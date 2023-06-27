Грузія - Ізраїль онлайн трансляція матчу

між командою Грузія та командою Ізраїль проходитиме в рамках по футболу: Євро U-21 2023/2024 .
Дата проведення матчу: 01.07.2023
Час початку матчу: 19:00
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Грузія
Країна: Грузия
команди Грузія був зіграний проти Нідерланди - 27.06.2023, у рамках Євро U-21 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Ізраїль
Країна: Израиль
команди Ізраїль був зіграний проти Чехія - 28.06.2023, у рамках Євро U-21 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ізраїль.
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