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Англія - Іспанія онлайн трансляція матчу

Євро U-21 - 08 липня 2023, 19:00 . Трансляція: Суспільне: Херсон
Рейтинг матчу:
Англія
До початку
00 : 00 : 00
Іспанія
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Хто переможе?
88 Користувачів зробило свій вибір
Англія
39%
Нічия
27%
Іспанія
34%
Прогноз на матч
Останні матчі - Англія
Євро U-21 2023/2024
05.07.2023 - 19:00 Ізраїль 0 - 3 Завершено Англія В
Євро U-21 2023/2024
02.07.2023 - 19:00 Англія 1 - 0 Завершено Португалія В
Євро U-21 2023/2024
28.06.2023 - 19:00 Англія 2 - 0 Завершено Німеччина В
Євро U-21 2023/2024
25.06.2023 - 19:00 Англія 2 - 0 Завершено Ізраїль В
Євро U-21 2023/2024
22.06.2023 - 19:00 Чехія 0 - 2 Завершено Англія В
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Останні матчі - Іспанія
Євро U-21 2023/2024
05.07.2023 - 22:00 Іспанія 5 - 1 Завершено Україна В
Євро U-21 2023/2024
01.07.2023 - 22:12 Іспанія 2 - 1 Завершено Швейцарія В
Євро U-21 2023/2024
27.06.2023 - 21:45 Іспанія 2 - 2 Завершено Україна Н
Євро U-21 2023/2024
24.06.2023 - 21:45 Іспанія 1 - 0 Завершено Хорватія В
Євро U-21 2023/2024
21.06.2023 - 21:45 Румунія 0 - 3 Завершено Іспанія В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
88 Користувачів зробило свій вибір
Англія
39%
Нічия
27%
Іспанія
34%
LIVE
Трансляція матчу Англія - Іспанія
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В ефірі
Суспільне: Херсон
Трансляція
Англійці вийшли з групи з Ізраїлем, Чехією та Німеччиною. У чвертьфіналі обіграли Португалію, а у півфіналі – Ізраїль
Іспанія вийшла з групи з Україною, Румунією та Хорватією. У чвертьфіналі іспанці здолали Швейцарію, а у півфіналі – Україну
Інфо
Матч відбудеться у Батумі, Грузія
Інфо
Стартовий склад збірної Іспанії: Тенас, Міранда, Пачеко, Паредес, Віктор Гомес, Баена, Бланко, Сансет, Серхіо Гомес, Родрі, Руїс
Інфо
Стартовий склад збірної Англії: Траффорд, Гарнер, Колвілл, Харвуд-Белліс, Ааронс, Сміт-Роу, Джонс, Гібб-Уайт, Гомес, Палмер, Гордон
Інфо
Матч розпочнеться о 19:00. Судитиме гру норвежець Ян-Ерік Енга.
Добрий вечір всім! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн фіналу молодіжного Євро-2023, в якому потрапить Іспнаія U-21 та Англія U-21.
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Останні матчі
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Анонс матчу Англія - Іспанія 08.07.2023, Євро U-21

між командою Англія та командою Іспанія проходитиме в рамках по футболу: Євро U-21 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 08.07.2023
Час початку матчу: 19:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Англія - Іспанія можна подивитися 08.07.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Євро U-21. Текстову трансляцію матчу Англія - Іспанія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Англія
Країна: Англия

команди Англія був зіграний проти Ізраїль - 05.07.2023, у рамках Євро U-21 2023/2024 та закінчився перемогою команди Англія.

Команда гостей

Назва: Іспанія
Країна: Испания

команди Іспанія був зіграний проти Україна - 05.07.2023, у рамках Євро U-21 2023/2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.

Слідкуйте за результатами матчу Англія - Іспанія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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