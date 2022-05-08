Марсель - Лор’ян онлайн трансляція матчу

Після того, як Лор'ян витримав надзвичайний тиск Марселя, гості ще й забили. Це був єдиний момент Лор'яна у цій грі, а після нього ще більше розкрилися господарі. Окрім забитого голу вони створили ще кілька епізодів, але все-таки більше відзначитися не змогли.