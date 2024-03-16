Хетафе - Жирона онлайн трансляція матчу

між командою Хетафе (Хетафе) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Колисеум Альфонсо Перес.
Дата проведення матчу: 16.03.2024
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь Хетафе (Хетафе) та командою Жирона (Жирона):
між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда Хетафе залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Хетафе у попередньому футбольному матчі 20.08.2023 закінчилось : 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Хетафе (Хетафе)
Рік заснування Хетафе (Хетафе): 1983
Країна: Испания
Тренер: Хосе Бордалас
команди Хетафе був зіграний проти "Валенсія" - 09.03.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Валенсія".
Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
команди Жирона був зіграний проти Осасуна - 09.03.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.
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