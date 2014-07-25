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Україна - Німеччина онлайн трансляція матчу

Міжнародні товариські матчі - 08 вересня 2023, 19:15 . Трансляція: UA-Футбол
Рейтинг матчу:
Україна
0 - 0
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13'
Німеччина
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Україна
41%
Нічия
33%
Німеччина
26%
Особисті зустрічі
Україна
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Німеччина
Юношеский чемпионат Европы U-19 2014/2015
25.07.2014 - 21:15 Німеччина 2 - 0 Завершено Україна
Останні матчі - Україна
Євро U-21 2023/2024
05.07.2023 - 22:00 Іспанія 5 - 1 Завершено Україна П
Євро U-21 2023/2024
27.06.2023 - 21:45 Іспанія 2 - 2 Завершено Україна Н
Євро U-21 2023/2024
24.06.2023 - 19:00 Румунія 0 - 1 Завершено Україна В
Євро U-21 2023/2024
21.06.2023 - 19:00 Україна 2 - 0 Завершено Хорватія В
Молодіжна збірна 2023/2024
16.06.2023 - 19:00 Україна 2 - 2 Завершено Ірландія Н
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Останні матчі - Німеччина
Євро U-21 2023/2024
28.06.2023 - 19:00 Англія 2 - 0 Завершено Німеччина П
Євро U-21 2023/2024
25.06.2023 - 19:00 Чехія 2 - 1 Завершено Німеччина П
Євро U-21 2023/2024
22.06.2023 - 19:00 Німеччина 1 - 1 Завершено Ізраїль Н
Євро. Жінки 2022/2023
31.07.2022 - 19:00 Англія 2 - 1 Завершено Німеччина П
Євро. Жінки 2022/2023
27.07.2022 - 22:00 Німеччина 2 - 1 Завершено Франція В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Україна
41%
Нічия
33%
Німеччина
26%
Трансляція
5'
Контролюють мʼяч гравці збірної України, Німеччина грає другим номером. Відчувається рука Мельгоси, саме для цього його запрошували.
2'
Мукоко отримав мʼяч неподалік від карного, підробив під ліву та сильно пробив. Без загрози воротам Нещерета.
1'
Волошин виконав кутовий, зачепитися за мʼяч вдалося лише на підборі Сігєєву. Він пробив, але удар було заблоковано.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Жасмін Саботич (Люксембург).
Запасні: Атуболу (в), Гебхардт (в), Зіберт, Аррей-Мбі, Вайпер, Вольтемаде, Йон, Рідель, Вагнер, Лемперле, Небель.
Інфо
Стартовий склад Німеччини: Урбіг — Кляйне-Бекель, Шмідт, Браун, Гехтер — Мартель (к), Рель — Бауер, Груда, Кнауфф — Мукоко. Головний тренер — Антоніо ді Сальво.
Запасні: Кінарейкін (в), Фесюн (в), Булеза, Боль, Слюбик, Рубчинський, Ярмолюк, Квасниця, Павлюк, Скорко, Краснопір, Брагару.
Інфо
Стартовий склад України: Нещерет — Смоляков, Батагов, Салюк, Роман — Бражко, Лосенко — Теслюк, В’юнник, Волошин. Головний тренер — Унаї Мельгоса.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція контрольного матчу Німеччина U-21 – Україна U-21.
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Анонс матчу Україна - Німеччина 08.09.2023, Міжнародні товариські матчі

між командою Україна та командою Німеччина проходитиме в рамках по футболу: Міжнародні товариські матчі 23-25 .

Дата проведення матчу: 08.09.2023
Час початку матчу: 19:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Україна та командою Німеччина:

між командами закінчився перемогою на користь Німеччина, тоді як команда Україна залишилася з поразкою . Зіткнення Німеччина та Україна у попередньому футбольному матчі 25.07.2014 закінчилось : 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Україна
Країна: Украина

команди Україна був зіграний проти Іспанія - 05.07.2023, у рамках Євро U-21 2023/2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.

Команда гостей

Назва: Німеччина
Країна: Германия

команди Німеччина був зіграний проти Англія - 28.06.2023, у рамках Євро U-21 2023/2024 та закінчився перемогою команди Англія.

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