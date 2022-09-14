Бенфіка - Ювентус онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Бенфіка - "Ювентус" 25.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Бенфіка (Лиссабон) та командою "Ювентус" (Турин) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.

Дата проведення матчу: 25.10.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Бенфіка (Лиссабон) та командою "Ювентус" (Турин):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Бенфіка, тоді як команда "Ювентус" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ювентус" та Бенфіка у попередньому футбольному матчі 14.09.2022 закінчилось с такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бенфіка (Лиссабон)

Рік заснування Бенфіка (Лиссабон): 1904

Країна: Португалия

Тренер: Руи Витория



Предыдущий матч команди Бенфіка був зіграний проти Порту - 21.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

Команда гостей

Назва: "Ювентус" (Турин)

Рік заснування "Ювентус" (Турин): 1897

Країна: Италия

Тренер: Массимилиано Аллегри



Прошедший матч команди "Ювентус" був зіграний проти Емполі - 21.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ювентус".

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