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Мілан - Славія онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 07 березня 2024, 22:00 - San Siro . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Meler, Halil Umut
Рейтинг матчу:
Мілан
Милан
3 - 1
Оновити
59'
Славія
Прага
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Хід матчу
2' Алессандро Флоренці 26' Diouf, El Hadji Malick 34' Олів'є Жиру 36' Doudera, David 44' Reijnders, Tijani 45' Рубен Лофтус-Чік
46' Алессандро Флоренці Вийшов: Давіде Калабрія 46' Gabbia, Matteo Вийшов: Tomori, Fikayo
Хто переможе?
82 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
35%
Нічия
33%
Славія
32%
Цікаві факти
  • AC Milan haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Slavia Prague have lost none of their last 8 away matches.
  • AC Milan have scored at least one goal for 23 consecutive matches.
  • Slavia Prague have scored at least one goal for 18 consecutive matches.
  • AC Milan wins 1st half in 45% of their matches, Slavia Prague in 44% of their matches.
  • AC Milan wins 45% of halftimes, Slavia Prague wins 44%.
  • When AC Milan leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Slavia Prague leads 0-1 away, they win in 88% of their matches.
  • When AC Milan is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Slavia Prague is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • Slavia Prague's performance of the last 5 matches is better than AC Milan's.
  • AC Milan scores 1.9 goals when playing at home and Slavia Prague scores 1.86 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2023/2024
01.03.2024 - 21:45 Лаціо 0 - 1 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2023/2024
25.02.2024 - 21:45 Мілан 1 - 1 Завершено Аталанта Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
22.02.2024 - 19:45 Ренн 3 - 2 Завершено Мілан П
Чемпіонат Італії 2023/2024
18.02.2024 - 21:45 Монца 4 - 2 Завершено Мілан П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
15.02.2024 - 22:00 Мілан 3 - 0 Завершено Ренн В
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Останні матчі - Славія
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
14.12.2023 - 19:45 Славія 4 - 0 Завершено Servette В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
30.11.2023 - 22:00 Шериф 2 - 3 Завершено Славія В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
09.11.2023 - 19:45 Славія 2 - 0 Завершено Рома В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
26.10.2023 - 22:00 Рома 2 - 0 Завершено Славія П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
05.10.2023 - 22:00 Славія 6 - 0 Завершено Шериф В
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Новини команд
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Головні події
Алессандро Флоренці
Вийшов: Давіде Калабрія
46'
Gabbia, Matteo
Вийшов: Tomori, Fikayo
46'
ГООЛ! Рубен Лофтус-Чік
45'
ГООЛ! Reijnders, Tijani
44'
36'
Doudera, David ГООЛ!
ГООЛ! Олів'є Жиру
34'
26'
Diouf, El Hadji Malick
Алессандро Флоренці
2'
Хто переможе?
82 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
35%
Нічия
33%
Славія
32%
Склади команд
16
Maignan, Mike
19
Hernandez, Theo
46
Gabbia, Matteo
24
Kjaer, Simon
42
Алессандро Флоренці
14
Reijnders, Tijani
7
Adli, Yacine
10
Leao, Rafael
8
Рубен Лофтус-Чік
11
Крістіан Пулішич
9
Олів'є Жиру
36
Stanek, Jindrich
27
Vlcek, Tomas
3
Holes, Tomas
4
Zima, David
12
Diouf, El Hadji Malick
8
Masopust, Lukas
19
Dorley, Oscar
21
Doudera, David
17
Provod, Lukas
33
Zmrzly, Ondrej
13
Chytil, Mojmir
Стартовий склад
  • 9
    Олів'є Жиру
    Форвард
    34
  • 10
    Leao, Rafael
    Форвард
  • 8
    Рубен Лофтус-Чік
    Форвард
    45
  • 11
    Крістіан Пулішич
    Півзахисник
  • 14
    Reijnders, Tijani
    Півзахисник
    44
  • 7
    Adli, Yacine
    Півзахисник
  • 19
    Hernandez, Theo
  • 46
    Gabbia, Matteo
    46
  • 24
    Kjaer, Simon
    Захисник
  • 42
    Алессандро Флоренці
    Півзахисник
    46 2
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
  • 13
    Chytil, Mojmir
  • 21
    Doudera, David
    Захисник
