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Осасуна - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 16 березня 2024, 17:15 - Рейно де Наварра . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хуан Мартинес Мунуэра
Рейтинг матчу:
Осасуна
Памплона
1 - 2
Оновити
43'
Реал
Мадрид
Дивитись трансляцію
Хід матчу
4' Junior, Vinicius 7' Budimir, Ante 18' Данiель Карвахаль 31' Herrando, Jorge
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Осасуна
35%
Нічия
32%
Реал
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between CA Osasuna and Real Madrid is 0-2. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 21 meetings with CA Osasuna playing at home, CA Osasuna have won 4 times, there have been 5 draws while Real Madrid have won 12 times. The goal difference is 40-20 in favour of Real Madrid.
  • During the last 44 meetings, CA Osasuna have won 5 times, there have been 10 draws while Real Madrid have won 29 times. The goal difference is 93-37 in favour of Real Madrid.
  • CA Osasuna's last home win against Real Madrid was in 2011.
  • Last season's matches: 0-2 (CA Osasuna at home) and 1-1 (Real Madrid at home).
  • Did you know that CA Osasuna scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Real Madrid scores 23% of their goals between the minutes 46-60?
  • CA Osasuna haven't lost in their last 4 games.
  • Real Madrid haven't lost in their last 10 games.
  • Real Madrid have lost none of their last 5 away matches.
  • CA Osasuna haven't won any of their last 3 games against Real Madrid.
  • CA Osasuna haven't scored in 4 of their 14 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 13 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's away record this season: 9-4-1.
  • Ante Budimir is CA Osasuna's top scorer with 14 goals. Jude Bellingham has scored 16 times for Real Madrid.
  • Alejandro Catena has more yellow cards (6) than any other player at CA Osasuna. Antonio Rudiger has collected 7 for Real Madrid.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 24 consecutive matches.
  • CA Osasuna wins 1st half in 20% of their matches, Real Madrid in 40% of their matches.
  • CA Osasuna wins 20% of halftimes, Real Madrid wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 4 goals.
  • When CA Osasuna leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When CA Osasuna is down 0-1 home, they win 8% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 37% of their matches.
  • In LaLiga, CA Osasuna has better performance than Real Madrid.
  • CA Osasuna's performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against CA Osasuna (in all competitions).
  • In the last 5 meetings CA Osasuna won 0, Real Madrid won 4, 1 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against CA Osasuna.
  • CA Osasuna have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • CA Osasuna scores 0.6 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 2.4 goals against CA Osasuna (on average).
  • Average number of goals in meetings between CA Osasuna and Real Madrid is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between CA Osasuna and Real Madrid is 1.2.
  • CA Osasuna scores 1.24 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.71 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Осасуна
0
Перемог
20
Ігор
14
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
07.10.2023 - 17:15 Реал 4 - 0 Завершено Осасуна
Кубок Іспанії 2022/2023
06.05.2023 - 23:00 Реал 2 - 1 Завершено Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.02.2023 - 22:00 Осасуна 0 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.10.2022 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Осасуна
Останні матчі - Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
09.03.2024 - 22:00 Жирона 2 - 0 Завершено Осасуна П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.03.2024 - 22:00 Осасуна 1 - 0 Завершено Алавес В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.02.2024 - 19:30 Лас-Пальмас 1 - 1 Завершено Осасуна Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.02.2024 - 17:15 Осасуна 2 - 0 Завершено Кадіс В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.02.2024 - 17:15 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Осасуна В
