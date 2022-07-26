Англія - Німеччина онлайн трансляція матчу

Темп хороший, але багато боротьби та багатенько фолів, а з креативом поки що не все так гладко у команд. Втім, збірна Англії має деяку перевагу – створили 1,5 моменти проти 0,5 у німкень. Такий підсумок першого тайму. Монзуль поки що гнормально – свистить, коли треба, роздала три картки.