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Ювентус - Нант онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 16 лютого 2023, 22:00 - Альянц Стадиум . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Жуан Пиньейру
Рейтинг матчу:
Ювентус
Турин
1 - 0
Оновити
17'
Нант
Нант
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Хід матчу
13' Vlahovic, Dusan
Хто переможе?
49 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
33%
Нічия
37%
Нант
31%
Цікаві факти
  • FC Nantes have lost none of their last 7 away matches.
  • Juventus Turin wins 1st half in 40% of their matches, FC Nantes in 25% of their matches.
  • Juventus Turin wins 40% of halftimes, FC Nantes wins 25%.
  • When Juventus Turin leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Nantes leads 0-1 away, they win in 58% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Nantes is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • Juventus Turin scores 1.67 goals when playing at home and FC Nantes scores 1 goals when playing away (on average).
  • FC Nantes have a winning streak of 3 matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Juventus Turin have a winning streak of 3 matches.
  • Juventus Turin have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Останні матчі - Ювентус
Чемпіонат Італії 2022/2023
12.02.2023 - 19:00 Ювентус 1 - 0 Завершено Фіорентина В
Чемпіонат Італії 2022/2023
07.02.2023 - 21:45 Салернітана 0 - 3 Завершено Ювентус В
Кубок Італії 2022/2023
02.02.2023 - 22:00 Ювентус 1 - 0 Завершено Лаціо В
Чемпіонат Італії 2022/2023
29.01.2023 - 16:00 Ювентус 0 - 2 Завершено Монца П
Чемпіонат Італії 2022/2023
22.01.2023 - 21:45 Ювентус 3 - 3 Завершено Аталанта Н
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Останні матчі - Нант
Чемпіонат Франції 2022/2023
12.02.2023 - 18:05 Нант 1 - 0 Завершено Лор’ян В
Кубок Франції 2022/2023
08.02.2023 - 19:15 Анже 1 - 1 Завершено Нант Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
05.02.2023 - 16:00 Аяччо 0 - 2 Завершено Нант В
Чемпіонат Франції 2022/2023
01.02.2023 - 20:00 Нант 0 - 2 Завершено Марсель П
Чемпіонат Франції 2022/2023
29.01.2023 - 16:00 Клермон 0 - 0 Завершено Нант Н
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Головні події
ГООЛ! Vlahovic, Dusan
13'
Хто переможе?
49 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
33%
Нічия
37%
Нант
31%
Склади команд
1
Войцех Щенсни
2
Маттіа Де Шильйо
6
Danilo
24
Bremer
12
Алекс Сандро
44
Fagioli, Nicolo
32
Paredes, Leandro
25
Адріен Рабіо
14
Chiesa, Federico
9
Vlahovic, Dusan
22
Анхель Ді Марія
1
Lafont, Alban
11
Маркус Коко
21
Castelletto, Jean-Charles
3
Andrei
4
Pallois, Nicolas
28
Centtonze, Fabien
17
Мусса Сіссоко
8
Moutoussamy, Samuel
5
Chirivella, Pedro
31
Mohamed, Mostafa
10
Blas, Ludovic
Стартовий склад
  • 14
    Chiesa, Federico
    Півзахисник
  • 9
    Vlahovic, Dusan
  • 22
    Анхель Ді Марія
    Півзахисник
  • 44
    Fagioli, Nicolo
    Форвард
  • 32
    Paredes, Leandro
  • 25
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
  • 2
    Маттіа Де Шильйо
    Захисник
  • 6
    Danilo
    Захисник
  • 24
    Bremer
    Захисник
  • 12
    Алекс Сандро
    Захисник
  • 1
    Войцех Щенсни
    Воротар
  • 31
    Mohamed, Mostafa
    Форвард
  • 10
    Blas, Ludovic
    Півзахисник
  • 17
    Мусса Сіссоко
    Півзахисник
  • 8
    Moutoussamy, Samuel
    Півзахисник
  • 5
    Chirivella, Pedro
    Півзахисник
  • 11
    Маркус Коко
    Півзахисник
  • 21
    Castelletto, Jean-Charles
    Захисник
  • 3
    Andrei
  • 4
    Pallois, Nicolas
    Захисник
  • 28
    Centtonze, Fabien
    Захисник
  • 1
    Lafont, Alban
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Массимилиано Аллегри
  • Энтойн Кумбуар
Статистика матчу
64%
Володіння м'ячем
36%
1
Удари в отвір
Сейви
1
Кутові
2
1
Штрафні
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу "Ювентус" - Нант
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
14'
Футболісти "Ювентуса" скористалися помилкою повільних захисників "Нанта".
13'
Гоооол!!!
Господарі відкривають рахунок. Після передачі К'єзи у порожні ворота забив Влаховіч.
12'
У підопічних Аллегрі поки що суттєві проблеми з командною грою. Гості досить непогано обороняються.
9'
Складно віддати комусь перевагу. Команди по черзі володіють м'ячем.
7'
Темп гри поки що досить повільний. Ніхто не хоче ризикувати.
5'
Гості сьогодні розраховуватимуть на надійну гру в захисті і швидкий вихід в атаку.
3'
Небезпечний момент
Італійці з перших хвилин прогнозовано грають першим номером. Ді Марія наважився на удар з-за меж штрафної, але переграти голкіпера не зміг.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Нант" (запасні):Дескам, Петріч, Гессан, Дусе, Коршья, Молле, Саймон, Діас, Траоре
Інфо
"Нант" (старт): Ляфон - Жиротто, Паллуа, Чірівелья, Муттусами, Бляс, Коко, Сіссоко, Кастеллето, Сантонз, Мохамед
Інфо
"Ювентус" (запасні): Пінсольо, Креспі, Локателлі, Куадрадо, Гатті, Костіч, Кін, Бонуччі, Ругані, Соуле, Айлінг-Джуніор
Інфо
"Ювентус" (стартовий склад): Щенсни - Де Шильо, Бремер, Даніло, К'єза, Алекс Сандро, Влаховіч, Ді Марія, Рабьо, Фаджолі, Паредес
Інфо
Відзначаємо повернення до загальної групи Бонуччі та Куадрадо. Проте, навряд вони сьогодні вийдуть з перших хвилин. Щодо "Нанта", то у французів суттєві проблеми в атаці. Не гратимуть Ганаго, Делор, Сімон та Мерлен.
Добрий вечір. Запрошуємо вас на текстову трансляцію раунду плей-офф Ліги Європи між "Ювентусом" та "Нантом". Гра розпочнеться о 22:00.
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Анонс матчу "Ювентус" - Нант 16.02.2023, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою "Ювентус" (Турин) та командою Нант (Нант) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Альянц Стадиум.

Дата проведення матчу: 16.02.2023
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Массимилиано Аллегри и Энтойн Кумбуар розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ювентус" - Нант можна подивитися 16.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Ювентус" - Нант, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ювентус" (Турин)
Рік заснування "Ювентус" (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Прошедший поединок команди "Ювентус" був зіграний проти "Фіорентина" - 12.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ювентус".

Команда гостей

Назва: Нант (Нант)
Країна: Франция
Тренер: Антуан Комбуаре

Прошедший поединок команди Нант був зіграний проти Лор’ян - 12.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Нант.

Слідкуйте за результатами матчу "Ювентус" - Нант онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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