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Славія - Рома онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 09 листопада 2023, 19:45 - Sinobo Stadium . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Летексье, Франсуа
Рейтинг матчу:
Славія
Прага
0 - 0
Оновити
перерыв
Рома
Рим
Дивитись трансляцію
Хід матчу
44' Paredes, Leandro
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Славія
27%
Нічия
35%
Рома
38%
Цікаві факти
  • AS Roma have a winning streak of 3 matches in UEFA Europa League.
  • Slavia Prague haven't lost in any of their last 27 home matches.
  • Slavia Prague wins 1st half in 44% of their matches, AS Roma in 38% of their matches.
  • Slavia Prague wins 44% of halftimes, AS Roma wins 38%.
  • The winner of their last meeting was AS Roma.
  • On their last meeting AS Roma won by 2 goals.
  • When Slavia Prague leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Slavia Prague is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Europa League, AS Roma has better performance than Slavia Prague.
  • Slavia Prague scores 2.73 goals when playing at home and AS Roma scores 1.08 goals when playing away (on average).
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than Slavia Prague's.
  • Both teams lost their last match.
Особисті зустрічі
Славія
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Рома
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
26.10.2023 - 22:00 Рома 2 - 0 Завершено Славія
Останні матчі - Славія
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
26.10.2023 - 22:00 Рома 2 - 0 Завершено Славія П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
05.10.2023 - 22:00 Славія 6 - 0 Завершено Шериф В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
21.09.2023 - 19:45 Servette 0 - 2 Завершено Славія В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
31.08.2023 - 20:00 Зоря 2 - 1 Завершено Славія П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
24.08.2023 - 20:00 Славія 2 - 0 Завершено Зоря В
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Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
05.11.2023 - 19:00 Рома 2 - 1 Завершено Лечче В
Чемпіонат Італії 2023/2024
29.10.2023 - 19:00 Інтер 1 - 0 Завершено Рома П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
26.10.2023 - 22:00 Рома 2 - 0 Завершено Славія В
Чемпіонат Італії 2023/2024
22.10.2023 - 13:30 Рома 1 - 0 Завершено Монца В
Чемпіонат Італії 2023/2024
08.10.2023 - 19:00 Кальярі 1 - 4 Завершено Рома В
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Головні події
44'
Paredes, Leandro
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Славія
27%
Нічия
35%
Рома
38%
Склади команд
28
Mandous, Ales
3
Holes, Tomas
5
Igoh, Ogbu
8
Masopust, Lukas
18
Boril, Jan
19
Dorley, Oscar
10
Zafeiris, Christos
21
Doudera, David
17
Provod, Lukas
13
Chytil, Mojmir
15
Jurecka, Vaclav
99
Svilar, Mile
19
Celik, Zeki
14
Дiего Льоренте
5
N Dicka, Evan
23
Mancini, Gianluca
52
Едоардо Бове
16
Paredes, Leandro
22
Aouar, Houssem
11
Андреа Белотті
90
Ромелу Лукаку
92
El Shaarawy, Stephan
Стартовий склад
  • 17
    Provod, Lukas
    Форвард
  • 13
    Chytil, Mojmir
  • 15
    Jurecka, Vaclav
    Форвард
  • 18
    Boril, Jan
    Захисник
  • 19
    Dorley, Oscar
    Півзахисник
  • 10
    Zafeiris, Christos
    Півзахисник
  • 21
    Doudera, David
    Захисник
  • 3
    Holes, Tomas
  • 5
    Igoh, Ogbu
    Захисник
  • 8
    Masopust, Lukas
    Півзахисник
  • 28
    Mandous, Ales
    Воротар
  • 11
    Андреа Белотті
    Форвард
  • 90
    Ромелу Лукаку
    Форвард
  • 92
    El Shaarawy, Stephan
  • 52
    Едоардо Бове
    Півзахисник
  • 16
    Paredes, Leandro
    44
  • 22
    Aouar, Houssem
    Півзахисник
  • 19
    Celik, Zeki
  • 14
    Дiего Льоренте
    Захисник
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Трпишовский, Индржих
  • Жозе Моуриньо
