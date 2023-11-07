Манчестер Сіті - Янг Бойз онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

ГОЛ! Хто як не Голанд має забивати! Норвежець не роздумуючи, бере кілька кроків розбігу та одразу наносить удар по воротах Янг Бойз у лівий від себе кут, Расіоппі стрибав у протилежний. Манчестер Сіті відкриває рахунок на екваторі першої половини зустрічі