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Баварія - Лаціо онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 05 березня 2024, 22:00 - Альянц Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Винчич, Славко
Рейтинг матчу:
Баварія
Мюнхен
0 - 0
Оновити
35'
Лаціо
Рим
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Хід матчу
Хто переможе?
49 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
43%
Нічия
27%
Лаціо
31%
Цікаві факти
  • Bayern Munich have won 3 home matches in a row.
  • The result of the first leg: Lazio Rome - Bayern Munich 1-0.
  • Bayern Munich have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Lazio Rome have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Bayern Munich wins 1st half in 43% of their matches, Lazio Rome in 33% of their matches.
  • Bayern Munich wins 43% of halftimes, Lazio Rome wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Lazio Rome.
  • On their last meeting Lazio Rome won by 1 goals.
  • When Bayern Munich leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Lazio Rome leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Lazio Rome is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Bayern Munich has better performance than Lazio Rome.
  • Lazio Rome's performance of the last 5 matches is better than Bayern Munich's.
  • Bayern Munich have lost just 1 of their last 3 games against Lazio Rome (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Bayern Munich won 2, Lazio Rome won 1, 0 draws.
  • Bayern Munich have lost just 1 of their last 3 UEFA Champions League games against Lazio Rome.
  • Lazio Rome have won just 1 of their last 3 UEFA Champions League games against Bayern Munich.
  • Bayern Munich scores 2 goals in a match against Lazio Rome and Lazio Rome scores 1 goals against Bayern Munich (on average).
  • Average number of goals in meetings between Bayern Munich and Lazio Rome is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Bayern Munich and Lazio Rome is 1.33.
  • Bayern Munich scores 2.75 goals when playing at home and Lazio Rome scores 1.18 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Баварія
2
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Лаціо
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
14.02.2024 - 22:00 Лаціо 1 - 0 Завершено Баварія
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
17.03.2021 - 22:00 Баварія 2 - 1 Завершено Лаціо
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
23.02.2021 - 22:00 Лаціо 1 - 4 Завершено Баварія
Останні матчі - Баварія
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
01.03.2024 - 21:30 Фрайбург 2 - 2 Завершено Баварія Н
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
24.02.2024 - 19:30 Баварія 2 - 1 Завершено РБ Лейпциг В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
18.02.2024 - 18:30 Бохум 3 - 2 Завершено Баварія П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
14.02.2024 - 22:00 Лаціо 1 - 0 Завершено Баварія П
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
10.02.2024 - 19:30 Байєр 3 - 0 Завершено Баварія П
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Останні матчі - Лаціо
Чемпіонат Італії 2023/2024
01.03.2024 - 21:45 Лаціо 0 - 1 Завершено Мілан П
Чемпіонат Італії 2023/2024
26.02.2024 - 21:45 Фіорентина 2 - 1 Завершено Лаціо П
Чемпіонат Італії 2023/2024
22.02.2024 - 21:45 Торіно 0 - 2 Завершено Лаціо В
Чемпіонат Італії 2023/2024
18.02.2024 - 13:30 Лаціо 1 - 2 Завершено Болонья П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
14.02.2024 - 22:00 Лаціо 1 - 0 Завершено Баварія В
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Новини команд
Хто переможе?
49 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
43%
Нічия
27%
Лаціо
31%
Склади команд
1
Мануель Нойєр
22
Guerreiro, Raphael
15
Ерік Даєр
4
De Ligt, Matthijs
6
Kimmich, Joshua
8
Леон Горецка
45
Pavlovic, Aleksandar
42
Musiala, Jamal
25
Томас Мюллер
10
Лерой Сане
9
Kane, Harry
94
Іван Проведель
77
Адам Марушич
34
Gila, Mario
13
Алессіо Романьйолі
3
Pellegrini, Luca
8
Guendouzi, Matteo
5
Матіас Весіно
10
Луїс Альберто
7
Феліпе Андерсон
17
Чіро Іммобіле
20
Маттіа Дзакканьї
Стартовий склад
  • 9
    Kane, Harry
