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Реал - Брага онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 08 листопада 2023, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Meler, Halil Umut
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
1 - 0
Оновити
перерыв
Брага
Брага
Дивитись трансляцію
Хід матчу
4' Лукас Васкес 27' Diaz, Brahim
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Реал
34%
Нічия
31%
Брага
34%
Цікаві факти
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches in UEFA Champions League.
  • Real Madrid haven't lost in their last 7 games.
  • Real Madrid have won 5 home matches in a row.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 12 home matches.
  • SC Braga have lost none of their last 4 away matches.
  • Jude Bellingham is Real Madrid's top scorer with 3 goals. Bruma has scored 2 times for SC Braga.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • SC Braga have scored at least one goal for 25 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 37% of their matches, SC Braga in 47% of their matches.
  • Real Madrid wins 37% of halftimes, SC Braga wins 47%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When SC Braga leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 55% of their matches.
  • When SC Braga is down 1-0 away, they win 36% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Real Madrid has better performance than SC Braga.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than SC Braga's.
  • Real Madrid scores 2.14 goals when playing at home and SC Braga scores 2.15 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Брага
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
24.10.2023 - 22:00 Брага 1 - 2 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
05.11.2023 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.10.2023 - 17:15 Барселона 1 - 2 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
24.10.2023 - 22:00 Брага 1 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.10.2023 - 19:30 Севілья 1 - 1 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
07.10.2023 - 17:15 Реал 4 - 0 Завершено Осасуна В
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Останні матчі - Брага
Чемпіонат Португалії 2023/2024
04.11.2023 - 22:30 Брага 6 - 1 Завершено Портимоненсе В
Кубок португальської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 22:15 Брага 1 - 1 Завершено Каса Піа Н
Чемпіонат Португалії 2023/2024
28.10.2023 - 22:30 Жил Вісенте 3 - 3 Завершено Брага Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
24.10.2023 - 22:00 Брага 1 - 2 Завершено Реал П
Чемпіонат Португалії 2023/2024
07.10.2023 - 20:00 Брага 2 - 1 Завершено Rio Ave В
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Головні події
ГООЛ! Diaz, Brahim
27'
Лукас Васкес
4'
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Реал
34%
Нічия
31%
Брага
34%
Склади команд
13
Андрій Лунін
23
Mendy, Ferland
6
Nacho
22
Антоніо Рюдігер
17
Лукас Васкес
8
Тонi Кроос
12
Camavinga, Eduardo
15
Федеріко Вальверде
21
Diaz, Brahim
7
Junior, Vinicius
11
Rodrygo
1
Матеус
2
Gomez, Victor
6
Жозе Фонте
4
Niakate, Sikou
26
Borja, Cristian
28
Жоау Моутінью
18
Carvalho, Vitor
16
Zalazar Martinez, Rodrigo
14
Dias Fernandes, Alvaro Djalo
21
Рiкарду Орта
7
Bruma
Стартовий склад
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 21
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
    27
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 12
    Camavinga, Eduardo
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
    4
  • 13
    Андрій Лунін
    Воротар
  • 14
    Dias Fernandes, Alvaro Djalo
    Форвард
  • 21
    Рiкарду Орта
    Форвард
  • 7
    Bruma
    Форвард
  • 16
    Zalazar Martinez, Rodrigo
    Півзахисник
  • 28
    Жоау Моутінью
    Півзахисник
  • 18
    Carvalho, Vitor
    Півзахисник
  • 2
    Gomez, Victor
  • 6
    Жозе Фонте
    Захисник
  • 4
    Niakate, Sikou
    Захисник
  • 26
    Borja, Cristian
    Захисник
  • 1
    Матеус
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Artur Jorge
Статистика матчу
53%
Володіння м'ячем
47%
1
ЖК
2
Удари в отвір
1
2
Кутові
1
1
Сейви
1
6
Штрафні
7
7
Фоли
6
2
Удари повз
1
2
Блоковано ударів
LIVE
Трансляція матчу Реал - Брага
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Інфо
До першого тайму арбітр компенсував дві хвилини.
