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Хетафе - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 04 березня 2023, 15:00 - Колисеум Альфонсо Перес
Головний суддя: Хуан Мартинес Мунуэра
Рейтинг матчу:
Хетафе
Хетафе
3 - 2
Матч завершено
Жирона
Жирона
Хід матчу
2' Unal, Enes 12' Hernandez, Javier 14' Unal, Enes 24' Riquelme, Rodrigo 43' Борха Майораль 45' Algobia, Angel
46' Juanpe Вийшов: Lopez, David 46' Arnau, Martinez Вийшов: Gutierrez, Miguel 46' Garcia, Aleix Вийшов: Fernandez, Valery 54' Castellanos, Valentin 69' Djene 69' Riquelme, Rodrigo Вийшов: Reinier 72' Duarte, Domingos 75' Algobia, Angel Вийшов: Alena, Carles 75' Дамiан Суарес Вийшов: Iglesias, Juan 75' Мунiр Ель-Хаддадi Вийшов: Milla, Luis 80' Hernandez, Javier Вийшов: Крістіан Стуані 80' Gutierrez, Miguel 88' Unal, Enes Вийшов: Seoane, Jaime 89' Борха Майораль Вийшов: Mata, Jaime 90' Maksimovic, Nemanja 90' Bueno, Santiago 90' Milla, Luis
Хто переможе?
55 Користувачів зробило свій вибір
Хетафе
35%
Нічия
35%
Жирона
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Getafe CF and Girona FC is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings, Getafe CF have won 2 times, there have been 4 draws while Girona FC have won 4 times. The goal difference is 18-14 in favour of Girona FC.
  • Did you know that Getafe CF scores 40% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Girona FC scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Girona FC haven't won any of their last 5 away matches.
  • Getafe CF haven't scored in 5 of their 12 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 3 of their 11 away matches in LaLiga this season.
  • Girona FC's away record this season: 1-3-6.
  • Enes Unal is Getafe CF's top scorer with 8 goals. Cristhian Stuani has scored 6 times for Girona FC.
  • Enes Unal has assisted the most goals for Getafe CF with 3. Aleix Garcia is Girona FC's biggest assister (5).
  • Getafe CF wins 1st half in 13% of their matches, Girona FC in 26% of their matches.
  • Getafe CF wins 13% of halftimes, Girona FC wins 26%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 2 goals.
  • When Getafe CF leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Getafe CF is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than Getafe CF.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than Getafe CF's.
  • In the last 5 meetings Getafe CF won 1, Girona FC won 1, 3 draws.
  • Girona FC have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Getafe CF.
  • Getafe CF have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Girona FC.
  • Getafe CF scores 1.6 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 1.6 goals against Getafe CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Getafe CF and Girona FC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Getafe CF and Girona FC is 1.2.
  • Getafe CF scores 0.71 goals when playing at home and Girona FC scores 1.18 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Girona FC scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • A year ago, Getafe CF were number 15 in the table with 25 points. Now they are number 19 with 22 points.
Особисті зустрічі
Хетафе
2
Перемог
6
Ігор
2
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.03.2023 - 15:00 Хетафе 3 - 2 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.08.2022 - 23:00 Жирона 3 - 1 Завершено Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2018
05.05.2019 - 12:45 Хетафе 2 - 0 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2018
21.12.2018 - 20:30 Жирона 1 - 1 Завершено Хетафе
Останні матчі - Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.03.2023 - 15:00 Хетафе 3 - 2 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
27.02.2023 - 22:00 Вільярреал 2 - 1 Завершено Хетафе П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.02.2023 - 22:00 Хетафе 1 - 0 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
12.02.2023 - 15:00 Хетафе 1 - 1 Завершено Райо Вальєкано Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.02.2023 - 19:30 Атлетіко 1 - 1 Завершено Хетафе Н
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.03.2023 - 15:00 Хетафе 3 - 2 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.02.2023 - 15:00 Атлетік 2 - 3 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
17.02.2023 - 22:00 Жирона 6 - 2 Завершено Альмерія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
10.02.2023 - 22:00 Кадіс 2 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.02.2023 - 17:15 Жирона 1 - 0 Завершено Валенсія В
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Новини команд
Головні події
Maksimovic, Nemanja
90'
90'
Bueno, Santiago
Milla, Luis
90'
Борха Майораль
Вийшов: Mata, Jaime
89'
Unal, Enes
Вийшов: Seoane, Jaime
88'
80'
Hernandez, Javier
Вийшов: Крістіан Стуані
80'
Gutierrez, Miguel ГООЛ!
