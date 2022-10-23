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Осасуна - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 04 червня 2023, 19:30 - Рейно де Наварра . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Мигель Ангел Ортиз Ариас
Рейтинг матчу:
Осасуна
Памплона
0 - 0
Оновити
38'
Жирона
Жирона
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Хід матчу
6' Garcia, David Вийшов: Cruz, Juan
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Осасуна
29%
Нічия
33%
Жирона
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between CA Osasuna and Girona FC is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings, CA Osasuna have won 2 times, there have been 5 draws while Girona FC have won 3 times.
  • Did you know that CA Osasuna scores 21% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Girona FC scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • CA Osasuna haven't scored in 6 of their 18 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 5 of their 18 away matches in LaLiga this season.
  • Chimy Avila is CA Osasuna's top scorer with 8 goals. Valentin Castellanos has scored 13 times for Girona FC.
  • Girona FC have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • CA Osasuna wins 1st half in 27% of their matches, Girona FC in 26% of their matches.
  • CA Osasuna wins 27% of halftimes, Girona FC wins 26%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When CA Osasuna leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When CA Osasuna is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • CA Osasuna have lost just 1 of their last 5 games against Girona FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings CA Osasuna won 2, Girona FC won 1, 2 draws.
  • CA Osasuna scores 1 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 0.8 goals against CA Osasuna (on average).
  • Average number of goals in meetings between CA Osasuna and Girona FC is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between CA Osasuna and Girona FC is 0.8.
  • CA Osasuna scores 1.43 goals when playing at home and Girona FC scores 1.29 goals when playing away (on average).
  • Girona FC haven't won in their last 4 games.
  • Girona FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • In LaLiga, CA Osasuna has better performance than Girona FC.
  • CA Osasuna's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams lost their last match.
  • Did you know that CA Osasuna scores 20% of their goals between the minutes 0-15?
Особисті зустрічі
Осасуна
0
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.10.2022 - 19:30 Жирона 1 - 1 Завершено Осасуна
Кубок Іспанії 2021/2022
06.01.2022 - 17:00 Жирона 1 - 0 Завершено Осасуна
Останні матчі - Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.05.2023 - 20:00 Хетафе 2 - 1 Завершено Осасуна П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.05.2023 - 22:30 Осасуна 2 - 0 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
21.05.2023 - 17:15 Атлетіко 3 - 0 Завершено Осасуна П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.05.2023 - 17:15 Осасуна 3 - 1 Завершено Альмерія В
Кубок Іспанії 2022/2023
06.05.2023 - 23:00 Реал 2 - 1 Завершено Осасуна П
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.05.2023 - 20:03 Жирона 1 - 2 Завершено Бетіс П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.05.2023 - 20:34 Сельта 1 - 1 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.05.2023 - 15:00 Жирона 1 - 2 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.05.2023 - 15:00 Реал Сосьєдад 2 - 2 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.05.2023 - 20:30 Жирона 2 - 1 Завершено Мальорка В
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Головні події
Garcia, David
Вийшов: Cruz, Juan
6'
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Осасуна
29%
Нічия
33%
Жирона
38%
Склади команд
25
Айтор Фернандес
20
Sanchez, Manu
5
Garcia, David
23
Aridane
15
Pena, Ruben
22
Oroz, Aimar
6
Torro, Lucas
16
Moncayola, Jon
16
Ezzalzouli, Abdessamad
17
Budimir, Ante
11
Barja, Kike
13
Пауло Гассаніга
4
Arnau, Martinez
2
Бернардо
5
Lopez, David
20
Gutierrez, Miguel
18
Оріоль Ромеу
15
Віктор Циганков
23
Martin, Ivan
21
Herrera, Yangel
22
Riquelme, Rodrigo
9
Castellanos, Valentin
Стартовий склад
  • 16
    Ezzalzouli, Abdessamad
    Півзахисник
  • 17
    Budimir, Ante
    Форвард
  • 11
    Barja, Kike
    Форвард
  • 22
    Oroz, Aimar
