.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж):

між командами закінчився перемогою на користь "Парі Сен-Жермен", тоді як команда Реал Сосьєдад залишилася з поразкою . Зіткнення "Парі Сен-Жермен" та Реал Сосьєдад у попередньому футбольному матчі 14.02.2024 закінчилось : 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Альгвасиль, Иманоль и Луис Энрике розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал Сосьєдад - "Парі Сен-Жермен" можна подивитися 05.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Реал Сосьєдад - "Парі Сен-Жермен", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

команди Реал Сосьєдад був зіграний проти "Севілья" - 02.03.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Севілья".

Команда гостей

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Луис Энрике

команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Монако - 01.03.2024, у рамках Чемпіонат Франції 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Реал Сосьєдад - "Парі Сен-Жермен" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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