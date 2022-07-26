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Англія - Німеччина онлайн трансляція матчу

Євро. Жінки - 31 липня 2022, 19:00
Рейтинг матчу:
Англія
0 - 0
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перерыв
Німеччина
Хід матчу
Хто переможе?
71 Користувачів зробило свій вибір
Англія
37%
Нічия
30%
Німеччина
34%
Останні матчі - Англія
Євро. Жінки 2022/2023
26.07.2022 - 22:00 Англія 4 - 0 Завершено Швеція В
Молодіжна збірна 2017/2018
27.03.2018 - 20:00 Англія 2 - 1 Завершено Україна В
Молодіжна збірна 2017/2018
10.11.2017 - 18:00 Україна 0 - 2 Завершено Англія В
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Останні матчі - Німеччина
Євро. Жінки 2022/2023
27.07.2022 - 22:00 Німеччина 2 - 1 Завершено Франція В
Євро U-21 2022
06.06.2021 - 22:00 Німеччина 1 - 0 Завершено В
Євро U-21 2022
03.06.2021 - 22:00 1 - 2 Завершено Німеччина В
Євро U-21 2022
31.05.2021 - 22:00 2 - 3 Завершено Німеччина В
Олимпиада 2016/2017
20.08.2016 - 23:30 1 - 1 Завершено Німеччина Н
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Новини команд
Хто переможе?
71 Користувачів зробило свій вибір
Англія
37%
Нічия
30%
Німеччина
34%
Трансляція
Темп хороший, але багато боротьби та багатенько фолів, а з креативом поки що не все так гладко у команд. Втім, збірна Англії має деяку перевагу – створили 1,5 моменти проти 0,5 у німкень. Такий підсумок першого тайму. Монзуль поки що гнормально – свистить, коли треба, роздала три картки.
45+1'
Свисток
Та й усе, свисток на перерву, 0:0 після першого тайму у нас.
45'
Інфо
Хвилина компенсована до першого тайму
44'
Багатенько фолів, боротьби багато. Ще кілька разів у центрі поля свистить Монзуль
40'
Жовта картка
Раух на фланзі занадто грубо в'їхала в суперницю – жовта і для німкень.
38'
Небезпечний момент
Який момент для Англії - після швидкого проходу флангом Міт розумно скидала під удар, але Уайт дала вище воріт! Напевно, найкращий поки що момент у матчі!
36'
Досить багато якихось дрібних епізодів, фолів, ударів. Нерв гри відчувається
35'
Інфо
5:5 по фолам на цей момент
34'
Пробували німкені щось організувати, довго катали, в результаті після навісу м'яч забрала голкіперка збірної Англії.
30'
Півгодини – політ нормальний. Цілком непоганий темп команди поки що тримають
27'
Монзуль ще після цього моменту на пенальті по ВАРу перевіряє, але ні, гра продовжується
26'
Небезпечний момент
Ой ой ой! Після кутового пішов навіс, німкені у воротарському били, били, але не пробили таки кіперку англійок!
24'
Жовта картка
І друга жовта англійкам - Уайт вдарила по ногах суперницю.
23'
Жовта картка
Стенвей наступила на ногу суперниці, відпустивши м'яч – перша жовта у матчі – у пасиві Англії.
19'
Інфо
4:1 за кутовими на користь Англії
18'
Кутовий
Штрафний, а потім два кутові для господарок - пройшов удар головою, але голкіперка німкень забирає м'яч
15'
Фол від німкенів у центрі поля - Монзуль свистить
13'
Кутовий
Кутовий для німкень - англійки відбилися, ще й у контру мало не втекли
10'
Небезпечний момент
Для німень підхід! Добре розгорнули атаку, вивели на удар гравця, але він прийшовся у захисницю! Дуже добрий підхід!
8'
А ось Мід продерлася флангом, зблизилася з воротарем, але й пас не віддала, й не пробила
5'
Кутовий
Кутовий для господарок - пішов навіс, але німкені відбилися.
4'
Небезпечний момент
Ох! Перший момент! Англійки розігнали контру, пішов навіс із флангу, Уайт пробивала головою, але удар сильним не вийшов! Підхід гарний!
2'
Перші хвилини сумбурні. Багато боротьби, Монзуль не свистить по кожному падінню.
1'
Свисток
Розочався матч, поїхали!
Виконуються гімни команд
Виходять команди на поле.
Інфо
Окремо зазначимо, що судитиме гру українка Катерина Монзуль!
Інфо
Стартовий склад збірної Німеччини: Фромс, Раух, Хагерінг, Хендріх, Гвінн, Дебриц, Обердорф, Магулль, Бранд, Хут, Попп
Інфо
Стартовий склад збірної Англії: Ірпс, Бронз, Брайт, Вільямсон, Дейлі, Стенуей, Уолш, Мід, Кірбі, Хемп, Уайт
Інфо
При цьому потрібно врахувати, що чемпіонат проходить в Англії, а фінал прийме Уемблі. Початок матчу – о 19:00!
Німеччина та Англія - традиційні топи жіночого європейського та й світового футболу. Коефіцієнти букмекерів приблизно рівні. 2.5 на Англію; 3.3 на Німеччину. Тож буде цікаво.
І нинішній чемпіонат Європи – тому підтвердження! Саме тому UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн фіналу жіночого Євро, в якому зійдуться Німеччина та Англія!
Якщо ви думаєте, що жіночий футбол - це нудно та нецікаво, то ви глибоко помиляєтесь!
Доброго вечора, ми з України!
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Анонс матчу Англія - Німеччина 31.07.2022, Євро. Жінки

між командою Англія та командою Німеччина проходитиме в рамках по футболу: Євро. Жінки 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 31.07.2022
Час початку матчу: 19:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Англія - Німеччина можна подивитися 31.07.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Євро. Жінки. Текстову трансляцію матчу Англія - Німеччина, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Англія
Країна: Англия

команди Англія був зіграний проти Швеція - 26.07.2022, у рамках Євро. Жінки 2022/2023 та закінчився перемогою команди Англія.

Команда гостей

Назва: Німеччина
Країна: Германия

команди Німеччина був зіграний проти Франція - 27.07.2022, у рамках Євро. Жінки 2022/2023 та закінчився перемогою команди Німеччина.

Слідкуйте за результатами матчу Англія - Німеччина онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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