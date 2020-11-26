Бенфіка - Рейнджерс онлайн трансляція матчу

Гаряче було в першому таймі, а Бенфіка вже пропустила двічі й могла пропустити більше. Щоправда, забила у відповідь, а не як проти Порту. У захисті так само розгардіяш, тож Трубіну не позаздриш. Партнери просто не витягуються рівень.