Algobia, Angel
Вийшов: Alena, Carles
75'
Дамiан Суарес
Вийшов: Iglesias, Juan
75'
Мунiр Ель-Хаддадi
Вийшов: Milla, Luis
75'
Duarte, Domingos
72'
Djene
69'
69'
Riquelme, Rodrigo
Вийшов: Reinier
54'
Castellanos, Valentin ГООЛ!
46'
Juanpe
Вийшов: Lopez, David
46'
Arnau, Martinez
Вийшов: Gutierrez, Miguel
46'
Garcia, Aleix
Вийшов: Fernandez, Valery
Algobia, Angel
45'
ГООЛ! Борха Майораль
43'
24'
Riquelme, Rodrigo
ГООЛ! Unal, Enes
14'
12'
Hernandez, Javier
ГООЛ! Unal, Enes
2'
Хто переможе?
55 Користувачів зробило свій вибір
Хетафе
35%
Нічия
35%
Жирона
31%
Склади команд
Стартовий склад
  • 10
    Unal, Enes
    14 2
  • 19
    Борха Майораль
    Форвард
    43
  • 17
    Мунiр Ель-Хаддадi
    Форвард
    75
  • 18
    Arambarri, Mauro
    Півзахисник
  • 16
    Algobia, Angel
    Півзахисник
    75 45
  • 20
    Maksimovic, Nemanja
  • 9
    Порту
    Півзахисник
  • 15
    Alderete, Omar
    Захисник
  • 6
    Duarte, Domingos
    Захисник
    72
  • 21
    Djene
    69
  • 22
    Дамiан Суарес
    Захисник
    75
  • 13
    Soria, David
  • 9
    Castellanos, Valentin
    Форвард
    54
  • 15
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
    46
  • 24
    Garcia, Borja
    Захисник
  • 22
    Riquelme, Rodrigo
    69 24
  • 18
    Оріоль Ромеу
    Півзахисник
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
    46
  • 22
    Bueno, Santiago
    Захисник
  • 15
    Juanpe
    Захисник
    46
  • 16
    Hernandez, Javier
    Захисник
    80 12
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Кике Флорес
  • Мишел
Статистика матчу
10
Штрафні
21
19
Фоли
9
7
Удари в отвір
6
2
Офсайди
1
4
Сейви
4
4
ЖК
3
3
Кутові
3
51%
Володіння м'ячем
49%
1
Удари повз
1
2
Блоковано ударів
1
Трансляція
Хетафе провів дуже добрий перший тайм, а далі наче втратив інтерес до подій на полі. Жирона за всю гру не створила жодних аргументів, щоб заслужити сьогодні хоча б на один бал, проте після перерви змогла скоротити відставання в рахунку. В цілому, результат справедливий. Партнери все ще іноді ігнорують Віктора Циганкова. Та зрештою, який сенс від одного гравця, якщо слабко виглядала вся команда.
90+5'
Свисток
Фінальний свисток. Жирона програє команді, яка перед початком гри йшла у зоні вильоту.
90+4'
Багато подач в бік штрафного Хетафе, але всі в боротьбу, яку зазвичай виграють господарі.
90+2'
Жовта картка
Мілья за затримку часу в центрі поля також покараний.
90+1'
Інфо
Чотири хвилини додано.
90+1'
Жовта картка
Санті Буено у верховій боротьбі під час подачі до штрафного Хетафе допоміг собі ліктями. Залізна жовта.
90'
Жовта картка
Максимович за дуже жорсткий підкат на фланзі завершуватиме матч з жовтою.
88'
Заміна
Заключні заміни від Хетафе сьогодні. Унал поступається місцем на полі Сеоане, а замість Майораля вийшов Мата.
86'
Жирона підтискала декілька хвилин. Нарешті, партнери побачили праворуч Циганкова та виконали на нього діагональ, яка виявилася занадто сильною.
