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Бенфіка - Рейнджерс онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 07 березня 2024, 22:00 - Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Тобиас Штилер
Рейтинг матчу:
Бенфіка
Лиссабон
1 - 2
Оновити
54'
Рейнджерс
Глазго
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Хід матчу
7' Том Лоуренс 27' Sterling, Dujon 35' Анхель Ді Марія 45' Butland, Jack 45' Анхель Ді Марія 45' Sterling, Dujon
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Бенфіка
33%
Нічия
33%
Рейнджерс
33%
Цікаві факти
  • SL Benfica have won 4 home matches in a row.
  • Glasgow Rangers have a winning streak of 10 matches.
  • Glasgow Rangers haven't lost in their last 11 games.
  • Glasgow Rangers have a winning streak of 5 matches away from home.
  • Glasgow Rangers have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • SL Benfica wins 1st half in 45% of their matches, Glasgow Rangers in 52% of their matches.
  • SL Benfica wins 45% of halftimes, Glasgow Rangers wins 52%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When SL Benfica leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Glasgow Rangers leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When SL Benfica is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Glasgow Rangers is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • Glasgow Rangers's performance of the last 5 matches is better than SL Benfica's.
  • SL Benfica scores 2.23 goals when playing at home and Glasgow Rangers scores 1.96 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
Особисті зустрічі
Бенфіка
0
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Рейнджерс
Ліга Європи УЄФА 2020/2021
26.11.2020 - 22:00 Рейнджерс 2 - 2 Завершено Бенфіка
Ліга Європи УЄФА 2019/2020
05.11.2020 - 19:45 Бенфіка 3 - 3 Завершено Рейнджерс
Останні матчі - Бенфіка
Чемпіонат Португалії 2023/2024
03.03.2024 - 22:30 Порту 5 - 0 Завершено Бенфіка П
Кубок Португалії 2023/2024
29.02.2024 - 22:45 Спортинг 2 - 1 Завершено Бенфіка П
Чемпіонат Португалії 2023/2024
25.02.2024 - 20:00 Бенфіка 4 - 0 Завершено Портимоненсе В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
22.02.2024 - 19:45 Тулуза 0 - 0 Завершено Бенфіка Н
Чемпіонат Португалії 2023/2024
18.02.2024 - 20:00 Бенфіка 6 - 1 Завершено Візела В
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Останні матчі - Рейнджерс
Чемпіонат Шотландії 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Рейнджерс 1 - 2 Завершено Motherwell П
Чемпіонат Шотландії 2023/2024
24.02.2024 - 17:00 Рейнджерс 5 - 0 Завершено Гарт оф Мідлотіан В
Чемпіонат Шотландії 2023/2024
18.02.2024 - 14:00 St. Johnstone 0 - 3 Завершено Рейнджерс В
Чемпіонат Шотландії 2023/2024
14.02.2024 - 21:45 Рейнджерс 3 - 1 Завершено Росс Каунти В
Чемпіонат Шотландії 2023/2024
06.02.2024 - 22:00 Рейнджерс 2 - 1 Завершено Абердин В
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Головні події
45'
Butland, Jack
ГООЛ! Анхель Ді Марія
45'
45'
Sterling, Dujon ГООЛ!
Анхель Ді Марія
35'
27'
Sterling, Dujon
7'
Том Лоуренс ГООЛ!
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Бенфіка
33%
Нічия
33%
Рейнджерс
33%
Склади команд
1
Trubin, Anatolii
8
Aursnes, Fredrik
30
Ніколас Отаменді
4
Silva, Antonio
6
Bah, Alexander
61
Luis, Florentino
27
Рафаел Сілва
87
Goncalves Neves, Joao Pedro
11
Анхель Ді Марія
9
Артур Даніель Іраван
7
Neres, David
1
Butland, Jack
2
Tavernier, James
6
Goldson, Connor
5
Souttar, John
3
Yilmaz, Ridvan
42
Diomande, Mohammed
4
Lundstram, John
