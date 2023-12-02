Реал - Гранада онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - Гранада 02.12.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Реал (Мадрид) та командою Гранада (Гранада) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 02.12.2023

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Реал (Мадрид) та командою Гранада (Гранада):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Гранада залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Гранада у попередньому футбольному матчі 06.02.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти Наполі - 29.11.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Гранада (Гранада)

Рік заснування Гранада (Гранада): 1931

Країна: Испания

Тренер: Пако Лопес



Прошедший матч команди Гранада був зіграний проти "Алавес" - 24.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Алавес".

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