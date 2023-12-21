Бетіс - Жирона онлайн трансляція матчу

Матч між командою Бетіс (Севилья) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Бенито Вильямарин.
Дата проведення матчу: 21.12.2023
Час початку матчу: 20:00
Історія протистоянь между Бетіс (Севилья) та командою Жирона (Жирона):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Бетіс, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Бетіс у попередньому футбольному матчі 28.05.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Мануэль Пеллегрини и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Бетіс (Севилья)
Рік заснування Бетіс (Севилья): 1907
Країна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини
Предыдущий матч команди Бетіс був зіграний проти Реал Сосьєдад - 17.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
Прошедший матч команди Жирона був зіграний проти "Алавес" - 18.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.
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