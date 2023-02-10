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Кадіс - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 07 жовтня 2023, 15:00 - Estadio Ramon de Carranza . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хуан Мартинес Мунуэра
Рейтинг матчу:
Кадіс
Кадис
0 - 0
Оновити
48'
Жирона
Жирона
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Хід матчу
2' Alcaraz, Ruben 4' Garcia, Aleix 10' Дарвiн Мачiс 45' Herrera, Yangel
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Кадіс
33%
Нічия
33%
Жирона
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Cadiz CF and Girona FC when Cadiz CF is playing at home is 2-0. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Cadiz CF and Girona FC is 2-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings, Cadiz CF have won 4 times, there have been 2 draws while Girona FC have won 3 times. The goal difference is 10-10 in favour of Cadiz CF.
  • Last season's matches: 2-0 (Cadiz CF at home) and 1-1 (Girona FC at home).
  • Girona FC have a winning streak of 6 matches in LaLiga.
  • Did you know that Girona FC scores 28% of their goals between the minutes 31-45?
  • Cadiz CF haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • Girona FC have a winning streak of 6 matches.
  • Girona FC haven't lost in their last 13 games.
  • Girona FC have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Girona FC have lost none of their last 7 away matches.
  • When playing at home, Cadiz CF have not lost to Girona FC in their last 4 encounters.
  • Cadiz CF haven't scored in 1 of their 4 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 0 of their 4 away matches in LaLiga this season.
  • Cadiz CF's home record this season: 2-2-0.
  • Girona FC's away record this season: 3-1-0.
  • Gonzalo Escalante has assisted the most goals for Cadiz CF with 2. Savio is Girona FC's biggest assister (4).
  • Girona FC have scored at least one goal for 21 consecutive matches.
  • Cadiz CF wins 1st half in 30% of their matches, Girona FC in 25% of their matches.
  • Cadiz CF wins 30% of halftimes, Girona FC wins 25%.
  • The winner of their last meeting was Cadiz CF.
  • On their last meeting Cadiz CF won by 2 goals.
  • When Cadiz CF leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Cadiz CF is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than Cadiz CF.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than Cadiz CF's.
  • In the last 5 meetings Cadiz CF won 2, Girona FC won 2, 1 draws.
  • Cadiz CF scores 1.2 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 1 goals against Cadiz CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Cadiz CF and Girona FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Cadiz CF and Girona FC is 0.8.
  • Cadiz CF scores 1.46 goals when playing at home and Girona FC scores 1.59 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Girona FC were number 14 in the table with 7 points. Now they are number 3 with 19 points.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams didn't score on their last match.
Особисті зустрічі
Кадіс
1
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
10.02.2023 - 22:00 Кадіс 2 - 0 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
15.10.2022 - 15:00 Жирона 1 - 1 Завершено Кадіс
Кубок Іспанії 2020/2021
16.01.2021 - 17:00 Жирона 2 - 0 Завершено Кадіс
Останні матчі - Кадіс
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
01.10.2023 - 22:00 Атлетіко 3 - 2 Завершено Кадіс П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.09.2023 - 22:30 Кадіс 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
24.09.2023 - 19:30 Бетіс 1 - 1 Завершено Кадіс Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.09.2023 - 15:00 Атлетік 3 - 0 Завершено Кадіс П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
01.09.2023 - 20:30 Кадіс 3 - 1 Завершено Вільярреал В
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
30.09.2023 - 19:30 Жирона 0 - 3 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.09.2023 - 20:00 Вільярреал 1 - 2 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
23.09.2023 - 15:00 Жирона 5 - 3 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
18.09.2023 - 22:00 Гранада 2 - 4 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.09.2023 - 15:00 Жирона 1 - 0 Завершено Лас-Пальмас В
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Новини команд
Головні події
45'
Herrera, Yangel
Дарвiн Мачiс
10'
4'
Garcia, Aleix
Alcaraz, Ruben
2'
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Кадіс
33%
Нічия
33%
Жирона
33%
Склади команд
1
Ledesma, Jeremias
15
Hernandez, Javier
3
Fali
22
Хорхе Мере
20
Carcelén, Isaac
18
Дарвiн Мачiс
4
Alcaraz, Ruben
17
Escalante, Gonzalo
11
Alejo, Ivan
25
Максі Гомес
16
Ramos, Chris
13
Пауло Гассаніга
20
Couto, Yan
25
Garcia, Eric
17
Blind, Daley
3
Gutierrez, Miguel
5
Lopez, David
21
Herrera, Yangel
14
Garcia, Aleix
23
Martin, Ivan
16
Savio
9
Артем Довбик
Стартовий склад
  • 25
    Максі Гомес
    Півзахисник
  • 16
    Ramos, Chris
    Півзахисник
  • 18
    Дарвiн Мачiс
    Форвард
    10
  • 4
    Alcaraz, Ruben
    Півзахисник
    2
  • 17
    Escalante, Gonzalo
    Півзахисник
  • 11
    Alejo, Ivan
  • 15
    Hernandez, Javier
    Захисник
  • 3
    Fali
    Півзахисник
  • 22
    Хорхе Мере
    Захисник
  • 20
    Carcelén, Isaac
    Захисник
  • 1
    Ledesma, Jeremias
    Воротар
  • 9
    Артем Довбик
    Форвард
  • 5
    Lopez, David
  • 21
    Herrera, Yangel
    45
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
    4
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 16
    Savio
  • 20
    Couto, Yan
    Захисник
  • 25
    Garcia, Eric
  • 17
    Blind, Daley
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Серхио
  • Мишел
Статистика матчу
1
ЖК
2
7
Штрафні
2
2
Фоли
7
1
Кутові
3
1
ЧК
33%
Володіння м'ячем
67%
2
Удари повз
6
1
Удари в отвір
Сейви
1
Блоковано ударів
2
LIVE
Трансляція матчу Кадіс - Жирона
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
У Жирони передбачувано виникли проблеми з автобусом Кадіса. Навіть вилучення не допомогло нам побачити хоча б один удар у площину від каталонців. Довбик місцями діяв непогано, але взаєморозуміння бракує між ним і Коуту, який замінює сьогодні Циганкова на правому фланзі.