    36
  • 17
    Provod, Lukas
    Форвард
  • 33
    Zmrzly, Ondrej
    Захисник
  • 8
    Masopust, Lukas
    Півзахисник
  • 19
    Dorley, Oscar
    Півзахисник
  • 27
    Vlcek, Tomas
  • 3
    Holes, Tomas
  • 4
    Zima, David
    Захисник
  • 12
    Diouf, El Hadji Malick
    Захисник
    26
  • 36
    Stanek, Jindrich
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Стефано Пиоли
  • Трпишовский, Индржих
Статистика матчу
5
Штрафні
2
2
Фоли
5
1
ЖК
8
Удари в отвір
1
Сейви
5
1
Удари повз
1
61%
Володіння м'ячем
39%
ЧК
1
2
Блоковано ударів
2
6
Кутові
1
LIVE
Трансляція матчу "Мілан" - "Славія"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
53'
"Россонері" контролюють м'яч катаючи його по всьому полю та намагаються розтягнути захист противника
49'
Небезпечний момент
Леау виконав удар з меж штрафного майданчику, але з доволі гострого кута, м'яч летить під дальню стійку, але пролітає повз, хоча й доволі близько
48'
Небезпечний момент
Рейндерс опиняється з м'ячем у штрафному майданчику суперника, але програє боротьбу Масопусту, а потім Станек кидається у ноги супернику та забирає м'яч у руки
46'
Свисток
Халіл Умут Мелер дає свисток про початок другого тайму
Гравці обох команд повертаються на поле
Заміна
Перші заміни у перерві проводить Стефано Пйолі та випускає на поле Калабрію та Томорі замість Флоренці та Габбії
"Россонері" вважалися фаворитом у цій зустрічі і хоча цього не було помітно на старті поєдинку, вони зуміли це підтвердити наприкінці першого тайму. Славія вважалася досить складним суперником для італійців і навіть зуміла швидко відіграти перший гол, але два голи "у роздягальню" були неочікуваними для них. На табло перевага Мілану у два голи і чехам потрібно скорочувати це відставання
45+3'
Свисток
Халіл Умут Мелер дає свисток про завершення першого тайму
45+1'
Гоооол!!!
ГОЛ! Знову гол з кутового! Флоренці знову виконує корнер, цього разу навішуючи з того ж самого, лівого флангу, м'яч летить у бік воротарського майданчику, де Лофтус-Чік виграє верхову боротьбу та переправляє м'яч під дальню стійку! Станек був безсилий проти цього удару і рахунок стає вже 3:1
45+1'
Інфо
У першому таймі компенсовано дві хвилини
44'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мілан також забиває з кутового! П'ятий, майже поспіль, корнер у господарів і Флоренці віддає передачу на Рейндерса, який з кута штрафного майданчику потужним ударом пробиває у ближній кут і м'яч опиняється у сітці воріт! Рахунок стає 2:1
43'
Кутовий
Четвертий поспіль кутовий у "россонері" і цього разу вже чехи вибили м'яч в бік центра поля
42'
Кутовий
І знову кутовий і цього разу гості виграли боротьбу та вибили м'яч, але знову на кутовий
42'
Кутовий
Ще один кутовий виконали господарі і цього разу завдали удару головою у нижній кут, але врятував Станек, який витягнув м'яч та перевів його на кутовий
41'
Кутовий
Корнер розіграли італійці і після серії передач Лофтус-Чік пробивав з розвороту і після рикошету м'яч вийшов на іще один кутовий
40'
Небезпечний момент
Леау пробивав головою після навісу, але Станек переводить м'яч на кутовий
36'
Гоооол!!!
ГОЛ! Славія зрівнює рахунок з першого кутового! Після навісу з корнеру Рейндерс вибиває м'яч, але той прилітає прямо на ногу Доудєри, який в один дотик потужним ударом з лінії штрафного майданчику пробиває по воротах і не дає можливості Меньяну його зупинити і м'яч опиняється у сітці воріт! Рахунок знову рівний 1:1
35'
Небезпечний момент
Хитіл пробивав з меж штрафного майданчику, але після рикошету м'яч виходить на кутовий
34'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мілан відкриває рахунок! Леау виконав неймовірну передачу на дальню стійку, де її очікував Жиру та спокійно перевів м'яч у сітку воріт ударом головою! Рахунок стає 1:0 на користь "россонері"
33'
Минула третина матчу і помітно, як перевагу забрали "россонері" та здебільшого вони володіють м'ячем, при чому в основному катають його на половині поля суперника
29'
Під час атаки гостей Меньян грає на виході та забирає м'яч у руки, але зіштовхується з Габбією та обидва гравці опиняються на газоні. Проте, здається, вони вдвох готові продовжити поєдинок
