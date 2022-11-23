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Хорватія - Марокко онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 17 грудня 2022, 17:00 - Международный стадион Халифа . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Al-Jassim, Abdulrahman Ibrahim
Рейтинг матчу:
Хорватія
1 - 1
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39'
Марокко
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Хід матчу
7' Gvardiol, Josko 9' Dari, Achraf
Хто переможе?
73 Користувачів зробило свій вибір
Хорватія
44%
Нічия
27%
Марокко
29%
Особисті зустрічі
Хорватія
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Марокко
Чемпіонат світу 2022
23.11.2022 - 12:00 Марокко 0 - 0 Завершено Хорватія
Останні матчі - Хорватія
Чемпіонат світу 2022
13.12.2022 - 21:00 Аргентина 3 - 0 Завершено Хорватія П
Чемпіонат світу 2022
09.12.2022 - 17:00 Хорватія 2 - 1 Завершено Бразилія В
Чемпіонат світу 2022
05.12.2022 - 17:00 Японія 1 - 2 Завершено Хорватія В
Чемпіонат світу 2022
01.12.2022 - 17:00 Хорватія 0 - 0 Завершено Бельгія Н
Чемпіонат світу 2022
27.11.2022 - 18:00 Хорватія 4 - 1 Завершено Канада В
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Останні матчі - Марокко
Чемпіонат світу 2022
14.12.2022 - 21:00 Франція 2 - 0 Завершено Марокко П
Чемпіонат світу 2022
10.12.2022 - 17:00 Марокко 1 - 0 Завершено Португалія В
Чемпіонат світу 2022
06.12.2022 - 17:00 Марокко 1 - 0 Завершено Іспанія В
Чемпіонат світу 2022
01.12.2022 - 17:00 Канада 1 - 2 Завершено Марокко В
Чемпіонат світу 2022
27.11.2022 - 15:00 Бельгія 0 - 2 Завершено Марокко В
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Новини команд
Головні події
9'
Dari, Achraf ГООЛ!
ГООЛ! Gvardiol, Josko
7'
Хто переможе?
73 Користувачів зробило свій вибір
Хорватія
44%
Нічия
27%
Марокко
29%
Склади команд
40
Домінік Ліваковіч
14
Іван Перішич
32
Gvardiol, Josko
37
Sutalo, Josip
44
Stanisic, Josip
99
Orsic, Mislav
8
Матео Ковачіч
10
Лука Модрiч
21
Majer, Lovro
27
Андрей Крамарич
14
Livaja, Marko
13
Bono
2
Hakimi, Achraf
20
Dari, Achraf
18
El Yamiq, Jawad
25
Attiat-Allah, Yahya
34
Соф'ян Амрабат
11
Sabiri, Abdelhamid
34
El Khannouss, Bilal
22
Хакім Зієш
19
En-Nesyri, Youssef
17
Boufal, Sofiane
Стартовий склад
  • 14
    Livaja, Marko
    Форвард
  • 27
    Андрей Крамарич
    Форвард
  • 99
    Orsic, Mislav
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 21
    Majer, Lovro
    Півзахисник
  • 14
    Іван Перішич
    Півзахисник
  • 32
    Gvardiol, Josko
    Захисник
    7
  • 37
    Sutalo, Josip
    Захисник
  • 44
    Stanisic, Josip
    Захисник
  • 40
    Домінік Ліваковіч
    Воротар
  • 22
    Хакім Зієш
  • 19
    En-Nesyri, Youssef
    Форвард
  • 17
    Boufal, Sofiane
  • 11
    Sabiri, Abdelhamid
    Півзахисник
  • 34
    El Khannouss, Bilal
    Півзахисник
  • 34
    Соф'ян Амрабат
    Півзахисник
  • 2
    Hakimi, Achraf
    Захисник
  • 20
    Dari, Achraf
    Півзахисник
    9
  • 18
    El Yamiq, Jawad
    Захисник
  • 25
    Attiat-Allah, Yahya
    Захисник
  • 13
    Bono
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Златко Далич
  • Regragui, Walid
Статистика матчу
3
Удари в отвір
1
3
Штрафні
7
2
Кутові
5
Фоли
3
54%
Володіння м'ячем
46%
3
Удари повз
1
1
Блоковано ударів
Сейви
2
2
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу Хорватія - Марокко
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
39'
Дограють команди перший тайм. Ніхто із суперників ризикувати не хоче.
37'
Зієш прострілював з флангу, але виручив хорватів Шутало ,який вдало зіграв на випередження.
Інфо
У хорватів вже три удари у площину воріт, а у марроканців - один.
34'
Буфаль апелює до арбітра, але на повторі помітно, що Шутало зіграв в м'яч.
32'
Вдалося футболістам збірної Марроко вирівняти гру. Збірній Хорватії помітно не вистачає швидкості.
29'
