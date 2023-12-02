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Реал - Гранада онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 02 грудня 2023, 19:30 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Фуэртес, Пабло Гонсалес
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Гранада
Гранада
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Реал
33%
Нічия
33%
Гранада
33%
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 9 times, there have been 0 draws while Granada CF have won 0 times. The goal difference is 32-4 in favour of Real Madrid.
  • During the last 18 meetings, Real Madrid have won 17 times, there have been 0 draws while Granada CF have won 1 times. The goal difference is 55-10 in favour of Real Madrid.
  • In LaLiga, Granada CF have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that Real Madrid scores 26% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Granada CF scores 32% of their goals between the minutes 61-75?
  • Real Madrid haven't lost in their last 11 games.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 15 home matches.
  • Granada CF haven't won in their last 12 games.
  • Granada CF have lost 4 away matches in a row.
  • Granada CF haven't won any of their last 8 away matches.
  • Granada CF haven't won any of their last 14 games against Real Madrid.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to Granada CF in their last 9 encounters.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 6 home matches in LaLiga this season.
  • Granada CF haven't scored in 3 of their 7 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 5-1-0.
  • Granada CF's away record this season: 0-1-6.
  • Toni Kroos has assisted the most goals for Real Madrid with 4. Gonzalo Villar is Granada CF's biggest assister (3).
  • Antonio Rudiger has more yellow cards (6) than any other player at Real Madrid. Gerard Gumbau has collected 6 for Granada CF.
  • Granada CF have conceded a goal in each of their last 16 matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 38% of their matches, Granada CF in 30% of their matches.
  • Real Madrid wins 38% of halftimes, Granada CF wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Granada CF leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 55% of their matches.
  • When Granada CF is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Granada CF.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Granada CF's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against Granada CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 5, Granada CF won 0, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Granada CF.
  • Granada CF have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 2.6 goals in a match against Granada CF and Granada CF scores 0.6 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Granada CF is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Granada CF is 1.4.
  • Real Madrid scores 2.19 goals when playing at home and Granada CF scores 1.09 goals when playing away (on average).
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
18
Перемог
19
Ігор
1
Перемог
Гранада
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
06.02.2022 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Гранада
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
21.11.2021 - 17:15 Гранада 1 - 4 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
13.05.2021 - 23:00 Гранада 1 - 4 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
23.12.2020 - 20:45 Реал 2 - 0 Завершено Гранада
Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
29.11.2023 - 22:00 Реал 4 - 2 Завершено Наполі В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.11.2023 - 19:30 Кадіс 0 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.11.2023 - 22:00 Реал 5 - 1 Завершено Валенсія В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.11.2023 - 22:00 Реал 3 - 0 Завершено Брага В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
05.11.2023 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано Н
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Останні матчі - Гранада
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
24.11.2023 - 22:00 Алавес 3 - 1 Завершено Гранада П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.11.2023 - 19:30 Гранада 1 - 1 Завершено Хетафе Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
05.11.2023 - 17:15 Валенсія 1 - 0 Завершено Гранада П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
30.10.2023 - 22:00 Гранада 2 - 3 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.10.2023 - 22:00 Осасуна 2 - 0 Завершено Гранада П
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Реал
33%
Нічия
33%
Гранада
33%
LIVE
Трансляція матчу Реал - Гранада
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Інфо
"Гранада" (стартовий склад): Фернандес - Санчес, Манафа, Мікель, Торрент, Нева, Сарагоса, Руїс, Гумбау,Узуні, Боє
Інфо
"Реал" (стартовий склад): Лунін - Карвахаль, Беллінгем, Кроос, Родріго, Рюдігер, Алаба, Хоселу, Вальверде, Менді, Діас
"Гранада" востаннє вигравала у "Реала" 10 років тому, на початку 2013 року. Після цього вже 14 разів перемагав королівський клуб.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 15-го туру Прімери, в якому "Реал" прийматиме "Гранаду". Гра розпочнеться о 19:30.
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Останні матчі
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Анонс матчу Реал - Гранада 02.12.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Реал (Мадрид) та командою Гранада (Гранада) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 02.12.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Реал (Мадрид) та командою Гранада (Гранада):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Гранада залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Гранада у попередньому футбольному матчі 06.02.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти Наполі - 29.11.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Гранада (Гранада)
Рік заснування Гранада (Гранада): 1931
Країна: Испания
Тренер: Пако Лопес

Прошедший матч команди Гранада був зіграний проти "Алавес" - 24.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Алавес".

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