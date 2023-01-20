Ренн - Марсель онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ренн - Марсель 05.03.2023, Чемпіонат Франції

Противостояние між командою Ренн (Ренн) та командою Марсель (Марсель) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Роазон Парк.

Дата проведення матчу: 05.03.2023

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Ренн (Ренн) та командою Марсель (Марсель):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Марсель, тоді як команда Ренн залишилася з поразкою . Зіткнення Марсель та Ренн у попередньому футбольному матчі 20.01.2023 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ренн (Ренн)

Рік заснування Ренн (Ренн): 1901

Країна: Франция

Тренер: Бруно Женезио



Предыдущий поединок команди Ренн був зіграний проти Нант - 26.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ренн.

Команда гостей

Назва: Марсель (Марсель)

Рік заснування Марсель (Марсель): 1899

Країна: Франция

Тренер: Игор Тудор



Прошедший поединок команди Марсель був зіграний проти Аннесі - 01.03.2023, у рамках чемпионата Кубок Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Аннесі.

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