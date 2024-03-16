Осасуна - Реал онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

ГОЛ! Осасуна зрівнює рахунок! Господарі заробили право на виконання першого кутового у матчі і після навісу на ближню стійку вершкові скинули далі, де м'яч підхопив Еррандо, якого ніхто не опікав, той прострілив на протилежну стійку, де Будімір в один дотик пробиває по воротах, м'яч пролітає поміж ніг Карвахалю та залітає у сітку воріт! Команди швидко обмінялися голами і рахунок стає 1:1