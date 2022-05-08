Марсель - Лор’ян онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Марсель (Марсель) та командою Лор’ян (Лорьян) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стадион Велодром.
Дата проведення матчу: 14.01.2023
Час початку матчу: 20:00
Історія протистоянь между клубами Марсель (Марсель) та командою Лор’ян (Лорьян):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Марсель, тоді як команда Лор’ян залишилася з поразкою . Зіткнення Лор’ян та Марсель у попередньому футбольному матчі 08.05.2022 закінчилось с такими результатами: 0:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Тудор, Игор и Le Bris, Regis розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Хорхе Сампаоли
Предыдущий матч команди Марсель був зіграний проти Труа - 11.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Марсель.
Назва: Лор’ян (Лорьян)
Рік заснування Лорьян (Лорьян): 1926
Країна: Франция
Тренер: Сильвен Риполь
Прошедший матч команди Лор’ян був зіграний проти Монако - 11.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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