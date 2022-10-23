Осасуна - Жирона онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Осасуна (Памплона) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Рейно де Наварра.
Дата проведення матчу: 04.06.2023
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь между Осасуна (Памплона) та командою Жирона (Жирона):
Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Жирона та Осасуна у попередньому футбольному матчі 23.10.2022 закінчилось со счетом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Ягоба Аррасате и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Осасуна (Памплона)
Рік заснування Осасуна (Памплона): 1920
Країна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате
Предыдущий поединок команди Осасуна був зіграний проти Хетафе - 28.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Хетафе.
Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
Прошедший матч команди Жирона був зіграний проти Бетіс - 28.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Бетіс.
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