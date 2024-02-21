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Тулуза - Бенфіка онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 22 лютого 2024, 19:45 - Стадьом-де-Тулуз . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Маурицио Мариани
Рейтинг матчу:
Тулуза
Тулуза
0 - 0
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33'
Бенфіка
Лиссабон
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Хід матчу
15' Donnum, Aron 23' Diarra, Moussa Вийшов: Keben Biakolo, Kevin
Хто переможе?
91 Користувачів зробило свій вибір
Тулуза
32%
Нічия
34%
Бенфіка
34%
Цікаві факти
  • Toulouse FC have a losing streak of 3 matches at home.
  • Toulouse FC have played 6 home matches in a row without winning.
  • SL Benfica haven't lost in their last 6 games.
  • SL Benfica have lost none of their last 7 away matches.
  • The result of the first leg: SL Benfica - Toulouse FC 2-1.
  • SL Benfica have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Toulouse FC wins 1st half in 25% of their matches, SL Benfica in 50% of their matches.
  • Toulouse FC wins 25% of halftimes, SL Benfica wins 50%.
  • The winner of their last meeting was SL Benfica.
  • On their last meeting SL Benfica won by 1 goals.
  • When Toulouse FC leads 1-0 at home, they win in 55% of their matches.
  • When SL Benfica leads 0-1 away, they win in 94% of their matches.
  • When Toulouse FC is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When SL Benfica is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • SL Benfica's performance of the last 5 matches is better than Toulouse FC's.
  • Toulouse FC scores 1.17 goals when playing at home and SL Benfica scores 2.11 goals when playing away (on average).
  • Toulouse FC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Тулуза
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Бенфіка
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
15.02.2024 - 22:00 Бенфіка 2 - 1 Завершено Тулуза
Останні матчі - Тулуза
Чемпіонат Франції 2023/2024
18.02.2024 - 16:00 Монако 1 - 2 Завершено Тулуза В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
15.02.2024 - 22:00 Бенфіка 2 - 1 Завершено Тулуза П
Чемпіонат Франції 2023/2024
11.02.2024 - 16:00 Тулуза 1 - 2 Завершено Нант П
Чемпіонат Франції 2023/2024
04.02.2024 - 16:00 Реймс 2 - 3 Завершено Тулуза В
Чемпіонат Франції 2023/2024
28.01.2024 - 18:05 Тулуза 0 - 2 Завершено Ланс П
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Останні матчі - Бенфіка
Чемпіонат Португалії 2023/2024
18.02.2024 - 20:00 Бенфіка 6 - 1 Завершено Візела В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
15.02.2024 - 22:00 Бенфіка 2 - 1 Завершено Тулуза В
Чемпіонат Португалії 2023/2024
11.02.2024 - 22:30 Віторія 2 - 2 Завершено Бенфіка Н
Кубок Португалії 2023/2024
08.02.2024 - 22:45 Візела 1 - 2 Завершено Бенфіка В
Чемпіонат Португалії 2023/2024
04.02.2024 - 20:00 Бенфіка 3 - 0 Завершено Жил Вісенте В
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Головні події
Diarra, Moussa
Вийшов: Keben Biakolo, Kevin
23'
Donnum, Aron
15'
Хто переможе?
91 Користувачів зробило свій вибір
Тулуза
32%
Нічия
34%
Бенфіка
34%
Склади команд
50
Restes, Guillaume
23
Diarra, Moussa
2
Nicolaisen, Rasmus
6
Costa, Logan
3
Desler, Mikkel
8
Венсан Сьєрро
4
Spierings, Stijn
17
Suazo, Gabriel
37
Gboho, Yann
15
Donnum, Aron
9
Dallinga, Thijs
1
Trubin, Anatolii
6
Bah, Alexander
4
Silva, Antonio
30
Ніколас Отаменді
91
Morato
87
Goncalves Neves, Joao Pedro
27
Рафаел Сілва
20
Жоау Маріу
11
Анхель Ді Марія
19
Tengstedt, Casper
7
Neres, David
Стартовий склад
  • 9
    Dallinga, Thijs
    Форвард
  • 17
    Suazo, Gabriel
    Півзахисник
  • 37
    Gboho, Yann
    Півзахисник
  • 15
    Donnum, Aron
    Форвард
    15
  • 8
    Венсан Сьєрро
    Півзахисник
  • 4
    Spierings, Stijn
    Півзахисник
  • 23
    Diarra, Moussa
    Захисник
    23
  • 2
    Nicolaisen, Rasmus
  • 6
    Costa, Logan
    Захисник
  • 3
    Desler, Mikkel
  • 50
    Restes, Guillaume
    Воротар
  • 11
    Анхель Ді Марія
    Півзахисник
  • 19
    Tengstedt, Casper
    Форвард
  • 7
    Neres, David
    Форвард
  • 87
