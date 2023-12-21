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Бетіс - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 21 грудня 2023, 20:00 - Бенито Вильямарин . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
Рейтинг матчу:
Бетіс
Севилья
0 - 1
Оновити
перерыв
Жирона
Жирона
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Хід матчу
15' Ектор Бельєрін Вийшов: Ruibal, Aitor 35' Lopez, David Вийшов: Juanpe 39' Артем Довбик
Хто переможе?
57 Користувачів зробило свій вибір
Бетіс
18%
Нічия
35%
Жирона
47%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Betis Seville and Girona FC when Real Betis Seville is playing at home is 2-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Betis Seville and Girona FC is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with Real Betis Seville playing at home, Real Betis Seville have won 4 times, there have been 1 draws while Girona FC have won 1 times. The goal difference is 11-8 in favour of Real Betis Seville.
  • During the last 12 meetings, Real Betis Seville have won 10 times, there have been 1 draws while Girona FC have won 1 times. The goal difference is 21-10 in favour of Real Betis Seville.
  • Girona FC's last away win against Real Betis Seville was in 2010.
  • Last season Real Betis Seville won both games against Girona FC (2-1 at home and 2-1 away).
  • Did you know that Real Betis Seville scores 21% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Girona FC scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • Real Betis Seville haven't lost in any of their last 12 home matches.
  • Girona FC have a winning streak of 4 matches.
  • Girona FC haven't lost in their last 11 games.
  • Girona FC have a winning streak of 9 matches away from home.
  • Girona FC have lost none of their last 13 away matches.
  • Girona FC haven't won any of their last 5 games against Real Betis Seville.
  • When playing at home, Real Betis Seville have not lost to Girona FC in their last 5 encounters.
  • Real Betis Seville haven't scored in 1 of their 8 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 0 of their 8 away matches in LaLiga this season.
  • Real Betis Seville's home record this season: 5-3-0.
  • Girona FC's away record this season: 7-1-0.
  • Willian Jose is Real Betis Seville's top scorer with 6 goals. Artem Dovbyk has scored 10 times for Girona FC.
  • Guido Rodriguez has more yellow cards (5) than any other player at Real Betis Seville. Cristhian Stuani has collected 5 for Girona FC.
  • A year ago, Girona FC were number 11 in the table with 21 points. Now they are number 1 with 44 points.
  • Girona FC have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Girona FC have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Real Betis Seville wins 1st half in 24% of their matches, Girona FC in 30% of their matches.
  • Real Betis Seville wins 24% of halftimes, Girona FC wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Real Betis Seville.
  • On their last meeting Real Betis Seville won by 1 goals.
  • When Real Betis Seville leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 84% of their matches.
  • When Real Betis Seville is down 0-1 home, they win 7% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 23% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than Real Betis Seville.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than Real Betis Seville's.
  • Real Betis Seville have lost just 0 of their last 5 games against Girona FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Betis Seville won 5, Girona FC won 0, 0 draws.
  • Real Betis Seville have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Girona FC.
  • Girona FC have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Betis Seville.
  • Real Betis Seville scores 1.8 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 0.8 goals against Real Betis Seville (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Betis Seville and Girona FC is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Betis Seville and Girona FC is 1.4.
  • Real Betis Seville scores 1.3 goals when playing at home and Girona FC scores 1.96 goals when playing away (on average).
  • Girona FC have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Бетіс
5
Перемог
6
Ігор
0
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.05.2023 - 20:03 Жирона 1 - 2 Завершено Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.09.2022 - 19:30 Бетіс 2 - 1 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2018
20.01.2019 - 13:00 Бетіс 3 - 2 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2018/2019
27.09.2018 - 23:00 Жирона 0 - 1 Завершено Бетіс
Останні матчі - Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.12.2023 - 17:15 Реал Сосьєдад 0 - 0 Завершено Бетіс Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
14.12.2023 - 22:00 Бетіс 2 - 3 Завершено Рейнджерс П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
09.12.2023 - 17:15 Бетіс 1 - 1 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.12.2023 - 17:15 Альмерія 0 - 0 Завершено Бетіс Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
30.11.2023 - 19:45 Спарта 1 - 0 Завершено Бетіс П
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
18.12.2023 - 22:00 Жирона 3 - 0 Завершено Алавес В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.12.2023 - 22:00 Барселона 2 - 4 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.12.2023 - 15:00 Жирона 2 - 1 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.11.2023 - 22:00 Жирона 1 - 1 Завершено Атлетік Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.11.2023 - 15:00 Райо Вальєкано 1 - 2 Завершено Жирона В
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Головні події
39'
Артем Довбик ГООЛ!
35'
Lopez, David
Вийшов: Juanpe
Ектор Бельєрін