Статистика матчу
6
Удари повз
7
Штрафні
7
4
Кутові
7
Фоли
6
54%
Володіння м'ячем
46%
1
Удари в отвір
Сейви
1
Офсайди
1
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу "Славія" - Рома
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Чудовий та дуже емоціональний перший тайм від Славії. Господарі створили безліч моментів, десь їм не вистачило точності передачі чи удару, а десь банально удачі. І ніяка перша половина зустрічі від Роми. Гості практично нічого не показали за ці 45 хвилин. Якщо Славія продовжить грати у тому ж темпі то з часом дотисне суперника, але чи відбудеться це - дізнаємося вже за 15 хвилин
45+2'
Свисток
Франсуа Летексьє дає свисток про завершення першого тайму
45+1'
Ще одна атака від чехів і після чергового навісу з правого флангу м'яч перелітає всіх гравців і потрапляє на протилежний фланг, де римляни його підбирають
45+1'
Інфо
У першому таймі компенсовано одну хвилину
45'
Кутовий
Ще один кутовий у господарів і після навісу на ближню стійку Лукаку вибиває м'яч подалі від своїх воріт
44'
Жовта картка
Паредес порушує правила в центрі поля, арбітр кличе аргентинця до себе на профілактичну розмову, той лише після третьої вимоги рефері йде до нього, але він не був готовий довго спілкуватися з Франсуа Летексьє і починає відходити. Арбітр знову кличе гравця до себе, і коли Передес не підходить - арбітр не витримує та показує йому гірчичник
41'
Емоції чехів просто шалені. Дорлі порушує правила проти Ауара, алжирець падає і суперник навіть лежачому гравцю щось висказує, хоча гра продовжується
40'
Непогана спроба атаки від господарів, але Зафейріс програє спринт Паредесу і порушує правила
37'
Небезпечний момент
Знову атака Славії, Провод вривається у карний майданчик на правому фланзі, приймає рішення бити по воротах з доволі гострого кута і м'яч в черговий раз летить вище воріт
36'
Знову атака від "червоно-білих", навіс на Хитіла в район одинадцятиметрової, чех не може пробити головою і м'яч влучає у його плече і відлітає у протилежну від воріт сторону
33'
Небезпечний момент
"Червоно-білі" заробили право на штрафний на половині поля суперника метрів з 30, Провод взявся виконувати стандарт і пробив по воротах, перекинув стінку, але м'яч полетів вище воріт
32'
Інфо
"Вовки" жодного удару не завдали по воротах суперника, в той час як у чехів вже шість ударів по воротах і з яких лише один у площину
30'
Гравці Роми декілька раз спробували створити свої атаки, але захист Славії працює на відмінно і не дає супернику можливості навіть підійти до штрафного майданчику
27'
Небезпечний момент
Зафейріс виконує чудовий навіс на Хитіла, той в один дотик приймає м'яч і обіграє Челіка на лінії воротарського майданчику, б'є по воротах і м'яч летить вище воріт
26'
Небезпечний момент
Навіс від Дуудєра з правого флангу і Свілар хоч і не дуже якісно, але все ж вибиває м'яч кулаками
25'
Офсайд
Перше положення поза грою фіксує арбітр у гравців Роми майже в цетрі поля
23'
Минула половина першого тайму і господарі трішки послабили натиск на суперника і вже римляни починають потроху створювати свої атаки
22'
Зрізка у захисті Славії і Белотті отримує м'яч, але швидко його втрачає на лінії карного майданчику суперника у боротьбі з Огбу
19'
Паредес опиняється на газоні і півзахисник Роми розуміє, що це чудова можливість трішки потягнути час аби заспокоїти бурхливу гру суперників
17'
"Червоно-білі" зовсім не дають римлян часу на перепочинок і дуже активно атакують
16'
Знову навіс у штрафний майданчик Роми і й цього разу Лукаку зумів виграти верхову боротьбу
15'
Провод і Н'Діка зіштовхнилися на половині поля римлян і арбітр фіксує положення правил з боку гравця італійської команди, а чехи отримують право на стандарт на половині поля суперника
14'
Перші хвилини матчу Славія відверто домінує над суперником
13'
Небезпечний момент
