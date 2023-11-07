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Манчестер Сіті - Янг Бойз онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 07 листопада 2023, 22:00 - Этихад . Трансляція: MEGOGO Футбол Третий
Головний суддя: Эрик Ламбрехтс
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
1 - 0
Оновити
44'
Янг Бойз
Берн
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Хід матчу
15' Benito, Loris 19' Lauper, Sandro 23' Haaland, Erling
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
28%
Нічия
36%
Янг Бойз
36%
Цікаві факти
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches in UEFA Champions League.
  • Manchester City have a winning streak of 4 matches.
  • Manchester City have won 23 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 26 home matches.
  • Julian Alvarez is Manchester City's top scorer with 3 goals. Meschak Elia has scored 2 times for Young Boys Bern.
  • Manchester City wins 1st half in 51% of their matches, Young Boys Bern in 53% of their matches.
  • Manchester City wins 51% of halftimes, Young Boys Bern wins 53%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 2 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 92% of their matches.
  • When Young Boys Bern leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • When Young Boys Bern is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Manchester City has better performance than Young Boys Bern.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Young Boys Bern's.
  • Manchester City scores 2.76 goals when playing at home and Young Boys Bern scores 1.81 goals when playing away (on average).
  • Young Boys Bern have lost none of their last 5 away matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Янг Бойз
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 22:00 Янг Бойз 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 6 - 1 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
29.10.2023 - 17:30 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 22:00 Янг Бойз 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
08.10.2023 - 18:30 Арсенал 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
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Останні матчі - Янг Бойз
Чемпіонат Швейцарії 2023/2024
04.11.2023 - 19:00 Винтертур 1 - 4 Завершено Янг Бойз В
Чемпіонат Швейцарії 2023/2024
29.10.2023 - 17:30 Лугано 1 - 1 Завершено Янг Бойз Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 22:00 Янг Бойз 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Швейцарії 2023/2024
21.10.2023 - 19:00 Янг Бойз 0 - 0 Завершено Цюрих Н
Чемпіонат Швейцарії 2023/2024
08.10.2023 - 17:30 Янг Бойз 3 - 0 Завершено Базель В
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Головні події
ГООЛ! Haaland, Erling
23'
19'
Lauper, Sandro
15'
Benito, Loris
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
28%
Нічия
36%
Янг Бойз
36%
Склади команд
Стартовий склад
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
    23
  • 10
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 2
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 15
    Elia, Mechak
    Форвард
  • 9
    Itten, Cedric
    Півзахисник
  • 20
    Niasse, Cheikh
    Півзахисник
  • 30
    Lauper, Sandro
    Півзахисник
    19
  • 7
    Ugrinic, Filip
    Півзахисник
  • 17
    Janko, Saidy
  • 4
    Amenda, Aurele
    Захисник
  • 13
    Camara, Mohamed
    Захисник
  • 23
    Benito, Loris
    Захисник
    15
  • 21
    Garcia, Ulisses
    Захисник
  • 1
    Racioppi, Anthony
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Wicky, Raphael
Статистика матчу
10
Штрафні
2
2
Фоли
10
7
Удари в отвір
2
Блоковано ударів
Сейви
6
81%
Володіння м'ячем
19%
2
Кутові
ЖК
2
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - Янг Бойз
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В ефірі
MEGOGO Футбол Третій
Трансляція
41'
Фоден хотів віддати непогану передачу на хід Нуньєшу, але трішки не розрахував силу і його партнер не встиг за м'ячем
40'
Атака "бджіл", Еліа навішує з правого флангу, господарі спокійно вибивають м'яч
38'
Інфо
Господарі вже встигли виконати сім ударів по воротах суперника, чотири з яких у площину, у Янг Бойз поки жодного удару
36'
Небезпечний момент
Вокер подає з правого флангу, Голанд не зумів вдало пробити по воротах на дальній стійці, і це було більше схоже на рикошет від ноги норвежця, Расіоппі забирає м'яч у руки
34'
Після забитого голу англійці трішки заспокоїлися і вже не так активно йдуть в атаку
32'
Невеличка пауза у маті, Вокер опинився на газоні після відмашки суперника, здається нічого серйозного і захисник Сіті продовжить гру
29'
Голанд вривався у штрафний майданчик суперника з правого флангу, намагався виконати простріл, але його передача заблокована, і він навіть не зумів заробити кутовий
28'
Інфо
Станом на даний момент, Манчестер Сіті втричі переважає суперника за володінням м'ячем, адже англійці 75% часу грають з м'ячем, а Янг Бойз лише 25%
26'
Швейцарці розвели м'яч з центра поля, але дуже швидко його втратили і тепер знову з м'ячем "містяни"
23'
Гоооол!!!