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.03.2024 - 19:30 Реал 4 - 0 Завершено Сельта В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
06.03.2024 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено РБ Лейпциг Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.03.2024 - 22:00 Валенсія 2 - 2 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.02.2024 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
18.02.2024 - 15:00 Райо Вальєкано 1 - 1 Завершено Реал Н
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Головні події
Herrando, Jorge
31'
18'
Данiель Карвахаль ГООЛ!
ГООЛ! Budimir, Ante
7'
4'
Junior, Vinicius ГООЛ!
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Осасуна
35%
Нічия
32%
Реал
32%
Склади команд
1
Herrera, Sergio
28
Herrando, Jorge
24
Catena, Alejandro
4
Garcia, Unai
22
Mojica, Johan
16
Gomez, Moi
6
Torro, Lucas
7
Moncayola, Jon
12
Areso, Jesus
20
Arnaiz, Jose
17
Budimir, Ante
13
Андрій Лунін
2
Данiель Карвахаль
18
Tchouameni, Aurelien
22
Антоніо Рюдігер
23
Mendy, Ferland
15
Федеріко Вальверде
12
Camavinga, Eduardo
8
Тонi Кроос
21
Diaz, Brahim
11
Rodrygo
7
Junior, Vinicius
Стартовий склад
  • 20
    Arnaiz, Jose
    Форвард
  • 17
    Budimir, Ante
    Форвард
    7
  • 22
    Mojica, Johan
    Півзахисник
  • 16
    Gomez, Moi
    Півзахисник
  • 6
    Torro, Lucas
    Півзахисник
  • 7
    Moncayola, Jon
    Півзахисник
  • 12
    Areso, Jesus
    Захисник
  • 28
    Herrando, Jorge
    Захисник
    31
  • 24
    Catena, Alejandro
  • 4
    Garcia, Unai
    Захисник
  • 1
    Herrera, Sergio
    Форвард
  • 21
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 7
    Junior, Vinicius
    4
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 12
    Camavinga, Eduardo
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
    18
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 13
    Андрій Лунін
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Ягоба Аррасате
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
4
Удари в отвір
4
2
Блоковано ударів
1
5
Штрафні
8
4
Кутові
3
1
Офсайди
7
Фоли
5
2
Сейви
3
1
ЖК
1
1
Удари повз
1
LIVE
Трансляція матчу Осасуна - Реал
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41'
Кутовий
Кутовий виконали памплонці, але Лунін чудово зіграв на виході та вибив м'яч кулаками
41'
Небезпечний момент
Неймовірний удар від Аресо з-за меж штрафного майданчику і м'яч летів у дальній кут, але цьому завадив Лунін, який парирував удар та перевів м'яч на кутовий
38'
Кутовий
Ще один кутовий виконали вершкові і цього разу також верхову боротьбу виграли господарі і вибили м'яч
37'
Кутовий
Гості заробили право на виконання кутового і після навісу у бік воріт суперники вибивають м'яч, але той прилітає прямо до Вальверде, який з-за меж штрафного пробиває по воротах, але після рикошету м'яч виходить на іще один кутовий
34'
Небезпечний момент
Вінісіус спробував пробити з-за меж штрафного майданчику, відправляв м'яч у дальній кут, але той пролетів поруч зі стійкою і вийшов за межі поля
31'
Жовта картка
Еррандо грубо зіграв проти Діаса у центрі поля і своїми діями змусив Хуана Мартінеса Мунуеру вперше у сьогоднішньому матчі дістати з кишені жовту каркту
30'
Арнайс прорвався правим флангом, переграв Рюдігера та пробив з лінії штрафного, але м'яч зрізався з його ноги та полетів значно вище воріт
29'
Інфо
Статистично перевага на боці гостей. Вершкові контролюють м'яч 57% часу, чотири рази пробили по воротах, і хоча у господарів стільки ж ударів, проте у Реалу всі чотири були у площину, а червоні лише одного разу попали у площину
26'
Арнайс прорвався правим флангом та прострілив у бік воріт, але м'яч прилетів прямо у руки Луніна
24'
Червоні не припиняють спроби зрівняти рахунок і наразі катають м'яч на половині поля суперника
20'
Небезпечний момент
Будімір перехопив м'яч перед карним майданчиком суперника, але не мав підтримки партнерів і був вимушений самостійно йти в обіграш і потім втратив м'яч у боротьбі з Камавінгою у штрафному майданчику
20'
Під час чергової атаки Реалу арбітр зафіксував гру рукою у Вальверде
18'
Гоооол!!!
ГОЛ! Карвахаль знову виводить Реал вперед! Вальверде отримав м'яч у штрафному суперника і чудовою передачею віддав його на Дані, той в один дотик зовнішньої стороною стопи відправив м'яч у верхній дальній кут! Чудовий гол, який знову виводить вершкових вперед і робить рахунок 2:1
16'
Кутовий
