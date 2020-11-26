Бенфіка - Рейнджерс онлайн трансляція матчу

між командою Бенфіка (Лиссабон) та командою Рейнджерс (Глазго) проходитиме в рамках по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.
Дата проведення матчу: 07.03.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь Бенфіка (Лиссабон) та командою Рейнджерс (Глазго):
між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рейнджерс та Бенфіка у попередньому футбольному матчі 26.11.2020 закінчилось : 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Роджер Шмидт и Clement, Philippe розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфіка (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория
команди Бенфіка був зіграний проти Порту - 03.03.2024, у рамках Чемпіонат Португалії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Порту.
Назва: Рейнджерс (Глазго)
Країна: Шотландия
команди Рейнджерс був зіграний проти - 02.03.2024, у рамках Чемпіонат Шотландії 2023/2024 та закінчився перемогою команди .
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