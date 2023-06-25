Ізраїль - Англія онлайн трансляція матчу

між командою Ізраїль та командою Англія проходитиме в рамках по футболу: Євро U-21 2023/2024 .
Дата проведення матчу: 05.07.2023
Час початку матчу: 19:00
Історія протистоянь Ізраїль та командою Англія:
між командами закінчився перемогою на користь Англія, тоді як команда Ізраїль залишилася з поразкою . Зіткнення Англія та Ізраїль у попередньому футбольному матчі 25.06.2023 закінчилось : 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ізраїль
Країна: Израиль
команди Ізраїль був зіграний проти Грузія - 01.07.2023, у рамках Євро U-21 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ізраїль.
Назва: Англія
Країна: Англия
команди Англія був зіграний проти Португалія - 02.07.2023, у рамках Євро U-21 2023/2024 та закінчився перемогою команди Англія.
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