  • 42
    Musiala, Jamal
    Півзахисник
  • 25
    Томас Мюллер
    Півзахисник
  • 10
    Лерой Сане
    Півзахисник
  • 8
    Леон Горецка
    Півзахисник
  • 45
    Pavlovic, Aleksandar
    Півзахисник
  • 22
    Guerreiro, Raphael
  • 15
    Ерік Даєр
    Захисник
  • 4
    De Ligt, Matthijs
  • 6
    Kimmich, Joshua
    Захисник
  • 1
    Мануель Нойєр
    Воротар
  • 7
    Феліпе Андерсон
  • 17
    Чіро Іммобіле
    Форвард
  • 20
    Маттіа Дзакканьї
    Півзахисник
  • 8
    Guendouzi, Matteo
  • 5
    Матіас Весіно
    Півзахисник
  • 10
    Луїс Альберто
    Півзахисник
  • 77
    Адам Марушич
    Півзахисник
  • 34
    Gila, Mario
    Захисник
  • 13
    Алессіо Романьйолі
    Захисник
  • 3
    Pellegrini, Luca
    Захисник
  • 94
    Іван Проведель
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Томас Тухель
  • Маурицио Сарри
Статистика матчу
63%
Володіння м'ячем
37%
2
Удари в отвір
2
Удари повз
1
6
Блоковано ударів
1
Сейви
2
2
Штрафні
5
3
Кутові
1
5
Фоли
2
LIVE
Трансляція матчу "Баварія" - Лаціо
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
30'
24'
Подвійний момент виник у мюнхенців після гарного розіграшу мʼяча на чужій половині. Спочатку Мусіала намагався завершити атаку точним ударом, потім Герреру. Все, як і раніше, блокується захисниками.
16'
Знову гравцю Баварії дозволили пробити з підступів до карного. Цього разу Кейн пробивав, мʼяч після невеликого рикошету розійшовся зі стійкою.
14'
Небезпечний момент
Класний сейв від Проведела! Мусіалі дали достатньо часу після розіграшу кутового, щоб підготувати удар у дальній кут. Воротар Лаціо прочитав намір суперника та парирував постріл.
8'
Удар Мусіали в підкаті заблокував один із захисників. Вдалося пробити й після подачі з кутового, але Даєр був дуже далекий від цілі.
6'
Міг бути перший небезпечний момент у Баварії, але з таким ударом від Сане важко претендувати на реальну загрозу.
5'
Гендузі неточно пробив з межі штрафного майданчика.
2'
Команди не беруть часу на адаптацію й одразу ж ідуть в атаку. Мюнхенці вже побували у чужому карному, в «орлів» була перспективна контратака. Обидві спроби зазнали невдачі.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Славко Вінчич (Словенія).
Запасні: Перец (в), Ульрайх (в), Гнабрі, Девіс, Кім Мін Дже, Лаймер, Сарагоса, Тель, Чупо-Мотінг.
Інфо
Стартовий склад Баварії: Ноєр (к) — Геррейру, Даєр, де Лігт, Кімміх — Горецка, Павлович — Мусіала, Мюллер, Сане — Кейн. Головний тренер — Томас Тухель.
Запасні: Магро (в), Сепе (в), Наполітано, Ісаксен, Казале, Камада, Кастельянос, Катальді, Лаццарі, Педро, Руджері, Хюсай.
Інфо
Стартовий склад Лаціо: Проведел — Пеллегріні, Романьйолі, Хіла, Марушич — Луїс Альберто, Весіно, Гендузі — Феліпе Андерсон, Іммобіле (к), Дзакканьї. Головний тренер — Мауріціо Саррі.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Баварія — Лаціо.
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Анонс матчу "Баварія" - Лаціо 05.03.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою Лаціо (Рим) проходитиме в рамках по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 05.03.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Баварія" (Мюнхен) та командою Лаціо (Рим):

між командами закінчився перемогою на користь Лаціо, тоді як команда "Баварія" залишилася з поразкою . Зіткнення Лаціо та "Баварія" у попередньому футбольному матчі 14.02.2024 закінчилось : 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Тухель и Маурицио Сарри розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Баварія" - Лаціо можна подивитися 05.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Баварія" - Лаціо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель

команди "Баварія" був зіграний проти Фрайбург - 01.03.2024, у рамках Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Лаціо (Рим)
Рік заснування Лацио (Рим): 1900
Країна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

команди Лаціо був зіграний проти "Мілан" - 01.03.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Мілан".

Слідкуйте за результатами матчу "Баварія" - Лаціо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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