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Славія - Мілан онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 14 березня 2024, 19:45 - Sinobo Stadium . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Гленн Ниберг
Рейтинг матчу:
Славія
Прага
До початку
00 : 00 : 00
Мілан
Милан
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
89 Користувачів зробило свій вибір
Славія
31%
Нічия
34%
Мілан
35%
Цікаві факти
  • The result of the first leg: AC Milan - Slavia Prague 4-2.
  • AC Milan have scored at least one goal for 25 consecutive matches.
  • Slavia Prague wins 1st half in 45% of their matches, AC Milan in 47% of their matches.
  • Slavia Prague wins 45% of halftimes, AC Milan wins 47%.
  • When Slavia Prague leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When AC Milan leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When Slavia Prague is down 0-1 home, they win 60% of their matches.
  • When AC Milan is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • Slavia Prague's performance of the last 5 matches is better than AC Milan's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Slavia Prague scores 2.87 goals when playing at home and AC Milan scores 1.62 goals when playing away (on average).
  • The winner of their last meeting was AC Milan.
  • On their last meeting AC Milan won by 2 goals.
  • In UEFA Europa League, Slavia Prague has better performance than AC Milan.
  • AC Milan have a winning streak of 3 matches.
  • AC Milan haven't lost in their last 4 games.
  • AC Milan's performance of the last 5 matches is better than Slavia Prague's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Славія
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Мілан
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
07.03.2024 - 22:00 Мілан 4 - 2 Завершено Славія
Останні матчі - Славія
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
07.03.2024 - 22:00 Мілан 4 - 2 Завершено Славія П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
14.12.2023 - 19:45 Славія 4 - 0 Завершено Servette В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
30.11.2023 - 22:00 Шериф 2 - 3 Завершено Славія В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
09.11.2023 - 19:45 Славія 2 - 0 Завершено Рома В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
26.10.2023 - 22:00 Рома 2 - 0 Завершено Славія П
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Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2023/2024
10.03.2024 - 16:00 Мілан 1 - 0 Завершено Емполі В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
07.03.2024 - 22:00 Мілан 4 - 2 Завершено Славія В
Чемпіонат Італії 2023/2024
01.03.2024 - 21:45 Лаціо 0 - 1 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2023/2024
25.02.2024 - 21:45 Мілан 1 - 1 Завершено Аталанта Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
22.02.2024 - 19:45 Ренн 3 - 2 Завершено Мілан П
Показати більше
Хто переможе?
89 Користувачів зробило свій вибір
Славія
31%
Нічия
34%
Мілан
35%
LIVE
Трансляція матчу "Славія" - "Мілан"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Запасні: Мандоус (в), Сиротник (в), Пек, ван Бюрен, Зафейріс, Конечний, Тіджані, Томич, Шевчик, Шранц, Юрашек, Юречка.
Інфо
Стартовий склад Славії: Станек — Змрзли, Зіма, Огбу, Влчек — Дорлі, Голеш (к) — Валлем, Провод, Доудєра — Хитіл. Головний тренер — Їндржих Трпішовський.
Запасні: Нава (в), Спортьєлло (в), Беннасер, Йович, Калюлю, К'єр, Окафор, Рейндерс, Терраччано, Тіав, Чуквуезе.
Інфо
Стартовий склад Мілана: Меньян — Ернандес, Томорі, Габбія, Калабрія (к) — Муса, Адлі — Леау, Лофтус-Чік, Пулішич — Жиру. Головний тренер — Стефано Піолі.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи між Славією і Міланом.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Славія" - "Мілан" 14.03.2024, Ліга Європи УЄФА

між командою "Славія" (Прага) та командою "Мілан" (Милан) проходитиме в рамках по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Sinobo Stadium.

Дата проведення матчу: 14.03.2024
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Славія" (Прага) та командою "Мілан" (Милан):

між командами закінчився перемогою на користь "Мілан", тоді як команда "Славія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Мілан" та "Славія" у попередньому футбольному матчі 07.03.2024 закінчилось : 4:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Славія" - "Мілан" можна подивитися 14.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Славія" - "Мілан", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Славія" (Прага)
Рік заснування "Славія" (Прага): 1892
Країна: Чехия

команди "Славія" був зіграний проти "Мілан" - 07.03.2024, у рамках Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Мілан".

Команда гостей

Назва: "Мілан" (Милан)
Рік заснування "Милан" (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

команди "Мілан" був зіграний проти Емполі - 10.03.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Мілан".

Слідкуйте за результатами матчу "Славія" - "Мілан" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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