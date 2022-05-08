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Марсель - Лор’ян онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Франції - 14 січня 2023, 20:00 - Стадион Велодром
Головний суддя: Бастейн Дешепи
Рейтинг матчу:
Марсель
Марсель
1 - 1
Оновити
перерыв
Лор’ян
Лорьян
Хід матчу
29' Moffi, Terem 38' Сеад Колашінац
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Марсель
38%
Нічия
23%
Лор’ян
38%
Цікаві факти
  • During the last 15 meetings with Olympique Marseille playing at home, Olympique Marseille have won 8 times, there have been 3 draws while FC Lorient have won 4 times. The goal difference is 28-21 in favour of Olympique Marseille.
  • During the last 30 meetings, Olympique Marseille have won 17 times, there have been 7 draws while FC Lorient have won 6 times. The goal difference is 56-36 in favour of Olympique Marseille.
  • FC Lorient's last away win against Olympique Marseille was in 2015.
  • Last season Olympique Marseille won both games against FC Lorient (4-1 at home and 3-0 away).
  • Olympique Marseille have a winning streak of 5 matches in Ligue 1.
  • Did you know that Olympique Marseille scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Lorient scores 23% of their goals between the minutes 46-60?
  • Olympique Marseille have a winning streak of 4 matches.
  • FC Lorient haven't won any of their last 6 games against Olympique Marseille.
  • When playing at home, Olympique Marseille have not lost to FC Lorient in their last 4 encounters.
  • Olympique Marseille haven't scored in 1 of their 9 home matches in Ligue 1 this season.
  • FC Lorient haven't scored in 0 of their 9 away matches in Ligue 1 this season.
  • FC Lorient's away record this season: 5-3-1.
  • Jonathan Clauss has assisted the most goals for Olympique Marseille with 7. Dango Ouattara is FC Lorient's biggest assister (5).
  • A year ago, FC Lorient were number 19 in the table with 15 points. Now they are number 6 with 32 points.
  • Olympique Marseille have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • FC Lorient have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • Olympique Marseille wins 1st half in 45% of their matches, FC Lorient in 20% of their matches.
  • Olympique Marseille wins 45% of halftimes, FC Lorient wins 20%.
  • The winner of their last meeting was Olympique Marseille.
  • On their last meeting Olympique Marseille won by 3 goals.
  • When Olympique Marseille leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When FC Lorient leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Olympique Marseille is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When FC Lorient is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Ligue 1, Olympique Marseille has better performance than FC Lorient.
  • Olympique Marseille's performance of the last 5 matches is better than FC Lorient's.
  • Olympique Marseille have lost just 0 of their last 5 games against FC Lorient (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Olympique Marseille won 5, FC Lorient won 0, 0 draws.
  • Olympique Marseille have lost just 0 of their last 5 Ligue 1 games against FC Lorient.
  • FC Lorient have won just 0 of their last 5 Ligue 1 games against Olympique Marseille.
  • Olympique Marseille scores 3 goals in a match against FC Lorient and FC Lorient scores 0.8 goals against Olympique Marseille (on average).
  • Average number of goals in meetings between Olympique Marseille and FC Lorient is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Olympique Marseille and FC Lorient is 1.2.
  • Olympique Marseille scores 1.71 goals when playing at home and FC Lorient scores 1.35 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Марсель
10
Перемог
17
Ігор
3
Перемог
