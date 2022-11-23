Хорватія - Марокко онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Хорватія та командою Марокко проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Международный стадион Халифа.
Дата проведення матчу: 17.12.2022
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между клубами Хорватія та командою Марокко:
Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Марокко та Хорватія у попередньому футбольному матчі 23.11.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Златко Далич и Regragui, Walid розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Хорватія
Країна: Хорватия
Тренер: Златко Далич
Прошедший матч команди Хорватія був зіграний проти Аргентина - 13.12.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Аргентина.
Назва: Марокко
Країна: Марокко
Тренер: Валид Реграги
Прошедший матч команди Марокко був зіграний проти Франція - 14.12.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Франція.
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