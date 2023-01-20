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Ренн - Марсель онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Франції - 05 березня 2023, 21:45 - Роазон Парк
Головний суддя: Ваттелье, Эрик
Рейтинг матчу:
Ренн
Ренн
0 - 0
Оновити
2'
Марсель
Марсель
Хід матчу
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Ренн
33%
Нічия
33%
Марсель
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Stade Rennes and Olympique Marseille when Stade Rennes is playing at home is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Stade Rennes and Olympique Marseille is 1-1. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with Stade Rennes playing at home, Stade Rennes have won 11 times, there have been 8 draws while Olympique Marseille have won 9 times.
  • During the last 57 meetings, Stade Rennes have won 17 times, there have been 15 draws while Olympique Marseille have won 25 times.
  • Last season's matches: 2-0 (Stade Rennes at home) and 2-0 (Olympique Marseille at home).
  • Did you know that Stade Rennes scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Olympique Marseille scores 29% of their goals between the minutes 46-60?
  • Stade Rennes have a winning streak of 3 matches.
  • Olympique Marseille have a winning streak of 5 matches away from home.
  • Stade Rennes haven't scored in 1 of their 13 home matches in Ligue 1 this season.
  • Olympique Marseille haven't scored in 1 of their 12 away matches in Ligue 1 this season.
  • Stade Rennes's home record this season: 11-0-2.
  • Olympique Marseille's away record this season: 9-2-1.
  • Adrien Truffert has assisted the most goals for Stade Rennes with 6. Jonathan Clauss is Olympique Marseille's biggest assister (8).
  • Stade Rennes have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Stade Rennes wins 1st half in 45% of their matches, Olympique Marseille in 39% of their matches.
  • Stade Rennes wins 45% of halftimes, Olympique Marseille wins 39%.
  • The winner of their last meeting was Olympique Marseille.
  • On their last meeting Olympique Marseille won by 1 goals.
  • When Stade Rennes leads 1-0 at home, they win in 79% of their matches.
  • When Olympique Marseille leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When Stade Rennes is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Olympique Marseille is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • Olympique Marseille have lost just 1 of their last 5 games against Stade Rennes (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Stade Rennes won 1, Olympique Marseille won 3, 1 draws.
  • Stade Rennes scores 0.6 goals in a match against Olympique Marseille and Olympique Marseille scores 1 goals against Stade Rennes (on average).
  • Average number of goals in meetings between Stade Rennes and Olympique Marseille is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Stade Rennes and Olympique Marseille is 0.6.
  • Stade Rennes scores 2.38 goals when playing at home and Olympique Marseille scores 1.82 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Ренн
6
Перемог
23
Ігор
10
Перемог
Марсель
Кубок Франції 2022/2023
20.01.2023 - 22:10 Марсель 1 - 0 Завершено Ренн
Чемпіонат Франції 2022/2023
18.09.2022 - 16:00 Марсель 1 - 1 Завершено Ренн
Чемпіонат Франції 2021/2022
14.05.2022 - 22:00 Ренн 2 - 0 Завершено Марсель
Чемпіонат Франції 2021/2022
19.09.2021 - 18:00 Марсель 2 - 0 Завершено Ренн
Останні матчі - Ренн
Чемпіонат Франції 2022/2023
26.02.2023 - 16:00 Нант 0 - 1 Завершено Ренн В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
23.02.2023 - 22:00 Ренн 2 - 2 Завершено Шахтар Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
19.02.2023 - 16:00 Ренн 2 - 0 Завершено Клермон В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.02.2023 - 19:45 Шахтар 2 - 1 Завершено Ренн П
Чемпіонат Франції 2022/2023
12.02.2023 - 14:00 Тулуза 3 - 1 Завершено Ренн П
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Останні матчі - Марсель
Кубок Франції 2022/2023
01.03.2023 - 22:00 Марсель 2 - 3 Завершено Аннесі П
Чемпіонат Франції 2022/2023
26.02.2023 - 21:45 Марсель 0 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен П
Чемпіонат Франції 2022/2023
19.02.2023 - 21:45 Тулуза 2 - 3 Завершено Марсель В
Чемпіонат Франції 2022/2023
11.02.2023 - 22:49 Клермон 0 - 2 Завершено Марсель В
Кубок Франції 2022/2023
08.02.2023 - 22:10 Марсель 2 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен В
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Новини команд
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Ренн
33%
Нічия
33%
Марсель
33%
Трансляція
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч розпочався!
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Ренн: Манданда, Гуірі, Буріжо, Доку, Калімуендо, Умарі, Сантамарія, Спенс, Теат, Токо-Екамбі, Трюффер. Марсель: Лопес, Клаусс, Балерді, Верету, Гендузі, Колашинац, Мбемба, Ронж'є, Тавареш, Санчес, Ундер.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу Ліги 1 Ренн - Марсель.
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Анонс матчу Ренн - Марсель 05.03.2023, Чемпіонат Франції

Противостояние між командою Ренн (Ренн) та командою Марсель (Марсель) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Роазон Парк.

Дата проведення матчу: 05.03.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Ренн (Ренн) та командою Марсель (Марсель):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Марсель, тоді як команда Ренн залишилася з поразкою . Зіткнення Марсель та Ренн у попередньому футбольному матчі 20.01.2023 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ренн - Марсель можна подивитися 05.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Франції. Текстову трансляцію матчу Ренн - Марсель, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ренн (Ренн)
Рік заснування Ренн (Ренн): 1901
Країна: Франция
Тренер: Бруно Женезио

Предыдущий поединок команди Ренн був зіграний проти Нант - 26.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ренн.

Команда гостей

Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Игор Тудор

Прошедший поединок команди Марсель був зіграний проти Аннесі - 01.03.2023, у рамках чемпионата Кубок Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Аннесі.

Слідкуйте за результатами матчу Ренн - Марсель онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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