Вийшов: Ruibal, Aitor
15'
Хто переможе?
57 Користувачів зробило свій вибір
Бетіс
18%
Нічия
35%
Жирона
47%
Склади команд
13
Руї Сілва
3
Miranda, Juan
28
Riad, Chadi
6
Pezzella, German
2
Ектор Бельєрін
21
Roca, Marc
17
Rodri
18
Андрес Гуардадо
10
Perez, Ayoze
12
Jose, Willian
38
Diao, Assane
13
Пауло Гассаніга
25
Garcia, Eric
5
Lopez, David
17
Blind, Daley
3
Gutierrez, Miguel
20
Couto, Yan
23
Martin, Ivan
14
Garcia, Aleix
18
Torre Carral, Pablo
16
Savio
9
Артем Довбик
Стартовий склад
  • 10
    Perez, Ayoze
    Форвард
  • 12
    Jose, Willian
    Форвард
  • 38
    Diao, Assane
  • 21
    Roca, Marc
    Півзахисник
  • 17
    Rodri
    Півзахисник
  • 18
    Андрес Гуардадо
    Півзахисник
  • 3
    Miranda, Juan
  • 28
    Riad, Chadi
    Захисник
  • 6
    Pezzella, German
    Захисник
  • 2
    Ектор Бельєрін
    Захисник
    15
  • 13
    Руї Сілва
    Воротар
  • 9
    Артем Довбик
    Форвард
    39
  • 20
    Couto, Yan
    Захисник
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
  • 18
    Torre Carral, Pablo
    Півзахисник
  • 16
    Savio
  • 25
    Garcia, Eric
  • 5
    Lopez, David
    35
  • 17
    Blind, Daley
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мануэль Пеллегрини
  • Мишел
Статистика матчу
2
Удари повз
1
1
Кутові
2
2
Удари в отвір
3
2
Штрафні
Офсайди
1
2
Сейви
2
Фоли
1
2
Блоковано ударів
37%
Володіння м'ячем
63%
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Бетіс - Жирона
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
45'
Інфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 6 хв.
43'
Жовта картка
Довбик у боротьбі за м'яч у повітрі на правому фланзі атаки дав відмашкою ліктем по обличчю Ріяду.
41'
На кутовий вибив м'яч Гутьєррес із-під ніг Ассане на правому фланзі атаки суперників.
39'
Гоооол!!!
ГОЛ! Удар із пенальті в лівий нижній кут пустив Довбик!
37'
Небезпечний момент
Пенальті! Руїбаль у підкаті на правому фланзі штрафного зіграв точно в ноги Савіо, який прибрав його хибним замахом.
34'
Заміна
Хуанпе гратиме далі замість травмованого Лопеса.
31'
Щось не так із ногою вже й у Лопеса.
29'
Один-в-один Савіо на лівому фланзі атаки не прокинув до штрафного повз Руїбаля.
26'
Небезпечний момент
Вілліан низом пустив удар із зони перед штрафним у лівий нижній кут, але Гассаніга встиг зреагувати.
25'
Небезпечний момент
Ассане перед воротарським у падінні дотягнувся до м'яча під час передачі на хід із глибини, але пробив над воротами.
24'
Небезпечний момент
Мігель зіграв із лівого флангу на ближній кут воротарського, де захисник не дав Довбику нормально пробити.
23'
Небезпечний момент
Подача з правого флангу пішла на дальній бік штрафного на Савіо, який пробив зльоту низом точно в руки Сілві.
21'
Небезпечний момент
Перес завершив передачу Міранди з лівого флангу до штрафного ударом у дотик над воротами.
20'
Точно в захисника перед собою із зони перед штрафним поцілив дальнім ударом Рока.
18'
Довбика піймали в офсайд у центрі штрафного під час передачі Мартіна з правого флангу.
17'
Бетіс не пускає до власного штрафного, тож Жирона кружляє десь неподалік із м'ячем.
15'
Заміна
Замість травмованого Бельєріна вийшов Руїбаль.
13'
Для Бельєріна гра добігла до завершення.
11'
Господарі наразі відмовились пресингувати суперників. На щось чекають.
9'
Інтенсивний початок гри, але без загроз для обох воріт.
7'
Бельєрін зазнав пошкодження, коли Савіо проти нього на лівому фланзі оборони зіграв у підкаті чітко в м'яч.
5'
Заблокували спробу Савіо прострілити до штрафного з лівого флангу.
3'
Жирона атакує на початку матчу, але Бетіс контролює її рух.
1'
Небезпечний момент
Коуту першим вистрілив здалеку повз праву стійку з центральної зони перед штрафним.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Жирона йде першою із 14 перемогами, 2 нічиїми та 1 поразкою — 44 очки.
Інфо
Бетіс іде сьомим із 6 перемогами, 9 нічиїми та 2 поразками — 27 очок.
Запасні: Карлос, Фуїдіас, Бернардо, Арнау, Кебе, Стуані, Валері, Хуанпе, Соліс, Порту.
Жирона: Гассаніга — Д. Лопес, Блінд, Е. Гарсія — Коуту, Мартін, А. Гарсія, Гутьєррес — Торре, Довбик, Савіо.
Запасні: Вьєтес, Абде, Іглесіас, Енріке, Карвалью, Крус, Сократіс, Абнер, Руїбаль, Алтіміра, Менді.
Бетіс: Сілва — Бельєрін, Песселья, Чаді, Міранда — Гвардадо, Рока — Ассане, Родрі, Айосе — Вілліан Жозе.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Рікардо Де Бургос (Більбао, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 18-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Беніто Вільямарін (Севілья, Іспанія) зіграють севільський Бетіс та Жирона.
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Останні матчі
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Анонс матчу Бетіс - Жирона 21.12.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Бетіс (Севилья) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Бенито Вильямарин.

Дата проведення матчу: 21.12.2023
Час початку матчу: 20:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Бетіс (Севилья) та командою Жирона (Жирона):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Бетіс, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Бетіс у попередньому футбольному матчі 28.05.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Мануэль Пеллегрини и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Бетіс - Жирона можна подивитися 21.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Бетіс - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бетіс (Севилья)
Рік заснування Бетіс (Севилья): 1907
Країна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини

Предыдущий матч команди Бетіс був зіграний проти Реал Сосьєдад - 17.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Прошедший матч команди Жирона був зіграний проти "Алавес" - 18.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

Слідкуйте за результатами матчу Бетіс - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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