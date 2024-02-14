Реал Сосьєдад - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

між командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) проходитиме в рамках по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Reale Arena.
Дата проведення матчу: 05.03.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж):
між командами закінчився перемогою на користь "Парі Сен-Жермен", тоді як команда Реал Сосьєдад залишилася з поразкою . Зіткнення "Парі Сен-Жермен" та Реал Сосьєдад у попередньому футбольному матчі 14.02.2024 закінчилось : 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Альгвасиль, Иманоль и Луис Энрике розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил
команди Реал Сосьєдад був зіграний проти "Севілья" - 02.03.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Севілья".
Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Луис Энрике
команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Монако - 01.03.2024, у рамках Чемпіонат Франції 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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