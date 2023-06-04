Осасуна - Жирона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Осасуна - Жирона 04.11.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Осасуна (Памплона) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Рейно де Наварра.

Дата проведення матчу: 04.11.2023

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Осасуна (Памплона) та командою Жирона (Жирона):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Осасуна, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Осасуна та Жирона у попередньому футбольному матчі 04.06.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Осасуна (Памплона)

Рік заснування Осасуна (Памплона): 1920

Країна: Испания

Тренер: Хагоба Аррасате



Прошедший поединок команди Осасуна був зіграний проти Бетіс - 29.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Бетіс.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Прошедший матч команди Жирона був зіграний проти Сельта - 27.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

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