Аталанта - Наполі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Аталанта" - Наполі 05.11.2022, Чемпіонат Італії

Матч між командою "Аталанта" (Бергамо) та командою Наполі (Неаполь) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Gewiss Stadium.

Дата проведення матчу: 05.11.2022

Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Аталанта" (Бергамо) та командою Наполі (Неаполь):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Наполі, тоді як команда "Аталанта" залишилася з поразкою . Зіткнення "Аталанта" та Наполі у попередньому футбольному матчі 03.04.2022 закінчилось с таким счетом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Джан Пьеро Гасперини и Лучано Спаллетти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Аталанта" (Бергамо)

Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907

Країна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Прошедший поединок команди "Аталанта" був зіграний проти Емполі - 30.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

Команда гостей

Назва: Наполі (Неаполь)

Рік заснування Наполи (Неаполь): 1926

Країна: Италия

Тренер: Лучано Спаллетти



Предыдущий матч команди Наполі був зіграний проти "Ліверпуль" - 01.11.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

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