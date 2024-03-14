Рейнджерс - Бенфіка онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рейнджерс - Бенфіка 14.03.2024, Ліга Європи УЄФА

між командою Рейнджерс (Глазго) та командою Бенфіка (Лиссабон) проходитиме в рамках по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Айброкс.

Дата проведення матчу: 14.03.2024

Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Рейнджерс (Глазго) та командою Бенфіка (Лиссабон):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Бенфіка та Рейнджерс у попередньому футбольному матчі 07.03.2024 закінчилось : 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рейнджерс (Глазго)

Країна: Шотландия



команди Рейнджерс був зіграний проти Бенфіка - 07.03.2024, у рамках Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Бенфіка (Лиссабон)

Рік заснування Бенфика (Лиссабон): 1904

Країна: Португалия

Тренер: Руи Витория



команди Бенфіка був зіграний проти Ешторіл - 10.03.2024, у рамках Чемпіонат Португалії 2025 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

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