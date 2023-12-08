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Валенсія - Хетафе онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 09 березня 2024, 15:00 - Месталья . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Сантана Пулидо
Рейтинг матчу:
Валенсія
Валенсия
1 - 0
Оновити
65'
Хетафе
Хетафе
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Хід матчу
40' Duro, Hugo 43' Moriba, Ilaix
59' Perez, Fran Вийшов: Gonzalez, Peter 59' Canos, Sergi Вийшов: Lopez Noguerol, Diego
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Валенсія
41%
Нічия
30%
Хетафе
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Valencia CF and Getafe CF when Valencia CF is playing at home is 3-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 20 meetings with Valencia CF playing at home, Valencia CF have won 12 times, there have been 5 draws while Getafe CF have won 3 times. The goal difference is 44-26 in favour of Valencia CF.
  • During the last 42 meetings, Valencia CF have won 19 times, there have been 9 draws while Getafe CF have won 14 times. The goal difference is 66-54 in favour of Valencia CF.
  • Getafe CF's last away win against Valencia CF was in 2018.
  • Last season's matches: 5-1 (Valencia CF at home) and 1-0 (Getafe CF at home).
  • Did you know that Valencia CF scores 23% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Getafe CF scores 31% of their goals between the minutes 31-45?
  • When playing at home, Valencia CF have not lost to Getafe CF in their last 6 encounters.
  • Getafe CF have received 9 red cards this season. This is the highest number in LaLiga.
  • Valencia CF haven't scored in 3 of their 13 home matches in LaLiga this season.
  • Getafe CF haven't scored in 4 of their 14 away matches in LaLiga this season.
  • Getafe CF's away record this season: 1-7-6.
  • Hugo Duro is Valencia CF's top scorer with 11 goals. Borja Mayoral has scored 15 times for Getafe CF.
  • Mouctar Diakhaby has more yellow cards (6) than any other player at Valencia CF. Djene Dakonam has collected 10 for Getafe CF.
  • Getafe CF have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Valencia CF wins 1st half in 30% of their matches, Getafe CF in 26% of their matches.
  • Valencia CF wins 30% of halftimes, Getafe CF wins 26%.
  • The winner of their last meeting was Getafe CF.
  • On their last meeting Getafe CF won by 1 goals.
  • When Valencia CF leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Getafe CF leads 0-1 away, they win in 53% of their matches.
  • When Valencia CF is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Getafe CF is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Valencia CF has better performance than Getafe CF.
  • Valencia CF's performance of the last 5 matches is better than Getafe CF's.
  • Valencia CF has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings Valencia CF won 2, Getafe CF won 2, 1 draws.
  • Valencia CF scores 1.2 goals in a match against Getafe CF and Getafe CF scores 0.6 goals against Valencia CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Valencia CF and Getafe CF is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Valencia CF and Getafe CF is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Valencia CF scores 1.25 goals when playing at home and Getafe CF scores 1.63 goals when playing away (on average).
  • Diego Lopez Noguerol has assisted the most goals for Valencia CF with 5. Diego Rico is Getafe CF's biggest assister (7).
  • A year ago, Getafe CF were number 14 in the table with 30 points. Now they are number 10 with 35 points.
  • In LaLiga, Getafe CF has better performance than Valencia CF.
  • Getafe CF's performance of the last 5 matches is better than Valencia CF's.