Хакімі отримав передачу від Зієша, але на його простріл не встиг Ен Несері. Хороша швидка атака марроканців.
27'
Марроканці поки що майже не виходять з захисту в атаку. Відзначаємо центральних півзахисників збірної Хорватії, які грають дуже солідно.
24'
Небезпечний момент
Модрич з-за меж штрафної пробивав, але Буну з другої спроби все ж забрав м'яч до рук.
21'
Марроканці намагаються знайти свою гру, але з конструктивом в африканців поки суттєві проблеми.
19'
Оршіч пробив прямо в руки Буну з вигідної позиції. Хороша атака хорватів.
18'
Хорвати не дають марроканцям вибігати у фірмові контратаки. Варто віддати належне підопічним Даліча.
15'
Лівий захисник Станішич пробивав з-за меж штрафної, але вище воріт.
14'
Хорвати продовжують грати першим номером, але пройти захист африканців дуже непросто.
11'
Команди сьогодні поки що надзвичайно ефективно грають в атаці. Два штрафних і два голи. Очікуємо на продовження.
9'
Гоооол!!!
Фантастика!!! Завдяки стандарту забивають і Марроканці. Після рикошету від Маєра м'яч опинився у Дарі, який переграв Ліваковича.
7'
Гоооол!!!
ГОООЛЛЛЛ. Стандарт приніс користь хорватам. Відзначився Йошко Гвардіол після скидання Перішича.
6'
Марроканцям вдалося взяти м'яч під свій контроль після нервових перших хвилин. Темп гри у нас очікувано невисокий.
4'
Кутовий
Ловро Маєр подавав з кутового, але Буну перехопив м'яч. Поки що у нас без ударів.
3'
Сподіваємося, що команди сьогодні зіграють агресивно в атаці. Хорвати з перших хвилин грають першим номером.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
Стартовий склад Хорватії: Лівакович – Гвардіол, Шутало, Станішич – Перішич, Ковачич, Модрич (к), Маєр, Оршич – Крамарич, Лівая.
Запасні: Грбич (в), Івушич (в), Брозович, Будімір, Віда, Влашич, Ерлич, Ловрен, Пашалич, Петкович, Соса, Сучич, Юранович, Якич.
Інфо
Стартовий склад Марокко: Буну – Аттіат-Аллаль, Ель-Ямік, Дарі, Хакімі – Амрабат, Ель-Ханнус, Сабірі – Буфаль, Ен Несірі, Зієш (к).
Запасні: Мунір (в), Тагнауті (в), Абухлаль, Агерд, Амалла, Банун, Ез Абде, Жабран, Зарурі, Се, Унахі, Хамдалла, Шеддіра, Шер.
Окрім Бельгії і Канади, сенсаційна команда Марокко залишила за бортом ЧС Іспанію і Португалію, але поступилася у півфіналі діючому чемпіону – Франції.
На шляху до матчу за третє місце хорвати перемогли бельгійців, канадців, японців і бразильців. Зупинити Модріча та компанію вдалося лише Аргентині.
Команди вже зустрічалися на цьому турнірі. Поєдинок першого туру групового етапу завершився з рахунком 0:0.
Передостання гра мундіалю. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу за третє місце Чемпіонату світу 2022 Хорватія – Марокко.
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Анонс матчу Хорватія - Марокко 17.12.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Хорватія та командою Марокко проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Международный стадион Халифа.

Дата проведення матчу: 17.12.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Хорватія та командою Марокко:

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Марокко та Хорватія у попередньому футбольному матчі 23.11.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Златко Далич и Regragui, Walid розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Хорватія - Марокко можна подивитися 17.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Хорватія - Марокко, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Хорватія
Країна: Хорватия
Тренер: Златко Далич

Прошедший матч команди Хорватія був зіграний проти Аргентина - 13.12.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Аргентина.

Команда гостей

Назва: Марокко
Країна: Марокко
Тренер: Валид Реграги

Прошедший матч команди Марокко був зіграний проти Франція - 14.12.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Франція.

Слідкуйте за результатами матчу Хорватія - Марокко онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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