  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Жирона - Кадіс Дивитися онлайн
У тренді

Жирона - Кадіс онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 20 квітня 2024, 22:00 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хавьер Альберола Рохас
Рейтинг матчу:
Жирона
Жирона
До початку
00 : 00 : 00
Кадіс
Кадис
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
36%
Нічия
32%
Кадіс
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Girona FC and Cadiz CF is 0-2. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with Girona FC playing at home, Girona FC have won 3 times, there have been 1 draws while Cadiz CF have won 1 times. The goal difference is 10-4 in favour of Girona FC.
  • During the last 10 meetings, Girona FC have won 4 times, there have been 2 draws while Cadiz CF have won 4 times. The goal difference is 11-10 in favour of Girona FC.
  • Cadiz CF's last away win against Girona FC was in 2017.
  • Last season's matches: 1-1 (Girona FC at home) and 2-0 (Cadiz CF at home).
  • In LaLiga, Girona FC have 3 successive home wins.
  • Did you know that Girona FC scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Cadiz CF scores 38% of their goals between the minutes 16-30?
  • Girona FC have won 3 home matches in a row.
  • Girona FC haven't lost in any of their last 12 home matches.
  • Cadiz CF haven't won any of their last 10 away matches.
  • When playing at home, Girona FC have not lost to Cadiz CF in their last 3 encounters.
  • Girona FC haven't scored in 2 of their 15 home matches in LaLiga this season.
  • Cadiz CF haven't scored in 9 of their 15 away matches in LaLiga this season.
  • Girona FC's home record this season: 12-2-1.
  • Cadiz CF's away record this season: 0-6-9.
  • Artem Dovbyk is Girona FC's top scorer with 17 goals. Chris Ramos has scored 5 times for Cadiz CF.
  • A year ago, Girona FC were number 10 in the table with 41 points. Now they are number 3 with 65 points.
  • Girona FC wins 1st half in 35% of their matches, Cadiz CF in 23% of their matches.
  • Girona FC wins 35% of halftimes, Cadiz CF wins 23%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 1 goals.
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Cadiz CF leads 0-1 away, they win in 44% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • When Cadiz CF is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In LaLiga, Cadiz CF has better performance than Girona FC.
  • Cadiz CF's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • Girona FC have lost just 1 of their last 5 games against Cadiz CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Girona FC won 3, Cadiz CF won 1, 1 draws.
  • Girona FC scores 1.2 goals in a match against Cadiz CF and Cadiz CF scores 0.8 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and Cadiz CF is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and Cadiz CF is 0.6.
  • Girona FC scores 2.41 goals when playing at home and Cadiz CF scores 0.7 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Жирона
2
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
Кадіс
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
07.10.2023 - 15:00 Кадіс 0 - 1 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
10.02.2023 - 22:00 Кадіс 2 - 0 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
15.10.2022 - 15:00 Жирона 1 - 1 Завершено Кадіс
Кубок Іспанії 2020/2021
16.01.2021 - 17:00 Жирона 2 - 0 Завершено Кадіс
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.04.2024 - 15:00 Атлетіко 3 - 1 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
31.03.2024 - 17:15 Жирона 3 - 2 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.03.2024 - 19:30 Хетафе 1 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
09.03.2024 - 22:00 Жирона 2 - 0 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.03.2024 - 19:30 Мальорка 1 - 0 Завершено Жирона П
Показати більше
Останні матчі - Кадіс
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.04.2024 - 22:00 Кадіс 0 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
29.03.2024 - 22:00 Кадіс 1 - 0 Завершено Гранада В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
15.03.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 2 - 0 Завершено Кадіс П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
09.03.2024 - 17:15 Кадіс 2 - 0 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.03.2024 - 17:15 Райо Вальєкано 1 - 1 Завершено Кадіс Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
36%
Нічия
32%
Кадіс
32%
LIVE
Трансляція матчу Жирона - "Кадіс"
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
У першому колі перемогла Жирона — 1:0.
Інфо
Кадіс іде третім із кінця з 4 перемогами, 13 нічиїми та 14 поразками — 25 очок.
Інфо
Жирона йде третьою з 20 перемогами, 5 нічиїми та 6 поразками — 65 очок.
Запасні: Хіль, Сальдуа, Фалі, Самассеку, Собріно, Окампо, Мбає, Рамос, Ескаланте, Гвардіола, Марті, Мере.
Кадіс: Ледесма — Карселен, Усу, Чуст, Пірес — Наварро, Алькарас, Алекс, Алехо — Хуанмі, Гомес.
Запасні: Карлос, Фуїдіас, Мартінес, Валері, Хуанпе, Торре, Вілья, Соліс, Жастін, Гаррідо.
Жирона: Гассаніга — Е. Гарсія, Д. Лопес, Блінд — Коуту, Еррера, Алейш Гарсія, Гутьєррес — Порту, Савіо — Довбик.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Хав'єр Альберола Рохас (Кастілья-Ла-Манча, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 32-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві (Жирона, Іспанія) зіграють Жирона та Кадіс.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:30 - Сьогодні Уніон Уніон 1 Баварія Баварія 5 Завершено 19:30 - Сьогодні Валенсія Валенсія 1 Бетіс Бетіс 2 Завершено 19:15 - Сьогодні Вестерло Вестерло 3 Стандард Стандард 2 Завершено 19:15 - Сьогодні Квінз Парк Рейнджерс Квінз Парк Рейнджерс 1 Престон Норт Енд Престон Норт Енд 0 Завершено 19:00 - Сьогодні Емполі Емполі 1 Наполі Наполі 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 12000 грн На сайт
3 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Жирона - "Кадіс" 20.04.2024, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Жирона (Жирона) та командою "Кадіс" (Кадис) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 20.04.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Жирона (Жирона) та командою "Кадіс" (Кадис):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Жирона, тоді як команда "Кадіс" залишилася з поразкою . Зіткнення "Кадіс" та Жирона у попередньому футбольному матчі 07.10.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - "Кадіс" можна подивитися 20.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - "Кадіс", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Попередній поєдинок команди Жирона був зіграний проти "Атлетіко" - 13.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

Команда гостей

Назва: "Кадіс" (Кадис)
Рік заснування "Кадис" (Кадис): 1910
Країна: Испания
Тренер: Маурисио Пеллегрино

Попередній поєдинок команди "Кадіс" був зіграний проти "Барселона" - 13.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - "Кадіс" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.