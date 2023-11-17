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Україна - Люксембург онлайн трансляція матчу

Молодіжна збірна - 17 листопада 2023, 20:00
Рейтинг матчу:
Україна
0 - 0
Оновити
27'
Люксембург
Хід матчу
Хто переможе?
51 Користувачів зробило свій вибір
Україна
49%
Нічия
27%
Люксембург
24%
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Україна
5
Перемог
5
Ігор
0
Перемог
Люксембург
Молодіжна збірна 23-25
12.10.2023 - 20:30 Люксембург 0 - 3 Завершено Україна
Євро 2024 2020
10.06.2019 - 21:45 Україна 1 - 0 Завершено Люксембург
Євро 2024 2020
25.03.2019 - 21:45 Люксембург 1 - 2 Завершено Україна
Евро 2014/2015
14.06.2015 - 19:00 Україна 3 - 0 Завершено Люксембург
Останні матчі - Україна
Євро 2024 2024
17.10.2023 - 21:45 Мальта 1 - 3 Завершено Україна В
Молодіжна збірна 23-25
16.10.2023 - 19:30 Україна 3 - 2 Завершено Англія В
Євро 2024 2024
14.10.2023 - 16:00 Україна 2 - 0 Завершено Північна Македонія В
Молодіжна збірна 23-25
12.10.2023 - 20:30 Люксембург 0 - 3 Завершено Україна В
Євро 2024 2024
12.09.2023 - 21:45 Італія 2 - 1 Завершено Україна П
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Останні матчі - Люксембург
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Хто переможе?
51 Користувачів зробило свій вибір
Україна
49%
Нічия
27%
Люксембург
24%
Трансляція
26'
Небезпечний момент
Ледве самі собі не привезли гол. Після помилки Салюка довелося виходити з воріт Нещерету і голкіпер впорався з цим завданням і випередив нападника.
23'
Інфо
Відсоток володіння м'ячем - 78% на 22% на користь українців. У гостей жодного удару по воротам, а у нашої команди - два і обидва у площину.
20'
Газон у Мурсії не найкращої якості, але поки що це не заважає українцям комбінувати і створювати моменти. Підводить реалізація.
17'
Небезпечний момент
Ще один момент у нашої команди. Після передачі Салюка розстрілював ворота Рубчинський, але переграти голкіпера він не зміг.
15'
Хороша атака українців. Після прострілу В'юнника з флангу міг пробити Ванат, але до м'яча нападник не дотягнувся.
13'
Заміна
Вимушена заміна у складі гостей. Замість травмованого капітана Мартінса виходить Клісуріца. Суттєва втрата для Люксембурга.
10'
Небезпечний момент
А ось і перший момент у нашому матчі. Владислав Ванат не зміг реалізувати вихід один на один після шикарної передачі Рубчинського.
8'
Варто також відзначити сміливу гру гостей, які при першій можливості намагаються вибігати в атаку,але також поки без ударів.
5'
Підопічні Мельгоси довго розігрують м'яч на власній половині поля. Поки що суперники грають організовано у захисті.
3'
Гра розпочалася у повільному темпі. Українці контролюють м'яч, але поки що без загострень в атаці.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Люксембург U-21 (стартовий склад): Латік - Торрес, Гонсалвеш, Мартінс, Соуза - Корреа, Ахмедджека, Бербері, Еркус - Турпінг, Ельшан
Інфо
Україна U-21 (запасні): Фесюн, Вівчаренко, Павлюк, Дідик, Кучерявий, Очеретько, Квасниця, Скорко, Краснопір
Інфо
Україна U-21(стартовий склад): Нещерет - Салюк, Батагов, Роман, Смоляков - Бражко, Рубчинський, Ярмолюк - Волошин, Ванат, В'юнник
Після трьох стартових турів кваліфікації на рахунку "синьо-жовтих" максимальна кількість очок. Наші майбутні суперники лише в першій грі проти Північної Ірландії зуміли здобути перемогу (1:0), після чого програли три інші зустрічі англійцям, азербайджанцям і, власне, команді Унаї Мельгоси (3:0).
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу п'ятого туру кваліфікації чемпіонату Європи з футболу серед юнаків до 21 року, у якому зіграють Україна та Люксембург. Стартовий свисток данського рефері Санді Путроса пролунає о 20:00.
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Анонс матчу Україна - Люксембург 17.11.2023, Молодіжна збірна

між командою Україна та командою Люксембург проходитиме в рамках по футболу: Молодіжна збірна 2025 .

Дата проведення матчу: 17.11.2023
Час початку матчу: 20:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Україна та командою Люксембург:

між командами закінчився перемогою на користь команди Україна, тоді як команда Люксембург залишилася з поразкою . Зіткнення Люксембург та Україна у попередньому футбольному матчі 12.10.2023 закінчилось : 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

команди Україна був зіграний проти Мальта - 17.10.2023, у рамках Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Україна.

Команда гостей

Назва: Люксембург
Країна: Люксембург

команди Люксембург був зіграний проти Боснія і Герцеговина - 16.11.2023, у рамках Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Люксембург.

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