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Хетафе - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 16 березня 2024, 19:30 - Колисеум Альфонсо Перес . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хосе Луи Мунуэра Монтеро
Рейтинг матчу:
Хетафе
Хетафе
0 - 0
До початку
00 : 00 : 00
Жирона
Жирона
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Хетафе
42%
Нічия
32%
Жирона
26%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Getafe CF and Girona FC is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with Getafe CF playing at home, Getafe CF have won 3 times, there have been 1 draws while Girona FC have won 1 times. The goal difference is 10-6 in favour of Getafe CF.
  • During the last 12 meetings, Getafe CF have won 3 times, there have been 4 draws while Girona FC have won 5 times. The goal difference is 23-17 in favour of Girona FC.
  • Girona FC's last away win against Getafe CF was in 2016.
  • Last season's matches: 3-2 (Getafe CF at home) and 3-1 (Girona FC at home).
  • In LaLiga, Girona FC have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that Getafe CF scores 31% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Girona FC scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Getafe CF haven't won in their last 4 games.
  • Girona FC have lost 3 away matches in a row.
  • When playing at home, Getafe CF have not lost to Girona FC in their last 3 encounters.
  • Getafe CF have received 9 red cards this season. This is the highest number in LaLiga.
  • Getafe CF haven't scored in 4 of their 13 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 3 of their 14 away matches in LaLiga this season.
  • Borja Mayoral is Getafe CF's top scorer with 15 goals. Artem Dovbyk has scored 14 times for Girona FC.
  • Djene Dakonam has more yellow cards (11) than any other player at Getafe CF. Yan Couto has collected 6 for Girona FC.
  • A year ago, Getafe CF were number 15 in the table with 30 points. Now they are number 11 with 35 points.
  • Getafe CF have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Getafe CF wins 1st half in 26% of their matches, Girona FC in 35% of their matches.
  • Getafe CF wins 26% of halftimes, Girona FC wins 35%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 3 goals.
  • When Getafe CF leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When Getafe CF is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 23% of their matches.
  • In LaLiga, Getafe CF has better performance than Girona FC.
  • Getafe CF's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • In the last 5 meetings Getafe CF won 2, Girona FC won 2, 1 draws.
  • Getafe CF scores 1.4 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 1.8 goals against Getafe CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Getafe CF and Girona FC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Getafe CF and Girona FC is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Getafe CF scores 1.32 goals when playing at home and Girona FC scores 1.83 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Хетафе
2
Перемог
7
Ігор
3
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.08.2023 - 20:00 Жирона 3 - 0 Завершено Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.03.2023 - 15:00 Хетафе 3 - 2 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.08.2022 - 23:00 Жирона 3 - 1 Завершено Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2018
05.05.2019 - 12:45 Хетафе 2 - 0 Завершено Жирона
Останні матчі - Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
09.03.2024 - 15:00 Валенсія 1 - 0 Завершено Хетафе П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.03.2024 - 19:30 Хетафе 3 - 3 Завершено Лас-Пальмас Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
24.02.2024 - 17:15 Барселона 4 - 0 Завершено Хетафе П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.02.2024 - 22:00 Вільярреал 1 - 1 Завершено Хетафе Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.02.2024 - 15:00 Хетафе 3 - 2 Завершено Сельта В
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
09.03.2024 - 22:00 Жирона 2 - 0 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.03.2024 - 19:30 Мальорка 1 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.02.2024 - 22:00 Жирона 3 - 0 Завершено Райо Вальєкано В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.02.2024 - 22:00 Атлетік 3 - 2 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.02.2024 - 19:30 Реал 4 - 0 Завершено Жирона П
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Хетафе
42%
Нічия
32%
Жирона
26%
Склади команд
13
Soria, David
25
Santiago, Yellu
15
Alderete, Omar
4
Alvarez, Gaston
2
Djene
21
Iglesias, Juan
9
Oscar
5
Milla, Luis
24
Moriba, Ilaix
20
Maksimovic, Nemanja
12
Greenwood, Mason
13
Пауло Гассаніга
25
Garcia, Eric
15
Juanpe
17
Blind, Daley
3
Gutierrez, Miguel
24
Порту
20
Couto, Yan
14
Garcia, Aleix
23
Martin, Ivan
16
Savio
9
Артем Довбик
Стартовий склад
  • 12
    Greenwood, Mason
    Форвард
  • 9
    Oscar
    Півзахисник
  • 5
    Milla, Luis
    Півзахисник
  • 24
    Moriba, Ilaix
    Півзахисник
  • 20
    Maksimovic, Nemanja
  • 25
    Santiago, Yellu
    Півзахисник
  • 15
    Alderete, Omar
    Захисник
  • 4
    Alvarez, Gaston
    Захисник
  • 2
    Djene
  • 21
    Iglesias, Juan
    Захисник
  • 13
    Soria, David
  • 9
    Артем Довбик
    Форвард
  • 24
    Порту
    Півзахисник
  • 20
    Couto, Yan
    Захисник
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 16
    Savio
  • 25
    Garcia, Eric
  • 15
    Juanpe
    Захисник
  • 17
    Blind, Daley
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосе Бордалас
  • Мишел
LIVE
Трансляція матчу Хетафе - Жирона
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
"Хетафе": 13. Сорія, 21. Іглесіас, 2. Даконам, 4. Альварес, 15. Альдерете, 25. Сантьяго, 20. Максимович, 24. Моріба, 5. Мілла, 9. Родрігес, 12. Грінвуд
Інфо
Віктор Циганков, як і очікувалося, поза заявкою на матч.
Інфо
"Жирона": 13. Гассаніга, 3. Мігель, 9. Довбик, 14. Алейш Гарсія, 15. Хуанпе (к), 16. Савіо, 17. Блінд, 20. Коуту, 23. Іван Мартін, 24. Порту. 25. Ерік
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! Матч 29-го туру Ла Ліги, зустрічаються "Хетафе" і "Жирона". Друга команда Прімери їде в гості до 12-ї.
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Анонс матчу Хетафе - Жирона 16.03.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Хетафе (Хетафе) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Колисеум Альфонсо Перес.

Дата проведення матчу: 16.03.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Хетафе (Хетафе) та командою Жирона (Жирона):

між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда Хетафе залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Хетафе у попередньому футбольному матчі 20.08.2023 закінчилось : 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Хетафе - Жирона можна подивитися 16.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Хетафе - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Хетафе (Хетафе)
Рік заснування Хетафе (Хетафе): 1983
Країна: Испания
Тренер: Хосе Бордалас

команди Хетафе був зіграний проти "Валенсія" - 09.03.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Валенсія".

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

команди Жирона був зіграний проти Осасуна - 09.03.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

Слідкуйте за результатами матчу Хетафе - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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