Монако - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Монако - "Парі Сен-Жермен" 11.02.2023, Чемпіонат Франції

Поединок між командою Монако (Монако) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Луи Ii.

Дата проведення матчу: 11.02.2023

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Монако (Монако) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Парі Сен-Жермен" та Монако у попередньому футбольному матчі 28.08.2022 закінчилось со счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Монако (Монако)

Рік заснування Монако (Монако): 1924

Країна: Франция

Тренер: Филипп Клемент



Предыдущий матч команди Монако був зіграний проти Клермон - 05.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Монако.

Команда гостей

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)

Рік заснування "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970

Країна: Франция

Тренер: Кристоф Галтье



Прошедший матч команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Марсель - 08.02.2023, у рамках турнира Кубок Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Марсель.

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