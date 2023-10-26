Славія - Рома онлайн трансляція матчу

Жовта картка

Паредес порушує правила в центрі поля, арбітр кличе аргентинця до себе на профілактичну розмову, той лише після третьої вимоги рефері йде до нього, але він не був готовий довго спілкуватися з Франсуа Летексьє і починає відходити. Арбітр знову кличе гравця до себе, і коли Передес не підходить - арбітр не витримує та показує йому гірчичник