Особисті зустрічі
Валенсія
9
Перемог
24
Ігор
8
Перемог
Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
08.12.2023 - 22:00 Хетафе 1 - 0 Завершено Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.02.2023 - 22:00 Хетафе 1 - 0 Завершено Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.09.2022 - 22:00 Валенсія 5 - 1 Завершено Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
12.03.2022 - 22:00 Хетафе 0 - 0 Завершено Валенсія
Останні матчі - Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.03.2024 - 22:00 Валенсія 2 - 2 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.02.2024 - 22:00 Валенсія 0 - 0 Завершено Севілья Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.02.2024 - 22:00 Лас-Пальмас 2 - 0 Завершено Валенсія П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.02.2024 - 15:00 Валенсія 2 - 1 Завершено Альмерія В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.01.2024 - 22:00 Атлетіко 2 - 0 Завершено Валенсія П
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Останні матчі - Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.03.2024 - 19:30 Хетафе 3 - 3 Завершено Лас-Пальмас Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
24.02.2024 - 17:15 Барселона 4 - 0 Завершено Хетафе П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.02.2024 - 22:00 Вільярреал 1 - 1 Завершено Хетафе Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.02.2024 - 15:00 Хетафе 3 - 2 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.02.2024 - 19:30 Бетіс 1 - 1 Завершено Хетафе Н
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Головні події
Perez, Fran
Вийшов: Gonzalez, Peter
59'
Canos, Sergi
Вийшов: Lopez Noguerol, Diego
59'
43'
Moriba, Ilaix
ГООЛ! Duro, Hugo
40'
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Валенсія
41%
Нічия
30%
Хетафе
30%
Склади команд
25
Mamardashvili, Giorgi
14
Gaya, Jose
15
Ozkacar, Cenk
3
Mosquera, Cristhian
20
Дімітрі Фулк'є
7
Canos, Sergi
18
Pepelu
8
Guerra Moreno, Javier
23
Perez, Fran
17
Роман Яремчук
9
Duro, Hugo
13
Soria, David
2
Djene
15
Alderete, Omar
4
Alvarez, Gaston
21
Iglesias, Juan
24
Moriba, Ilaix
5
Milla, Luis
11
Alena, Carles
20
Maksimovic, Nemanja
14
Latasa Fernandez Layos, Juan Miguel
7
Mata, Jaime
Стартовий склад
  • 17
    Роман Яремчук
    Форвард
  • 9
    Duro, Hugo
    40
  • 7
    Canos, Sergi
    Форвард
  • 18
    Pepelu
  • 8
    Guerra Moreno, Javier
    Півзахисник
  • 23
    Perez, Fran
    Півзахисник
  • 14
    Gaya, Jose
    Захисник
  • 15
    Ozkacar, Cenk
    Захисник
  • 3
    Mosquera, Cristhian
    Захисник
  • 20
    Дімітрі Фулк'є
    Захисник
  • 25
    Mamardashvili, Giorgi
    Воротар
  • 20
    Maksimovic, Nemanja
  • 14
    Latasa Fernandez Layos, Juan Miguel
    Форвард
  • 7
    Mata, Jaime
  • 21
    Iglesias, Juan
    Захисник
  • 24
    Moriba, Ilaix
    Півзахисник
    43
  • 5
    Milla, Luis
    Півзахисник
  • 11
    Alena, Carles
    Півзахисник
  • 2
    Djene
  • 15
    Alderete, Omar
    Захисник
  • 4
    Alvarez, Gaston
    Захисник
  • 13
    Soria, David
Запасні гравці
Тренери
  • Рубен Бараха
  • Хосе Бордалас
Статистика матчу
7
Штрафні
5
2
Офсайди
2
57%
Володіння м'ячем
43%
1
Удари в отвір
3
4
Удари повз
1
4
Кутові
1
3
Сейви
3
Фоли
5
1
Блоковано ударів
2
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу "Валенсія" - Хетафе
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
62'
Заміна
Перші заміни у гостей. Замість Аленьї виходить Кармона, а Йорде замінив Марібо.
60'
Заміна
Дочекалися перших замін у нашому протистоянні. Пітер виходить замість Переса, а Каноса замінив Дієго Лопес.
56'
Після активного початку другого тайму гостей знову перехопили ініціативу гравці "Валенсії".
53'
Пепелу потужно пробивав з-за меж штрафної, але у ближній кут хавбек "Валенсії" не влучив.
51'
Після зіткнення з Альваресом пошкодження отримав Роман Яремчук. Пауза у нашому протистоянні.
49'
Небезпечний момент
Гості активно розпочали другу половину зустрічі. Мата з декількох метрів не зміг переграти голкіпера "Валенсії".