    Півзахисник
  • 6
    Torro, Lucas
    Півзахисник
  • 16
    Moncayola, Jon
    Півзахисник
  • 20
    Sanchez, Manu
    Півзахисник
  • 5
    Garcia, David
    Захисник
    6
  • 23
    Aridane
    Захисник
  • 15
    Pena, Ruben
  • 25
    Айтор Фернандес
    Воротар
  • 9
    Castellanos, Valentin
    Форвард
  • 15
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 21
    Herrera, Yangel
  • 22
    Riquelme, Rodrigo
  • 18
    Оріоль Ромеу
    Півзахисник
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
  • 2
    Бернардо
    Воротар
  • 5
    Lopez, David
  • 20
    Gutierrez, Miguel
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Ягоба Аррасате
  • Мишел
Статистика матчу
2
Удари повз
1
Штрафні
3
3
Кутові
3
Фоли
1
Удари в отвір
2
2
Сейви
LIVE
Трансляція матчу Осасуна - Жирона
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
39'
Яскравих моментів поки що не багато, а ось порушень правил вже достатньо.
36'
Намагаються відсунуть гру від власних воріт господарі поля, адже в останні хвилини активізувалися гості.
33'
Офсайд
Кастельянос зіграв не уважно і опинивсяс поза грою. Перспективна атака завершилася нічим.
30'
У ці хвилини домінують підопічні Мітчела, але у заключній третині поля їм не вистачає нестандартних дій.
27'
Рікельме наважився на удар з-за меж штрафної, але прямо в руки голкіперу.
26'
Бернарду прострілював з флангу, але Віктор Циганков до м'яча не дотягнувся.
24'
Поступово перехопили ініціативу господарі поля, але більше м'яч вони все ж тримають у центрі поля, а не на чужій половині.
21'
Небезпечний момент
Перший момент у матчі. Після помилки Гассаніги пробивав з меж штрафної Будімір, але повз ворота.
20'
Віктор Циганков поки що не помітний, але варто відзначити захисників суперника, які грають уважно проти українця.
18'
Господарі багато помиляються у перехідній фазі. М'яч до заключної третини поля доходить не часто.
16'
Гості все ж більше тримають м'яч, але з просуванням вперед у них відчуваються проблеми.
13'
Темп матчу поки що не надто високий, а ось боротьби у нас вистачає. Футболісти один одного не жаліють.
11'
Починають більш активно грати господарі поля, але підопічні Мітчела поки що непогано обороняються.
9'
Перша хороша атака у господарів. Абде на швидкості увірвався до штрафної, але влучити у площину воріт не зміг.
6'
Заміна
Вимушена заміна у господарів. Замість капітана команди Гарсії виходить Хуан Круз.
5'
Еррера наважився на удар з-за меж штрафної, але м'яч після рикошету полетів на кутовий.
5'
На перших хвилинах занадто пасивно грають господарі. Підопічні Мітчела спокійно контролюють м'яч у центрі поля.
3'
На початку зустрічі гості більше контролюють м'яч, але поки що без просування вперед.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Жирона" (стартовий склад): Гассаніга - Бернарду, Гутьєррес, Еррера, Кастельянос, Д. Лопес, Мартен, Мартінес, Рікельме, Ромеу, Циганков
Інфо
"Осасуна" (стартовий склад): Фернандес - Абде, Барха, Будімір, Гарсія, Ернандес, Монкайола, Ороц, Пенья, Санчес, Торро
За тур до завершення чемпіонату "Осасуна" займає 7-е місце у таблиці, на одне очко випереджаючи "Жирону", яка йде дев’ятою
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу Прімери між "Осасуною" та "Жироною". Гра розпочнеться в 19:30.
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Анонс матчу Осасуна - Жирона 04.06.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Осасуна (Памплона) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Рейно де Наварра.

Дата проведення матчу: 04.06.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Осасуна (Памплона) та командою Жирона (Жирона):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Жирона та Осасуна у попередньому футбольному матчі 23.10.2022 закінчилось со счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Ягоба Аррасате и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Осасуна - Жирона можна подивитися 04.06.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Осасуна - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Осасуна (Памплона)
Рік заснування Осасуна (Памплона): 1920
Країна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате

Предыдущий поединок команди Осасуна був зіграний проти Хетафе - 28.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Хетафе.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Прошедший матч команди Жирона був зіграний проти Бетіс - 28.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Бетіс.

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