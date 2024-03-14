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Рейнджерс - Бенфіка онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 14 березня 2024, 19:45 - Айброкс . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Иван Крузляк
Рейтинг матчу:
Рейнджерс
Глазго
До початку
00 : 00 : 00
Бенфіка
Лиссабон
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Хто переможе?
97 Користувачів зробило свій вибір
Рейнджерс
33%
Нічия
31%
Бенфіка
36%
Цікаві факти
  • The result of the first leg: SL Benfica - Glasgow Rangers 2-2.
  • Glasgow Rangers have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Glasgow Rangers wins 1st half in 53% of their matches, SL Benfica in 44% of their matches.
  • Glasgow Rangers wins 53% of halftimes, SL Benfica wins 44%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Glasgow Rangers leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When SL Benfica leads 0-1 away, they win in 94% of their matches.
  • When Glasgow Rangers is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When SL Benfica is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • Glasgow Rangers's performance of the last 5 matches is better than SL Benfica's.
  • Both teams lost their last match.
  • Glasgow Rangers scores 2.12 goals when playing at home and SL Benfica scores 1.9 goals when playing away (on average).
  • In UEFA Europa League, Glasgow Rangers has better performance than SL Benfica.
  • In the last 3 meetings Glasgow Rangers won 0, SL Benfica won 0, 3 draws.
  • Glasgow Rangers scores 2.33 goals in a match against SL Benfica and SL Benfica scores 2.33 goals against Glasgow Rangers (on average).
  • Average number of goals in meetings between Glasgow Rangers and SL Benfica is 4.67.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Glasgow Rangers and SL Benfica is 2.33.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Europa League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рейнджерс
0
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Бенфіка
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
07.03.2024 - 22:00 Бенфіка 2 - 2 Завершено Рейнджерс
Ліга Європи УЄФА 2020/2021
26.11.2020 - 22:00 Рейнджерс 2 - 2 Завершено Бенфіка
Ліга Європи УЄФА 2019/2020
05.11.2020 - 19:45 Бенфіка 3 - 3 Завершено Рейнджерс
Останні матчі - Рейнджерс
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
07.03.2024 - 22:00 Бенфіка 2 - 2 Завершено Рейнджерс Н
Чемпіонат Шотландії 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Рейнджерс 1 - 2 Завершено Motherwell П
Чемпіонат Шотландії 2023/2024
24.02.2024 - 17:00 Рейнджерс 5 - 0 Завершено Гарт оф Мідлотіан В
Чемпіонат Шотландії 2023/2024
18.02.2024 - 14:00 St. Johnstone 0 - 3 Завершено Рейнджерс В
Чемпіонат Шотландії 2023/2024
14.02.2024 - 21:45 Рейнджерс 3 - 1 Завершено Росс Каунти В
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Останні матчі - Бенфіка
Чемпіонат Португалії 2025
10.03.2024 - 22:30 Бенфіка 3 - 1 Завершено Ешторіл В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
07.03.2024 - 22:00 Бенфіка 2 - 2 Завершено Рейнджерс Н
Чемпіонат Португалії 2023/2024
03.03.2024 - 22:30 Порту 5 - 0 Завершено Бенфіка П
Кубок Португалії 2023/2024
29.02.2024 - 22:45 Спортинг 2 - 1 Завершено Бенфіка П
Чемпіонат Португалії 2023/2024
25.02.2024 - 20:00 Бенфіка 4 - 0 Завершено Портимоненсе В
Показати більше
Хто переможе?
97 Користувачів зробило свій вибір
Рейнджерс
33%
Нічия
31%
Бенфіка
36%
LIVE
Трансляція матчу Рейнджерс - Бенфіка
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Трансляція
Запасні: Соареш, Кокубо, Каррерас, Морато, Кабрал, Кекчю, Тенгстедт, Маріу, Ролльгайзер, Араужу, Говея.
Бенфіка: Трубін — Ба, А. Сілва, Отаменді, Еурснес — Невеш, Флорентіну — Ді Марія, Р. Сілва, Нерес — Леонардо.
Запасні: Маккрорі, Кентвелл, Матондо, Руф, Девіс, Барішич, Кінг, Раскін, Маккозленд, Іфеко, Фрейзер, Маккінннон.
Рейнджерс: Батленд — Таверньєр, Голдсон, Суттар, Їлмаз — Діоманде, Лундстрем — Райт, Лоуренс, Ф. Сілва — Дессерс.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
У першому матчі команди розійшлись миром — 2:2.
Іван Кружляк (Братислава, Словаччина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА. На полі стадіону Айброкс Стедіум (Глазго, Шотландія) зіграють шотландський Рейнджерс та лісабонська Бенфіка.
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Останні матчі
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Анонс матчу Рейнджерс - Бенфіка 14.03.2024, Ліга Європи УЄФА

між командою Рейнджерс (Глазго) та командою Бенфіка (Лиссабон) проходитиме в рамках по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Айброкс.

Дата проведення матчу: 14.03.2024
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Рейнджерс (Глазго) та командою Бенфіка (Лиссабон):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Бенфіка та Рейнджерс у попередньому футбольному матчі 07.03.2024 закінчилось : 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рейнджерс (Глазго)
Країна: Шотландия

команди Рейнджерс був зіграний проти Бенфіка - 07.03.2024, у рамках Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфика (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория

команди Бенфіка був зіграний проти Ешторіл - 10.03.2024, у рамках Чемпіонат Португалії 2025 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

Слідкуйте за результатами матчу Рейнджерс - Бенфіка онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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