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Нант - Ювентус онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 23 лютого 2023, 19:45 - Стадион Ля Божуар . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матчу:
Нант
Нант
До початку
00 : 00 : 00
Ювентус
Турин
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
51 Користувачів зробило свій вибір
Нант
27%
Нічия
29%
Ювентус
43%
Цікаві факти
  • FC Nantes have a winning streak of 3 matches.
  • Juventus Turin have a winning streak of 3 matches.
  • The result of the first leg: Juventus Turin - FC Nantes 1-1.
  • Juventus Turin have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • FC Nantes wins 1st half in 23% of their matches, Juventus Turin in 40% of their matches.
  • FC Nantes wins 23% of halftimes, Juventus Turin wins 40%.
  • When FC Nantes leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Juventus Turin leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When FC Nantes is down 0-1 home, they win 35% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Nantes scores 1.32 goals when playing at home and Juventus Turin scores 1.24 goals when playing away (on average).
  • FC Nantes haven't lost in their last 4 games.
  • Juventus Turin haven't lost in their last 5 games.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Europa League.
  • FC Nantes have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Juventus Turin have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Juventus Turin's performance of the last 5 matches is better than FC Nantes's.
Особисті зустрічі
Нант
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Ювентус
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.02.2023 - 22:00 Ювентус 1 - 1 Завершено Нант
Останні матчі - Нант
Чемпіонат Франції 2022/2023
19.02.2023 - 18:00 Ланс 3 - 1 Завершено Нант П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.02.2023 - 22:00 Ювентус 1 - 1 Завершено Нант Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
12.02.2023 - 18:05 Нант 1 - 0 Завершено Лор’ян В
Кубок Франції 2022/2023
08.02.2023 - 19:15 Анже 1 - 1 Завершено Нант Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
05.02.2023 - 16:00 Аяччо 0 - 2 Завершено Нант В
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Останні матчі - Ювентус
Чемпіонат Італії 2022/2023
19.02.2023 - 19:00 Спеція 0 - 2 Завершено Ювентус В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.02.2023 - 22:00 Ювентус 1 - 1 Завершено Нант Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
12.02.2023 - 19:00 Ювентус 1 - 0 Завершено Фіорентина В
Чемпіонат Італії 2022/2023
07.02.2023 - 21:45 Салернітана 0 - 3 Завершено Ювентус В
Кубок Італії 2022/2023
02.02.2023 - 22:00 Ювентус 1 - 0 Завершено Лаціо В
Показати більше
Хто переможе?
51 Користувачів зробило свій вибір
Нант
27%
Нічия
29%
Ювентус
43%
LIVE
Трансляція матчу Нант - "Ювентус"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Ювентус (старт): Щенсний - де Шильйо, Данілу, Бремер, Алекс Сандро - Фаджолі, Локателлі, Рабіо - Костич, Кін, ді Марія.
Інфо
Нант (старт): Лафон - Кентонзе, Паллуа, Жиротто, Кастелетто, Сімон - Чірівелья, Молле, Сіссоко - Бла, Делор.
Інфо
Усім привіт та ласкаво просимо на текстову трансляцію матчу Ліги Європи між Нантом та Ювентусом. Перша гра суперників завершилася унічию 1:1. Цього разу перевага власного поля буде у французів. Чи стане ця зустріч останньою єврокубковою у поточному сезоні для Ювентуса?
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Останні матчі
Завершено 16:00 - Сьогодні Динамо Динамо 3 Ауда Ауда 0 Завершено 22:00 - Вчора Інтер Інтер 1 Порту Порту 0 Завершено 22:00 - Вчора РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1 Манчестер Сіті Манчестер Сіті 1 Завершено 02:00 - Вчора Курико Унидо Курико Унидо 0 Cerro Porteno Cerro Porteno 1 Завершено 22:00 - 21.02.2023 Ліверпуль Ліверпуль 2 Реал Реал 5

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Анонс матчу Нант - "Ювентус" 23.02.2023, Ліга Європи УЄФА

Поединок між командою Нант (Нант) та командою "Ювентус" (Турин) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стадион Ля Божуар.

Дата проведення матчу: 23.02.2023
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Нант (Нант) та командою "Ювентус" (Турин):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ювентус" та Нант у попередньому футбольному матчі 16.02.2023 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Нант - "Ювентус" можна подивитися 23.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Нант - "Ювентус", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Нант (Нант)
Країна: Франция
Тренер: Антуан Комбуаре

Предыдущий матч команди Нант був зіграний проти Ланс - 19.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ланс.

Команда гостей

Назва: "Ювентус" (Турин)
Рік заснування "Ювентус" (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Предыдущий матч команди "Ювентус" був зіграний проти Спеція - 19.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ювентус".

Слідкуйте за результатами матчу Нант - "Ювентус" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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