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Жирона - Бетіс онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 31 березня 2024, 17:15 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матчу:
Жирона
Жирона
0 - 0
Оновити
12'
Бетіс
Севилья
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
38%
Нічия
31%
Бетіс
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Girona FC and Real Betis Seville when Girona FC is playing at home is 0-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Girona FC and Real Betis Seville is 1-2. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with Girona FC playing at home, Girona FC have won 0 times, there have been 0 draws while Real Betis Seville have won 6 times. The goal difference is 10-2 in favour of Real Betis Seville.
  • During the last 13 meetings, Girona FC have won 1 times, there have been 2 draws while Real Betis Seville have won 10 times. The goal difference is 22-11 in favour of Real Betis Seville.
  • Last season Real Betis Seville won both games against Girona FC (2-1 at home and 2-1 away).
  • Real Betis Seville have a losing streak of 3 matches in LaLiga.
  • Did you know that Girona FC scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Real Betis Seville scores 21% of their goals between the minutes 0-15?
  • Girona FC haven't lost in any of their last 11 home matches.
  • Real Betis Seville have lost 3 matches in a row.
  • Girona FC haven't scored in 2 of their 14 home matches in LaLiga this season.
  • Real Betis Seville haven't scored in 4 of their 14 away matches in LaLiga this season.
  • Girona FC's home record this season: 11-2-1.
  • Real Betis Seville's away record this season: 3-6-5.
  • Artem Dovbyk is Girona FC's top scorer with 14 goals. Willian Jose has scored 8 times for Real Betis Seville.
  • A year ago, Girona FC were number 9 in the table with 38 points. Now they are number 3 with 62 points.
  • Real Betis Seville have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Girona FC wins 1st half in 37% of their matches, Real Betis Seville in 27% of their matches.
  • Girona FC wins 37% of halftimes, Real Betis Seville wins 27%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Real Betis Seville leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • When Real Betis Seville is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than Real Betis Seville.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than Real Betis Seville's.
  • Real Betis Seville have lost just 0 of their last 5 games against Girona FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Girona FC won 0, Real Betis Seville won 4, 1 draws.
  • Real Betis Seville have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Girona FC.
  • Girona FC have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Betis Seville.
  • Girona FC scores 1 goals in a match against Real Betis Seville and Real Betis Seville scores 1.8 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and Real Betis Seville is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and Real Betis Seville is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Girona FC scores 2.36 goals when playing at home and Real Betis Seville scores 1.2 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Жирона
0
Перемог
7
Ігор
5
Перемог
Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.12.2023 - 20:00 Бетіс 1 - 1 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.05.2023 - 20:03 Жирона 1 - 2 Завершено Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.09.2022 - 19:30 Бетіс 2 - 1 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2018
20.01.2019 - 13:00 Бетіс 3 - 2 Завершено Жирона
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.03.2024 - 19:30 Хетафе 1 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
09.03.2024 - 22:00 Жирона 2 - 0 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.03.2024 - 19:30 Мальорка 1 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.02.2024 - 22:00 Жирона 3 - 0 Завершено Райо Вальєкано В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.02.2024 - 22:00 Атлетік 3 - 2 Завершено Жирона П
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Останні матчі - Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.03.2024 - 19:30 Райо Вальєкано 2 - 0 Завершено Бетіс П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.03.2024 - 22:00 Бетіс 2 - 3 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.03.2024 - 17:15 Атлетіко 2 - 1 Завершено Бетіс П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.02.2024 - 17:15 Бетіс 3 - 1 Завершено Атлетік В
Ліга конференцій 2023/2024
22.02.2024 - 19:45 Динамо 1 - 1 Завершено Бетіс Н
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Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
38%
Нічия
31%
Бетіс
31%
Склади команд
13
Пауло Гассаніга
17
Blind, Daley
5
Lopez, David
25
Garcia, Eric
3
Gutierrez, Miguel
14
Garcia, Aleix
23
Martin, Ivan
20
Couto, Yan
24
Порту
8
Віктор Циганков
9
Артем Довбик
13
Руї Сілва
24
Ruibal, Aitor
6
Pezzella, German
28
Riad, Chadi
20
Vinicius, Abner
5
Rodriguez, Guido
22
Iско
18
Fornals, Pablo
8
Набіль Фекір
10
Perez, Ayoze
12
Jose, Willian
Стартовий склад
  • 9
    Артем Довбик
    Форвард
  • 24
    Порту
    Півзахисник
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 20
    Couto, Yan
    Захисник
  • 17
    Blind, Daley
  • 5
    Lopez, David
  • 25
    Garcia, Eric
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
  • 12
    Jose, Willian
    Форвард
  • 18
    Fornals, Pablo
    Півзахисник
  • 8
    Набіль Фекір
    Півзахисник
  • 10
    Perez, Ayoze
    Форвард
  • 5
    Rodriguez, Guido
    Півзахисник
  • 22
    Iско
    Півзахисник
  • 24
    Ruibal, Aitor
    Форвард
  • 6
    Pezzella, German
    Захисник
  • 28
    Riad, Chadi
    Захисник
  • 20
    Vinicius, Abner
    Захисник
  • 13
    Руї Сілва
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мишел
  • Мануэль Пеллегрини
LIVE
Трансляція матчу Жирона - Бетіс
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
6'
Трошки сумбурний початок. Вільні зони залишають обидві команди, але атакувальні гравці з обох сторін поки цим не користуються.
4'
Обмінялися команди перспективними підходами до воріт, в обох випадках справа не дійшла до удару.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Запасні: Фуїдіас (в), Хуан Карлос (в), Валері, Борха, Еррера, Мартінес, Соліс, Стуані, Торре, Хастін, Хуанпе.
Інфо
Стартовий склад Жирони: Гассаніга — Блінд, Лопес, Ерік — Гутьєррес, Алейш (к), Мартін, Коуту — Порту, Циганков — Довбик. Головний тренер — Мічел Санчес.
Запасні: Браво (в), Вьєтес (в), Авіла, Альтіміра, Бельєрін, Джонні, Діао, Еззальзулі, Карвалью, Міранда, Сократіс, Родрі.
Інфо
Стартовий склад Бетіса: Сілва — Абнер, Ріад, Песселья, Руїбаль — Іско, Родрігес — Перес, Фекір (к), Форнальс — Вілліан Жозе. Головний тренер — Мануель Пеллегріні.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 30-го туру Ла Ліги Жирона – Бетіс.
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Анонс матчу Жирона - Бетіс 31.03.2024, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Жирона (Жирона) та командою Бетіс (Севилья) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 31.03.2024
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Жирона (Жирона) та командою Бетіс (Севилья):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Бетіс та Жирона у попередньому футбольному матчі 21.12.2023 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Мануэль Пеллегрини розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - Бетіс можна подивитися 31.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - Бетіс, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Минулий поєдинок команди Жирона був зіграний проти Хетафе - 16.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Хетафе.

Команда гостей

Назва: Бетіс (Севилья)
Рік заснування Бетис (Севилья): 1907
Країна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини

Минулий поєдинок команди Бетіс був зіграний проти Райо Вальєкано - 17.03.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Райо Вальєкано.

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - Бетіс онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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