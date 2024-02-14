Баварія - Лаціо онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Баварія" - Лаціо 05.03.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою Лаціо (Рим) проходитиме в рамках по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 05.03.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Баварія" (Мюнхен) та командою Лаціо (Рим):

між командами закінчився перемогою на користь Лаціо, тоді як команда "Баварія" залишилася з поразкою . Зіткнення Лаціо та "Баварія" у попередньому футбольному матчі 14.02.2024 закінчилось : 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Тухель и Маурицио Сарри розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Баварія" - Лаціо можна подивитися 05.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Баварія" - Лаціо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Баварія" (Мюнхен)

Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900

Країна: Германия

Тренер: Томас Тухель



команди "Баварія" був зіграний проти Фрайбург - 01.03.2024, у рамках Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Лаціо (Рим)

Рік заснування Лацио (Рим): 1900

Країна: Италия

Тренер: Маурицио Сарри



команди Лаціо був зіграний проти "Мілан" - 01.03.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Мілан".

Слідкуйте за результатами матчу "Баварія" - Лаціо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.