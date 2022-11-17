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Марокко - Хорватія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 23 листопада 2022, 12:00 - Al Bayt Stadium
Головний суддя: Фернандо Рапаллини
Рейтинг матчу:
Марокко
До початку
00 : 00 : 00
Хорватія
Хто переможе?
67 Користувачів зробило свій вибір
Марокко
25%
Нічия
25%
Хорватія
49%
Цікаві факти
  • Morocco haven't lost in their last 6 games.
  • Croatia have a winning streak of 5 matches.
  • Croatia haven't lost in their last 6 games.
  • Morocco have kept a clean sheet in 5 matches in a row.
  • Croatia have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Morocco wins 1st half in 44% of their matches, Croatia in 22% of their matches.
  • Morocco wins 44% of halftimes, Croatia wins 22%.
  • When Morocco leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Croatia leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Morocco is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • Morocco scores 2.3 goals when playing at home and Croatia scores 1.5 goals when playing away (on average).
  • Croatia's performance of the last 5 matches is better than Morocco's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Останні матчі - Марокко
Міжнародні товариські матчі 2022
17.11.2022 - 18:00 Марокко 3 - 0 Завершено Грузія В
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 22:00 Paraguay 0 - 0 Завершено Марокко Н
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 22:00 Марокко 2 - 0 Завершено Chile В
Міжнародні товариські матчі 2022
02.06.2022 - 02:30 США 3 - 0 Завершено Марокко П
Кубок Африки 2022
30.01.2022 - 17:00 Єгипет 2 - 1 Завершено Марокко П
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Останні матчі - Хорватія
Міжнародні товариські матчі 2022
16.11.2022 - 14:00 Саудівська Аравія 0 - 1 Завершено Хорватія В
Лига Наций 2022-2024
25.09.2022 - 21:45 Австрія 1 - 3 Завершено Хорватія В
Лига Наций 2022-2024
22.09.2022 - 21:45 Хорватія 2 - 1 Завершено Данія В
Лига Наций 2022-2024
13.06.2022 - 21:45 Франція 0 - 1 Завершено Хорватія В
Лига Наций 2022-2024
10.06.2022 - 21:45 Данія 0 - 1 Завершено Хорватія В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
67 Користувачів зробило свій вибір
Марокко
25%
Нічия
25%
Хорватія
49%
Трансляція
Інфо
Стартовий склад збірної Хорватії: Домінік Лівакович, Йосип Юранович, Деян Ловрен, Йошко Гвардіол, Борна Соса, Лука Модріч, Марсело Брозович, Матео Ковачич, Нікола Влашич, Андрій Крамарич, Іван Перішич
Інфо
Стартовий склад збірної Марокко: Боно, Ашраф Хакімі, Наіф Агер, Нуссайр Мазрауї, Ромен Сес, Аззедін Унаї, Соф'ян Амрабат, Хакім Зієш, Селім Амалла, Соф'ян Буфаль, Юссеф Ен-Несірі
Проходитиме гра на стадіоні Ель-Байт
Інфо
Почнеться поєдинок о 12:00, судитиме гру Фернандо Рапаліні з Аргентини
Сьогодні середа, 22 листопада, й ЧС-2022 поступово набирає обертів. Ігровий день відкриває матч 1 туру групи F, в якому Марокко зіграє з Хорватією. Саме цей поєдинок як текстовий онлайн UA-Футбол і представляє вашій увазі.
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Останні матчі
Завершено 22:45 - Вчора Візела Візела 2 Chaves Chaves 2 Завершено 21:00 - Вчора Франція Франція 4 Австралія Австралія 1 Завершено 18:00 - Вчора Мексика Мексика 0 Польща Польща 0 Завершено 15:00 - Вчора Данія Данія 0 Туніс Туніс 0 Завершено 12:00 - Вчора Аргентина Аргентина 1 Саудівська Аравія Саудівська Аравія 2

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Анонс матчу Марокко - Хорватія 23.11.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Марокко та командою Хорватія проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Al Bayt Stadium.

Дата проведення матчу: 23.11.2022
Час початку матчу: 12:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Марокко - Хорватія можна подивитися 23.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Марокко - Хорватія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Марокко
Країна: Марокко
Тренер: Валид Реграги

Предыдущий матч команди Марокко був зіграний проти Грузія - 17.11.2022, у рамках чемпионата Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився перемогою команди Марокко.

Команда гостей

Назва: Хорватія
Країна: Хорватия
Тренер: Златко Далич

Прошедший поединок команди Хорватія був зіграний проти Саудівська Аравія - 16.11.2022, у рамках чемпионата Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився перемогою команди Хорватія.

Слідкуйте за результатами матчу Марокко - Хорватія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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