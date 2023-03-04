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Жирона - Хетафе онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 20 серпня 2023, 20:00 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Йорге Фигуэроа Вазкез
Рейтинг матчу:
Жирона
Жирона
1 - 0
Оновити
48'
Хетафе
Хетафе
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Хід матчу
7' Latasa Fernandez Layos, Juan Miguel 12' Herrera, Yangel 28' Борха Майораль 29' Стефан Мiтровiч 45' Пауло Гассаніга
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
36%
Нічия
32%
Хетафе
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Girona FC and Getafe CF is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with Girona FC playing at home, Girona FC have won 3 times, there have been 2 draws while Getafe CF have won 0 times. The goal difference is 11-4 in favour of Girona FC.
  • During the last 11 meetings, Girona FC have won 4 times, there have been 4 draws while Getafe CF have won 3 times. The goal difference is 20-17 in favour of Girona FC.
  • Last season's matches: 3-1 (Girona FC at home) and 3-2 (Getafe CF at home).
  • Girona FC haven't lost in their last 7 games.
  • When playing at home, Girona FC have not lost to Getafe CF in their last 5 encounters.
  • Girona FC have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • Girona FC wins 1st half in 22% of their matches, Getafe CF in 22% of their matches.
  • Girona FC wins 22% of halftimes, Getafe CF wins 22%.
  • The winner of their last meeting was Getafe CF.
  • On their last meeting Getafe CF won by 1 goals.
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Getafe CF leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Getafe CF is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • In LaLiga, Getafe CF has better performance than Girona FC.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than Getafe CF's.
  • Getafe CF have lost just 1 of their last 5 games against Girona FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Girona FC won 1, Getafe CF won 2, 2 draws.
  • Getafe CF have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Girona FC.
  • Girona FC have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Getafe CF.
  • Girona FC scores 1.8 goals in a match against Getafe CF and Getafe CF scores 2 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and Getafe CF is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and Getafe CF is 1.4.
  • Girona FC scores 1.82 goals when playing at home and Getafe CF scores 1.04 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
Особисті зустрічі
Жирона
2
Перемог
6
Ігор
2
Перемог
Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.03.2023 - 15:00 Хетафе 3 - 2 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.08.2022 - 23:00 Жирона 3 - 1 Завершено Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2018
05.05.2019 - 12:45 Хетафе 2 - 0 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2018
21.12.2018 - 20:30 Жирона 1 - 1 Завершено Хетафе
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.08.2023 - 18:00 Реал Сосьєдад 1 - 1 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 19:33 Осасуна 2 - 1 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.05.2023 - 20:03 Жирона 1 - 2 Завершено Бетіс П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.05.2023 - 20:34 Сельта 1 - 1 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.05.2023 - 15:00 Жирона 1 - 2 Завершено Вільярреал П
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Останні матчі - Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.08.2023 - 22:30 Хетафе 0 - 0 Завершено Барселона Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 22:00 Вальядолід 0 - 0 Завершено Хетафе Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.05.2023 - 20:00 Хетафе 2 - 1 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
24.05.2023 - 23:00 Бетіс 0 - 1 Завершено Хетафе В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.05.2023 - 19:30 Хетафе 1 - 1 Завершено Ельче Н
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Новини команд
Головні події
Пауло Гассаніга
45'
29'
Стефан Мiтровiч
28'
Борха Майораль
ГООЛ! Herrera, Yangel
12'
7'
Latasa Fernandez Layos, Juan Miguel
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
36%
Нічия
32%
Хетафе
32%
Склади команд
13
Пауло Гассаніга
3
Gutierrez, Miguel
17
Blind, Daley
5
Lopez, David
4
Arnau, Martinez
14
Garcia, Aleix
8
Віктор Циганков
23
Martin, Ivan
21
Herrera, Yangel
16
Savio
7
Крістіан Стуані
13
Soria, David
21
Iglesias, Juan
6
Duarte, Domingos
23
Стефан Мiтровiч
4
Alvarez, Gaston
22
Дамiан Суарес
2
Djene
20
Maksimovic, Nemanja
11
Alena, Carles
19
Борха Майораль
14
Latasa Fernandez Layos, Juan Miguel
Стартовий склад
  • 7
    Крістіан Стуані
    Форвард
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 21
    Herrera, Yangel
    12
  • 16
    Savio
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 17
    Blind, Daley
  • 5
    Lopez, David
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
    45
  • 19
    Борха Майораль
    Форвард
    28
  • 14
    Latasa Fernandez Layos, Juan Miguel
    Форвард
    7
  • 22
    Дамiан Суарес
    Захисник
  • 2
    Djene
  • 20
    Maksimovic, Nemanja
  • 11
    Alena, Carles
    Півзахисник
  • 21
    Iglesias, Juan
    Захисник
  • 6
    Duarte, Domingos
    Захисник
  • 23
    Стефан Мiтровiч
    Захисник
    29
  • 4
    Alvarez, Gaston
    Захисник
  • 13
    Soria, David
Запасні гравці
Тренери
  • Мишел
  • Хосе Бордалас
Статистика матчу
65%
Володіння м'ячем
35%
11
Штрафні
3
2
Кутові
2
1
Офсайди
1
ЖК
3
2
Фоли
11
1
Удари в отвір
Удари повз
4
LIVE
Трансляція матчу Жирона - Хетафе
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Класичний Хетафе ми спостерігаємо. Низький темп гри, купа фолів і, як наслідок, пауз. І це вже не Барселона, а Жирона. Добре, що каталонцям вдалося відкрити рахунок, можливо і гра розкриється у другому таймі.
