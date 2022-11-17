Марокко - Хорватія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Марокко - Хорватія 23.11.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Марокко та командою Хорватія проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Al Bayt Stadium.

Дата проведення матчу: 23.11.2022

Час початку матчу: 12:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Марокко

Країна: Марокко

Тренер: Валид Реграги



Предыдущий матч команди Марокко був зіграний проти Грузія - 17.11.2022, у рамках чемпионата Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився перемогою команди Марокко.

Команда гостей

Назва: Хорватія

Країна: Хорватия

Тренер: Златко Далич



Прошедший поединок команди Хорватія був зіграний проти Саудівська Аравія - 16.11.2022, у рамках чемпионата Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився перемогою команди Хорватія.

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