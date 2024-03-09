Жирона - Осасуна онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Жирона - Осасуна 09.03.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Жирона (Жирона) та командою Осасуна (Памплона) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 09.03.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Жирона (Жирона) та командою Осасуна (Памплона):

між командами закінчився перемогою на користь команди Жирона, тоді як команда Осасуна залишилася з поразкою . Зіткнення Осасуна та Жирона у попередньому футбольному матчі 04.11.2023 закінчилось : 2:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Ягоба Аррасате розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



команди Жирона був зіграний проти Мальорка - 03.03.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Мальорка.

Команда гостей

Назва: Осасуна (Памплона)

Рік заснування Осасуна (Памплона): 1920

Країна: Испания

Тренер: Хагоба Аррасате



команди Осасуна був зіграний проти "Алавес" - 04.03.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Осасуна.

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