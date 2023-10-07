  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Реал - Осасуна Дивитися онлайн
У тренді

Реал - Осасуна онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 07 жовтня 2023, 17:15 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Фернандес, Гильермо Куадра
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
4 - 0
Оновити
76'
Осасуна
Памплона
Дивитись трансляцію
Хід матчу
9' Bellingham, Jude 40' Антоніо Рюдігер
54' Bellingham, Jude 59' Tchouameni, Aurelien 65' Junior, Vinicius
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Реал
32%
Нічия
37%
Осасуна
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and CA Osasuna when Real Madrid is playing at home is 2-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Madrid and CA Osasuna is 2-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 21 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 15 times, there have been 5 draws while CA Osasuna have won 1 times. The goal difference is 47-16 in favour of Real Madrid.
  • During the last 43 meetings, Real Madrid have won 28 times, there have been 10 draws while CA Osasuna have won 5 times. The goal difference is 89-37 in favour of Real Madrid.
  • CA Osasuna's last away win against Real Madrid was in 2004.
  • Last season's matches: 1-1 (Real Madrid at home) and 0-2 (CA Osasuna at home).
  • In LaLiga, Real Madrid have 3 successive home wins.
  • Did you know that Real Madrid scores 31% of their goals between the minutes 46-60?
  • Real Madrid have won 4 home matches in a row.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 11 home matches.
  • CA Osasuna haven't won in their last 5 games.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to CA Osasuna in their last 16 encounters.
  • CA Osasuna have received 3 red cards this season. This is the highest number in LaLiga.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 3 home matches in LaLiga this season.
  • CA Osasuna haven't scored in 0 of their 4 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 3-0-0.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 38% of their matches, CA Osasuna in 28% of their matches.
  • Real Madrid wins 38% of halftimes, CA Osasuna wins 28%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When CA Osasuna leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 55% of their matches.
  • When CA Osasuna is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than CA Osasuna.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than CA Osasuna's.
  • CA Osasuna has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against CA Osasuna (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 3, CA Osasuna won 0, 2 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against CA Osasuna.
  • CA Osasuna have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 1.6 goals in a match against CA Osasuna and CA Osasuna scores 0.6 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and CA Osasuna is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and CA Osasuna is 1.
  • Real Madrid scores 2.19 goals when playing at home and CA Osasuna scores 1.5 goals when playing away (on average).
  • Jude Bellingham is Real Madrid's top scorer with 6 goals. Ante Budimir has scored 2 times for CA Osasuna.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
13
Перемог
19
Ігор
0
Перемог
Осасуна
Кубок Іспанії 2022/2023
06.05.2023 - 23:00 Реал 2 - 1 Завершено Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.02.2023 - 22:00 Осасуна 0 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.10.2022 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
20.04.2022 - 22:30 Осасуна 1 - 3 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
03.10.2023 - 22:00 Наполі 2 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
30.09.2023 - 19:30 Жирона 0 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.09.2023 - 20:00 Реал 2 - 0 Завершено Лас-Пальмас В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
24.09.2023 - 22:00 Атлетіко 3 - 1 Завершено Реал П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.09.2023 - 19:45 Реал 1 - 0 Завершено Уніон В
Показати більше
Останні матчі - Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
01.10.2023 - 17:15 Алавес 0 - 2 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.09.2023 - 22:30 Осасуна 0 - 2 Завершено Атлетіко П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
23.09.2023 - 17:15 Осасуна 0 - 0 Завершено Севілья Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.09.2023 - 15:00 Хетафе 3 - 2 Завершено Осасуна П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.09.2023 - 22:00 Осасуна 1 - 2 Завершено Барселона П
Показати більше
Головні події
ГООЛ! Junior, Vinicius
65'
Tchouameni, Aurelien
59'
ГООЛ! Bellingham, Jude
54'
Антоніо Рюдігер
40'
ГООЛ! Bellingham, Jude
9'
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Реал
32%
Нічия
37%
Осасуна
32%
Склади команд
25
Кепа Аррiзабалага
23
Mendy, Ferland
22
Антоніо Рюдігер
18
Tchouameni, Aurelien
2
Данiель Карвахаль
10
Лука Модрiч
12
Camavinga, Eduardo
15
Федеріко Вальверде
5
Bellingham, Jude
7
Junior, Vinicius
14
Хоселу
1
Herrera, Sergio
12
Areso, Jesus
24
Catena, Alejandro
5
Garcia, David
3
Cruz, Juan
7
Moncayola, Jon
6
Torro, Lucas
10
Oroz, Aimar
15
Pena, Ruben
17
Budimir, Ante
14
Garcia, Ruben
Стартовий склад
  • 7
    Junior, Vinicius
    65
  • 14
    Хоселу
    Форвард
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
    54 9
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 12
    Camavinga, Eduardo
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
    40
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
    59
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 25
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
  • 15
    Pena, Ruben
  • 17
    Budimir, Ante
    Форвард
  • 14
    Garcia, Ruben
    Півзахисник
  • 7
    Moncayola, Jon
    Півзахисник
  • 6
    Torro, Lucas
    Півзахисник
  • 10
    Oroz, Aimar
    Півзахисник
  • 12
    Areso, Jesus
    Захисник
  • 24
    Catena, Alejandro
  • 5
    Garcia, David
    Захисник
  • 3
    Cruz, Juan
    Захисник
  • 1
    Herrera, Sergio
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Ягоба Аррасате
Статистика матчу
7
Штрафні
10
8
Фоли
6
4
Удари в отвір
1
3
Кутові
3
2
Офсайди
1
65%
Володіння м'ячем
35%
4
Удари повз
3
2
ЖК
1
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Реал - Осасуна
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
70'
Гоооол!!!
