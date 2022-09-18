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Жирона - Бетіс онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 28 травня 2023, 20:03 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Diaz de Mera Escuderos, Isidro
Рейтинг матчу:
Жирона
Жирона
1 - 1
Оновити
57'
Бетіс
Севилья
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Хід матчу
36' Gutierrez, Miguel
46' Juanpe Вийшов: Бернардо
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
38%
Нічия
27%
Бетіс
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Girona FC and Real Betis Seville when Girona FC is playing at home is 0-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with Girona FC playing at home, Girona FC have won 0 times, there have been 0 draws while Real Betis Seville have won 5 times. The goal difference is 8-1 in favour of Real Betis Seville.
  • During the last 11 meetings, Girona FC have won 1 times, there have been 1 draws while Real Betis Seville have won 9 times. The goal difference is 19-9 in favour of Real Betis Seville.
  • Did you know that Girona FC scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Real Betis Seville scores 23% of their goals between the minutes 61-75?
  • Girona FC haven't won any of their last 4 games against Real Betis Seville.
  • Real Betis Seville have received 14 red cards this season. This is the highest number in LaLiga.
  • Girona FC haven't scored in 3 of their 18 home matches in LaLiga this season.
  • Real Betis Seville haven't scored in 8 of their 18 away matches in LaLiga this season.
  • Valentin Castellanos is Girona FC's top scorer with 13 goals. Borja Iglesias has scored 13 times for Real Betis Seville.
  • Girona FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Girona FC wins 1st half in 24% of their matches, Real Betis Seville in 28% of their matches.
  • Girona FC wins 24% of halftimes, Real Betis Seville wins 28%.
  • The winner of their last meeting was Real Betis Seville.
  • On their last meeting Real Betis Seville won by 1 goals.
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Real Betis Seville leads 0-1 away, they win in 88% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When Real Betis Seville is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than Real Betis Seville.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than Real Betis Seville's.
  • Real Betis Seville have lost just 0 of their last 5 games against Girona FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Girona FC won 0, Real Betis Seville won 4, 1 draws.
  • Real Betis Seville have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Girona FC.
  • Girona FC have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Betis Seville.
  • Girona FC scores 1 goals in a match against Real Betis Seville and Real Betis Seville scores 1.8 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and Real Betis Seville is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and Real Betis Seville is 1.4.
  • Girona FC scores 1.67 goals when playing at home and Real Betis Seville scores 1 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Real Betis Seville has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Особисті зустрічі
Жирона
0
Перемог
5
Ігор
4
Перемог
Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.09.2022 - 19:30 Бетіс 2 - 1 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2018
20.01.2019 - 13:00 Бетіс 3 - 2 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2018/2019
27.09.2018 - 23:00 Жирона 0 - 1 Завершено Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2017/2018
13.04.2018 - 22:00 Жирона 0 - 1 Завершено Бетіс
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.05.2023 - 20:34 Сельта 1 - 1 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.05.2023 - 15:00 Жирона 1 - 2 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.05.2023 - 15:00 Реал Сосьєдад 2 - 2 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.05.2023 - 20:30 Жирона 2 - 1 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.05.2023 - 22:00 Севілья 0 - 2 Завершено Жирона В
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Останні матчі - Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
24.05.2023 - 23:00 Бетіс 0 - 1 Завершено Хетафе П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
21.05.2023 - 22:00 Севілья 0 - 0 Завершено Бетіс Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
15.05.2023 - 22:00 Бетіс 3 - 1 Завершено Райо Вальєкано В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.05.2023 - 23:00 Атлетік 0 - 1 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.04.2023 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершено Бетіс П
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Головні події
Juanpe
Вийшов: Бернардо
46'
ГООЛ! Gutierrez, Miguel
36'
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
38%
Нічия
27%
Бетіс
35%
Склади команд
13
Пауло Гассаніга
20
Gutierrez, Miguel
15
Juanpe
5
Lopez, David
4
Arnau, Martinez
18
Оріоль Ромеу
11
Fernandez, Valery
21
Herrera, Yangel
19
Reinier
15
Віктор Циганков
9
Castellanos, Valentin
1
Клаудiо Браво
23
Юссуф Сабалі
19
Felipe, Luiz
3
Gonzalez, Edgar
33
Miranda, Juan
18
Rodriguez, Guido
14
Carvalho, William
10
Серхiо Каналес
28
Rodri
21
Perez, Ayoze
12
Борха Iглесiас
Стартовий склад
  • 9
    Castellanos, Valentin
    Форвард
  • 11
    Fernandez, Valery
  • 21
    Herrera, Yangel
  • 19
    Reinier
  • 15
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 18
    Оріоль Ромеу
    Півзахисник
  • 20
    Gutierrez, Miguel
    36
  • 15
    Juanpe
    Захисник
    46
  • 5
    Lopez, David
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
  • 12
