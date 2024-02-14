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Бенфіка - Тулуза онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 15 лютого 2024, 22:00 - Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика . Трансляція: MEGOGO Футбол Третий
Головний суддя: Донатас Румсас
Рейтинг матчу:
Бенфіка
Лиссабон
2 - 1
Матч завершено
Тулуза
Тулуза
Дивитись трансляцію
Хід матчу
37' Spierings, Stijn 43' Desler, Mikkel
58' Restes, Guillaume 59' Fernandez Carreras, Alvaro Вийшов: Bah, Alexander 59' Жоау Маріу Вийшов: Neres, David 68' Анхель Ді Марія 70' Donnum, Aron Вийшов: Babicka, Shavy Warren 70' Diarra, Moussa Вийшов: Mawissa Elebi, Christian 75' Desler, Mikkel 77' Spierings, Stijn Вийшов: Casseres Jr, Cristian 77' Dallinga, Thijs Вийшов: Magri, Frank 86' Gboho, Yann Вийшов: Skytta, Naatan 87' Артур Даніель Іраван Вийшов: Marcos Leonardo 90' Skytta, Naatan 90' Kokcu, Orkun 90' Mawissa Elebi, Christian 90' Mawissa Elebi, Christian 90' Анхель Ді Марія 90' Magri, Frank
Цікаві факти
  • SL Benfica have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • SL Benfica wins 1st half in 49% of their matches, Toulouse FC in 25% of their matches.
  • SL Benfica wins 49% of halftimes, Toulouse FC wins 25%.
  • The winner of their last meeting was SL Benfica.
  • On their last meeting SL Benfica won by 1 goals.
  • When SL Benfica leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Toulouse FC leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When SL Benfica is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Toulouse FC is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • SL Benfica's performance of the last 5 matches is better than Toulouse FC's.
  • SL Benfica scores 2.17 goals when playing at home and Toulouse FC scores 1.23 goals when playing away (on average).
  • SL Benfica have a winning streak of 3 matches.
  • SL Benfica haven't lost in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Бенфіка
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Тулуза
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
15.02.2024 - 22:00 Бенфіка 2 - 1 Завершено Тулуза
Останні матчі - Бенфіка
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
15.02.2024 - 22:00 Бенфіка 2 - 1 Завершено Тулуза В
Чемпіонат Португалії 2023/2024
11.02.2024 - 22:30 Віторія 2 - 2 Завершено Бенфіка Н
Кубок Португалії 2023/2024
08.02.2024 - 22:45 Візела 1 - 2 Завершено Бенфіка В
Чемпіонат Португалії 2023/2024
04.02.2024 - 20:00 Бенфіка 3 - 0 Завершено Жил Вісенте В
Чемпіонат Португалії 2023/2024
19.01.2024 - 22:15 Бенфіка 2 - 0 Завершено Боавішта В
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Останні матчі - Тулуза
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
15.02.2024 - 22:00 Бенфіка 2 - 1 Завершено Тулуза П
Чемпіонат Франції 2023/2024
11.02.2024 - 16:00 Тулуза 1 - 2 Завершено Нант П
Чемпіонат Франції 2023/2024
04.02.2024 - 16:00 Реймс 2 - 3 Завершено Тулуза В
Чемпіонат Франції 2023/2024
28.01.2024 - 18:05 Тулуза 0 - 2 Завершено Ланс П
Чемпіонат Франції 2023/2024
20.12.2023 - 22:00 Тулуза 1 - 2 Завершено Монако П
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Головні події
90'
Skytta, Naatan
Kokcu, Orkun
90'
90'
Mawissa Elebi, Christian
90'
Mawissa Elebi, Christian
ГООЛ! Анхель Ді Марія
90'
90'
Magri, Frank
Артур Даніель Іраван
Вийшов: Marcos Leonardo
87'
86'
Gboho, Yann
Вийшов: Skytta, Naatan
77'
Spierings, Stijn
Вийшов: Casseres Jr, Cristian
77'
Dallinga, Thijs
Вийшов: Magri, Frank
75'
Desler, Mikkel ГООЛ!