4-0! Вінісіус зіграв як справжній стовп: зачепився за мʼяч, прикрив його корпусом і асистував Хоселу, який оформив свій черговий гол на Сантьяго Бернабеу.
67'
Заміна
Камавінга поступився місцем на полі Кроосу.
65'
Гоооол!!!
Вінісіус доводить рахунок до розгромного! Отримав пас на хід від Вальверде, обіграв воротаря та відправив мʼяч у порожні ворота. Посипалися гості.
60'
Жовта картка
Чуамені жорстко зустрів Пенью на прийомі мʼяча.
57'
Кепа, здається, вперше вступив у гру сьогодні. Кулаком перевів мʼяч на кутовий після дальнього удару Пеньї.
54'
Гоооол!!!
Подвоює перевагу Реал! Вальверде та Беллінгем ніби на тренуванні пройшли захист Осасуни, після чого англієць завершив атаку ударом поміж ніг голкіперу.
51'
Камавінга хотів повторити шедевральний удар злету Вальверде з попереднього матчу проти Наполі. Не вийшло, мʼяч звалився з ноги.
47'
Хоселу підхопив мʼяч після помилки Давіда Гарсії та з лівої пробив у дальній кут. Поруч зі стійкою.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Реал швидко відкрив рахунок і в цілому спокійно догравав перший тайм. Осасуна з поразкою миритися не готова й вибігла у декілька гострих контратак, забити хоча б одного разу було реально.
45+2'
Свисток
Перерва.
45+1'
Небезпечний момент
Відмінний момент був у Будіміра! Хорвата залишили одного на одинадцяти метрах, але він не скористався своїм шансом, пробивши під мʼяч.
45+1'
Інфо
Додано одну хвилину.
42'
Монкайола завдав непоганого удару з дальньої дистанції. Кепа стрибнув у кут, але вступати в гру не довелося.
40'
Жовта картка
Рюдігер пішов у відбір біля чужих воріт і заробив необов’язкове попередження.
34'
Рубен Гарсія готував небезпечний простріл, але Чуамені накрив вінгера Осасуни. Ще й прикрив мʼяч від іншого суперника. Гарно справляється зі своїми обовʼязками в центрі захисту.
24'
Вінісіус вийшов на зручну позицію та завдав удару по воротах. Невдало, може значно небезпечніше бразилець.
24'
Рюдігер чудово помітив відкривання Хоселу і виконав закидання. Нападника Реала підвів прийом.
20'
Реал спокійно перекочує мʼяч, закривши суперника на своїй половині поля. Моментів при цьому майже не виникає.
15'
Осасуна виходить на чужу половину та навіть дістається карного майданчика. Поки навіси на Будіміра не проходять.
10'
Інфо
Це девʼятий гол Беллінгема в десяти матчах за мадридський Реал. Відпрацьовує кожен цент, який за нього заплатили.
9'
Гоооол!!!
Реал відкриває рахунок! Модрич і Карвахаль завдяки розумному руху між лініями розкрили захист Осасуни та вивели Беллінгема на вбивчу позицію, а той упевнено переграв воротаря.
5'
Передбачувано діють команди на перших хвилинах. Осасуна захищається низьким-середнім блоком, Реал розігрує мʼяч.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Гільєрмо Квадра Фернандес.
Запасні: Лунін (в), Піньєйро (в), Гарсія, Діас, Каррільйо, Кроос, Лукас, Родріго, Себальйос.
Інфо
Стартовий склад Реала: Кепа — Менді, Рюдігер, Чуамені, Карвахаль — Модрич (к), Камавінга, Вальверде — Беллінгем — Вінісіус, Хоселу. Головний тренер — Карло Анчелотті.
Запасні: Валенсія (в), Фернандес (в), Авіла, Арнайс, Барха, Брашанац, Відаль, Еррандо, Ібаньєс, Муньйос, Рауль.
Інфо
Стартовий склад Осасуни: Еррера — Крус, Давід Гарсія (к), Катена, Пенья — Орос, Торро, Монкайола — Аресо, Будімір, Рубен Гарсія. В. о. головного тренера — Біттор Алькіса.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 9-го туру Ла Ліги Реал Мадрид – Осасуна.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 16:30 - Сьогодні Штутгарт Штутгарт 3 Вольфсбург Вольфсбург 1 Завершено 16:30 - Сьогодні Аугсбург Аугсбург 1 Дармштадт Дармштадт 2 Завершено 16:30 - Сьогодні РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0 Бохум Бохум 0 Завершено 16:30 - Сьогодні Боруссія Боруссія 4 Уніон Уніон 2 Завершено 16:20 - Сьогодні ЛНЗ ЛНЗ 0 ФК Олександрія ФК Олександрія 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Реал - Осасуна 07.10.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою Осасуна (Памплона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 07.10.2023
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Реал (Мадрид) та командою Осасуна (Памплона):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Осасуна залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Осасуна у попередньому футбольному матчі 06.05.2023 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Ягоба Аррасате розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Осасуна можна подивитися 07.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Осасуна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команди Реал був зіграний проти Наполі - 03.10.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Осасуна (Памплона)
Рік заснування Осасуна (Памплона): 1920
Країна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате

Прошедший матч команди Осасуна був зіграний проти "Алавес" - 01.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Осасуна.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Осасуна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.