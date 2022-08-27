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Ювентус - Рома онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 27 серпня 2022, 19:30 - Альянц Стадиум
Головний суддя: Массимилиано Иррати
Рейтинг матчу:
Ювентус
Турин
1 - 1
Матч завершено
Рома
Рим
Хід матчу
2' Vlahovic, Dusan 6' Мануель Локателлі 41' Cristante, Bryan
46' Леонардо Спінаццола Вийшов: Нікола Залевський 46' Mancini, Gianluca Вийшов: El Shaarawy, Stephan 58' Адріен Рабіо Вийшов: Деніс Закарія 62' Рік Карсдорп Вийшов: Celik, Zeki 69' Abraham, Tammy 77' Філіп Костіч 77' Miretti, Fabio Вийшов: Аркадіуш Мілік 77' Хуан Куадрадо Вийшов: McKennie, Weston 77' Пауло Дібала Вийшов: Kumbulla, Marash 86' Vlahovic, Dusan Вийшов: Kean, Moise 86' Мануель Локателлі Вийшов: Rovella, Nicolo
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
38%
Нічия
27%
Рома
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Juventus Turin and AS Roma when Juventus Turin is playing at home is 1-0. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Juventus Turin and AS Roma is 1-0. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with Juventus Turin playing at home, Juventus Turin have won 20 times, there have been 6 draws while AS Roma have won 6 times. The goal difference is 56-28 in favour of Juventus Turin.
  • During the last 64 meetings, Juventus Turin have won 31 times, there have been 18 draws while AS Roma have won 15 times. The goal difference is 100-70 in favour of Juventus Turin.
  • Last season Juventus Turin won both games against AS Roma (1-0 at home and 4-3 away).
  • Juventus Turin haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • AS Roma have a winning streak of 4 matches.
  • AS Roma haven't lost in their last 5 games.
  • AS Roma haven't won any of their last 3 games against Juventus Turin.
  • AS Roma have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
  • AS Roma have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Juventus Turin wins 1st half in 45% of their matches, AS Roma in 48% of their matches.
  • Juventus Turin wins 45% of halftimes, AS Roma wins 48%.
  • The winner of their last meeting was Juventus Turin.
  • On their last meeting Juventus Turin won by 1 goals.
  • When Juventus Turin leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In Serie A, AS Roma has better performance than Juventus Turin.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than Juventus Turin's.
  • Juventus Turin have lost just 1 of their last 5 games against AS Roma (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Juventus Turin won 3, AS Roma won 1, 1 draws.
  • Juventus Turin have lost just 1 of their last 5 Serie A games against AS Roma.
  • AS Roma have won just 1 of their last 5 Serie A games against Juventus Turin.
  • Juventus Turin scores 2 goals in a match against AS Roma and AS Roma scores 1.6 goals against Juventus Turin (on average).
  • Average number of goals in meetings between Juventus Turin and AS Roma is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Juventus Turin and AS Roma is 2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Juventus Turin scores 1.59 goals when playing at home and AS Roma scores 1.66 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Ювентус
14
Перемог
26
Ігор
6
Перемог
Рома
Чемпіонат Італії 2022/2023
27.08.2022 - 19:30 Ювентус 1 - 1 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2021/2022
09.01.2022 - 19:30 Рома 3 - 4 Завершено Ювентус
Чемпіонат Італії 2021/2022
17.10.2021 - 21:45 Ювентус 1 - 0 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2020/2021
06.02.2021 - 19:00 Ювентус 2 - 0 Завершено Рома
Останні матчі - Ювентус
Чемпіонат Італії 2022/2023
27.08.2022 - 19:30 Ювентус 1 - 1 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
22.08.2022 - 21:45 Сампдорія 0 - 0 Завершено Ювентус Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
15.08.2022 - 21:45 Ювентус 3 - 0 Завершено Сассуоло В
Чемпіонат Італії 2021/2022
21.05.2022 - 21:45 Фіорентина 2 - 0 Завершено Ювентус П
Чемпіонат Італії 2021/2022
16.05.2022 - 21:45 Ювентус 2 - 2 Завершено Лаціо Н
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Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2022/2023
27.08.2022 - 19:30 Ювентус 1 - 1 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
22.08.2022 - 19:30 Рома 1 - 0 Завершено Кремонезе В
Чемпіонат Італії 2022/2023
14.08.2022 - 21:45 Салернітана 0 - 1 Завершено Рома В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
07.08.2022 - 21:45 Рома 5 - 0 Завершено Шахтар В
Ліга конференцій 2021/2022
25.05.2022 - 22:00 Рома 1 - 0 Завершено Феєноорд В
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Новини команд
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Головні події
Vlahovic, Dusan
Вийшов: Kean, Moise
86'
Мануель Локателлі
Вийшов: Rovella, Nicolo
86'
Філіп Костіч
77'
Miretti, Fabio
Вийшов: Аркадіуш Мілік
77'
Хуан Куадрадо
Вийшов: McKennie, Weston
77'
77'
Пауло Дібала
Вийшов: Kumbulla, Marash
69'
Abraham, Tammy ГООЛ!