21
Sterling, Dujon
11
Том Лоуренс
7
Silva, Fabio
9
Dessers, Cyriel
Стартовий склад
  • 11
    Анхель Ді Марія
    Півзахисник
    45 35
  • 9
    Артур Даніель Іраван
    Захисник
  • 7
    Neres, David
    Форвард
  • 61
    Luis, Florentino
    Півзахисник
  • 27
    Рафаел Сілва
    Форвард
  • 87
    Goncalves Neves, Joao Pedro
    Півзахисник
  • 8
    Aursnes, Fredrik
    Півзахисник
  • 30
    Ніколас Отаменді
    Захисник
  • 4
    Silva, Antonio
    Захисник
  • 6
    Bah, Alexander
    Півзахисник
  • 1
    Trubin, Anatolii
  • 9
    Dessers, Cyriel
  • 21
    Sterling, Dujon
    45 27
  • 11
    Том Лоуренс
    Півзахисник
    7
  • 7
    Silva, Fabio
  • 42
    Diomande, Mohammed
    Півзахисник
  • 4
    Lundstram, John
    Півзахисник
  • 2
    Tavernier, James
    Захисник
  • 6
    Goldson, Connor
    Захисник
  • 5
    Souttar, John
    Захисник
  • 3
    Yilmaz, Ridvan
    Захисник
  • 1
    Butland, Jack
    45
Запасні гравці
Тренери
  • Роджер Шмидт
  • Clement, Philippe
Статистика матчу
6
Удари в отвір
3
5
Блоковано ударів
2
8
Кутові
2
1
Сейви
5
4
Удари повз
1
7
Штрафні
6
5
Фоли
7
60%
Володіння м'ячем
40%
1
ЖК
2
1
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу Бенфіка - Рейнджерс
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
46'
Ді Марія вже спробував пробити здалеку з правого флангу, але не влучив у дальній кут.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Гаряче було в першому таймі, а Бенфіка вже пропустила двічі й могла пропустити більше. Щоправда, забила у відповідь, а не як проти Порту. У захисті так само розгардіяш, тож Трубіну не позаздриш. Партнери просто не витягуються рівень.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:2 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+7'
Небезпечний момент
Гол зараховано! Проти Трубіна не фолили.
45+5'
Гоооол!!!
ГОЛ! Штрафний із глибини лівого флангу від Таверньєра Трубіну завадили забрати до рук, після чого відскок на той самий бік поля Фабіу завершив прострілом у центр на Стерлінга, який пробив у дальній кут.
45+4'
Офсайд
Офсайд у Рафи під час закидання з глибини правого флангу до штрафного.
45+2'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ді Марія через паузу пробив із пенальті в центр воріт.
45+2'
Жовта картка
Батленд попереджений під час підготовки до пенальті.
45+1'
Небезпечний момент
Пенальті! Арбітри побачили гру рукою.
45'
Інфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 5 хв.
45'
Усе ніяк не зрозуміють на повторі ту гру рукою від Суттара.
42'
Кутовий
Суттар головою на ближній рукою підрізав м'яч у власні ворота, після подачі кутового з правого флангу, але Батленд зреагував.
40'
Стерлінг обікрав Еурснеса на правому фланзі, після чого зайшов до штрафного й упав від тиску суперника. Без пенальті.
38'
Флорентіну розрізав передачу з глибини до правого флангу штрафного на Ді Марію, а той із розвороту ледь копнув м'яч.
35'
Жовта картка
Кабрал розпочав із суперником суперечку на правому фланзі оборони, до якої долучився Ді Марія й у підсумку був попереджений.
33'
Таверньєр із штрафного прямим ударом влучив у стінку.
32'
Флорентіно тупо ззаду в підкаті зіграв проти Дессерса перед власним штрафним.
30'
Небезпечний момент
Ді Марія із штрафного перед чужими володіннями пробив у стінку, де стояв Еурснес, той нахилився, але м'яч пролетів повз праву стійку.
27'
Жовта картка
Фол в атаці на правому фланзі атаки перед чужим штрафним від Стерлінга проти Отаменді.
25'
