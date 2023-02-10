Кадіс - Жирона онлайн трансляція матчу

У Жирони передбачувано виникли проблеми з автобусом Кадіса. Навіть вилучення не допомогло нам побачити хоча б один удар у площину від каталонців. Довбик місцями діяв непогано, але взаєморозуміння бракує між ним і Коуту, який замінює сьогодні Циганкова на правому фланзі.