83'
Кастельянос авантюрно в падінні через себе пробивав з правого краю штрафного Хетафе, але не влучив у площину.
80'
Гоооол!!!
Охохо! Жирона забиває другий! Подача кутового була невдалою, але на підбирання був Гутьєррес, який метрів з вісімнадцяти через частокіл своїх та чужих пробив у лівий нижній кут!
80'
Заміна
Стуані виходить на останні хвилини рятувати гру для Жирони. Каррера залишає поле.
77'
Жирона потроху закріпилася на чужій половині, але всі події відбуваються навкруги штрафного. Інтенсивності команді Циганкова дуже не вистачає.
74'
Жовта картка
Штовханина в центрі поля. Дуарте порушив правила проти гравця Жирони, який не володів м'ячем, та отримав за це жовту.
73'
Заміна
Також відбулася потрійна заміна у Хетафе. Мунір, Даміан та Альгобія завершили для себе гру. Мілла, Іглесіас та Аленья виходять на заключні чверть години.
70'
Циганков із глибини зробив занадто сильне закидання майже під лицьову, врятувати такий м'яч та загострити було непросто.
70'
Заміна
Рікельме залишив поле у Жирони. Замість нього вийшов Рейньєр.
69'
Жовта картка
Джене за фол проти Кастельяноса, який вибігав на "оперативний простір", отримав жовту.
66'
Темп не дуже високий. Гол не став каталізатором якихось більш активних дій від Жирони. Олександрія та Дніпро-1 сьогодні жвавіше бігали.
Інфо
Віктор Циганков відзначається результативною дією у третьому поспіль матчі за Жирону. Раніше він оформив 1+1 проти Альмерії, а потім зробив асист у грі проти Атлетіка.
59'
Рікельме дальнім ударом перевіряв пильність голкіпера Хетафе, але той спокійно м'яч забрав.
56'
Офсайд
Ух! Ще один непоганий випад через правий фланг з накиданням до центру штрафного Хетафе. Але, схоже, арбітри зарубали атаку через офсайд.
54'
Гоооол!!!
Асист від Циганкова! Жирона відігрує один гол! Віктор зі свого правого краю викотив м'яч під удар Кастельяносу, який з центру штрафного розстріляв голкіпера!
53'
Перспективна подача від Рікельме на Кастельяноса до дальнього кута воротарського, але останній трішечки не дотягнувся до м'яча.
49'
Хетафе намагався загострювати через фланг Циганкова, проте доставити м'яч до штрафного Жирони не вдалося.
46'
Заміна
Потрійна заміна у Жирони в перерві. А.Гарсія, Мартінес та Хуанпе після перерви на поле не вийшли. Замість них у грі з'явилися Фернандес, Гутьєррес та Лопес.
46'
Свисток
Другий тайм стартував.
Про Жирону немає що доброго сказати за перший тайм. Команди з такою назвою на полі не було. Можна висловлювати претензії й до Циганкова, але якщо партнери не біжать, то ти м'яч від них і не отримуєш, і пасувати нікому. У Хетафе сьогодні гра йде, господарі грають душевно та на поточний результат заслуговують.
45+3'
Свисток
Перерва!
45+2'
Ух! Перший момент створює сьогодні Жирона! Циганков загострив своїм зміщенням з правого краю до центру та відпасував на Рікельме, той з району напівкола бив під праву стійку, але голкіпер витягнув!
45+1'
Інфо
Дві хвилини додано.
43'
Гоооол!!!
Воу! Хетафе з нічого забиває третій гол! Майораль прийняв м'яч в районі напівкола штрафного, першим дотиком підробив, другим пробив під праву від себе стійку воріт! Розгром!
42'
Жирона пару хвилин тримала м'яч в районі центральної лінії та в підсумку втратила його. Ось і вся атака.
40'
Кутовий
Кутовий Хетафе невдалий. М'яч вийшов за межі поля на протилежному його краю. Темп дуже сильно впав.
36'
Жирона після провального дебюту відсунула гру від своїх воріт, але попереду поки мало що виходить.
33'
Циганков зробив пас до штрафного майданчика, Кастельянос зробив коло, прибіг у зону до Віктора та вибіг за лицьову. Дивовижний момент.
