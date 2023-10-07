Реал - Осасуна онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою Осасуна (Памплона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
Дата проведення матчу: 07.10.2023
Час початку матчу: 17:15
Історія протистоянь между Реал (Мадрид) та командою Осасуна (Памплона):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Осасуна залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Осасуна у попередньому футбольному матчі 06.05.2023 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Ягоба Аррасате розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Прошедший матч команди Реал був зіграний проти Наполі - 03.10.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.
Назва: Осасуна (Памплона)
Рік заснування Осасуна (Памплона): 1920
Країна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате
Прошедший матч команди Осасуна був зіграний проти "Алавес" - 01.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Осасуна.
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