62'
Рік Карсдорп
Вийшов: Celik, Zeki
Адріен Рабіо
Вийшов: Деніс Закарія
58'
46'
Леонардо Спінаццола
Вийшов: Нікола Залевський
46'
Mancini, Gianluca
Вийшов: El Shaarawy, Stephan
41'
Cristante, Bryan
Мануель Локателлі
6'
ГООЛ! Vlahovic, Dusan
2'
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
38%
Нічия
27%
Рома
35%
Склади команд
1
Войцех Щенсни
12
Алекс Сандро
3
Bremer
14
Danilo
2
Маттіа Де Шильйо
25
Адріен Рабіо
10
Мануель Локателлі
20
Miretti, Fabio
17
Філіп Костіч
9
Vlahovic, Dusan
11
Хуан Куадрадо
1
Руй Патрісіу
23
Mancini, Gianluca
6
Smalling, Chris
3
Рожер Ібаньєс
2
Рік Карсдорп
10
Лоренцо Пеллегріні
16
Cristante, Bryan
8
Неманья Матіч
37
Леонардо Спінаццола
23
Abraham, Tammy
21
Пауло Дібала
Стартовий склад
  • 17
    Філіп Костіч
    Півзахисник
    77
  • 9
    Vlahovic, Dusan
    86 2
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Півзахисник
    77
  • 25
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
    58
  • 10
    Мануель Локателлі
    Півзахисник
    86 6
  • 20
    Miretti, Fabio
    Півзахисник
    77
  • 12
    Алекс Сандро
    Захисник
  • 3
    Bremer
    Захисник
  • 14
    Danilo
    Захисник
  • 2
    Маттіа Де Шильйо
    Захисник
  • 1
    Войцех Щенсни
    Воротар
  • 23
    Abraham, Tammy
    Форвард
    69
  • 21
    Пауло Дібала
    Форвард
    77
  • 2
    Рік Карсдорп
    Півзахисник
    62
  • 10
    Лоренцо Пеллегріні
    Півзахисник
  • 16
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
    41
  • 8
    Неманья Матіч
    Півзахисник
  • 37
    Леонардо Спінаццола
    Півзахисник
    46
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
    46
  • 6
    Smalling, Chris
    Захисник
  • 3
    Рожер Ібаньєс
    Захисник
  • 1
    Руй Патрісіу
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Массимилиано Аллегри
  • Жозе Моуриньо
Статистика матчу
8
Штрафні
17
17
Фоли
7
2
ЖК
1
49%
Володіння м'ячем
51%
3
Удари в отвір
3
4
Блоковано ударів
2
6
Удари повз
1
2
Сейви
2
3
Кутові
5
Офсайди
1
Трансляція
Ювентус і Рома поділили очки в напруженому поєдинку на Альянц Стедіум.
90+5'
Свисток
Матч завершено.
90+3'
Заміна
Лоренцо Пеллегріні поступився місцем на полі Едоардо Бове.
90'
Інфо
Компенсовано 4 хвилини.
85'
Заміна
Ніколо Ровелла і Мойзе Кін отримають ігровий час. Мануель Локателлі та Душан Влахович ідуть з поля.
84'
Небезпечний момент
Безлад у штрафному майданчику Ювентуса виник після подачі з кутового. Завершилося все добре для господарів, оскільки Бремер виніс м'яч подалі.
78'
Заміна
Пауло Дібала залишає поле з відчуттям виконаного боргу. Замість нього у гру вступить Мараш Кумбулла.
77'
Заміна
Аркадіуш Мілік і Вестон Маккенні вийшли на поле замість Фабіо Міретті та Хуана Куадрадо відповідно.
76'
Жовта картка
Філіп Костич накричав на бокового і був попереджений.
70'
Гоооол!!!
Рома зрівнює рахунок! Таммі Абрахам головою спрямовує м'яч у сітку після блискучого асисту Пауло Дібали. На нас очікує інтригуюча кінцівка!
