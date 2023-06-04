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Осасуна - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 04 листопада 2023, 15:00 - Рейно де Наварра . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хосе Луи Мунуэра Монтеро
Рейтинг матчу:
Осасуна
Памплона
До початку
00 : 00 : 00
Жирона
Жирона
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Осасуна
33%
Нічия
33%
Жирона
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between CA Osasuna and Girona FC is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 11 meetings, CA Osasuna have won 3 times, there have been 5 draws while Girona FC have won 3 times. The goal difference is 9-7 in favour of Girona FC.
  • Last season's matches: 2-1 (CA Osasuna at home) and 1-1 (Girona FC at home).
  • Girona FC have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • Did you know that CA Osasuna scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Girona FC scores 32% of their goals between the minutes 31-45?
  • Girona FC have a winning streak of 4 matches.
  • Girona FC have a winning streak of 5 matches away from home.
  • Girona FC have lost none of their last 9 away matches.
  • CA Osasuna haven't scored in 3 of their 5 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 0 of their 5 away matches in LaLiga this season.
  • Girona FC's away record this season: 4-1-0.
  • Ante Budimir is CA Osasuna's top scorer with 4 goals. Artem Dovbyk has scored 5 times for Girona FC.
  • A year ago, Girona FC were number 18 in the table with 9 points. Now they are number 2 with 28 points.
  • CA Osasuna wins 1st half in 29% of their matches, Girona FC in 28% of their matches.
  • CA Osasuna wins 29% of halftimes, Girona FC wins 28%.
  • The winner of their last meeting was CA Osasuna.
  • On their last meeting CA Osasuna won by 1 goals.
  • When CA Osasuna leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When CA Osasuna is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 26% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than CA Osasuna.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than CA Osasuna's.
  • CA Osasuna have lost just 1 of their last 5 games against Girona FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings CA Osasuna won 2, Girona FC won 1, 2 draws.
  • CA Osasuna scores 1 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 0.8 goals against CA Osasuna (on average).
  • Average number of goals in meetings between CA Osasuna and Girona FC is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between CA Osasuna and Girona FC is 0.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • CA Osasuna scores 1.09 goals when playing at home and Girona FC scores 1.61 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Осасуна
1
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 19:33 Осасуна 2 - 1 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.10.2022 - 19:30 Жирона 1 - 1 Завершено Осасуна
Кубок Іспанії 2021/2022
06.01.2022 - 17:00 Жирона 1 - 0 Завершено Осасуна
Останні матчі - Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
29.10.2023 - 15:00 Бетіс 2 - 1 Завершено Осасуна П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.10.2023 - 22:00 Осасуна 2 - 0 Завершено Гранада В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
07.10.2023 - 17:15 Реал 4 - 0 Завершено Осасуна П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
01.10.2023 - 17:15 Алавес 0 - 2 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.09.2023 - 22:30 Осасуна 0 - 2 Завершено Атлетіко П
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.10.2023 - 22:00 Жирона 1 - 0 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
22.10.2023 - 17:15 Жирона 5 - 2 Завершено Альмерія В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
07.10.2023 - 15:00 Кадіс 0 - 1 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
30.09.2023 - 19:30 Жирона 0 - 3 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.09.2023 - 20:00 Вільярреал 1 - 2 Завершено Жирона В
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Осасуна
33%
Нічия
33%
Жирона
33%
LIVE
Трансляція матчу Осасуна - Жирона
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Інфо
Головний арбітр зустрічі: Хосе Луїс Мунуера Монтеро
Головний тренер Жирони: Мічел
На лаві запасних: Ромеро, Бернардо, Валері, Кебе, Порту, Стуані, Торре, Фуїдіас, Хуанпе, Циганков
Інфо
Стартовий склад Жирони (4-3-3): Гассаніга - Гутьєррес, Блінд, Гарсія Е., Мартінес - Мартін, Гарсія А. (с), Еррера - Савіо, Довбик, Коуту
Головний тренер Осасуни: Хагоба Аррасате
На лаві запасних: Арнайс, Барха, Брашанац, Відаль, Гарсія Р., Гарсія У., Еррандо, Ібаньєс, Монкайола, Муньйос, Рауль, Фернандес
Інфо
Стартовий склад Осасуни (4-3-3): Еррера - Пенья, Гарсія Д. (с), Катена, Аресо - Гомес, Торро, Орос - Мохіка, Будімір, Авіла
Жирона, в свою чергу, в поточному розіграші демонструє феноменальні результати та наразі ділить перше місце з Реалом. За одинадцять матчів клуб лише одного разу зазнав поразки, саме від "вершкових", а також один раз грав у нічию, з Реалом Сосьедад. Окрім цього Жирона показує неймовірну результативність і за поточний сезон вже встигли забити 25 голів супернику, що є другим показником серед іспанських команд. Все ж завдяки українцям у складі, адже наш козак - Артем Довбик, є кращим бомбардиром у команді
Після одинадцяти турів іспанського чемпіонату Осасуна має в своєму активі тринадцять очок за чотири перемоги та одну нічию, що дозволяє клубу займати одинадцяту сходинку турнірної таблиці
Матч пройде у Памплоні на "Естадіо Ель Садар" та розпочнеться о 15:00 за київським часом
Доброго дня, любі поціновувачі футболу. Сьогодні Ua-Football проведе для вас текстову трансляцію матчу дванадцятого туру іспанської Ла Ліги Осасуна - Жирона
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Останні матчі
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Анонс матчу Осасуна - Жирона 04.11.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Осасуна (Памплона) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Рейно де Наварра.

Дата проведення матчу: 04.11.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Осасуна (Памплона) та командою Жирона (Жирона):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Осасуна, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Осасуна та Жирона у попередньому футбольному матчі 04.06.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Осасуна - Жирона можна подивитися 04.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Осасуна - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Осасуна (Памплона)
Рік заснування Осасуна (Памплона): 1920
Країна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате

Прошедший поединок команди Осасуна був зіграний проти Бетіс - 29.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Бетіс.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Прошедший матч команди Жирона був зіграний проти Сельта - 27.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

Слідкуйте за результатами матчу Осасуна - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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