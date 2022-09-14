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Бенфіка - Ювентус онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 25 жовтня 2022, 22:00 - Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика
Головний суддя: Срдян Йованович
Рейтинг матчу:
Бенфіка
Лиссабон
0 - 0
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16'
Ювентус
Турин
Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Бенфіка
37%
Нічия
33%
Ювентус
30%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Benfica Lisbon have won 2 times, there have been 3 draws while Juventus Turin have won 0 times. The goal difference is 6-4 in favour of Benfica Lisbon.
  • Benfica Lisbon haven't lost in their last 25 games.
  • Benfica Lisbon haven't lost in any of their last 11 home matches.
  • Joao Mario is Benfica Lisbon's top scorer with 2 goals. Adrien Rabiot has scored 2 times for Juventus Turin.
  • Benfica Lisbon wins 1st half in 46% of their matches, Juventus Turin in 44% of their matches.
  • Benfica Lisbon wins 46% of halftimes, Juventus Turin wins 44%.
  • The winner of their last meeting was Benfica Lisbon.
  • On their last meeting Benfica Lisbon won by 1 goals.
  • When Benfica Lisbon leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When Juventus Turin leads 0-1 away, they win in 58% of their matches.
  • When Benfica Lisbon is down 0-1 home, they win 46% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Benfica Lisbon has better performance than Juventus Turin.
  • Benfica Lisbon have lost just 1 of their last 5 games against Juventus Turin (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Benfica Lisbon won 2, Juventus Turin won 1, 2 draws.
  • Benfica Lisbon scores 1.2 goals in a match against Juventus Turin and Juventus Turin scores 0.8 goals against Benfica Lisbon (on average).
  • Average number of goals in meetings between Benfica Lisbon and Juventus Turin is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Benfica Lisbon and Juventus Turin is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Benfica Lisbon scores 2.61 goals when playing at home and Juventus Turin scores 1.14 goals when playing away (on average).
  • Benfica Lisbon have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Benfica Lisbon's performance of the last 5 matches is better than Juventus Turin's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Бенфіка
1
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Ювентус
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Ювентус 1 - 2 Завершено Бенфіка
Ліга Європи УЄФА 2013/2014
01.05.2014 - 22:05 Ювентус 0 - 0 Завершено Бенфіка
Ліга Європи УЄФА 2013/2014
24.04.2014 - 22:05 Бенфіка 1 - 1 Завершено Ювентус
Останні матчі - Бенфіка
Чемпіонат Португалії 2022/2023
21.10.2022 - 22:15 Порту 0 - 1 Завершено Бенфіка В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 22:00 Парі Сен-Жермен 1 - 1 Завершено Бенфіка Н
Чемпіонат Португалії 2022/2023
08.10.2022 - 20:00 Бенфіка 4 - 2 Завершено Rio Ave В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Бенфіка 1 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен Н
Чемпіонат Португалії 2022/2023
01.10.2022 - 22:30 Віторія 0 - 0 Завершено Бенфіка Н
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Останні матчі - Ювентус
Чемпіонат Італії 2022/2023
21.10.2022 - 21:45 Ювентус 4 - 0 Завершено Емполі В
Чемпіонат Італії 2022/2023
15.10.2022 - 19:00 Торіно 0 - 1 Завершено Ювентус В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 19:45 Маккабі 2 - 0 Завершено Ювентус П
Чемпіонат Італії 2022/2023
08.10.2022 - 19:00 Мілан 2 - 0 Завершено Ювентус П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Ювентус 3 - 1 Завершено Маккабі В
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Бенфіка
37%
Нічия
33%
Ювентус
30%
Склади команд
99
Одіссеас Влаходімос
3
Grimaldo, Alex
30
Ніколас Отаменді
66
Silva, Antonio
21
Bah, Alexander
16
Aursnes, Fredrik
61
Luis, Florentino
14
Fernandez, Enzo
27
Рафаел Сілва
20
Жоау Маріу
88
Ramos, Goncalo
1
Войцех Щенсни
6
Danilo
19
Bonucci, Leonardo
15
Gatti, Federico
11
Хуан Куадрадо
8
McKennie, Weston
5
Мануель Локателлі
25
Адріен Рабіо
