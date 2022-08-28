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Монако - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Франції - 11 лютого 2023, 18:00 - Луи Ii
Головний суддя: Клеман Тюрпен
Рейтинг матчу:
Монако
Монако
До початку
00 : 00 : 00
Парі Сен-Жермен
Париж
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Монако
33%
Нічия
37%
Парі Сен-Жермен
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AS Monaco and Paris Saint-Germain when AS Monaco is playing at home is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between AS Monaco and Paris Saint-Germain is 1-1. 12 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with AS Monaco playing at home, AS Monaco have won 14 times, there have been 7 draws while Paris Saint-Germain have won 7 times. The goal difference is 41-31 in favour of AS Monaco.
  • During the last 64 meetings, AS Monaco have won 22 times, there have been 20 draws while Paris Saint-Germain have won 22 times. The goal difference is 91-78 in favour of Paris Saint-Germain.
  • Last season's matches: 3-0 (AS Monaco at home) and 2-0 (Paris Saint-Germain at home).
  • In Ligue 1, AS Monaco have 3 successive home wins.
  • Did you know that AS Monaco scores 19% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Paris Saint-Germain scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • AS Monaco haven't lost in their last 5 games.
  • Paris Saint-Germain haven't lost in their last 5 games.
  • AS Monaco haven't scored in 0 of their 11 home matches in Ligue 1 this season.
  • Paris Saint-Germain haven't scored in 2 of their 11 away matches in Ligue 1 this season.
  • Wissam Ben Yedder is AS Monaco's top scorer with 12 goals. Kylian Mbappe has scored 13 times for Paris Saint-Germain.
  • Caio Henrique has assisted the most goals for AS Monaco with 7. Lionel Messi is Paris Saint-Germain's biggest assister (10).
  • Mohamed Camara has more yellow cards (4) than any other player at AS Monaco. Marco Verratti has collected 7 for Paris Saint-Germain.
  • AS Monaco have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • AS Monaco have scored at least one goal for 19 consecutive matches.
  • AS Monaco wins 1st half in 40% of their matches, Paris Saint-Germain in 60% of their matches.
  • AS Monaco wins 40% of halftimes, Paris Saint-Germain wins 60%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When AS Monaco leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When AS Monaco is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Ligue 1, AS Monaco has better performance than Paris Saint-Germain.
  • Paris Saint-Germain's performance of the last 5 matches is better than AS Monaco's.
  • In the last 5 meetings AS Monaco won 2, Paris Saint-Germain won 2, 1 draws.
  • AS Monaco have lost just 1 of their last 5 Ligue 1 games against Paris Saint-Germain.
  • Paris Saint-Germain have won just 1 of their last 5 Ligue 1 games against AS Monaco.
  • AS Monaco scores 1.2 goals in a match against Paris Saint-Germain and Paris Saint-Germain scores 1 goals against AS Monaco (on average).
  • Average number of goals in meetings between AS Monaco and Paris Saint-Germain is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AS Monaco and Paris Saint-Germain is 1.2.
  • AS Monaco scores 2 goals when playing at home and Paris Saint-Germain scores 2.72 goals when playing away (on average).
  • Paris Saint-Germain have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • A year ago, AS Monaco were number 8 in the table with 33 points. Now they are number 4 with 44 points.
  • AS Monaco's performance of the last 5 matches is better than Paris Saint-Germain's.
Особисті зустрічі
Монако
5
Перемог
26
Ігор
12
Перемог
Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2022/2023
28.08.2022 - 21:45 Парі Сен-Жермен 1 - 1 Завершено Монако
Чемпіонат Франції 2021/2022
20.03.2022 - 14:00 Монако 3 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2021/2022
12.12.2021 - 21:45 Парі Сен-Жермен 2 - 0 Завершено Монако
Кубок Франції 2022
19.05.2021 - 22:15 Парі Сен-Жермен 2 - 0 Завершено Монако
Останні матчі - Монако
Чемпіонат Франції 2022/2023
05.02.2023 - 14:00 Клермон 0 - 2 Завершено Монако В
Чемпіонат Франції 2022/2023
01.02.2023 - 22:00 Монако 3 - 2 Завершено Осер В
Чемпіонат Франції 2022/2023
28.01.2023 - 22:00 Марсель 1 - 1 Завершено Монако Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
15.01.2023 - 18:05 Монако 7 - 1 Завершено Аяччо В
Чемпіонат Франції 2022/2023
11.01.2023 - 22:00 Лор’ян 2 - 2 Завершено Монако Н
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Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Кубок Франції 2022/2023
08.02.2023 - 22:10 Марсель 2 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен П
Чемпіонат Франції 2022/2023
04.02.2023 - 18:00 Парі Сен-Жермен 2 - 1 Завершено Тулуза В
Чемпіонат Франції 2022/2023
01.02.2023 - 22:00 Монпельє 1 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Франції 2022/2023
29.01.2023 - 21:45 Парі Сен-Жермен 1 - 1 Завершено Реймс Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
15.01.2023 - 21:45 Ренн 1 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен П
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Монако
33%
Нічия
37%
Парі Сен-Жермен
30%
Трансляція
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Монако: Нюбель, Енріке, Маріпан, Дісасі, Агілар, Голоіин, Камара, Фофана, Діатта, Бен Єддер, Бен Сегір. ПСЖ: Доннарумма, Бернат, Маркіньос, Пембеле, Бітшіабі, Заір-Емері, Вітінья, Перейра, Солер, Екітіке, Неймар.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу Ліги 1 Монако - Парі Сен Жермен.
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Останні матчі
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Анонс матчу Монако - "Парі Сен-Жермен" 11.02.2023, Чемпіонат Франції

Поединок між командою Монако (Монако) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Луи Ii.

Дата проведення матчу: 11.02.2023
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Монако (Монако) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Парі Сен-Жермен" та Монако у попередньому футбольному матчі 28.08.2022 закінчилось со счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Монако - "Парі Сен-Жермен" можна подивитися 11.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Франції. Текстову трансляцію матчу Монако - "Парі Сен-Жермен", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Монако (Монако)
Рік заснування Монако (Монако): 1924
Країна: Франция
Тренер: Филипп Клемент

Предыдущий матч команди Монако був зіграний проти Клермон - 05.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Монако.

Команда гостей

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Кристоф Галтье

Прошедший матч команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Марсель - 08.02.2023, у рамках турнира Кубок Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Марсель.

Слідкуйте за результатами матчу Монако - "Парі Сен-Жермен" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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