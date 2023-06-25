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Ізраїль - Англія онлайн трансляція матчу

Євро U-21 - 05 липня 2023, 19:00 . Трансляція: Суспільне: Херсон
Рейтинг матчу:
Ізраїль
0 - 0
Оновити
36'
Англія
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
78 Користувачів зробило свій вибір
Ізраїль
33%
Нічия
31%
Англія
36%
Особисті зустрічі
Ізраїль
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Англія
Євро U-21 2023/2024
25.06.2023 - 19:00 Англія 2 - 0 Завершено Ізраїль
Останні матчі - Ізраїль
Євро U-21 2023/2024
01.07.2023 - 19:00 Грузія 0 - 1 Завершено Ізраїль В
Євро U-21 2023/2024
28.06.2023 - 19:00 Ізраїль 1 - 0 Завершено Чехія В
Євро U-21 2023/2024
25.06.2023 - 19:00 Англія 2 - 0 Завершено Ізраїль П
Євро U-21 2023/2024
22.06.2023 - 19:00 Німеччина 1 - 1 Завершено Ізраїль Н
Чемпіонат світу U20 2024
11.06.2023 - 20:30 Ізраїль 3 - 1 Завершено Південна Корея В
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Останні матчі - Англія
Євро U-21 2023/2024
02.07.2023 - 19:00 Англія 1 - 0 Завершено Португалія В
Євро U-21 2023/2024
28.06.2023 - 19:00 Англія 2 - 0 Завершено Німеччина В
Євро U-21 2023/2024
25.06.2023 - 19:00 Англія 2 - 0 Завершено Ізраїль В
Євро U-21 2023/2024
22.06.2023 - 19:00 Чехія 0 - 2 Завершено Англія В
Чемпіонат світу U20 2024
01.06.2023 - 00:00 Англія 1 - 2 Завершено Італія П
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
78 Користувачів зробило свій вибір
Ізраїль
33%
Нічия
31%
Англія
36%
LIVE
Трансляція матчу Ізраїль - Англія
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В ефірі
Суспільне: Херсон
Трансляція
34'
Роу відкривався під подачу Палмера з правого флангу, але захисники не пустили м'яч до нього.
31'
Гарнер на чужій половині атакував із фолом Глуха.
28'
Кутовий
Навіс із кутового на правому фланзі Лемкін завершив ударом головою повз дальн стійку.
28'
Кутовий
Вайт розгублено зрізав на дальній кутовий спробу Джабера головою замкнути подачу корнера з лівого флангу.
27'
Швидка контратака запустила на правий фланг атаки Тургемана, але той лише наважився заробити кутовий дальнім ударом.
25'
Лемкіна на чужій половині атакував із фолом Гордон.
23'
Навіс із правого флангу на дальній не встиг завершити Джонс.
21'
Тримається на чужій половині Англія, але все дуже щільно.
19'
Жовта картка
Тургеман підкатом у центрі поля зіграв у ноги Гомесу.
17'
Незабитий пенальті
ГІББС-ВАЙТ НЕ ЗМІГ ВЛУЧИТИ В ПРАВИЙ КУТ ІЗ ПЕНАЛЬТІ!
16'
Інфо
Пенальті ніхто не скасував.
14'
Небезпечний момент
Пенальті! Гордон пішов на відскок від стійки, але Джабер у нього влетів.
13'
Небезпечний момент
На продовження атаки Сміт-Роу ще й замикав простріл із правого флангу в центрі штрафного, однак Царфаті перевів у стіку.
13'
Небезпечний момент
Царфаті припустився жахливої помилки під тиском Гордона, після чого Сміт-Роу пробив повз нього з центру штрафного, але Коен м'яч за лінію не пустив.
12'
Утримання м'яча від Англії на чужій половині обмежується подалі від воріт.
10'
Небезпечний момент
Могутній удар від Гомеса з дальньої відстані в центральній зоні перед штрафним пішов над воротами.
9'
Ізраїль намагається тримати суперників поближче до центральної лінії.
7'
Вайт зі штрафного з лівого флангу подав на дальню стійку, де удар головою не вдався Колвіллу.
5'
Кутовий
Кутовий із правого флангу від Глуха завершився ударом зльоту від Джабера в центрі штрафного значно вище воріт.
5'
Гандельман завершив передачу з лівого флангу на центральний вхід до штрафного, але його удар блокували.
3'
Зупинив просування Тургемана до контратаки фолом у центрі поля.
1'
На чужій половині грає з перших хвилин Англія.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Англія ще жодного разу не пропустила на турнірі.
Інфо
Переможець зіграє проти сильнішого з пари Іспанія — Україна в фіналі 8 липня.
Інфо
Ізраїль переміг Грузію в серії пенальті.
Інфо
У чвертьфіналі Англія пройшла Португалію в основний час (1:0).
Інфо
Англія обіграла Ізраїль у групі з рахунком 2:0.
Запасні: Гріффітс, Рашворт, Скіпп, Арчер, Брантвейт, Крессвелл, Дойл, Елліотт, Мадуеке.
Англія: Траффорд — Гарнер, Томас, Колвілл, Гарвуд-Белліс — Гіббс-Вайт, Джонс, Палмер, Гомес — Гордон, Сміт-Роу.
Запасні: Кеуф, Морган, Блоріан, Арад, Горно, Халайлі, Білеві, Гофмейстер, Фереде, Абу-Румі.
Ізраїль: Царфаті — Лемкін, Коен, Гандельман — Джабер, Азулай, Глух, Хагаг, Ревіво — Тургеман, Лаюс.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Мортен Крог (Данія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку півфінального поєдинку чемпіонату Європи U-21. На полі стадіону Батумі-Арена (Батумі, Грузія) зіграють Ізраїль та Англія.
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Анонс матчу Ізраїль - Англія 05.07.2023, Євро U-21

між командою Ізраїль та командою Англія проходитиме в рамках по футболу: Євро U-21 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 05.07.2023
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Ізраїль та командою Англія:

між командами закінчився перемогою на користь Англія, тоді як команда Ізраїль залишилася з поразкою . Зіткнення Англія та Ізраїль у попередньому футбольному матчі 25.06.2023 закінчилось : 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ізраїль - Англія можна подивитися 05.07.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Євро U-21. Текстову трансляцію матчу Ізраїль - Англія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ізраїль
Країна: Израиль

команди Ізраїль був зіграний проти Грузія - 01.07.2023, у рамках Євро U-21 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ізраїль.

Команда гостей

Назва: Англія
Країна: Англия

команди Англія був зіграний проти Португалія - 02.07.2023, у рамках Євро U-21 2023/2024 та закінчився перемогою команди Англія.

Слідкуйте за результатами матчу Ізраїль - Англія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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