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Аталанта - Наполі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 05 листопада 2022, 19:00 - Gewiss Stadium
Головний суддя: Маурицио Мариани
Рейтинг матчу:
Аталанта
Бергамо
0 - 0
Оновити
16'
Наполі
Неаполь
Хід матчу
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Аталанта
38%
Нічия
27%
Наполі
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Atalanta BC and SSC Napoli when Atalanta BC is playing at home is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 23 meetings with Atalanta BC playing at home, Atalanta BC have won 10 times, there have been 7 draws while SSC Napoli have won 6 times. The goal difference is 35-26 in favour of Atalanta BC.
  • During the last 48 meetings, Atalanta BC have won 17 times, there have been 14 draws while SSC Napoli have won 17 times. The goal difference is 62-58 in favour of SSC Napoli.
  • Last season's matches: 1-3 (Atalanta BC at home) and 2-3 (SSC Napoli at home).
  • SSC Napoli have a winning streak of 8 matches in Serie A.
  • Did you know that Atalanta BC scores 39% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that SSC Napoli scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • SSC Napoli have a winning streak of 13 matches.
  • SSC Napoli haven't lost in their last 27 games.
  • SSC Napoli have a winning streak of 6 matches away from home.
  • SSC Napoli have lost none of their last 10 away matches.
  • Atalanta BC haven't scored in 1 of their 6 home matches in Serie A this season.
  • SSC Napoli haven't scored in 1 of their 6 away matches in Serie A this season.
  • SSC Napoli's away record this season: 5-1-0.
  • Brandon Soppy has assisted the most goals for Atalanta BC with 3. Khvicha Kvaratskhelia is SSC Napoli's biggest assister (5).
  • Hans Hateboer has more yellow cards (6) than any other player at Atalanta BC. Tanguy Ndombele has collected 2 for SSC Napoli.
  • SSC Napoli have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • SSC Napoli have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Atalanta BC wins 1st half in 32% of their matches, SSC Napoli in 48% of their matches.
  • Atalanta BC wins 32% of halftimes, SSC Napoli wins 48%.
  • The winner of their last meeting was SSC Napoli.
  • On their last meeting SSC Napoli won by 2 goals.
  • When Atalanta BC leads 1-0 at home, they win in 62% of their matches.
  • When SSC Napoli leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Atalanta BC is down 0-1 home, they win 26% of their matches.
  • When SSC Napoli is down 1-0 away, they win 50% of their matches.
  • In Serie A, SSC Napoli has better performance than Atalanta BC.
  • SSC Napoli's performance of the last 5 matches is better than Atalanta BC's.
  • Atalanta BC have lost just 1 of their last 5 games against SSC Napoli (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Atalanta BC won 3, SSC Napoli won 1, 1 draws.
  • Atalanta BC scores 2.2 goals in a match against SSC Napoli and SSC Napoli scores 1.6 goals against Atalanta BC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Atalanta BC and SSC Napoli is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Atalanta BC and SSC Napoli is 1.2.
  • Atalanta BC scores 1.68 goals when playing at home and SSC Napoli scores 2.04 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Ademola Lookman is Atalanta BC's top scorer with 5 goals. Victor Osimhen has scored 7 times for SSC Napoli.
Особисті зустрічі
Аталанта
11
Перемог
27
Ігор
11
Перемог
Наполі
Чемпіонат Італії 2021/2022
03.04.2022 - 16:00 Аталанта 1 - 3 Завершено Наполі
Чемпіонат Італії 2021/2022
04.12.2021 - 21:45 Наполі 2 - 3 Завершено Аталанта
Чемпіонат Італії 2020/2021
21.02.2021 - 18:45 Аталанта 4 - 2 Завершено Наполі
Кубок Італії 2020/2021
10.02.2021 - 21:45 Аталанта 3 - 1 Завершено Наполі
Останні матчі - Аталанта
Чемпіонат Італії 2022/2023
30.10.2022 - 13:30 Емполі 0 - 2 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2022/2023
23.10.2022 - 19:00 Аталанта 0 - 2 Завершено Лаціо П
Чемпіонат Італії 2022/2023
15.10.2022 - 21:45 Аталанта 2 - 1 Завершено Сассуоло В
Чемпіонат Італії 2022/2023
09.10.2022 - 16:00 Удінезе 2 - 2 Завершено Аталанта Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
02.10.2022 - 19:00 Аталанта 1 - 0 Завершено Фіорентина В
