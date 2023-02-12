Ювентус - Нант онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Ювентус" - Нант 16.02.2023, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою "Ювентус" (Турин) та командою Нант (Нант) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Альянц Стадиум.

Дата проведення матчу: 16.02.2023

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Массимилиано Аллегри и Энтойн Кумбуар розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ювентус" (Турин)

Рік заснування "Ювентус" (Турин): 1897

Країна: Италия

Тренер: Массимилиано Аллегри



Прошедший поединок команди "Ювентус" був зіграний проти "Фіорентина" - 12.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ювентус".

Команда гостей

Назва: Нант (Нант)

Країна: Франция

Тренер: Антуан Комбуаре



Прошедший поединок команди Нант був зіграний проти Лор’ян - 12.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Нант.

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