70'
Donnum, Aron
Вийшов: Babicka, Shavy Warren
70'
Diarra, Moussa
Вийшов: Mawissa Elebi, Christian
ГООЛ! Анхель Ді Марія
68'
Fernandez Carreras, Alvaro
Вийшов: Bah, Alexander
59'
Жоау Маріу
Вийшов: Neres, David
59'
58'
Restes, Guillaume
43'
Desler, Mikkel
37'
Spierings, Stijn
Склади команд
1
Trubin, Anatolii
3
Fernandez Carreras, Alvaro
30
Ніколас Отаменді
4
Silva, Antonio
8
Aursnes, Fredrik
10
Kokcu, Orkun
87
Goncalves Neves, Joao Pedro
20
Жоау Маріу
27
Рафаел Сілва
11
Анхель Ді Марія
9
Артур Даніель Іраван
50
Restes, Guillaume
3
Desler, Mikkel
6
Costa, Logan
2
Nicolaisen, Rasmus
23
Diarra, Moussa
4
Spierings, Stijn
8
Венсан Сьєрро
15
Donnum, Aron
37
Gboho, Yann
17
Suazo, Gabriel
9
Dallinga, Thijs
Стартовий склад
  • 9
    Артур Даніель Іраван
    Захисник
    87
  • 20
    Жоау Маріу
    Півзахисник
    59
  • 27
    Рафаел Сілва
    Форвард
  • 11
    Анхель Ді Марія
    Півзахисник
    90 68
  • 10
    Kokcu, Orkun
    Півзахисник
    90
  • 87
    Goncalves Neves, Joao Pedro
    Півзахисник
  • 3
    Fernandez Carreras, Alvaro
    Захисник
    59
  • 30
    Ніколас Отаменді
    Захисник
  • 4
    Silva, Antonio
    Захисник
  • 8
    Aursnes, Fredrik
    Півзахисник
  • 1
    Trubin, Anatolii
  • 9
    Dallinga, Thijs
    Форвард
    77
  • 15
    Donnum, Aron
    Форвард
    70
  • 37
    Gboho, Yann
    Півзахисник
    86
  • 17
    Suazo, Gabriel
    Півзахисник
  • 4
    Spierings, Stijn
    Півзахисник
    77 37
  • 8
    Венсан Сьєрро
    Півзахисник
  • 3
    Desler, Mikkel
    75 43
  • 6
    Costa, Logan
    Захисник
  • 2
    Nicolaisen, Rasmus
  • 23
    Diarra, Moussa
    Захисник
    70
  • 50
    Restes, Guillaume
    Воротар
    58
Запасні гравці
Тренери
  • Роджер Шмидт
  • Martinez, Carles
Статистика матчу
14
Штрафні
7
7
Фоли
13
6
Блоковано ударів
2
6
Кутові
2
53%
Володіння м'ячем
47%
13
Удари повз
1
ЖК
6
4
Удари в отвір
2
1
Сейви
2
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу Бенфіка - "Тулуза"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Третій
Трансляція
Другий тайм був більш цікавішим, аніж перший, але все одно гра була доволі обережною. Невдалі дії гравців Тулузи дозволили суперникам забити два голи з пенальті, проте французи зуміли поїхати з Португалії також з одним голом. В результаті мінімальна перемога Бенфіки і матч-відповідь вже за тиждень
90+10'
Свисток
Донатас Румшас дає свисток про завершення матчу
90+8'
Гоооол!!!