45+7'
Свисток
Перерва.
45+2'
Санчес зачепився за мʼяч у карному суперника, але удар з розвороту в нього не вийшов.
45+1'
Інфо
Додано шість хвилин.
40'
Майораль виграв другий поверх у чужому карному та пробив, мʼяч пройшов над поперечкою.
32'
Перерву на водопій зробили команди. Спекотно в Каталонії, навіть матч через це змістили на дві години.
30'
Жовта картка
Мітрович відмахнувся від Циганкова у боротьбі за мʼяч.
28'
Жовта картка
Ще один нападник Хетафе сідає на картку. Майораль пішов у брудний підкат.
21'
Небезпечний момент
Дуже близьким був Аленья до голу зі штрафного! Гассаніга не встигав зреагувати на удар у воротарський кут, але мʼяч пройшов у сантиметрах від стійки.
14'
Гоооол!!!
Гол все-таки зараховано! Подивилися VAR і зʼясували, що все чисто. Еррера з передачі Савіо відзначився.
12'
Офсайд
Еррера головою відправив мʼяч у сітку, але гол одразу скасували. На попередньому етапі атаки Савіо заліз в офсайд.
10'
Жирона обрала гру першим номером, Хетафе відійшов на свою половину поля та компактно захищається.
7'
Жовта картка
Латаса отримав попередження за фол в атаці.
2'
Атака Хетафе могла завершитися небезпечним ударом по воротах, але Блінд прочитав епізод і відвів загрозу.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Хорхе Фігейроа Васкес.
Запасні: Хуан Карлос (в), Фуїдіас (в), Альмена, Бернардо, Валері, Вальєхо, Довбик, Клуа Оя, Коуту, Торре, Хуанпе.
Інфо
Стартовий склад Жирони: Гассаніга — Гутьєррес, Блінд, Лопес, Арнау — Гарсія — Савіо, Пачеко, Еррера, Циганков — Стуані (к). Головний тренер — Мічел.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Хетафе: Сорія — Альварес, Мітрович, Дуарте, Іглесіас — Аленья, Максимович, Д’єне (к), Суарес — Латаса, Майораль. Головний тренер — Хосе Бордалас.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 2-го раунду Ла Ліги між Жироною та Хетафе.
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Анонс матчу Жирона - Хетафе 20.08.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Жирона (Жирона) та командою Хетафе (Хетафе) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 20.08.2023
Час початку матчу: 20:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Жирона (Жирона) та командою Хетафе (Хетафе):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Хетафе, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Хетафе та Жирона у попередньому футбольному матчі 04.03.2023 закінчилось с такими результатами: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Хосе Бордалас розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - Хетафе можна подивитися 20.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - Хетафе, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Прошедший поединок команди Жирона був зіграний проти Реал Сосьєдад - 12.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Хетафе (Хетафе)
Рік заснування Хетафе (Хетафе): 1983
Країна: Испания
Тренер: Кике Санчес Флорес

Прошедший матч команди Хетафе був зіграний проти "Барселона" - 13.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - Хетафе онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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