17
Філіп Костіч
18
Vlahovic, Dusan
18
Kean, Moise
Стартовий склад
  • 88
    Ramos, Goncalo
    Форвард
  • 20
    Жоау Маріу
    Півзахисник
  • 16
    Aursnes, Fredrik
    Півзахисник
  • 61
    Luis, Florentino
    Півзахисник
  • 14
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 27
    Рафаел Сілва
    Форвард
  • 3
    Grimaldo, Alex
    Захисник
  • 30
    Ніколас Отаменді
    Захисник
  • 66
    Silva, Antonio
    Захисник
  • 21
    Bah, Alexander
    Півзахисник
  • 99
    Одіссеас Влаходімос
    Воротар
  • 18
    Vlahovic, Dusan
  • 18
    Kean, Moise
    Форвард
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Півзахисник
  • 8
    McKennie, Weston
  • 5
    Мануель Локателлі
    Півзахисник
  • 25
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
  • 17
    Філіп Костіч
    Півзахисник
  • 6
    Danilo
    Захисник
  • 19
    Bonucci, Leonardo
    Захисник
  • 15
    Gatti, Federico
    Захисник
  • 1
    Войцех Щенсни
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Роджер Шмидт
  • Массимилиано Аллегри
Статистика матчу
1
Удари повз
1
Кутові
Трансляція
15'
Знову пробивав Енцо Фернандес, але цього разу його удар заблокували захисники. "Бенфіка" активніше грає на початку зустрічі.
12'
А зараз Рамуш опинився на газоні. Помітно, що команди максимально серйозно налаштовані на гру і ніхто не хоче поступатися.
10'
Мойзе Кін отримав пошкодження, але здається, що з нападником "Ювентуса" все добре.
8'
Енцо Фернандес наважився на удар з далекої відстані, але м'яч пролетів набагато вище воріт.
7'
Команди обережно розпочали гру, приглядаються одна до одної.
4'
Жоао Маріо подавав, але Куадрадо головий вибив м'яч на кутовий. Дебютна акцентована атака у нашому матчі.
3'
Господарі на початку зустірчі грають першим номером, але поки що без ударів по воротам. "Ювентус" поки що у захисті і вичікує свій шанс.
Свисток
Гра розпочалася!
Команди вже вийшли на поле. Скоро розпочинаємо!
Інфо
"Бенфіка": Влаходімос - Рафа Сілва, Жоао Маріо, Орснес, Фернандес, Флорентіно, Грімальдо, Бах, Отаменді, Сілва, Гонсалу Рамос Запасні: Лейте, Жілберто, Веріссімо, Рістіч, Нерес, Діогу, Чікіньо, Муса, Віктор, Брукс, Араужо, Бернардо
Інфо
"Ювентус": Щенсний - Гатті, Бонуччі, Даніло, Рабьо, Локателлі, Маккенні, Костіч, Куадрадо, Кін, Влаховіч Запасні: Пінсольо, Перін, Сандро, Мілік, Міретті, Ругані, Суле, Ілінг-Юніор, Фаджолі
Португальці набрали вісім очок і посідають друге місце (однакова кількість залікових пунктів з "ПСЖ"). У "Ювентуса" всього три очки і передостанна позиція.
Добрий вечір! Запрошуємо всіх прихильників європейського футболу на текстову трансляцію матчу п'ятого туру групи Н Ліги чемпіонів між "Бенфікою" та "Ювентусом". Туринців у цій грі влаштує лише перемога, проте і три очки італійцям залишають лише примарні шанси на плей-оф. Гра розпочнеться о 22:00.
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Анонс матчу Бенфіка - "Ювентус" 25.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Бенфіка (Лиссабон) та командою "Ювентус" (Турин) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.

Дата проведення матчу: 25.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Бенфіка (Лиссабон) та командою "Ювентус" (Турин):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Бенфіка, тоді як команда "Ювентус" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ювентус" та Бенфіка у попередньому футбольному матчі 14.09.2022 закінчилось с такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Бенфіка - "Ювентус" можна подивитися 25.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Бенфіка - "Ювентус", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфіка (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Предыдущий матч команди Бенфіка був зіграний проти Порту - 21.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

Команда гостей

Назва: "Ювентус" (Турин)
Рік заснування "Ювентус" (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Прошедший матч команди "Ювентус" був зіграний проти Емполі - 21.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ювентус".

Слідкуйте за результатами матчу Бенфіка - "Ювентус" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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