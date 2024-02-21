Тулуза - Бенфіка онлайн трансляція матчу

між командою "Тулуза" (Тулуза) та командою Бенфіка (Лиссабон) проходитиме в рамках по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Стадьом-де-Тулуз.
Дата проведення матчу: 22.02.2024
Час початку матчу: 19:45
Історія протистоянь "Тулуза" (Тулуза) та командою Бенфіка (Лиссабон):
між командами закінчився перемогою на користь Бенфіка, тоді як команда "Тулуза" залишилася з поразкою . Зіткнення Бенфіка та "Тулуза" у попередньому футбольному матчі 15.02.2024 закінчилось : 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Martinez, Carles и Роджер Шмидт розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Тулуза" (Тулуза)
Рік заснування "Тулуза" (Тулуза): 1937
Країна: Франция
Тренер: Карлес Мартинес Новель
команди "Тулуза" був зіграний проти Монако - 18.02.2024, у рамках Чемпіонат Франції 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Тулуза".
Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфика (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория
команди Бенфіка був зіграний проти Візела - 18.02.2024, у рамках Чемпіонат Португалії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Бенфіка.
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