45+11'
Свисток
Перерва.
45+4'
Жовта картка
Еррера був попереджений.
45+3'
Савіо та Алейш Гарсія пробивали по воротах в рамках однієї атаки. Спробу бразильця заблокували, а капітан Жирони запустив мʼяч над поперечкою.
45+1'
Інфо
Додано 10 хвилин.
42'
Дивилися VAR на предмет фолу проти Довбика. Артем непогано повозив суперників і кілька разів отримав по ногах, але цього не вистачило для пенальті.
39'
Довбик сьогодні майже не отримує мʼяч. Було кілька прострілів на українця, але все перехопили захисники.
34'
Знову пожежа в карному Жирони через невдалі дії Гассаніги. Партнери теж не дуже страхували, але Рамос не вигадав як розпорядитися мʼячем.
26'
Нарешті удар із хорошої позиції від каталонців. Еррера класно запропонував себе на дальній стійці, але не зміг головою спрямувати мʼяч у площину.
23'
Незважаючи на те, що Жирона грає в більшості, серйозних моментів біля воріт Кадіса ще не виникало.
17'
Блінд побачив перед собою коридор і наважився на дальній удар. Мʼяч не ліг на ногу та пройшов далеко від цілі.
17'
Рамос сам зіграв рукою в карному суперника та вимагав пенальті. Не зовсім зрозуміло, на що він розраховував.
15'
Алехо включив акторську майстерність і випрошує покарання для Савіо за «відмашку». Арбітр насипав карток на самому початку і зараз ризикує втратити контроль над грою.
10'
Червона картка
Мачіс з високо піднятою ногою пішов на Ерреру. Влучив тільки по руці, але Мунуера одразу ж дістав червону картку. VAR підтвердив рішення головного судді. Суперечливо, дуже суперечливо.
9'
Гассаніга ледь не привіз гол у власні ворота. На щастя для аргентинця, гравці Кадіса не скористалися його помилкою.
9'
Еррера відгукнувся на подачу Блінда, але забити з такого гострого кута було неможливо.
4'
Жовта картка
Алейш Гарсія надто агресивно пішов у відбір і порушив правила проти Алехо.
2'
Жовта картка
Алькарас отримав жовту картку за фол проти Коуту неподалік від карного майданчика.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Хуан Мартінес Мунуера.
Запасні: Хіль (в), Гвардіола, Лукас Пірес, Мбає, Наварро, Н’Гессан, Негредо, Сальдуа, Собріно, Фернандес, Хосе Марі, Чуст.
Інфо
Стартовий склад Кадіса: Ледесма — Каррера, Фалі, Мере, Карселен (к) — Мачіс, Алькарас, Ескаланте, Алехо — Гомес, Рамос. Головний тренер — Серхіо Гонсалес.
Запасні: Фуїдіас (в), Альмена, Валері, Кебе, Клуа, Арнау, Порту, Стуані, Торре, Хуанпе.
Інфо
Стартовий склад Жирони: Гассаніга — Гуттьєрес, Блінд, Ерік, Лопес — Савіо, Мартін, Алейш (к), Еррера, Коуту — Довбик. Головний тренер — Мічел Санчес.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 9-го раунду Ла Ліги між Кадісом і Жироною.
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Анонс матчу Кадіс - Жирона 07.10.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Кадіс (Кадис) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Estadio Ramon de Carranza.

Дата проведення матчу: 07.10.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Кадіс (Кадис) та командою Жирона (Жирона):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Кадіс, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Кадіс та Жирона у попередньому футбольному матчі 10.02.2023 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Серхио и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кадіс - Жирона можна подивитися 07.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Кадіс - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кадіс (Кадис)
Країна: Испания
Тренер: Серхио Гонсалес Сориано

Прошедший поединок команди Кадіс був зіграний проти "Атлетіко" - 01.10.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Предыдущий матч команди Жирона був зіграний проти Реал - 30.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Кадіс - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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