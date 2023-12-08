Валенсія - Хетафе онлайн трансляція матчу

між командою "Валенсія" (Валенсия) та командою Хетафе (Хетафе) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Месталья.
Дата проведення матчу: 09.03.2024
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь "Валенсія" (Валенсия) та командою Хетафе (Хетафе):
між командами закінчився перемогою на користь Хетафе, тоді як команда "Валенсія" залишилася з поразкою . Зіткнення Хетафе та "Валенсія" у попередньому футбольному матчі 08.12.2023 закінчилось : 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Бараха и Хосе Бордалас розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Валенсія" (Валенсия)
Рік заснування "Валенсія" (Валенсия): 1919
Країна: Испания
Тренер: Рубен Бараха
команди "Валенсія" був зіграний проти Реал - 02.03.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Хетафе (Хетафе)
Рік заснування Хетафе (Хетафе): 1983
Країна: Испания
Тренер: Хосе Бордалас
команди Хетафе був зіграний проти Лас-Пальмас - 02.03.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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