    Борха Iглесiас
    Форвард
  • 10
    Серхiо Каналес
    Півзахисник
  • 28
    Rodri
    Півзахисник
  • 21
    Perez, Ayoze
    Форвард
  • 18
    Rodriguez, Guido
    Півзахисник
  • 14
    Carvalho, William
    Півзахисник
  • 23
    Юссуф Сабалі
    Захисник
  • 19
    Felipe, Luiz
    Воротар
  • 3
    Gonzalez, Edgar
    Захисник
  • 33
    Miranda, Juan
  • 1
    Клаудiо Браво
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мишел
  • Мануэль Пеллегрини
Статистика матчу
1
Удари повз
5
8
Штрафні
7
3
Кутові
3
6
Фоли
6
Блоковано ударів
2
1
Офсайди
2
1
Удари в отвір
3
2
Сейви
45%
Володіння м'ячем
55%
LIVE
Трансляція матчу Жирона - Бетіс
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
53'
Після пропущеного м'яча господарі знову почали грати першим номером, але на жаль, гольових моментів немає. Команди забили майже все що створили.
50'
Циганков подавав зі штрафного, але Іглесіас перевів м'яч на кутовий. Стандарт завершився без удару.
47'
Гоооол!!!
На початку другого тайму гості зрівнюють рахунок. Канальєс віддав, а Іглесіас розстріляв ворота - 1:1.
46'
Заміна
Замість Раміреса виходить Еспіноза. Перша заміна у нашому матчі.
Свисток
Другий тайм розпочався!
У першому таймі більше тримали м'яч футболісти "Бетіса", але по справжньому гольовий момент вони створили всього один. Перес не зміг реалізувати вихід один на один. А ось господарі свій момент реалізували і вийшли вперед.
Свисток
Перший тайм завершився. Арбітр жодної хвилини не додав.
41'
Каналес з лівої наважився на удар з-за меж штрафної, але набагато вище воріт.
39'
Пропущений м'яч змусить гостей розкриватися, тому можемо очікувати більш цікавий футбол. Господарі розраховуватимуть на швидкий вихід із захисту.
36'
Гоооол!!!
Досить несподівано господарі виходять вперед. Після передачі Рейньєра потужно у дальній кут пробив Гутьєрес.
35'
Зараз підопічні Мітчела намагаються більше тримати м'яч, тим самим відсунувши гру від власних воріт. Обмаль ударів у першому таймі.
32'
Поки що взагалі непомітний Віктор Циганков, але це і не дивно, адже м'яч у футболістів "Жирони" надовго не затримується.
30'
Після подачі з правого флангу п'ятою пробивав Іглесіас, але м'яч пролетів вище воріт.
27'
З конструктивом поки що суттєві проблеми у господарів поля. Роботи у Браво немає.
24'
Гості зараз грають набагато активніше і саме вони претендують на те, щоб відкрити рахунок у матчі.
22'
Небезпечний момент
А ось і перший момент у матчі. Перес після помилки у центрі поля вийшов один на один, але переграти голкіпера не зміг.
21'
Варто відзначити організований захист "Жирони". У гостей для своїх атак вільних зон немає.
18'
На жаль, темп у нашому матчі поки що невисокий. Вся основна боротьба йде в центрі поля, без загострення у заключній третині.
15'
Варто відзначити високий пресинг футболістів "Бетіса", але поки що це не створює проблем господарям, які спокійно перетинають центр поля.
12'
Команди по черзі володіють м'ячем, але поки роботи у голкіперів не було.
9'
Футболісти "Бетіса" перехопили ініціативу. Небезпечно пробивав Міранда, але у площину воріт не зміг влучити.
7'
Поки що у нашому матчі йде боротьба за ініціативу. Перевагу комусь віддати складно, хоч і господарі грають більш активно.
4'
Кутовий
Циганков подавав з лівого флангу, але ніхто з його партнерів до м'яча не дотягнувся. Захисники зіграли уважно.
2'
Господарі з перших хвилин взяли м'яч під свій контроль, але поки без просування у заключну третину поля.
Свисток
Гра розпочалася! Очікуємо на цікавий футбол.
Інфо
"Бетіс" (стартовий склад): Браво - Сабалі, Феліпе, Гонсалес, Міранда - Карвалью, Родрігес - Каналес, Родрі, Перес - Іглесіас
Інфо
"Жирона" (стартовий склад): Гассаніга - Ортега, Хуанпе, Лопес, Мартінес - Ромеу - Валері, Еррера, Рейньєр, Циганков - Кастельянос
Відзначимо, що у випадку нічиєюї "Бетіс" може гарантувати собі участь у Лізі Європи. Гостям не зможуть допомогти сьогодні Фекір, Руїс та Пецелла.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу Прімери між "Жироною" та "Бетісом". Гра розпочнеться о 20:00.
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Завершено 19:00 - Сьогодні Лаціо Лаціо 3 Кремонезе Кремонезе 2 Завершено 18:30 - Сьогодні Саутгемптон Саутгемптон 4 Ліверпуль Ліверпуль 4 Завершено 18:30 - Сьогодні Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 Фулгем Фулгем 1 Завершено 18:30 - Сьогодні Челсі Челсі 1 Ньюкасл Ньюкасл 1 Завершено 18:30 - Сьогодні Лестер Сіті Лестер Сіті 2 Вест Хем Юнайтед Вест Хем Юнайтед 1

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Анонс матчу Жирона - Бетіс 28.05.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Жирона (Жирона) та командою Бетіс (Севилья) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 28.05.2023
Час початку матчу: 20:03

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Жирона (Жирона) та командою Бетіс (Севилья):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Бетіс, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Бетіс та Жирона у попередньому футбольному матчі 18.09.2022 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Мануэль Пеллегрини розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - Бетіс можна подивитися 28.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - Бетіс, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Предыдущий матч команди Жирона був зіграний проти Сельта - 23.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Бетіс (Севилья)
Рік заснування Бетис (Севилья): 1907
Країна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини

Прошедший матч команди Бетіс був зіграний проти Хетафе - 24.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Хетафе.

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - Бетіс онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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