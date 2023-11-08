Реал - Брага онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Реал (Мадрид) та командою Брага (Брага) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
Дата проведення матчу: 08.11.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между клубами Реал (Мадрид) та командою Брага (Брага):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Брага залишилася з поразкою . Зіткнення Брага та Реал у попередньому футбольному матчі 24.10.2023 закінчилось с таким счетом: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Artur Jorge розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Прошедший матч команди Реал був зіграний проти Райо Вальєкано - 05.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Брага (Брага)
Рік заснування Брага (Брага): 2004
Країна: Португалия
Тренер: Абел Феррейра
Прошедший поединок команди Брага був зіграний проти Портимоненсе - 04.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Португалії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брага.
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