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Останні матчі - Наполі
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
01.11.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Наполі П
Чемпіонат Італії 2022/2023
29.10.2022 - 16:00 Наполі 4 - 0 Завершено Сассуоло В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
26.10.2022 - 22:00 Наполі 3 - 0 Завершено Рейнджерс В
Чемпіонат Італії 2022/2023
23.10.2022 - 21:45 Рома 0 - 1 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2022/2023
16.10.2022 - 19:00 Наполі 3 - 2 Завершено Болонья В
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Аталанта
38%
Нічия
27%
Наполі
35%
Склади команд
1
Musso, Juan
42
Scalvini, Giorgio
28
Demiral, Merih
4
Toloi, Rafael
5
Maehle, Joakim
20
Koopmeiners, Teun
88
Маріо Пашаліч
33
Ханс Хатебур
13
Ederson
20
Hojlund, Rasmus
11
Адемола Лукман
12
Meret, Alex
22
Di Lorenzo, Giovanni
4
Kim, Min-jae
5
Jesus, Juan
17
Olivera, Mathias
99
Zambo Anguissa, Andre
68
Lobotka, Stanislav
20
Пьотр Зеліньский
22
Ірвінг Лосано
9
Osimhen, Victor
22
Elmas, Eljif
Стартовий склад
  • 20
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 11
    Адемола Лукман
    Форвард
  • 13
    Ederson
    Півзахисник
  • 5
    Maehle, Joakim
    Захисник
  • 20
    Koopmeiners, Teun
    Півзахисник
  • 88
    Маріо Пашаліч
    Півзахисник
  • 33
    Ханс Хатебур
    Захисник
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Захисник
  • 28
    Demiral, Merih
    Захисник
  • 4
    Toloi, Rafael
    Захисник
  • 1
    Musso, Juan
    Воротар
  • 22
    Ірвінг Лосано
    Півзахисник
  • 9
    Osimhen, Victor
    Форвард
  • 22
    Elmas, Eljif
    Півзахисник
  • 99
    Zambo Anguissa, Andre
    Півзахисник
  • 68
    Lobotka, Stanislav
    Півзахисник
  • 20
    Пьотр Зеліньский
    Півзахисник
  • 22
    Di Lorenzo, Giovanni
  • 4
    Kim, Min-jae
    Захисник
  • 5
    Jesus, Juan
    Захисник
  • 17
    Olivera, Mathias
    Захисник
  • 12
    Meret, Alex
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Джан Пьеро Гасперини
  • Лучано Спаллетти
Статистика матчу
1
Удари в отвір
1
Блоковано ударів
1
Штрафні
1
Офсайди
1
Сейви
1
1
Кутові
1
Фоли
Трансляція
9'
Лосано намагався дотягнутися до м'яча в стрибку після поперечного пасу від Ді Лоренцо. Не вийшло це зробити вінгерові.
5'
Небезпечний момент
Гейлунд отримав пас низом неподалік штрафного майданчика та непогано пробив у нижній правий кут воріт. Алекс Мерет видав якісний сейв.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч щойно розпочався!
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Аталанта: Муссо, Скальвіні, Демірал, Толой, Мехле, Копмайнерс, Пашаліч, Хатебур, Лукман, Едерсон, Гейлунд. Наполі: Мерет, Олівейра, Жезус, Кім, Ді Лоренцо, Зелінскі, Лоботка, Замбо-Ангісса, Елмас, Осімхен, Лосано.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу Серії А Аталанта - Наполі.
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Анонс матчу "Аталанта" - Наполі 05.11.2022, Чемпіонат Італії

Матч між командою "Аталанта" (Бергамо) та командою Наполі (Неаполь) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Gewiss Stadium.

Дата проведення матчу: 05.11.2022
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Аталанта" (Бергамо) та командою Наполі (Неаполь):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Наполі, тоді як команда "Аталанта" залишилася з поразкою . Зіткнення "Аталанта" та Наполі у попередньому футбольному матчі 03.04.2022 закінчилось с таким счетом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Джан Пьеро Гасперини и Лучано Спаллетти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Аталанта" - Наполі можна подивитися 05.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Аталанта" - Наполі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший поединок команди "Аталанта" був зіграний проти Емполі - 30.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

Команда гостей

Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполи (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти

Предыдущий матч команди Наполі був зіграний проти "Ліверпуль" - 01.11.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу "Аталанта" - Наполі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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