ГОЛ! Знову Ді Марія і знову гол! Цього разу Анхель бив у правий від себе кут, туди ж стрибав і Рест, але він затримався на ногах очікуючи удару по центру і тому не встиг зупинити удар! Рахунок стає 2:1 на користь Бенфіки
90+7'
Жовта картка
Магрі за суперечки з арбітром стосовно правомірності його рішення також отримує попередження
90+6'
Друга жовта
Декілька хвилин тому Мавісса Елебі вже заробив "гірчичник", а за це порушення правил проти Леонардо отримує ще один, який автоматично перетворюється на червону картку
90+5'
Небезпечний момент
Ще одне пенальті у ворота Тулузи! Після передачі на Леонардо у карний майданчик Мавісса Елебі перехопив її та одразу ж втратив м'яч і повалив на газон суперника. Арбітр одразу ж дав свисток про порушення правил і вказав на одинадцятиметрову позначку
90+3'
Небезпечний момент
Ще одна атака "орлів", цього разу зі стандарту і після навісу від Ді Марії Отаменді намагався переправити м'яч у сітку, проте зробив це невдало і той полетів поруч зі стійкою
90+2'
Жовта картка
Мавісса Елебі хапав Кокджу та намагався його таким чином зупинити, на що останній доволі емоційно відреагував і штовхнув суперника на газон. За свої дії кожен з гравців отримав жовту картку
90+1'
Інфо
У другому таймі компенсовано сім хвилин
89'
Ще одна атака португальців, але після навісу з лівого флангу арбітр фіксує порушення правил зі сторони Ба
88'
Заміна
Ще одна заміна від Роджера Шмідта і замість Кабрала на поле вийшов Леонардо
87'
Кутовий
Кутовий виконують "орли" і після навісу від Ді Марії майже на ворота, Рест вибиває м'яч
86'
Заміна
Ще одну, останню доступну, опцію використовує Карлес Мартінес і замість Гбоо цей матч догравати буде Скютта
85'
Кутовий
Кутовий виконали гості і після навісу арбітр зафіксував порушення правил зі сторони Кости проти Кокоджу
83'
Небезпечний момент
Небезпечний удар від Ді Марії з-за меж штрафного майданчику і він також неточний, адже м'яч пролетів поруч зі стійкою
80'
Небезпечний момент
Ще одна атака Бенфіки і удар Отаменді з меж штрафного майданчику, але повз ворота
77'
Заміна
Ще дві заміни проводить Карлес Мартінес та змінює Спрінгса на Кассереса, а Даллінгу на Магрі
75'
Гоооол!!!
ГОЛ! Тулуза зрівнює рахунок! Доволі непогана атака, спочатку простріл від Суасо, який був перехоплений, а після боротьби у карному майданчику м'яч прилетів до Деслера, який опинився сам і Міккель спокійно розстрілює ворота Анатолія Трубіна з декількох метрів! Рахунок стає 1:1
72'
Небезпечний момент
Якою ж чудовою передачею вивели Кабрала на ударну позицію, хоча й з гострого кута, але Артур зумів пробити, але тут відмінно зіграв Рест та відбив м'яч
72'
Дальній удар від Ба, але м'яч пролетів повз ворота
70'
Заміна
Тепер подвійну ротацію проводить Карлес Мартінес змінюючи Діарра та Деннума на Мавіссу Елебі та Бабічку
68'
Гоооол!!!