ГОЛ! Хто як не Голанд має забивати! Норвежець не роздумуючи, бере кілька кроків розбігу та одразу наносить удар по воротах Янг Бойз у лівий від себе кут, Расіоппі стрибав у протилежний. Манчестер Сіті відкриває рахунок на екваторі першої половини зустрічі
22'
Буде пенальті! Лаупер збиває з ніг Нуньєша в межах свого штрафного, арбітр свистить і вказує на одинадцятиметрову позначку
21'
Фоден виконує небезпечний простріл з правого флангу у межах карного майданчику, передача до Льюїса не доходить
20'
Іттен вибігає в контратаку, наближається до карного майданчику Сіті, але на нього набігли три захисника і відібрали м'яч не даючи йому виконати удар чи передачу
19'
Жовта картка
Лаупер жорстко грає проти Гріліша у підкаті на своїй половині поля, за що його карає арбітр "гірчичником"
17'
Кутовий
Господарі виконують ще один кутовий, навіс з правого флангу і гравці Янг Бойз перші на м'ячі та вибивають його
17'
Небезпечний момент
Вокер пробиває зі штрафного низом у самий кут воріт, Расіоппі виконує чудовий сейв та відбиває м'яч, Фоден на підборі та пробиває ще раз по воротах, і цей удар парирує голкіпер
16'
Інфо
Арбітр почекав перевірки того, чи повинен це бути штрафний чи пенальті, але все ж буде штрафний
15'
Жовта картка
Беніто ставить підніжку Ковачичу прямо на лінії свого карного майданчику і за це порушення правил отримує попередження, а "містяни" виконають дуже небезпечний стандарт
14'
Ще одна передача у карний майданик гостей, навіс з лівого флангу на Фодена, Філ відбиває головою з надією на те, що м'яч потрапить до партнера, але ні і "бджоли" вибивають м'яч
13'
Нуньєш пробігає від центра поля до штрафного майданчику суперника, віддає передачу на хід Голанду, але передача занадто сильна і норвежець не встигає за м'ячем
11'
Небезпечний момент
Голанд вривається у штрафний майданчик Янг Бойз, намагається пробити по воротах майже з лінії поля, м'яч летить по траєкторії вздовж воріт, Расіоппі забирає м'яч у руки
10'
Манчестер Сіті продовжує контролювати м'яч на чужій половині поля періодично заходячи у карний майданчик суперника
7'
Кутовий
Перший кутовий в матчі виконують "містяни" навішуючи з лівого флангу, гості вибивають м'яч
6'
Небезпечний момент
Це був майже гол! Льюїс отримує неймовірну передачу від Нуньєша на лінії воротарськогом майданчику, голкіпер не захищає ворота, але після удару польовий гравець вибиває м'яч майже з лінії воріт
4'
Тепер перша атака від Сіті, але Фоден виконав неточний навіс
3'
Перші дві хвилини "бджоли" контролювали м'яч
2'
Перша атака гостей і перший простріл з лівого флангу, але це виявилося легкою задачею для "містян"
1'
Свисток
Ерік Ламбрехтс дає свисток про старт поєдинку
Господарі розпочнуть цей матч з центра поля
Гравці обох команд вже на полі
Інфо
Судитиме матч арбітр з Бельгії Ерік Ламбрехтс
Головний тренер Янг Бойз: Рафаель Вікі
На лаві запасних: Блум, Чайва, Ганвула, Малеш, Ррудхані, Коллі, Лустенбергер, Мардзіно, Монтейру, Нсаме, Перссон, фон Бальмос
Інфо
Стартовий склад Янг Бойз(5-3-2): Расіоппі - Гарсія, Беніто, Камара (с), Аменда, Джанко - Угрінич, Лаупер, Ніассе - Іттен, Еліа
Головний тренер Манчестер Сіті: Пеп Гвардіола
На лаві запасних: Аке, Альварес, Бобб, Аканджі, Доку, Карсон, Ортега, Родрі, Сілва, Філліпс
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті (4-2-3-1): Едерсон - Гвардіол, Діаш, Стоунс, Вокер (с) - Ковачич, Льюїс - Гріліш, Нуньєш, Фоден - Голанд
У Янг Бойз ситуація наразі набагато гірша і "бджоли" дві гри програли супернику з рахунком 3:1 і зіграли внічию з Црвеною Звездою (2:2). Одне очко дозволяє швейцарцям займати передостанню сходинку випереджаючи сербський клуб за різницею м'ячів і знаходитися у зоні Ліги Європи
На даний момент Манчестер Сіті йде у Лізі чемпіонів без поразок і в попередніх матчах тричі перегравав суперників з однаковим рахунком 3:1. У разі перемоги у сьогоднішньому матчі "містяни" забезпечать собі вихід у стадію плей-офф
Матч пройде у Манчестері на арені "Етіхад Стедіум" та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи G, в якому зустрінуться Манчестер Сіті та Янг Бойз
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Янг Бойз 07.11.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Янг Бойз (Берн) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 07.11.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Янг Бойз (Берн):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Янг Бойз залишилася з поразкою . Зіткнення Янг Бойз та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 25.10.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Wicky, Raphael розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Янг Бойз можна подивитися 07.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Янг Бойз, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Борнмут" - 04.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Янг Бойз (Берн)
Країна: Швейцария
Тренер: Адольф Гюттер

Прошедший матч команди Янг Бойз був зіграний проти Винтертур - 04.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Швейцарії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Янг Бойз.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - Янг Бойз онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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