Ювентус - Рома онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Ювентус" (Турин) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Альянц Стадиум.
Дата проведення матчу: 27.08.2022
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь между командами "Ювентус" (Турин) та командою Рома (Рим):
Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ювентус" та Рома у попередньому футбольному матчі 27.08.2022 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Массимилиано Аллегри и Жозе Моуриньо розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Ювентус" (Турин)
Рік заснування "Ювентус" (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Предыдущий поединок команди "Ювентус" був зіграний проти Рома - 27.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо
Предыдущий поединок команди Рома був зіграний проти "Ювентус" - 27.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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