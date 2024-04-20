Жирона - Кадіс онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Жирона - "Кадіс" 20.04.2024, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Жирона (Жирона) та командою "Кадіс" (Кадис) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 20.04.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Жирона (Жирона) та командою "Кадіс" (Кадис):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Жирона, тоді як команда "Кадіс" залишилася з поразкою . Зіткнення "Кадіс" та Жирона у попередньому футбольному матчі 07.10.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Попередній поєдинок команди Жирона був зіграний проти "Атлетіко" - 13.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

Команда гостей

Назва: "Кадіс" (Кадис)

Рік заснування "Кадис" (Кадис): 1910

Країна: Испания

Тренер: Маурисио Пеллегрино



Попередній поєдинок команди "Кадіс" був зіграний проти "Барселона" - 13.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

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