28'
Флоренці виконав навіс зі стандарту, а після боротьби у штрафному майданчику Лофтус-Чік порушує правила в атаці
26'
Червона картка
Діуф у підкаті прямою ногою грає проти Пулішича і не дає варіантів арбітру, крім як одразу показати гравцю червону картку, адже фол дуже жорстокий
23'
Після закидання з правого флангу Доудєра намагався пробити злету, але теж не влучив по м'ячу і потім він його втратив
19'
Поки на полі спостерігається доволі рівна боротьба і кожен з колективів намагається знайти підхід до воріт суперника
15'
Небезпечний момент
Доудєра, тільки но перетнувши лінію штрафного майданчику, пробив по воротах, але м'яч зрізався з ноги і пролетів поруч зі стійкою
12'
Небезпечний момент
Дорлі виконав закидання з правого флангу на Діуфа, той намагався пробити злету, але не влучив по м'ячу і він вийшов за межі поля
10'
Небезпечний момент
Флоренці вирішив пробивати по воротах та перекинув стінку, але удар вийшов трішки сильним і м'яч пролетів над поперечиною
9'
Голеш порушує правила проти Жиру та валить його на газон майже на лінії штрафного майданчику і дарує суперникам можливість на виконання доволі небезпечного штрафного
7'
Флоренці виконав удар зі стандарту у дальній кут, Жиру у стрибку не зміг дістати до м'яча та переправити його у сітку, а потім він опинився у руках Станека
6'
Россонері заробили право на доволі небезпечний стандарт на лівому куті штрафному майданчику суперника
3'
Жовта картка
Флоренці збиває з ніг Змрзли у центрі поля і своїми діями змушує арбітра вперше у цьому матчі дістати з кишені жовту картку
1'
Свисток
Халіл Умут Мелер дає стартовий свисток і господарі розводять м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готуються розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу з Туреччини: Халіл Умут Мелер
Головний тренер Славії: Їндржих Трпшовскі
На лаві запасних: Боржіл, Валлем, ван Бюрен, Конечний, Мандоус, Огбу, Сиротник, Тіджані, Томич, Шранц, Юрашек, Юречка
Інфо
Стартовий склад Славії (4-2-3-1): Станек - Діуф, Зіма, Голеш, Влчек - Дорлі, Масопуст - Змрзли, Провод, Доудєра - Хитіл
Головний тренер Мілану: Стефано Пйолі
На лаві запасних: Беннасер, Йович, Калабрія, Калюлю, Міранте, Муса, Окафор, Спортьєлло, Терраччано, Тіав, Томорі, Чуквуезе
Інфо
Стартовий склад Мілану (4-2-3-1): Меньян - Ернандес, Габбія, К'єр, Флоренці - Рейндерс, Адлі - Леау, Лофтус-Чік, Пулішич - Жиру
Мілан вийшов у плей-офф Ліги Європи зайнявши третє місце у групі Ліги чемпіонів, а в 1/16 фіналу подолали французький Ренн (3:0, 2:3). Славія одразу потрапила в 1/8 фіналу завдяки перемозі у своєму квартеті Ліги Європи, де вони виявилися сильнішими Роми, Серветта та Шерифа
Матч пройде у Мілані на арені "Стадіо Джузеппе Меацца", він же "Сан Сіро", та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи, в якому Мілан прийме у гостях Славію Прагу
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Анонс матчу "Мілан" - "Славія" 07.03.2024, Ліга Європи УЄФА

між командою "Мілан" (Милан) та командою "Славія" (Прага) проходитиме в рамках по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні San Siro.

Дата проведення матчу: 07.03.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Стефано Пиоли и Трпишовский, Индржих розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Мілан" - "Славія" можна подивитися 07.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Мілан" - "Славія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Мілан" (Милан)
Рік заснування "Мілан" (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

команди "Мілан" був зіграний проти Лаціо - 01.03.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Мілан".

Команда гостей

Назва: "Славія" (Прага)
Рік заснування "Славия" (Прага): 1892
Країна: Чехия

команди "Славія" був зіграний проти - 14.12.2023, у рамках Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Славія".

Слідкуйте за результатами матчу "Мілан" - "Славія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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