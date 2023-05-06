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Реал - Осасуна онлайн трансляція матчу

Кубок Іспанії - 06 травня 2023, 23:00 . Трансляція: MEGOGO
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Осасуна
Памплона
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Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Реал
38%
Нічия
29%
Осасуна
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and CA Osasuna when Real Madrid is playing at home is 2-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Madrid and CA Osasuna is 2-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 21 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 15 times, there have been 5 draws while CA Osasuna have won 1 times. The goal difference is 47-16 in favour of Real Madrid.
  • During the last 42 meetings, Real Madrid have won 27 times, there have been 10 draws while CA Osasuna have won 5 times. The goal difference is 87-36 in favour of Real Madrid.
  • CA Osasuna's last away win against Real Madrid was in 2004.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 39% of their matches, CA Osasuna in 29% of their matches.
  • Real Madrid wins 39% of halftimes, CA Osasuna wins 29%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 2 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When CA Osasuna leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 37% of their matches.
  • When CA Osasuna is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In Copa del Rey, CA Osasuna has better performance than Real Madrid.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than CA Osasuna's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against CA Osasuna (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 3, CA Osasuna won 0, 2 draws.
  • Real Madrid scores 1.6 goals in a match against CA Osasuna and CA Osasuna scores 0.4 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and CA Osasuna is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and CA Osasuna is 0.8.
  • Real Madrid scores 2.31 goals when playing at home and CA Osasuna scores 1.16 goals when playing away (on average).
  • CA Osasuna has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
12
Перемог
18
Ігор
0
Перемог
Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.02.2023 - 22:00 Осасуна 0 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.10.2022 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
20.04.2022 - 22:30 Осасуна 1 - 3 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
27.10.2021 - 22:30 Реал 0 - 0 Завершено Осасуна
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.05.2023 - 23:00 Реал Сосьєдад 2 - 0 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.04.2023 - 19:30 Реал 4 - 2 Завершено Альмерія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.04.2023 - 20:31 Жирона 4 - 2 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.04.2023 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Сельта В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
18.04.2023 - 22:00 Челсі 0 - 2 Завершено Реал В
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Останні матчі - Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.05.2023 - 20:30 Барселона 1 - 0 Завершено Осасуна П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.04.2023 - 22:00 Осасуна 0 - 2 Завершено Реал Сосьєдад П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.04.2023 - 20:30 Кадіс 0 - 1 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.04.2023 - 15:00 Осасуна 3 - 2 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.04.2023 - 22:00 Райо Вальєкано 2 - 1 Завершено Осасуна П
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Реал
38%
Нічия
29%
Осасуна
33%
LIVE
Трансляція матчу Реал - Осасуна
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Запасні: Айтор Фернандес, У. Гарсія, Авіла, Барха, Р. Гарсія, Кіке, Ібаньєс, М. Санчес, Еррандо, Муньйос, Морено.
Осасуна: Еррера — Монкайола, Арідане, Д. Гарсія, Крус — Аймар, Торро, Гомес — Р. Пенья, Будімір, Абде.
Інфо
Команди в цьому сезоні поміж собою грали двічі — нічия на полі Реала (1:1) та перемога мадридців у Памплоні (2:0).
Запасні: Лунін, Вальєхо, Начо, Азар, Модрич, Асенсіо, Одріосола, Васкес, Себальос, Рюдігер, Маріано.
Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Алаба, Камавінга — Вальверде, Чуамені, Кроос — Родріго, Бензема, Вінісіус.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Хосе Марія Санчес Мартінес (Лорка, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію фінального поєдинку Кубку Іспанії. На полі стадіону Естадіо де-ла-Картуха (Севілья, Іспанія) зіграють мадридський Реал та Осасуна.
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Анонс матчу Реал - Осасуна 06.05.2023, Кубок Іспанії

Противостояние між командою Реал (Мадрид) та командою Осасуна (Памплона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок Іспанії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 06.05.2023
Час початку матчу: 23:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Реал (Мадрид) та командою Осасуна (Памплона):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Осасуна залишилася з поразкою . Зіткнення Осасуна та Реал у попередньому футбольному матчі 18.02.2023 закінчилось с таким счетом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Осасуна можна подивитися 06.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Кубок Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Осасуна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти Реал Сосьєдад - 02.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Команда гостей

Назва: Осасуна (Памплона)
Рік заснування Осасуна (Памплона): 1920
Країна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате

Предыдущий поединок команди Осасуна був зіграний проти "Барселона" - 02.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

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