Кутовий Осасуни вийшов не дуже вдалим і після навісу у бік воріт Лунін чудово зіграв на виході та вибив м'яч кулаками
16'
Небезпечний момент
Тепер Аресо завдав дальнього удару і хоча м'яч й не летів у площину воріт, Лунін вирішив перестрахуватися та перевів м'яч на кутовий
15'
Небезпечний момент
Діас спробував перевірити голкіпера та пробив з-за меж штрафного майданчику, але Еррера відмінно зреагував та зумів відбити м'яч
13'
Кутовий
Кутовий виконали гості, але після навісу у бік воріт арбітр зафіксував порушення правил в атаці
8'
Небезпечний момент
Вінісіуса знову вивели на побачення з голкіпером, але цього разу бразилець не зумів його переграти і під час удару м'яч влучив у ногу Еррери
7'
Гоооол!!!
ГОЛ! Осасуна зрівнює рахунок! Господарі заробили право на виконання першого кутового у матчі і після навісу на ближню стійку вершкові скинули далі, де м'яч підхопив Еррандо, якого ніхто не опікав, той прострілив на протилежну стійку, де Будімір в один дотик пробиває по воротах, м'яч пролітає поміж ніг Карвахалю та залітає у сітку воріт! Команди швидко обмінялися голами і рахунок стає 1:1
4'
Гоооол!!!
ГОЛ! Вінісіус Жуніор відкриває рахунок! Катена помилився на своїй половині поля і м'яч доволі легко відбирає бразилець, проривається у штрафний суперника та спокійно пробиває у дальній кут поклавши голкіпера на газон! Рахунок стає 1:0 на користь Лос Бланкос
1'
Свисток
Хуан Мартінес Мунуера дає стартовий свисток
Гравці вже на полі та готуються розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Хуан Мартінес Мунуера
Головний тренер Реал Мадриду: Карло Анчелотті
На лаві запасних: Аррісабалага, Франсіско Гарсія, Гюлер, Лукас, Модрич, Начо, Фран
Інфо
Стартовий склад Реал Мадриду (4-3-3): Лунін - Менді, Рюдігер, Чуамені, Карвахаль - Кроос, Камавінга, Вальверде - Вінісіус Жуніор, Родріго, Діас
Головний тренер Осасуни: Хагоба Аррасате
На лаві запасних: Аргібіде, Валенсія, Рубен Гарсія, Рауль Гарсія, Ібаньєс, Крус, Муньйос, Осамбела, Фернандес
Інфо
Стартовий склад Осасуни (3-5-2): Еррера - Еррандо, Катена, Унай Гарсія (с) - Мохіка, Гомес, Торро, Монкайола, Аресо - Арнайс, Будімір
Перед початком матчу Осасуна розташовується на останній сходинці першої половини турнірної таблиці. Відставання від зони єврокубків складає десять очок, а відрив від зони вильоту - чотирнадцять. Реал Мадрид досі тримає лідерство у Прімері. Вершкові на сім балів випереджає Жирону і продовжують гонку за чемпіонський титул
Матч пройде у Памплоні на арені "Естадіо Ель Садар" та розпочнеться о 17:15 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 29-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Осасуна прийме у гостях Реал Мадрид
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Останні матчі
Завершено 16:00 - Сьогодні Монца Монца 1 Кальярі Кальярі 0 Завершено 16:00 - Сьогодні Удінезе Удінезе 0 Торіно Торіно 2 Завершено 16:00 - Сьогодні Славен Белупо Славен Белупо 0 Рієка Рієка 1 Завершено 16:00 - Сьогодні Радомяк Радомяк 0 Ягеллонія Ягеллонія 3 Завершено 15:30 - Сьогодні Оболонь Оболонь 1 Полісся Полісся 0

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Анонс матчу Осасуна - Реал 16.03.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Осасуна (Памплона) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Рейно де Наварра.

Дата проведення матчу: 16.03.2024
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Осасуна (Памплона) та командою Реал (Мадрид):

між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Осасуна залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Осасуна у попередньому футбольному матчі 07.10.2023 закінчилось : 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ягоба Аррасате и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Осасуна - Реал можна подивитися 16.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Осасуна - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Осасуна (Памплона)
Рік заснування Осасуна (Памплона): 1920
Країна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате

команди Осасуна був зіграний проти Жирона - 09.03.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

команди Реал був зіграний проти Сельта - 10.03.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Осасуна - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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