Хетафе - Жирона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Хетафе - Жирона 04.03.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Хетафе (Хетафе) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Колисеум Альфонсо Перес.

Дата проведення матчу: 04.03.2023

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Хетафе (Хетафе) та командою Жирона (Жирона):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Хетафе, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Хетафе та Жирона у попередньому футбольному матчі 04.03.2023 закінчилось с таким счетом: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Кике Флорес и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Хетафе (Хетафе)

Рік заснування Хетафе (Хетафе): 1983

Країна: Испания

Тренер: Кике Санчес Флорес



Предыдущий матч команди Хетафе був зіграний проти Жирона - 04.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Хетафе.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Прошедший матч команди Жирона був зіграний проти Хетафе - 04.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Хетафе.

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