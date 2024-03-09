  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Жирона - Осасуна Дивитися онлайн
У тренді

Жирона - Осасуна онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 09 березня 2024, 22:00 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Busquets Ferrer, Mateo
Рейтинг матчу:
Жирона
Жирона
1 - 0
Оновити
18'
Осасуна
Памплона
Дивитись трансляцію
Хід матчу
13' Порту
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
43%
Нічия
29%
Осасуна
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Girona FC and CA Osasuna is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with Girona FC playing at home, Girona FC have won 2 times, there have been 4 draws while CA Osasuna have won 1 times. The goal difference is 6-3 in favour of Girona FC.
  • During the last 12 meetings, Girona FC have won 4 times, there have been 5 draws while CA Osasuna have won 3 times. The goal difference is 13-9 in favour of Girona FC.
  • CA Osasuna's last away win against Girona FC was in 2016.
  • Last season's matches: 1-1 (Girona FC at home) and 2-1 (CA Osasuna at home).
  • Did you know that Girona FC scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that CA Osasuna scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • Girona FC haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • When playing at home, Girona FC have not lost to CA Osasuna in their last 3 encounters.
  • Girona FC haven't scored in 2 of their 13 home matches in LaLiga this season.
  • CA Osasuna haven't scored in 2 of their 13 away matches in LaLiga this season.
  • Girona FC's home record this season: 10-2-1.
  • Artem Dovbyk is Girona FC's top scorer with 14 goals. Ante Budimir has scored 14 times for CA Osasuna.
  • Yan Couto has more yellow cards (6) than any other player at Girona FC. Alejandro Catena has collected 6 for CA Osasuna.
  • Girona FC wins 1st half in 34% of their matches, CA Osasuna in 20% of their matches.
  • Girona FC wins 34% of halftimes, CA Osasuna wins 20%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 2 goals.
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When CA Osasuna leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When CA Osasuna is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Girona FC have lost just 1 of their last 5 games against CA Osasuna (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Girona FC won 2, CA Osasuna won 1, 2 draws.
  • Girona FC scores 1.6 goals in a match against CA Osasuna and CA Osasuna scores 1.2 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and CA Osasuna is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and CA Osasuna is 1.
  • Girona FC scores 2.26 goals when playing at home and CA Osasuna scores 1.23 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Girona FC were number 11 in the table with 34 points. Now they are number 2 with 59 points.
  • In LaLiga, CA Osasuna has better performance than Girona FC.
  • CA Osasuna's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • CA Osasuna haven't lost in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Жирона
2
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.11.2023 - 15:00 Осасуна 2 - 4 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 19:33 Осасуна 2 - 1 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.10.2022 - 19:30 Жирона 1 - 1 Завершено Осасуна
Кубок Іспанії 2021/2022
06.01.2022 - 17:00 Жирона 1 - 0 Завершено Осасуна
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.03.2024 - 19:30 Мальорка 1 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.02.2024 - 22:00 Жирона 3 - 0 Завершено Райо Вальєкано В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.02.2024 - 22:00 Атлетік 3 - 2 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.02.2024 - 19:30 Реал 4 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.02.2024 - 22:00 Жирона 0 - 0 Завершено Реал Сосьєдад Н
Показати більше
Останні матчі - Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.03.2024 - 22:00 Осасуна 1 - 0 Завершено Алавес В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.02.2024 - 19:30 Лас-Пальмас 1 - 1 Завершено Осасуна Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.02.2024 - 17:15 Осасуна 2 - 0 Завершено Кадіс В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.02.2024 - 17:15 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.02.2024 - 17:15 Осасуна 0 - 3 Завершено Сельта П
Показати більше
