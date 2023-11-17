Україна - Люксембург онлайн трансляція матчу

між командою Україна та командою Люксембург проходитиме в рамках по футболу: Молодіжна збірна 2025 .
Дата проведення матчу: 17.11.2023
Час початку матчу: 20:00
Історія протистоянь Україна та командою Люксембург:
між командами закінчився перемогою на користь команди Україна, тоді як команда Люксембург залишилася з поразкою . Зіткнення Люксембург та Україна у попередньому футбольному матчі 12.10.2023 закінчилось : 0:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков
команди Україна був зіграний проти Мальта - 17.10.2023, у рамках Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Україна.
Назва: Люксембург
Країна: Люксембург
команди Люксембург був зіграний проти Боснія і Герцеговина - 16.11.2023, у рамках Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Люксембург.
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