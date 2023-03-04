Жирона - Хетафе онлайн трансляція матчу

Матч між командою Жирона (Жирона) та командою Хетафе (Хетафе) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.
Дата проведення матчу: 20.08.2023
Час початку матчу: 20:00
Історія протистоянь между клубами Жирона (Жирона) та командою Хетафе (Хетафе):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Хетафе, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Хетафе та Жирона у попередньому футбольному матчі 04.03.2023 закінчилось с такими результатами: 3:2 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Хосе Бордалас розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
Прошедший поединок команди Жирона був зіграний проти Реал Сосьєдад - 12.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Хетафе (Хетафе)
Рік заснування Хетафе (Хетафе): 1983
Країна: Испания
Тренер: Кике Санчес Флорес
Прошедший матч команди Хетафе був зіграний проти "Барселона" - 13.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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