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Україна - Хорватія онлайн трансляція матчу

Євро U-21 - 21 червня 2023, 19:00 . Трансляція: Суспільне: Херсон
Рейтинг матчу:
Україна
1 - 0
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перерыв
Хорватія
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Хід матчу
Хто переможе?
81 Користувачів зробило свій вибір
Україна
41%
Нічия
33%
Хорватія
26%
Останні матчі - Україна
Молодіжна збірна 2023/2024
16.06.2023 - 19:00 Україна 2 - 2 Завершено Ірландія Н
Молодіжна збірна 2024
13.06.2023 - 19:00 Україна 2 - 0 Завершено Кувейт В
Юнацька збірна 2024
28.03.2023 - 19:00 Іспанія 4 - 0 Завершено Україна П
Молодіжна збірна 2024
27.03.2023 - 21:03 Україна 1 - 3 Завершено Італія П
Юнацька збірна 2024
25.03.2023 - 17:00 Україна 1 - 2 Завершено Данія П
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Хто переможе?
81 Користувачів зробило свій вибір
Україна
41%
Нічия
33%
Хорватія
26%
LIVE
Трансляція матчу Україна - Хорватія
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В ефірі
Суспільне: Херсон
Трансляція
45+2'
Свисток
Перерва.
45+1'
Черговий штрафний з перспективної позиції виконали хорвати. Батуріна влучив у стінку.
45+1'
Інфо
Додано одну хвилину.
41'
Вівчаренко не зблизився з Фріганом, той протягнув м'яч і пробив по воротах. Добре, що удар у хорвата не вийшов.
38'
Бельо виграв боротьбу в Таловєрова, але пробив дуже слабко. Легка здобич для Трубіна.
35'
Бондаренко розігнав класну атаку своєї команди, і Кащук все робив правильно, але ніхто не пішов на 11 метрів замикати простріл з флангу.
34'
Булат непогано приклався зі штрафного, але Трубін був готовий та достатньо впевнено парирував удар.
33'
Небезпечний навіс пройшов до карного українців, але, на щастя, ніхто з нападників не зачепився за м'яч. Таловєров виніс подалі.
30'
Небезпечний момент
Який момент втрачаємо! Брагару та Сікан вдвох розірвали оборону суперника, але удар Данила з убивчої позиції в підкаті заблокував захисник.
28'
Кащук знову взяв гру на себе, але цього разу йому вже не дали пробити по воротах.
25'
Невеличка пауза в грі через пошкодження у Сікана. Нападник збірної України зможе продовжити зустріч.
22'
Небезпечний момент
Батуріна небезпечно пробив зі штрафного. Рикошет від стінки допоміг уникнути пропущеного м'яча.
18'
Гоооол!!!
Україна відкриває рахунок! Кащук просто знищив захисників на дриблінгу та пробив у протихід голкіперу. М'яч відскочив від стійки і залетів у ворота.
17'
Бражко наважився на прямий удар зі штрафного, незважаючи на солідну відстань до воріт. Звалився м'яч з ноги.
16'
Жовта картка
Качавенда збив Бондаренка, який тікав у контратаку. Заслужене попередження.
12'
Ініціатива все ще за Украіною, але це в основному обережний контроль на власній половині поля.
7'
Підопічні Ротаня першим номером зараз грають. Хорвати намагаються чинити тиск, поки що не дуже виходить.
4'
Стандартним положенням наші хлопці не скористалися.
3'
Пройшла швидка атака в українців, Вівчаренко стріляв на Сікана. Захисник в останній момент вибив на кутовий.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Мохаммед Аль-Хакім (Швеція).
Запасні: Нещерет (в), Фесюн (в), Сирота, Желізко, В'юнник, Салюк, Мудрик, Ванат, Лях, Назаренко, Очеретько, Судаков.
Інфо
Стартовий склад України: Трубін — Вівчаренко, Батагов, Таловєров, Сич — Бражко, Криськів, Бондаренко (к) — Брагару, Сікан, Кащук. Головний тренер — Руслан Ротань.
Запасні: Пандур (в), Чавліна (в), Відович, Галешич, Крізманич, Палаверса, Сольдо, Стойкович, Фрук, Ходжа, Шего, Шимич.
Інфо
Стартовий склад Хорватії: Котарскі — Чоліна, Перкович, Франьїч (к), Сігур — Качавенда, Пршір, Булат, Батуріна — Фріган, Бельо. Головний тренер — Драган Скочич.
Наші суперники по групі Іспанія та Румунія зіграють свій матч о 21:45 за київським часом.
Молодіжна збірна стартує на Чемпіонаті Європи. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу групового етапу Євро U21 Україна – Хорватія.
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Анонс матчу Україна - Хорватія 21.06.2023, Євро U-21

між командою Україна та командою Хорватія проходитиме в рамках по футболу: Євро U-21 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 21.06.2023
Час початку матчу: 19:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Україна
Країна: Украина

команди Україна був зіграний проти Ірландія - 16.06.2023, у рамках Молодіжна збірна 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Хорватія
Країна: Хорватия

команди Хорватія був зіграний проти Іспанія - 31.05.2021, у рамках Євро U-21 2022 та закінчився перемогою команди Іспанія.

Слідкуйте за результатами матчу Україна - Хорватія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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