Чергова атака від господарів, і тепер удар з меж карного майданчику від Юречки, але цього разу удар прийшовся прямо по центру воріт і Свілар спокійно забирає м'яч у руки
11'
Небезпечний момент
Доудєра виконав навіс з правого флангу в район одинадцятиметрової позначки, там Зафейріс перший на м'ячі та спробував пробити по воротах, м'яч полетів над поперечиною
10'
Кутовий
Ще один кутовий у "червоно-білих", вперше з лівого флангу і після розіграшу стандарту та виконання навісу Лукаку вибив м'яч за межі карного майданчику
9'
Довга передача від Челіка у карний майданчик Славії, але ані Лукаку, ані Ель-Шараві не встигли за м'ячем
7'
Кутовий
Знову кутовий у господарів, цього разу він закінчився порушенням правил в атаці
5'
Небезпечний момент
Небезпечний навіс у карний майданчик "вовків", але Хитіл не встиг на м'яч і Свілар встиг зафіксувати його в своїх руках, після чого нападник ще й порушив правила проти голкіпера
3'
Інфо
Через дискваліфікацію головного тренера Роми Жозе Моурінью його роль сьогодні буде виконувати асистент португальця Сальваторе Фоті
2'
Кутовий
"Червоно-білі" вже встигли заробити кутовий, господарі виконали навіс з правого флангу, але удару не послідкувало
1'
Свисток
Рефері дає свисток про початок поєдинку
Гості розпочнуть цей матч з центра поля
Гравці вже на полі
Інфо
Судитиме матч арбітр з Франції Франсуа Летексьє
Головний тренер Роми: Жозе Моурінью
На лаві запасних: Боер, Дибала, Карсдорп, Керубіні, Кошта, Крістанте, Пагано, Патрісіу, Пізіллі, Санчеш
Інфо
Стартовий склад Роми (4-3-3): Свілар - Манчіні, Н'Діка, Льоренте, Челік - Ауар, Передес, Бове - Ель-Шараві, Лукаку, Белотті
Головний тренер Славії: Їндржих Трпшовскі
На лаві запасних: Валлем, ван Бюрен, Влчек, Громада, Думітреску, Заховал, Коларж, Огунгбаї, Сиротник, Тіджані, Томич, Шевчик
Інфо
Стартовий склад Славії (3-4-3): Мандоус - Голеш, Огбу, Масопуст - Боржіл, Дорлі, Зефейріс, Доудєра - Провод, Хитіл, Юречка
В минулому турі Рома на домашньому полі, хоч і не дуже впевнено, але все ж здолала Славію з рахунком 2:0
Перед початком туру Славія та Рома лідирують у своїй групі. Італійська команда має виграшну серію з трьох матчів і з дев'ятьма очками вони лідирує у групі. Славія ж має у своєму активі лише одну поразку від їх сьогоднішнього суперника у попередньому раунд і з шістьма балами займає другу сходинку групи G
Матч пройде у Празі на стадіоні «Фортуна Арена» та розпочнеться о 19:45 за київським часом
Доброго вечора, любі поціновувачі футболу. Вітаємо вас на текстовій трансляції матчу четвертого туру Ліги Європи групи G в якому Славія прийме в гостях Рому
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Анонс матчу "Славія" - Рома 09.11.2023, Ліга Європи УЄФА

Противостояние між командою "Славія" (Прага) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Sinobo Stadium.

Дата проведення матчу: 09.11.2023
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Славія" (Прага) та командою Рома (Рим):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Рома, тоді як команда "Славія" залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та "Славія" у попередньому футбольному матчі 26.10.2023 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Трпишовский, Индржих и Жозе Моуриньо розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Славія" - Рома можна подивитися 09.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Славія" - Рома, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Славія" (Прага)
Рік заснування "Славія" (Прага): 1892
Країна: Чехия

Предыдущий поединок команди "Славія" був зіграний проти Рома - 26.10.2023, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Предыдущий матч команди Рома був зіграний проти Лечче - 05.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рома.

Слідкуйте за результатами матчу "Славія" - Рома онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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