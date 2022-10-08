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Аяччо - Марсель онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Франції - 03 червня 2023, 22:00 - Стад Франсуа Коти . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Бастьен, Бенуа
Рейтинг матчу:
Аяччо
Аяччо
До початку
00 : 00 : 00
Марсель
Марсель
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Аяччо
39%
Нічия
39%
Марсель
22%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings with AC Ajaccio playing at home, AC Ajaccio have won 3 times, there have been 0 draws while Olympique Marseille have won 5 times. The goal difference is 11-8 in favour of Olympique Marseille.
  • During the last 17 meetings, AC Ajaccio have won 5 times, there have been 2 draws while Olympique Marseille have won 10 times. The goal difference is 25-16 in favour of Olympique Marseille.
  • Did you know that AC Ajaccio scores 5% of their goals between the minutes 0-15? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Olympique Marseille scores 25% of their goals between the minutes 46-60?
  • AC Ajaccio haven't won in their last 12 games.
  • AC Ajaccio have played 6 home matches in a row without winning.
  • AC Ajaccio have received 10 red cards this season. This is the highest number in Ligue 1.
  • AC Ajaccio haven't scored in 13 of their 18 home matches in Ligue 1 this season.
  • Olympique Marseille haven't scored in 2 of their 18 away matches in Ligue 1 this season.
  • AC Ajaccio have not managed to score in their last 6 matches.
  • Olympique Marseille have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Olympique Marseille have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • AC Ajaccio wins 1st half in 11% of their matches, Olympique Marseille in 36% of their matches.
  • AC Ajaccio wins 11% of halftimes, Olympique Marseille wins 36%.
  • The winner of their last meeting was AC Ajaccio.
  • On their last meeting AC Ajaccio won by 1 goals.
  • When AC Ajaccio leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Olympique Marseille leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When AC Ajaccio is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Olympique Marseille is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In Ligue 1, Olympique Marseille has better performance than AC Ajaccio.
  • Olympique Marseille's performance of the last 5 matches is better than AC Ajaccio's.
  • AC Ajaccio has streak of 6 matches with 0 scored goals.
  • Olympique Marseille have lost just 1 of their last 5 games against AC Ajaccio (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AC Ajaccio won 1, Olympique Marseille won 3, 1 draws.
  • Olympique Marseille have lost just 1 of their last 5 Ligue 1 games against AC Ajaccio.
  • AC Ajaccio have won just 1 of their last 5 Ligue 1 games against Olympique Marseille.
  • AC Ajaccio scores 0.8 goals in a match against Olympique Marseille and Olympique Marseille scores 1.8 goals against AC Ajaccio (on average).
  • Average number of goals in meetings between AC Ajaccio and Olympique Marseille is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AC Ajaccio and Olympique Marseille is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Ligue 1.
  • Both teams lost their last match.
  • AC Ajaccio scores 0.5 goals when playing at home and Olympique Marseille scores 1.6 goals when playing away (on average).
  • AC Ajaccio have a losing streak of 3 matches in Ligue 1.
  • AC Ajaccio have lost 3 matches in a row.
  • Did you know that AC Ajaccio scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
Особисті зустрічі
Аяччо
2
Перемог
6
Ігор
3
Перемог
Марсель
Чемпіонат Франції 2022/2023
08.10.2022 - 18:00 Марсель 1 - 2 Завершено Аяччо
Чемпіонат Франції 2013/2014
04.04.2014 - 21:30 Марсель 3 - 1 Завершено Аяччо
Чемпіонат Франції 2013/2014
22.11.2013 - 21:30 Аяччо 1 - 3 Завершено Марсель
Чемпіонат Франції 2012/2013
15.03.2013 - 21:30 Марсель 0 - 0 Завершено Аяччо
Останні матчі - Аяччо
Чемпіонат Франції 2022/2023
27.05.2023 - 22:00 Ланс 3 - 0 Завершено Аяччо П
Чемпіонат Франції 2022/2023
21.05.2023 - 14:00 Аяччо 0 - 5 Завершено Ренн П
Чемпіонат Франції 2022/2023
13.05.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 5 - 0 Завершено Аяччо П
Чемпіонат Франції 2022/2023
07.05.2023 - 16:00 Аяччо 0 - 0 Завершено Тулуза Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
29.04.2023 - 18:00 Лілль 3 - 0 Завершено Аяччо П
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Останні матчі - Марсель
Чемпіонат Франції 2022/2023
27.05.2023 - 22:00 Марсель 1 - 2 Завершено Брест П
Чемпіонат Франції 2022/2023
20.05.2023 - 22:00 Лілль 2 - 1 Завершено Марсель П
Чемпіонат Франції 2022/2023
14.05.2023 - 21:45 Марсель 3 - 1 Завершено Анже В
Чемпіонат Франції 2022/2023
06.05.2023 - 22:00 Ланс 2 - 1 Завершено Марсель П
Чемпіонат Франції 2022/2023
30.04.2023 - 21:45 Марсель 2 - 1 Завершено Осер В
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Новини команд
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Аяччо
39%
Нічия
39%
Марсель
22%
LIVE
Трансляція матчу Аяччо - Марсель
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
У першому колі Марсель програв на власному полі з рахунком 1:2.
Інфо
Аяччо вже вилетів, але може стати третім із кінця, якщо зіграє краще за Труа, який гратиме проти Лілля, якому потрібно залишитись у зоні єврокубків.
Інфо
Марсель нікуди не подінеться з третьої сходинки.
Інфо
Аяччо йде передостаннім із 6 перемогами, 5 нічиїми та 26 поразками — 23 очки.
Інфо
Марсель іде третім із 22 перемогами, 7 нічиїми та 8 поразками — 73 очки.
Інфо
На початку доби та безпосередньо зараз тривають сутички довкола стадіону поміж фанатами, тож можливі затримки.
Запасні: Лопес, Тавареш, Баї, Елмаз, Вітінья Олівейра, Мугхе.
Марсель: Бланко — Мбемба, Балерді, Колашинац — Каборе, Верету, Ронж'є, Клосс — Юндер, Маліновський — Санчес.
Запасні: Соллагаро, Хеліфа, Страта, Авінель, Маньяні, Пуш, Шегра, Сумано, Спадануда.
Аяччо: Леруа — Гонсалес, Відаль, Діалло — Юссуф, Маркетті, Баррето, Кутадер — Баяла, Туре, Нурі.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Бенуа Бастьєн (Епіналь, Франція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 38-го туру французької Ліги 1. На полі стадіону Стад Франсуа Коті (Аяччо, Франція) зіграють Аяччо та Марсель.
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Анонс матчу Аяччо - Марсель 03.06.2023, Чемпіонат Франції

Противостояние між командою Аяччо (Аяччо) та командою Марсель (Марсель) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стад Франсуа Коти.

Дата проведення матчу: 03.06.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Аяччо (Аяччо) та командою Марсель (Марсель):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Аяччо, тоді як команда Марсель залишилася з поразкою . Зіткнення Марсель та Аяччо у попередньому футбольному матчі 08.10.2022 закінчилось со счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Аяччо - Марсель можна подивитися 03.06.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Франції. Текстову трансляцію матчу Аяччо - Марсель, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Аяччо (Аяччо)
Рік заснування Аяччо (Аяччо): 1910
Країна: Франция
Тренер: Оливье Панталони

Прошедший поединок команди Аяччо був зіграний проти Ланс - 27.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ланс.

Команда гостей

Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Игор Тудор

Прошедший поединок команди Марсель був зіграний проти Брест - 27.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брест.

Слідкуйте за результатами матчу Аяччо - Марсель онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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