Еурснес викручував подачу з лівого флангу штрафного на дальню, але захисники підрізали на кутовий.
22'
Фол від Ба в центрі поля проти Фабіу.
20'
Удар Кабрала з правого флангу штрафного Їлмаз блокував на кутовий.
18'
Бенфіка тримає м'яч у себе, але з просуванням уже важче.
16'
Нерес упав під час дриблінгу на лівому фланзі штрафного, але Таверньєр проти нього не фолив.
14'
Небезпечний момент
Нерес пробивав низом із лівого флангу штрафного під воротаря, той парирував, після чого Кабрал добивав у центрі, однак захисники зажували м'яч, а Батленд забрав відскок.
13'
У Бенфіки наразі проблеми навіть із тим, щоб залишити з м'ячем власну половину.
11'
Дальній постріл від Їлмаза на завершення зміщення з правого флангу полетів над воротами.
9'
Небезпечний момент
Трубін не без проблем забрав дальній постріл від Лоуренса з лівого флангу в протилежний кут.
7'
Гоооол!!!
ГОЛ! А натомість пропускає саме Бенфіка. Лоуренса залишили без опіки під час подачі з лівого флангу від Діоманде в центрі штрафного, а той головою пробив у дальній кут.
4'
Небезпечний момент
Нерес завдав потужного удару від входу до лівого флангу штрафного, але Баленд парирував у ближньому куті.
3'
Бенфіка намагається зробити те саме, що з нею зробив Порту кілька днів тому.
1'
Простріл Нереса з лівого флангу штрафного перехопили в центрі.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Рейнджерс виграв групу в Спарти, Бетіса та Аріса.
Інфо
Бенфіка до цього вибила Тулузу.
Запасні: Маккрорі, Райт, Джек, Руф, Девіс, Барішич, Кінг, Раскін, Маккозленд, Іфеко, Фрейзер, Маккінннон.
Рейнджерс: Батленд — Таверньєр, Голдсон, Суттар, Їлмаз — Дьоманде, Ландстрем — Стерлінг, Лоуренс, Ф. Сілва — Дессерс.
Запасні: Соареш, Гомеш, Каррерас, Морато, Кекчю, Тенгстедт, Маріу, Ролльгайзер, Леонардо, Араужу, Говея, Спенсер.
Бенфіка: Трубін — Ба, А. Сілва, Отаменді, Еурснес — Невеш, Флорентіну — Нерес, Р. Сілва, Ді Марія — Кабрал.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Тобіас Штілер (Обертсгаузен, Німеччина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА. На полі стадіону Ештадіу Да Луж (Лісабон, Португалія) зіграють лісабонська Бенфіка та шотландський Рейнджерс.
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Анонс матчу Бенфіка - Рейнджерс 07.03.2024, Ліга Європи УЄФА

між командою Бенфіка (Лиссабон) та командою Рейнджерс (Глазго) проходитиме в рамках по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.

Дата проведення матчу: 07.03.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Бенфіка (Лиссабон) та командою Рейнджерс (Глазго):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рейнджерс та Бенфіка у попередньому футбольному матчі 26.11.2020 закінчилось : 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Роджер Шмидт и Clement, Philippe розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Бенфіка - Рейнджерс можна подивитися 07.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Бенфіка - Рейнджерс, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфіка (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория

команди Бенфіка був зіграний проти Порту - 03.03.2024, у рамках Чемпіонат Португалії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Порту.

Команда гостей

Назва: Рейнджерс (Глазго)
Країна: Шотландия

команди Рейнджерс був зіграний проти - 02.03.2024, у рамках Чемпіонат Шотландії 2023/2024 та закінчився перемогою команди .

Слідкуйте за результатами матчу Бенфіка - Рейнджерс онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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