Славія - Рома онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Славія" (Прага) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Sinobo Stadium.
Дата проведення матчу: 09.11.2023
Час початку матчу: 19:45
Історія протистоянь между командами "Славія" (Прага) та командою Рома (Рим):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Рома, тоді як команда "Славія" залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та "Славія" у попередньому футбольному матчі 26.10.2023 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Трпишовский, Индржих и Жозе Моуриньо розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Славія" (Прага)
Рік заснування "Славія" (Прага): 1892
Країна: Чехия
Предыдущий поединок команди "Славія" був зіграний проти Рома - 26.10.2023, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рома.
Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо
Предыдущий матч команди Рома був зіграний проти Лечче - 05.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рома.
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