Головні події
ГООЛ! Порту
13'
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
43%
Нічия
29%
Осасуна
29%
Склади команд
13
Пауло Гассаніга
3
Gutierrez, Miguel
17
Blind, Daley
5
Lopez, David
25
Garcia, Eric
23
Martin, Ivan
14
Garcia, Aleix
24
Порту
16
Savio
9
Артем Довбик
8
Віктор Циганков
1
Herrera, Sergio
4
Garcia, Unai
24
Catena, Alejandro
28
Herrando, Jorge
12
Areso, Jesus
7
Moncayola, Jon
6
Torro, Lucas
10
Oroz, Aimar
22
Mojica, Johan
14
Garcia, Ruben
17
Budimir, Ante
Стартовий склад
  • 16
    Savio
  • 9
    Артем Довбик
    Форвард
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
  • 24
    Порту
    Півзахисник
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 17
    Blind, Daley
  • 5
    Lopez, David
  • 25
    Garcia, Eric
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
  • 14
    Garcia, Ruben
    Півзахисник
  • 17
    Budimir, Ante
    Форвард
  • 12
    Areso, Jesus
    Захисник
  • 7
    Moncayola, Jon
    Півзахисник
  • 6
    Torro, Lucas
    Півзахисник
  • 10
    Oroz, Aimar
    Півзахисник
  • 22
    Mojica, Johan
    Півзахисник
  • 4
    Garcia, Unai
    Захисник
  • 24
    Catena, Alejandro
  • 28
    Herrando, Jorge
    Захисник
  • 1
    Herrera, Sergio
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Мишел
  • Ягоба Аррасате
Статистика матчу
3
Штрафні
3
1
Фоли
2
2
Офсайди
1
1
Удари в отвір
Сейви
1
Кутові
2
LIVE
Трансляція матчу Жирона - Осасуна
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
13'
Гоооол!!!
Жирона відкрила рахунок! Циганков розрізним пасом знайшов у штрафному Порту, а той холоднокровно переграв воротаря. Офсайду не було, дуже вчасна передача від «вісімки» каталонців.
11'
Легка паніка почалася в карному Жирони після подачі з кутового, але Лопесу все ж вдалося ліквідувати загрозу в особі Будіміра.
9'
Офсайд
Відправив мʼяч у сітку Довбик, але взяття воріт було одразу ж скасовано. Офсайд був очевидний у нападника Жирони.
5'
Гутьєррес помітив Довбика в карному та виконав подачу. Артем не зміг пробити акцентовано, надто високо йшов мʼяч. Не страшно, все одно був в офсайді.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Запасні: Валенсія (в), Фернандес (в), Аргібіде, Арнайс, Рауль Гарсія, Гомес, Ібаньєс, Крус, Муньйос.
Стартовий склад Жирони: Гассаніга — Блінд, Лопес, Ерік Гарсія — Гутьєррес, Алейш Гарсія (к), Мартін, Порту — Савіо, Довбик, Циганков. Головний тренер — Мічел Санчес.
Запасні: Валенсія (в), Фернандес (в), Аргібіде, Арнайс, Рауль Гарсія, Гомес, Ібаньєс, Крус, Муньйос.
Стартовий склад Осасуни: Еррера — Еррандо, Катена, Унай Гарсія (к) — Мохіка, Орос, Торро, Монкайола, Аресо — Будімір, Рубен Гарсія. Головний тренер — Ягоба Аррасате.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 28-го раунду Ла Ліги між Жироною та Осасуною.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 20:00 - Сьогодні Rio Ave Rio Ave 0 Брага Брага 0 Завершено 19:45 - Сьогодні Твенте Твенте 2 Спарта Спарта 1 Завершено 19:30 - Сьогодні Гранада Гранада 2 Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 2 Завершено 19:30 - Сьогодні Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 0 Хапоэль Катамон Хапоэль Катамон 0 Завершено 19:30 - Сьогодні Арсенал Арсенал 2 Брентфорд Брентфорд 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Жирона - Осасуна 09.03.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Жирона (Жирона) та командою Осасуна (Памплона) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 09.03.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Жирона (Жирона) та командою Осасуна (Памплона):

між командами закінчився перемогою на користь команди Жирона, тоді як команда Осасуна залишилася з поразкою . Зіткнення Осасуна та Жирона у попередньому футбольному матчі 04.11.2023 закінчилось : 2:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Ягоба Аррасате розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - Осасуна можна подивитися 09.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - Осасуна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

команди Жирона був зіграний проти Мальорка - 03.03.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Мальорка.

Команда гостей

Назва: Осасуна (Памплона)
Рік заснування Осасуна (Памплона): 1920
Країна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате

команди Осасуна був зіграний проти "Алавес" - 04.03.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Осасуна.

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - Осасуна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.