Лор’ян
Чемпіонат Франції 2021/2022
08.05.2022 - 18:05 Лор’ян 0 - 3 Завершено Марсель
Чемпіонат Франції 2021/2022
17.10.2021 - 21:45 Марсель 4 - 1 Завершено Лор’ян
Чемпіонат Франції 2020/2021
17.04.2021 - 18:00 Марсель 3 - 2 Завершено Лор’ян
Чемпіонат Франції 2019/2020
24.10.2020 - 17:45 Лор’ян 0 - 1 Завершено Марсель
Останні матчі - Марсель
Чемпіонат Франції 2022/2023
11.01.2023 - 22:00 Труа 0 - 2 Завершено Марсель В
Чемпіонат Франції 2022/2023
02.01.2023 - 20:00 Монпельє 1 - 2 Завершено Марсель В
Чемпіонат Франції 2022/2023
29.12.2022 - 22:00 Марсель 6 - 1 Завершено Тулуза В
Чемпіонат Франції 2022/2023
13.11.2022 - 21:45 Монако 2 - 3 Завершено Марсель В
Чемпіонат Франції 2022/2023
06.11.2022 - 21:45 Марсель 1 - 0 Завершено Ліон В
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Останні матчі - Лор’ян
Чемпіонат Франції 2022/2023
11.01.2023 - 22:00 Лор’ян 2 - 2 Завершено Монако Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
01.01.2023 - 16:00 Анже 1 - 2 Завершено Лор’ян В
Чемпіонат Франції 2022/2023
29.12.2022 - 18:00 Лор’ян 0 - 2 Завершено Монпельє П
Чемпіонат Франції 2022/2023
13.11.2022 - 18:05 Страсбур 1 - 1 Завершено Лор’ян Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
06.11.2022 - 14:00 Лор’ян 1 - 2 Завершено Парі Сен-Жермен П
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Головні події
ГООЛ! Сеад Колашінац
38'
29'
Moffi, Terem ГООЛ!
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Марсель
38%
Нічия
23%
Лор’ян
38%
Склади команд
16
Пау Лопес
5
Balerdi, Leonardo
4
Gigot, Samuel
99
Mbemba, Chancel
23
Сеад Колашінац
27
Жордан Верету
18
Руслан Малиновський
21
Валентін Ронжьє
6
Guendouzi, Matteo
17
Under, Cengiz
70
Алексіс Санчес
1
Віто Манноне
24
Kalulu, Gedeon
4
Matsima, Chrislain
3
Talbi, Montassar
25
Le Goff, Vincent
6
Лоран Абергель
21
Ponceau, Julien
28
Ouattara, Dango
10
Le Fee, Enzo
22
Cathline, Yoann
13
Moffi, Terem
Стартовий склад
  • 70
    Алексіс Санчес
    Форвард
  • 6
    Guendouzi, Matteo
  • 17
    Under, Cengiz
    Півзахисник
  • 23
    Сеад Колашінац
    Півзахисник
    38
  • 27
    Жордан Верету
  • 18
    Руслан Малиновський
    Півзахисник
  • 21
    Валентін Ронжьє
    Півзахисник
  • 5
    Balerdi, Leonardo
    Захисник
  • 4
    Gigot, Samuel
    Захисник
  • 99
    Mbemba, Chancel
    Захисник
  • 16
    Пау Лопес
    Воротар
  • 13
    Moffi, Terem
    29
  • 28
    Ouattara, Dango
    Форвард
  • 10
    Le Fee, Enzo
    Півзахисник
  • 22
    Cathline, Yoann
    Форвард
  • 6
    Лоран Абергель
    Захисник
  • 21
    Ponceau, Julien
    Півзахисник
  • 24
    Kalulu, Gedeon
    Захисник
  • 4
    Matsima, Chrislain
    Захисник
  • 3
    Talbi, Montassar
    Захисник
  • 25
    Le Goff, Vincent
    Захисник
  • 1
    Віто Манноне
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Тудор, Игор
  • Le Bris, Regis
Статистика матчу
73%
Володіння м'ячем
27%
4
Удари в отвір
2
7
Штрафні
5
5
Кутові
2
1
Сейви
3
5
Фоли
7
4
Удари повз
1
Трансляція
Після того, як Лор'ян витримав надзвичайний тиск Марселя, гості ще й забили. Це був єдиний момент Лор'яна у цій грі, а після нього ще більше розкрилися господарі. Окрім забитого голу вони створили ще кілька епізодів, але все-таки більше відзначитися не змогли.
Свисток
Перший тайм завершено!
45+1'
Кутовий
Після подачі Маліновського з кутового Гендузі пробив головою вище воріт.
45'
Інфо
Одну хвилину додав суддя.
45'
Небезпечний момент
І ще момент! Верету змістився з лівого флангу і пробив під поперечку - голкіпер у красивому стрибку перевів м'яч вище воріт.
42'
Небезпечний момент
Міг Марсель і другий відразу забити, але Жиго головою влучив у поперечку після навісу з кутового від Маліновського!
38'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! А ось тут Маліновський став співучасником взяття воріт Лор'яна. Руслан віддав м'яч праворуч, звідти Ундер навісив у штрафну, а Колашинац головою перевів м'яч у порожні ворота. Голкіпер помилився на виході, а Сеад його випередив.
