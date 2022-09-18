Жирона - Бетіс онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Жирона (Жирона) та командою Бетіс (Севилья) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.
Дата проведення матчу: 28.05.2023
Час початку матчу: 20:03
Історія протистоянь между Жирона (Жирона) та командою Бетіс (Севилья):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Бетіс, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Бетіс та Жирона у попередньому футбольному матчі 18.09.2022 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Мануэль Пеллегрини розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
Предыдущий матч команди Жирона був зіграний проти Сельта - 23.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Бетіс (Севилья)
Рік заснування Бетис (Севилья): 1907
Країна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини
Прошедший матч команди Бетіс був зіграний проти Хетафе - 24.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Хетафе.
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