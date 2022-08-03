Динамо - Штурм онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Динамо - Штурм 03.08.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою Динамо (Киев) та командою Штурм (Грац) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Городской стадион Лодзя.

Дата проведення матчу: 03.08.2022

Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Динамо (Киев) та командою Штурм (Грац):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Штурм, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Штурм у попередньому футбольному матчі 23.01.2018 закінчилось с таким счетом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Предыдущий поединок команди Динамо був зіграний проти Евертон - 29.07.2022, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: Штурм (Грац)

Країна: Австрия



Прошедший поединок команди Штурм був зіграний проти Монако - 09.12.2021, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2021/2022 та закінчився нічиєю.

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