42'
Контролюють м'яч мадридці, але не ризикують. Поки що у позиційному футболі у обох колективів не все так добре.
39'
Вінісіус на швидкості увірвався до штрафної, але в останній момент захисник зміг відібрати м'яч у бразильця.
36'
З позиційним футболом все ж відчуваються проблеми у португальської команди. Вільних зон для атак господарі поля їм не дають.
33'
Інфо
Відсоток володіння м'ячем - 53% на 47%. У суперників по одному удару у площину воріт.
30'
Після голу продовжують грати першим номером господарі поля. Португальцям важливо не пропустити ще до перерви.
27'
Гоооол!!!
Все ж досягають свого господарі поля. Після передачі Родріго пробив у верхній кут Браїм Діас - 1:0.
26'
Намагаються гості не програвати боротьбу у центрі поля і це їм поки що вдається. Мадридці не почуваються комфортно.
23'
Мадридці зараз грають першим номером, але поки що не можуть довести свої атаки до логічного завершення.
20'
Вальверде наважився на удар з-за меж штрафної, але влучити у площину воріт він не зміг.
18'
Небезпечний штрафний розіграли гості, але пробити по воротам футболісти "Браги" не змогли. Орта не дотягнувся до м'яча.
16'
Відзначимо, що футболісти іспанської команди високо не намагаються пресингувати своїх суперників, тому гості досить спокійно виходять в атаку.
13'
Небезпечний момент
Браїм Діас з декількох метрів розстріляв ворота, але до того було зафіксовано порушення правилз боку Вінісіуса.
11'
Дуже цікавий початок матчу. Варто відзначити сміливу гру гостей, які при першій можливості вибігають в атаку.
8'
Родріго у боротьбі з захисником "Браги" впав у штрафній, але пенальті у ворота гостей арбітр не поставив.
6'
Незабитий пенальті
Фантастика. Лунін парирує удар Альваро Джало з пенальті. Андрій у блискучому стрибку парирує цей потужний удар.
4'
Небезпечний момент
Васкес привозить пенальті у ворота "Реала". Гравець мадридського клуба збиває Борху.
2'
На початку зустрічі навіть більше контролюють м'яч гості, але без просування вперед поки що.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Андрій Лунін виходить у старті "Реала". Кепа травмувався на розминці.
Інфо
"Брага" (стартовий склад): Матеус - Гомес, Фонте, Ніакате, Борха - Моутінью, Карвалью, Мартінес - Брума, Орта, Джало
Інфо
"Реал" (стартовий склад): Лунін - Менді, Рюдігер, Фернандес, Васкес - Кроос, Камавінга, Вальверде - Діас, Вінісіус, Родріго
"Реалу" після 3 перемог у 3 турах необхідно лише одне очко, щоб вийти з групи. Португальці продовжують боротися за євровесну. На виїзді мадридці переграли своїх суперників 2:1, але легко їм не було.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу четвертого туру групи С між "Реалом" та "Брагою". Гра розпочнеться о 22:00.
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Анонс матчу Реал - Брага 08.11.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Реал (Мадрид) та командою Брага (Брага) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 08.11.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Реал (Мадрид) та командою Брага (Брага):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Брага залишилася з поразкою . Зіткнення Брага та Реал у попередньому футбольному матчі 24.10.2023 закінчилось с таким счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Artur Jorge розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Брага можна подивитися 08.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Реал - Брага, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команди Реал був зіграний проти Райо Вальєкано - 05.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Брага (Брага)
Рік заснування Брага (Брага): 2004
Країна: Португалия
Тренер: Абел Феррейра

Прошедший поединок команди Брага був зіграний проти Портимоненсе - 04.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Португалії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брага.

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