Жирона - Бетіс онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Жирона - Бетіс 31.03.2024, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Жирона (Жирона) та командою Бетіс (Севилья) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 31.03.2024

Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Жирона (Жирона) та командою Бетіс (Севилья):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Бетіс та Жирона у попередньому футбольному матчі 21.12.2023 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Мануэль Пеллегрини розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Минулий поєдинок команди Жирона був зіграний проти Хетафе - 16.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Хетафе.

Команда гостей

Назва: Бетіс (Севилья)

Рік заснування Бетис (Севилья): 1907

Країна: Испания

Тренер: Мануэль Пеллегрини



Минулий поєдинок команди Бетіс був зіграний проти Райо Вальєкано - 17.03.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Райо Вальєкано.

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