Ді Марія став виконувати пенальті та зумів розвести м'яч та голкіпера. Аргентинець пробив по центру, а Рест стрибнув в лівий від себе кут! Рахунок у матчі відкрито і він стає 1:0 на користь Бенфіки
67'
Інфо
Буде пенальті для Бенфіки. Арбітр зарахував гру рукою
66'
Інфо
Причина перегляду - гра рукою від Кости у власному штрафному майданчику і Донатас Румшас йде сам переглядати повтор. Чекаємо рішення
64'
Інфо
Хоча треба зачекати. Донатас Румшас чекає перегляд VAR на предмет потенційного пенальті
63'
Кутовий
Після кутового Бенфіки та переведення на протилежний фланг португальці заробили право на іще один корнер
62'
Непогана атака "орлів" і демонстрацію дриблінгу від Нереса, але в результаті бразилець втрачає м'яч і суперники вибивають його за бокову лііню
59'
Заміна
Перші заміни у матчі проводить Роджер Шмідт знімаючи з гри Жоау Маріу та Каррераса, замість яких вийшли Нерес та Ба
59'
Небезпечний момент
Небезпечний простріл від Рафи Сілви з правого флангу і у воротарському майданчику Жоау Маріу не зміг вдало перевести м'яч у ворота і той вийшов за межі поля
58'
Жовта картка
Рест занадто довго вводив м'яч у гру і отримав за це жовту картку. Вже третій гірчичник в активі французської команди
51'
Небезпечний момент
Ще одна атака Бенфіки і удар по воротах з-за меж штрафного майданчику від Каррераса, але м'яч прилетів у руки Реста
55'
Перший удар у площину Тулузи у матчі і Сьєрро перевірив Трубіна з-за меж карного, але Анатолій спокійно забрав м'яч до рук, не дивлячись на мінімальний рикошет
47'
Кутовий
На старті другого тайму господарі виконали кутовий, але м'яч став легкою здобиччю для суперників і вони його вибили
54'
Не дивлячись на атаки Бенфіки більш активно другу половину зустрічі розпочали французи, але, як і в першому таймі, їх атаки не завершуються вдало
46'
Свисток
Донатас Румшас дає свисток про старт другого тайму
Гравці обох команд повертаються на поле
Доволі важко назвати цей матч цікавим або насиченим на моменти. За всі 45 хвилин можна згадати лише удари Рафи Сілви та Жоау Маріу, які могли закінчитися голами. Гравці Тулузи крутилися навколо воріт Трубіна, але жодного разу це не закінчувалося небезпекою для Анатолія. Загалом господарі ближче до відкриття рахунку, проте з такою грою і французи можуть претендувати на очки у матчі
45+2'
Свисток
Донатас Румшас дає свисток про завершення першого тайму
45+1'
Небезпечний момент
Чудовий удар від Жоау Маріу, який отримав передачу на лінії карного майданчику, але м'яч пролетів поруч зі стійкою
45+1'
Інфо
У першому таймі компенсовано одну хвилину
43'
Жовта картка
Деслер доволі грубо зіграв проти Жоау Марія на половині поля Бенфіки і збив його з ніг у підкаті, за що отримав попередження від арбітра
42'
Поки перевага перейшла до гравців Тулузи і під кінець тайму вони намагаються контролювати м'яч
38'
Небезпечний момент
Оце так удар від Рафи Сілви, який увірвався з лівого флангу у карний майданчик і легким ударом намагався покласти м'яч у верхній дальній кут, але влучив у хрестовину! Ніхто не очікував такого удару і Рест навіть не стрибав за м'ячем
37'
Жовта картка
Спрінгс порушив правила у центрі поля і своїми діями змусив Донатаса Румшаса вперше у сьогоднішньому матчі дістати з кишені жовту картку
35'
Небезпечний момент
Черговий неймовірний пас від Ді Марії на Рафу Сілву, яким він зумів відрізати весь захист суперника, але останній не зміг вдало пробити з доволі гострого кута і м'яч потрапив у сітку зі зворотної сторони
34'
Чергова атака Бенфіки і навіс від Ді Марії, але французи виграли боротьбу та вибили м'яч
31'
Кутовий
Знову кутовий у Бенфіки і після навісу гості перевели м'яч далі і він вийшов за бокову лінію
29'
Кутовий
Перший кутовий у матчі виконують "орли" і після навісу та спроби удару м'яч полетів доволі неточно
28'
Небезпечний момент
Перший доволі небезпечний момент у господарів і після навісу зі стандарту Рест чудово зіграв та вибив м'яч, а після цього Жоау Маріу був на підборі та пробив з-за меж штрафного в один дотик, але після рикошету м'яч полетів над поперечиною
27'
Непогана навісна передача від Аурснеса, але знову ж без загострення далі та без удару по воротах
25'
