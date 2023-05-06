Реал - Осасуна онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - Осасуна 06.05.2023, Кубок Іспанії

Противостояние між командою Реал (Мадрид) та командою Осасуна (Памплона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок Іспанії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 06.05.2023

Час початку матчу: 23:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Реал (Мадрид) та командою Осасуна (Памплона):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Осасуна залишилася з поразкою . Зіткнення Осасуна та Реал у попередньому футбольному матчі 18.02.2023 закінчилось с таким счетом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти Реал Сосьєдад - 02.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Команда гостей

Назва: Осасуна (Памплона)

Рік заснування Осасуна (Памплона): 1920

Країна: Испания

Тренер: Хагоба Аррасате



Предыдущий поединок команди Осасуна був зіграний проти "Барселона" - 02.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

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