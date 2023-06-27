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Грузія - Ізраїль онлайн трансляція матчу

Євро U-21 - 01 липня 2023, 19:00 . Трансляція: Суспільне: Херсон
Рейтинг матчу:
Грузія
0 - 0
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15'
Ізраїль
Хід матчу
Хто переможе?
59 Користувачів зробило свій вибір
Грузія
42%
Нічия
27%
Ізраїль
31%
Останні матчі - Грузія
Євро U-21 2023/2024
27.06.2023 - 19:00 Нідерланди 1 - 1 Завершено Грузія Н
Євро U-21 2023/2024
24.06.2023 - 19:00 Грузія 2 - 2 Завершено Бельгія Н
Євро U-21 2023/2024
21.06.2023 - 19:00 Грузія 2 - 0 Завершено Португалія В
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Останні матчі - Ізраїль
Євро U-21 2023/2024
28.06.2023 - 19:00 Ізраїль 1 - 0 Завершено Чехія В
Євро U-21 2023/2024
25.06.2023 - 19:00 Англія 2 - 0 Завершено Ізраїль П
Євро U-21 2023/2024
22.06.2023 - 19:00 Німеччина 1 - 1 Завершено Ізраїль Н
Чемпіонат світу U20 2024
11.06.2023 - 20:30 Ізраїль 3 - 1 Завершено Південна Корея В
Чемпіонат світу U20 2024
08.06.2023 - 20:30 Уругвай 1 - 0 Завершено Ізраїль П
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Новини команд
Хто переможе?
59 Користувачів зробило свій вибір
Грузія
42%
Нічия
27%
Ізраїль
31%
Трансляція
11'
Дальній пас Лемкіна з власної половини до правого флангу чужого штрафного дістався воротарю.
9'
Закручений дальній постріл від Глуха з лівого флангу пролетів повз ворота.
7'
Потужним пострілом здалеку з правого флангу Азулай перевірив спину суперника перед собою.
5'
Небезпечний момент
Горно видав несподіваний ривок від центрального кола з м'ячем, але на завершення в центрі чужого штрафного пробив повз праву стійку.
4'
Невдалий пас Азарові на хід партнеру через правий фланг завершив атаку.
2'
Гочолеішвілі не зміг проштовхнути м'яч на правому фланзі атаки повз суперника.
1'
Грузія розпочала з утримання м'яча на власній половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Ізраїль був другим у квартеті з Англією, Чехією та Німеччиною.
Інфо
Грузія вийшла з першого місця з групи в складі Португалії, Нідерландів та Бельгії.
Запасні: Царфаті, Морган, Блоріан, Арад, Халайлі, Білеві, Гофмейстер, Фереде, Абу-Румі, Лаюс.
Ізраїль U-21: Перец — Лемкін, Гандельман, Коен — Джабер, Азулай, Карцев, Глух, Хагаг — Тургеман, Горно.
Запасні: Калічава, Куталадзе, Капанадзе, Хвадагіані, Гуліашвілі, Мойсцрапішвілі, Сігуа, Хорхелі, Магагеішвілі, Ломінадзе, Джинджолава.
Грузія U-21: Мамардашвілі — Азарові, Сазонов, Каландадзе, Гелашвілі — Цитаішвілі, Меквабішвілі, Гагнідзе, Гочолеішвілі — Давіташвілі, Гагуа.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Еспен Ескес (Норвегія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію чвертьфінального поєдинку чемпіонату Європи U-21. На полі стадіону Динамо-Арена ім. Бориса Пайчадзе (Тбілісі, Грузія) зіграють Грузія U-21 та Ізраїль U-21.
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Анонс матчу Грузія - Ізраїль 01.07.2023, Євро U-21

між командою Грузія та командою Ізраїль проходитиме в рамках по футболу: Євро U-21 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 01.07.2023
Час початку матчу: 19:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Грузія - Ізраїль можна подивитися 01.07.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Євро U-21. Текстову трансляцію матчу Грузія - Ізраїль, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Грузія
Країна: Грузия

команди Грузія був зіграний проти Нідерланди - 27.06.2023, у рамках Євро U-21 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Ізраїль
Країна: Израиль

команди Ізраїль був зіграний проти Чехія - 28.06.2023, у рамках Євро U-21 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ізраїль.

Слідкуйте за результатами матчу Грузія - Ізраїль онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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