47'
Тренери обох команд вирішили не проводити замін у перерви. Поки що гратимуть у стартових складах.
Свисток
Другий тайм розпочався!
До перерви моментів було небагато, але господарі все ж заслужено відкрили рахунок, адже вони грали активніше в атаці.
Свисток
Перший тайм завершився - 1:0!
43'
Жовта картка
Моріба отримує перше попередження у нашому протистояння наприкінці першого тайму.
40'
Гоооол!!!
Господарі поля відкривають рахунок. Уго Дуро елегантно перекинув голкіпера - 1:0. Шикарний гол!!!
36'
У першій половині зустрічі Роман Яремчук не може виграти боротьбу у захисників "Хетафе". Українець без моментів.
33'
Поки що гравці обох команд не награли на гол. Господарі грають активніше, а ось у гостей суттєві проблеми з конструктивом.
30'
Канос потужно пробивав з-за меж штрафної, але вище воріт. Неуважно зіграли гравці центра поля "Хетафе".
27'
Кутовий
Пепелу подавав з правого флангу, але стандарт завершився без удара. Футболісти "Валенсії" вже встигли подати три кутові.
24'
Ніхто не хоче програвати боротьби у центрі поля. Проте, все ж хочеться бачити більше конструктиву у грі команд.
21'
Аленья впав у штрафній "Валенсії". Арбітр у цьому епізоді не побачив порушення правил. Пауза у нашому матчі.
19'
Перший удар у площину воріт у виконанні гостей.Іглесіас пробив з-за меж штрафної, але прямо в руки голкіперу.
17'
Небезпечний момент
Нарешті дочекалися! Серхі Канос увірвався до штрафної і пробивав потужно, але влучити у площину воріт не зміг.
15'
Інфо
Футболісти "Валенсії" 62% ігрового часу володіють м'ячем, але поки що жодного удару по воротам не було. Голкіпери відпочивають.
12'
Роман Яремчук поки що не може зачепитися за м'яч. Уругвайський захисник "Хетафе" Альварес грає уважно.
8'
До заключної третини поля м'яч поки що рідко доходить. Більш активно грають футболісти "Хетафе".
5'
Дуже повільний початок зустрічі. Боротьби і порушень правил вистачає, але без ударів. Команди не хочуть ризикувати.
2'
Господарі поля активно розпочали гру, але поки що без ударів по воротам. Захисники "Хетафе" грають уважно.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Хетафе" (стартовий склад): Сорія - Аленья, Альварес, Альдерете, Джене, Іглесіас, Латаса, Максимович, Мата, Мілья, Моріба
Інфо
"Валенсія" (стартовий склад): Мамардашвілі - Гая, Герра, Дуро, Канос, Маскера, Озкачар, Пепелу, Перес, Фулькьє, Яремчук
Запрошуємо всіх прихильників іспанського футболу на текстову трансляцію 28 туру Ла Ліги, в якому "Валенсія" прийматиме "Хетафе".
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Анонс матчу "Валенсія" - Хетафе 09.03.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою "Валенсія" (Валенсия) та командою Хетафе (Хетафе) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Месталья.

Дата проведення матчу: 09.03.2024
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Валенсія" (Валенсия) та командою Хетафе (Хетафе):

між командами закінчився перемогою на користь Хетафе, тоді як команда "Валенсія" залишилася з поразкою . Зіткнення Хетафе та "Валенсія" у попередньому футбольному матчі 08.12.2023 закінчилось : 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Бараха и Хосе Бордалас розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Валенсія" - Хетафе можна подивитися 09.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Валенсія" - Хетафе, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Валенсія" (Валенсия)
Рік заснування "Валенсія" (Валенсия): 1919
Країна: Испания
Тренер: Рубен Бараха

команди "Валенсія" був зіграний проти Реал - 02.03.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Хетафе (Хетафе)
Рік заснування Хетафе (Хетафе): 1983
Країна: Испания
Тренер: Хосе Бордалас

команди Хетафе був зіграний проти Лас-Пальмас - 02.03.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Валенсія" - Хетафе онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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