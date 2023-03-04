Жирона - Хетафе онлайн трансляція матчу

Класичний Хетафе ми спостерігаємо. Низький темп гри, купа фолів і, як наслідок, пауз. І це вже не Барселона, а Жирона. Добре, що каталонцям вдалося відкрити рахунок, можливо і гра розкриється у другому таймі.