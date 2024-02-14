Бенфіка - Тулуза онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Бенфіка - "Тулуза" 15.02.2024, Ліга Європи УЄФА

між командою Бенфіка (Лиссабон) та командою "Тулуза" (Тулуза) проходитиме в рамках по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.

Дата проведення матчу: 15.02.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Бенфіка (Лиссабон) та командою "Тулуза" (Тулуза):

між командами закінчився перемогою на користь Бенфіка, тоді як команда "Тулуза" залишилася з поразкою . Зіткнення Бенфіка та "Тулуза" у попередньому футбольному матчі 15.02.2024 закінчилось : 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Роджер Шмидт и Martinez, Carles розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бенфіка (Лиссабон)

Рік заснування Бенфіка (Лиссабон): 1904

Країна: Португалия

Тренер: Руи Витория



команди Бенфіка був зіграний проти "Тулуза" - 15.02.2024, у рамках Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

Команда гостей

Назва: "Тулуза" (Тулуза)

Рік заснування "Тулуза" (Тулуза): 1937

Країна: Франция

Тренер: Карлес Мартинес Новель



команди "Тулуза" був зіграний проти Бенфіка - 15.02.2024, у рамках Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

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