Чудова спроба від Даллінги віддати передачу на Суасо та вивести його на побачення з голкіпером, але захисники португальської команди відмінно відпрацювали та перехопили передачу
23'
На даний момент у володінні м'ячем між командами паритет, а от по воротах більше б'ють "орли", адже вони тричі намагалися забити гол, а гості - двічі. Проте ще жоден з колективів не зміг пробити у площину воріт
19'
Гра трішки заспокоїлася порівняно з першими хвилинами і здебільшого відбувається у центрі поля
15'
Кокджу перевірив пильність голкіпера суперників та пробив метрів з 20, але м'яч навіть не потрапив у площину
14'
Чергова атака Бенфіки і простріл Ді Марії, але його передача була заблокована
10'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили гості і після розіграшу та виконання навісу на дальню стійку Даллінга намагався пробити, але вийшло невдало і м'яч пролетів повз ворота
7'
Ще одна атака "орлів" завершилася падінням Ді Марії у карному майданчику суперника, проте Донатас Румшас не вгледів там порушення правил
6'
Перша атака французів завершилась непорозумінням між Дуннумом та Деслером, які після прострілу з лівого флангу не розібралися, хто має пробити і в результаті втратили м'яч
4'
Перші хвилини м'яч контролюють господарі і намагаються якнайшвидше створити свою атаку
1'
Свисток
Донатас Румшас дає свисток про старт поєдинку
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу з Литви: Донатас Румшас
Головний тренер Тулузи: Карлес Мартінес
На лаві запасних: Бабічка, Домінгес, Каманзі, Кассерес, Лякомб, Мавісса Елебі, Магрі, Сезар, Сіссоко, Скютта
Інфо
Стартовий склад Тулузи (4-2-3-1): Рест - Діарра, Ніколайсен, Коста, Деслер - Сьєрро (с), Спрінгс - Суасо, Гбоо, Деннум - Даллінга
Головний тренер Бенфіки: Роджер Шмідт
На лаві запасних: Нерес, Леонардо, Араужу, Ба, Гомеш, Гувея, Морату, Рольгайсер, Соареш, Тенгстедт, Флорентіну
Інфо
Стартовий склад Бенфіки (4-2-3-1): Трубін - Каррерас, Отаменді (с), Атоніо Сілва, Аурснес - Кокджу, Невес - Жоау Маріу, Рафа Сілва, Ді Марія - Кабрал
Бенфіка потрапила на даний турнір з вищого за класом - з Ліги чемпіонів. На груповому етапі найпрестижнішого клубного турніру Європи Бенфіка програла боротьбу Реал Сосьєдаду та Інтеру, але випередивши РБ Зальцбург зайняли третє місце своєї групи та потрапили в стадію плей-офф Ліги Європи. Тулуза восени виступала у Лізі Європи і потрапила в групу з одним з фаворитів турніру - Ліверпулем, а також Сент-Жилуазом та ЛАСКом. Англійці виявилися найсильнішими у квартеті та вийшли одразу в 1/8 фіналу, а французам доводить боротися на стадію нижче
Матч пройде у Лісабоні на арені "Ештадіу да Луж" та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому Бенфіка прийме в гостях Тулузу
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Анонс матчу Бенфіка - "Тулуза" 15.02.2024, Ліга Європи УЄФА

між командою Бенфіка (Лиссабон) та командою "Тулуза" (Тулуза) проходитиме в рамках по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.

Дата проведення матчу: 15.02.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Бенфіка (Лиссабон) та командою "Тулуза" (Тулуза):

між командами закінчився перемогою на користь Бенфіка, тоді як команда "Тулуза" залишилася з поразкою . Зіткнення Бенфіка та "Тулуза" у попередньому футбольному матчі 15.02.2024 закінчилось : 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Роджер Шмидт и Martinez, Carles розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Бенфіка - "Тулуза" можна подивитися 15.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Бенфіка - "Тулуза", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфіка (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория

команди Бенфіка був зіграний проти "Тулуза" - 15.02.2024, у рамках Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

Команда гостей

Назва: "Тулуза" (Тулуза)
Рік заснування "Тулуза" (Тулуза): 1937
Країна: Франция
Тренер: Карлес Мартинес Новель

команди "Тулуза" був зіграний проти Бенфіка - 15.02.2024, у рамках Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

Слідкуйте за результатами матчу Бенфіка - "Тулуза" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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