67'
Таммі Абрахам в оточенні декількох суперників примудрився пробити по воротах, але цей удар не став проблемою для Войцеха Щенсни.
62'
Заміна
Жозе Моурінью знімає з гри розгубленого Ріка Карсдорпа. Замість нього на поле вийде Зекі Челік.
58'
Заміна
Вимушена заміна у складі Ювентуса. Деніс Закарія вийшов на поле замість травмованого Адрієна Рабіо.
54'
Хуан Куадрадо хитнув Ніколу Залевскі й одразу наважився на удар у дальній кут. М'яч пройшов поруч зі стійкою.
49'
Фабіо Міретті дотепно пропускав передачу на партнера, однак це дозволило опонентові заволодіти м'ячем.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Заміна
У перерві Стефан Ель-Шаараві замінив Леонардо Спінацоллу, Нікола Залевскі – Джанлуку Манчіні.
Вражаючий перфоманс у виконанні Ювентуса ми побачили в першій половині гри. Чи зможе Рома чимось здивувати суперника у другому таймі?
45+2'
Свисток
Перерва.
45'
Інфо
Додано 1 хвилину.
41'
Жовта картка
Забагато фолять гості. Браян Крістанте побачив перед собою жовту картку.
39'
Душан Влахович хотів повторити свій результативний штрафний, але цього разу м'яч пройшов над поперечиною.
35'
Хуан Куадрадо небезпечно пробив зі штрафного, але Руй Патрісіу тримає ситуацію під контролем.
32'
Фабіо Міретті увірвався до штрафного майданчика та завдав небезпечного удару. Кріс Смоллінг заблокував спробу суперника у самовідданому підкаті.
29'
Неманья Матич мав чудовий задум, але не зумів його втілити. Таммі Абрахам не встиг за м'ячем.
26'
Почекайте! Массіміліано Ірраті скасовує забитий м'яч після перегляду відеоповтору. Душан Влахович зіграв рукою у гольовій атаці.
25'
Небезпечний момент
Ювентус подвоює перевагу! Мануель Локателлі виконав фантастичний дальній удар в один дотик.
20'
Гості часто помиляються у простих ситуаціях, утім б‘янконері поки не можуть цим скористатись.
16'
Швидку контратаку провів Ювентус. Хуан Куадрадо змусив Руя Патрісіу вступити в гру, але небезпечним момент колумбійця назвати важко.
12'
Рома невдало виконала стандартне положення. Ніхто з партнерів не відгукнувся на подачу Лоренцо Пеллегріні з кута поля.
10'
Душан Влахович і Кріс Смоллінг трохи поштовхались. Гравців довелося заспокоювати Массіміліано Ірраті.
7'
Войцех Щенсни займає правильну позицію у воротах та забирає м'яч до рук після дального удару у виконанні Лоренцо Пеллегріні.
6'
Жовта картка
Мануель Локателлі притримав рукою Пауло Дібалу. Жовта картка може стати проблемою для центрального півзахисника.
2'
Гоооол!!!
Оце так початок! Душан Влахович забиває філігранний м'яч зі штрафного. Не дарма цей хлопець є улюбленцем публіки!
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Ювентуса: Щенсни – Сандро, Бремер, Данілу, Де Шільйо – Рабіо, Локателлі, Міретті – Костич, Влахович, Куадрадо (к).
Інфо
Стартовий склад Роми: Патрісіу – Ібаньєс, Смоллінг, Манчіні – Спінацолла, Матіч, Крістанте, Пеллегріні (к), Карсдорп – Дібала, Абрахам.
Битва претендентів на Скудетто. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 3-го туру Серії А Ювентус – Рома.
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Анонс матчу "Ювентус" - Рома 27.08.2022, Чемпіонат Італії

Противостояние між командою "Ювентус" (Турин) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Альянц Стадиум.

Дата проведення матчу: 27.08.2022
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Ювентус" (Турин) та командою Рома (Рим):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ювентус" та Рома у попередньому футбольному матчі 27.08.2022 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Массимилиано Аллегри и Жозе Моуриньо розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ювентус" - Рома можна подивитися 27.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Ювентус" - Рома, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ювентус" (Турин)
Рік заснування "Ювентус" (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Предыдущий поединок команди "Ювентус" був зіграний проти Рома - 27.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Предыдущий поединок команди Рома був зіграний проти "Ювентус" - 27.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Ювентус" - Рома онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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