Нант - Ювентус онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Нант - "Ювентус" 23.02.2023, Ліга Європи УЄФА

Поединок між командою Нант (Нант) та командою "Ювентус" (Турин) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стадион Ля Божуар.

Дата проведення матчу: 23.02.2023

Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Нант (Нант) та командою "Ювентус" (Турин):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ювентус" та Нант у попередньому футбольному матчі 16.02.2023 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Нант (Нант)

Країна: Франция

Тренер: Антуан Комбуаре



Предыдущий матч команди Нант був зіграний проти Ланс - 19.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ланс.

Команда гостей

Назва: "Ювентус" (Турин)

Рік заснування "Ювентус" (Турин): 1897

Країна: Италия

Тренер: Массимилиано Аллегри



Предыдущий матч команди "Ювентус" був зіграний проти Спеція - 19.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ювентус".

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