37'
Після подачі Маліновського зі стандарту з лівого флангу м'яч відскочив від голови партнера і пострибав за лицьову.
34'
Довго кружляли навколо чужої штрафної господарі, і зрештою у падінні через себе намагався пробити Верету. Однак окрім м'яча французький півзахисник пробив і по спині Калулу. Але з конголозцем все добре.
Інфо
12-й гол Моффі у цьому чемпіонаті. Попереду у рейтингу бомбардирів лише Мбаппе (13).
29'
Гоооол!!!
ГОООООООЛ! А ось цей кутовий приніс результат Лор'яну! Після подачі Кетліна з кутового Моффі в дотик пробив у правий кут. Класно підлаштувався під м'яч.
27'
Кутовий
Після подачі гостей від кута поля, м'яч через кілька секунд опинився в голкіпера Лор'яна. Не ризикує команда ле Бріса.
24'
Нарешті трохи Лор'ян відчув м'яч. Однак все на своїй половині поля, або далеко від воріт.
21'
Кілька хвилин знадобилося медикам, щоб привести ле Фі до тями - футболіст Лор'яна повернувся на поле.
18'
Маліновський грубо зіграв у центрі поля проти ле Фі. Цього разу без жовтої, але з попередженнями від арбітра.
15'
Завдали все-таки першого удару гості, проте він навіть не піде у статистику. Уаттара у тому моменті грубо ліктем зіграв проти Ундера.
12'
Інфо
За перші 12 хвилин Марсель 84% часу володів м'ячем.
12'
Непогану комбінацію на лівому фланзі провернули господарі, Колашинац майже вийшов на ударну позицію, але пробити так і не зміг.
10'
Мбемба підловив суперника на помилці, прийняв м'яч у чужому штрафному і з лівої запустив по горобцях. Центральний захисник Марселя занадо надовго затримався біля чужих воріт.
10'
Санчес подав до чужого штрафного з лівого флангу, однак м'яч було вибито.
6'
Небезпечний момент
Після навісу з лівого флангу Ундер головою пробив під самісіньку праву стійку, однак воротар Манноне парирував цей удар. Гравці Марселя думали, що вже забили.
4'
Кутовий
Розіграли кутовий господарі на правому фланзі, Ундер подав у штрафну, але вийшло прямо у руки голкіперу.
Свисток
Матч розпочався!
Лор'ян: Манноне - Калулу, Матсіма, Тальбі, ле Гофф - Абергель, Понсо - Уаттара, ле Фі, Кетлін - Моффі.
Марсель: Лопес - Мбемба, Жиго, Балерді - Ундер, Ронж'є, Верету, Колашинац - Маліновський, Гендузі - Санчес.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 19-го туру чемпіонату Франції, у якому Марсель зіграє проти Лор'яна.
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Анонс матчу Марсель - Лор’ян 14.01.2023, Чемпіонат Франції

Противостояние між командою Марсель (Марсель) та командою Лор’ян (Лорьян) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стадион Велодром.

Дата проведення матчу: 14.01.2023
Час початку матчу: 20:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Марсель (Марсель) та командою Лор’ян (Лорьян):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Марсель, тоді як команда Лор’ян залишилася з поразкою . Зіткнення Лор’ян та Марсель у попередньому футбольному матчі 08.05.2022 закінчилось с такими результатами: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Тудор, Игор и Le Bris, Regis розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Марсель - Лор’ян можна подивитися 14.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Франції. Текстову трансляцію матчу Марсель - Лор’ян, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Хорхе Сампаоли

Предыдущий матч команди Марсель був зіграний проти Труа - 11.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Марсель.

Команда гостей

Назва: Лор’ян (Лорьян)
Рік заснування Лорьян (Лорьян): 1926
Країна: Франция
Тренер: Сильвен Риполь

Прошедший матч команди Лор’ян був зіграний проти Монако - 11.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Марсель - Лор’ян онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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