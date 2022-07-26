Англія - Німеччина онлайн трансляція матчу

між командою Англія та командою Німеччина проходитиме в рамках по футболу: Євро. Жінки 2022/2023 .
Дата проведення матчу: 31.07.2022
Час початку матчу: 19:00
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Англія
Країна: Англия
команди Англія був зіграний проти Швеція - 26.07.2022, у рамках Євро. Жінки 2022/2023 та закінчився перемогою команди Англія.
Назва: Німеччина
Країна: Германия
команди Німеччина був зіграний проти Франція - 27.07.2022, у рамках Євро. Жінки 2022/2023 та закінчився перемогою команди Німеччина.
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