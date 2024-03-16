Осасуна - Реал онлайн трансляція матчу

між командою Осасуна (Памплона) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Рейно де Наварра.
Дата проведення матчу: 16.03.2024
Час початку матчу: 17:15
Історія протистоянь Осасуна (Памплона) та командою Реал (Мадрид):
між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Осасуна залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Осасуна у попередньому футбольному матчі 07.10.2023 закінчилось : 4:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Ягоба Аррасате и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Осасуна (Памплона)
Рік заснування Осасуна (Памплона): 1920
Країна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате
команди Осасуна був зіграний проти Жирона - 09.03.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
команди Реал був зіграний проти Сельта - 10.03.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.
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