    Goncalves Neves, Joao Pedro
    Півзахисник
  • 27
    Рафаел Сілва
    Форвард
  • 20
    Жоау Маріу
    Півзахисник
  • 6
    Bah, Alexander
    Півзахисник
  • 4
    Silva, Antonio
    Захисник
  • 30
    Ніколас Отаменді
    Захисник
  • 91
    Morato
    Захисник
  • 1
    Trubin, Anatolii
Запасні гравці
Тренери
  • Martinez, Carles
  • Роджер Шмидт
Статистика матчу
1
Удари в отвір
1
Удари повз
1
1
Штрафні
5
2
Офсайди
Сейви
1
1
ЖК
50%
Володіння м'ячем
50%
2
Блоковано ударів
1
Кутові
3
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу "Тулуза" - Бенфіка
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
30'
Заміна
Ще одна вимушена заміна в складі Тулузи. Замість Деслера вийшов Каманзі.
27'
Внаслідок помилки Ді Марії у власному карному Даллінга з близької відстані пробивав по воротах Трубіна. Створити проблеми українському кіперу не вдалося.
24'
Нарешті перша вдала атака Бенфіки. Рафа Сілва завдяки Нересу опинився з м’ячем на ударній позиції, але не докрутив мʼяч у дев’ятку.
23'
Заміна
Кебен замінив травмованого Діарра.
19'
Офсайд
Деннум протягнув мʼяч уздовж лицьової і виконав класне мʼяке закидання на Суазо. На жаль для господарів, атаку було зупинено через офсайд.
15'
Жовта картка
Деннум чисто зіграв у відборі, але замість небезпечної контратаки суддя виписав гравцю Тулузи жовту.
13'
Суазо вже виконував простріл з меж штрафного, але Ді Марія відпрацював в обороні та заблокував передачу.
10'
Перевага Тулузи потрохи вимальовується. Саме французи активніше діють в атаці, регулярно доходять до чужого штрафного. В принципі, це не має дивувати, враховуючи рахунок першого матчу.
7'
Сьєрро дальнім ударом перевірив Трубіна на пильність. Голкіпер Бенфіки спокійно зафіксував мʼяч у руках.
5'
Рівна гра на перших хвилинах. Обидві команди намагаються грати вертикально, не затримуючись на власній половині поля. Поки без моментів.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Мауріціо Маріані (Італія).
Запасні: Лякомб (в), Бабіка, Домінгес, Каманзі, Кассерес, Кебен, Магрі, Сезар, Сіссоко, Скютта, Шмідт.
Інфо
Стартовий склад Тулузи: Рест — Діарра, Ніколайсен, Коста, Деслер — Сьєрро (к), Спірінгс — Суасо, Гбоо, Деннум — Даллінга. Головний тренер — Карлес Мартінес.
Запасні: Гомеш (в), Соареш (в), Маркос Леонардо, Араужу, Аурснес, Гувея, Кабрал, Кокджу, Рольгайсер, Фернандес, Флорентіну.
Інфо
Стартовий склад Бенфіки: Трубін — Морату, Отаменді (к), Антоніу Сілва, Ба — Жоау Маріу, Невеш, Рафа Сілва — Нерес, Тенгстедт, Ді Марія. Головний тренер — Рогер Шмідт.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів між Тулузою і Бенфікою.
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Анонс матчу "Тулуза" - Бенфіка 22.02.2024, Ліга Європи УЄФА

між командою "Тулуза" (Тулуза) та командою Бенфіка (Лиссабон) проходитиме в рамках по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Стадьом-де-Тулуз.

Дата проведення матчу: 22.02.2024
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Тулуза" (Тулуза) та командою Бенфіка (Лиссабон):

між командами закінчився перемогою на користь Бенфіка, тоді як команда "Тулуза" залишилася з поразкою . Зіткнення Бенфіка та "Тулуза" у попередньому футбольному матчі 15.02.2024 закінчилось : 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Martinez, Carles и Роджер Шмидт розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Тулуза" - Бенфіка можна подивитися 22.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Тулуза" - Бенфіка, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тулуза" (Тулуза)
Рік заснування "Тулуза" (Тулуза): 1937
Країна: Франция
Тренер: Карлес Мартинес Новель

команди "Тулуза" був зіграний проти Монако - 18.02.2024, у рамках Чемпіонат Франції 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Тулуза".

Команда гостей

Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфика (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория

команди Бенфіка був зіграний проти Візела - 18.02.2024, у рамках Чемпіонат Португалії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

Слідкуйте за результатами матчу "Тулуза" - Бенфіка онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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