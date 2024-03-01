Мілан - Славія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Мілан" - "Славія" 07.03.2024, Ліга Європи УЄФА

між командою "Мілан" (Милан) та командою "Славія" (Прага) проходитиме в рамках по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні San Siro.

Дата проведення матчу: 07.03.2024

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Стефано Пиоли и Трпишовский, Индржих розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Мілан" (Милан)

Рік заснування "Мілан" (Милан): 1899

Країна: Италия

Тренер: Стефано Пиоли



команди "Мілан" був зіграний проти Лаціо - 01.03.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Мілан".

Команда гостей

Назва: "Славія" (Прага)

Рік заснування "Славия" (Прага): 1892

Країна: Чехия



команди "Славія" був зіграний проти - 14.12.2023, у рамках Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Славія".

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