31'
Мунір перевірив свою вдачу ударом метрів з 27-ми - Гассаніга м'яч забрав.
28'
Кутовий
Ше один кутовий для гостей. Цього разу розіграли, але нічого не вигадали і в останній момент просто пхнули м'яч на Циганкова, який до передачі був не готовий.
26'
Кутовий
Жирона заробила кутовий, пішла подача, а там у сумбурі краще зорієнтувалися гравці господарів та вибили м'яч за межі штрафного.
25'
Рікельме отримав жовту за зрив атаки. У Жирони сьогодні дві жовті, у Хетафе - два голи.
21'
Мунір відкрився на лівому краю штрафного та з відносно гострого кута обводив голкіпера, але влучив у партнера по команді. У господарів сьогодні набагато більше бажання та концентрації на результати. Гості наче на курорт приїхали.
18'
Ще один удар для статистики від Жирони. Тепер з-за меж штрафного майже по центру бив Борха Гарсія.
17'
Циганков змістився з центру ближче до лівого флангу, але його удар виявився не сильним, тому голкіпер Хетафе впорався.
16'
Майораль з району лівого кута штрафного стріляв - Гассаніга лише з другої спроби м'яч зафіксував та змусив партнерів понервувати.
14'
Гоооол!!!
Унал чітко пробив під ліву від себе стійку. Гассаніга вгадав, але не дотягнувся. Команда Циганкова вже в дебюті матчу горить 0:2!
12'
Жовта картка
Каррера ще й жовту отримав за гру рукою.
12'
Небезпечний момент
Пенальті у ворота Жирони! Каррера приймаючи флангову подачу, підіграв рукою у своєму штрафному. Проста ж ситуація для гравця! Як же так?!
11'
Альдерете з центру поля виконав ідеальну передачу із глибини на Майораля, той пробивав в один дотик, але Гассаніга зреагував! Ефектно вийшло у Хетафе вивести гравця на удар.
10'
Діагональ на хід Циганкову, проте засильною вийшла передача: Віктор до м'яча не встиг.
9'
Жироні доводиться більше оборонятися. Хетафе на перших хвилинах більш ніж комфортно себе почуває.
6'
Алейш Гарсія завдає удару метрів з 27-ми майже по центру - Гассаніга був готовий та спокійно зафіксував м'яч. Перша відповідь Жирони на пропущений гол.
2'
Гоооол!!!
Хетафе вже відкриває рахунок! Оце так початок! Захисники каталонців завозилися у своєму штрафному, господарі м'яч перехопили, Майораль віддав від лицьової на Унала, який розстріляв майже порожні ворота!
1'
Свисток
Матч розпочався! Жирона першою розіграла з центру поля.
Інфо
Хетафе (старт): Сорія - Порту, Альдерете, Дуарте, Джене, Суарес - Мунір, Арамбаррі, Максимович - Унал, Майораль.
Інфо
Жирона (старт): Гассаніга - Каррера, Хуанпе, Буено, Мартінез - Ромеу - Рікельме, Б.Гарсія, А.Гарсія, Циганков - Кастельянос.
Усім привіт та ласкаво просимо на текстовий онлайн матчу Ла Ліги. Сьогодні ми слідкуємо за Жироною та Віктором Циганковим, які приїхали до Хетафе.
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Анонс матчу Хетафе - Жирона 04.03.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Хетафе (Хетафе) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Колисеум Альфонсо Перес.

Дата проведення матчу: 04.03.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Хетафе (Хетафе) та командою Жирона (Жирона):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Хетафе, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Хетафе та Жирона у попередньому футбольному матчі 04.03.2023 закінчилось с таким счетом: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Кике Флорес и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Хетафе - Жирона можна подивитися 04.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Хетафе - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Хетафе (Хетафе)
Рік заснування Хетафе (Хетафе): 1983
Країна: Испания
Тренер: Кике Санчес Флорес

Предыдущий матч команди Хетафе був зіграний проти Жирона - 04.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Хетафе.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Прошедший матч команди Жирона був зіграний проти Хетафе - 04.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Хетафе.

Слідкуйте за результатами матчу Хетафе - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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