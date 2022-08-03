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Динамо - Штурм онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 03 серпня 2022, 21:00 - Городской стадион Лодзя
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
1 - 0
Оновити
34'
Штурм
Грац
Хід матчу
Хто переможе?
44 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
66%
Нічия
20%
Штурм
14%
Цікаві факти
  • FC Dynamo Kiev haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • SK Sturm Graz haven't lost in their last 10 games.
  • FC Dynamo Kiev wins 1st half in 43% of their matches, SK Sturm Graz in 31% of their matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 43% of halftimes, SK Sturm Graz wins 31%.
  • The winner of their last meeting was SK Sturm Graz.
  • On their last meeting SK Sturm Graz won by 2 goals.
  • When FC Dynamo Kiev leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When SK Sturm Graz leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When SK Sturm Graz is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • SK Sturm Graz's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kiev's.
  • FC Dynamo Kiev scores 1.8 goals when playing at home and SK Sturm Graz scores 2.23 goals when playing away (on average).
  • SK Sturm Graz have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Штурм
Контрольные матчи сборной 2017/2018
23.01.2018 - 17:30 Динамо 0 - 2 Завершено Штурм
Останні матчі - Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
29.07.2022 - 21:45 Динамо 0 - 4 Завершено Евертон П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
27.07.2022 - 20:00 Фенербахче 1 - 2 Завершено Динамо В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
20.07.2022 - 21:00 Динамо 0 - 0 Завершено Фенербахче Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
15.07.2022 - 21:00 Динамо 2 - 1 Завершено Ройял Антверпен В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
12.07.2022 - 22:00 Динамо 0 - 3 Завершено Ліон П
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Останні матчі - Штурм
Ліга Європи УЄФА 2021/2022
09.12.2021 - 19:45 Штурм 1 - 1 Завершено Монако Н
Ліга Європи УЄФА 2021/2022
25.11.2021 - 22:00 ПСВ 2 - 0 Завершено Штурм П
Ліга Європи УЄФА 2021/2022
04.11.2021 - 19:45 Реал Сосьєдад 1 - 1 Завершено Штурм Н
Ліга Європи УЄФА 2021/2022
21.10.2021 - 22:00 Штурм 0 - 1 Завершено Реал Сосьєдад П
Ліга Європи УЄФА 2021/2022
30.09.2021 - 19:45 Штурм 1 - 4 Завершено ПСВ П
Показати більше
Хто переможе?
44 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
66%
Нічия
20%
Штурм
14%
Статистика матчу
1
ЖК
1
2
Кутові
1
Трансляція
30'
28'
Гоооол!!!
Динамо неочікувано відкриває рахунок! Олександр Караваєв бездоганним ударом в один дотик вразив ворота Йорга Зібенгандля. Гольовий пас на рахунку Владислава Дубінчака.
24'
Небезпечний момент
Вдруге Расмус Гойлунн пробачає суперника! З близької відстані форвард Штурма надіслав м'яч над попереччиною.
21'
Жовта картка
Невиправдано грубо Денис Попов зіграв у відборі.
20'
Небезпечний момент
Расмус Гойлунн втрачає неймовірний момент! Данський нападник вийшов віч-на віч з голкіпером, але влучив прямо у Георгія Бущана, що розташувався по центру воріт.
17'
Удар Миколи Шапаренка зі штрафного виявився вкрай невдалим.
17'
Жовта картка
Грегорі Вютріх зірвав небезпечну контратаку суперника, за що був покараний жовтою карткою.
16'
Георгій Бущан виконав сейв після удару Штефена Гірлендера з дальної дистанції.
13'
Манпріт Саркарія завдав удару головою у напрямку воріт Динамо. Невдала спроба забити.
10'
Томаш Кенджора виконав небезпечний підкат у центрі поля. Арбітр вирішив не попереджувати поляка цього разу.
5'
Проникну передачу до штрафного майданчика віддав Томаш Кенджора, але Артем Бєсєдін не зміг її обробити.
4'
Динамівці контролюють хід гри, тримаючи м'яч у власних ногах.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Динамо: Бущан – Дубінчак, Попов, Забарний, Кенджора – Шапаренко, Сидорчук (к), Шепєлєв – Буяльський, Бєсєдін, Караваєв.
Інфо
Стартовий склад Штурма: Зібенгандль – Данте, Вютріх, Аффенгрубер, Газібегович – Горенц Станкович, Прасс, Гірлендер (к), Хорват – Гойлунн, Саркарія.
Вітаємо прихильників українського футболу! До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 3-го раунду кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів між Динамо та Штурмом.
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Анонс матчу Динамо - Штурм 03.08.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою Динамо (Киев) та командою Штурм (Грац) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Городской стадион Лодзя.

Дата проведення матчу: 03.08.2022
Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Динамо (Киев) та командою Штурм (Грац):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Штурм, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Штурм у попередньому футбольному матчі 23.01.2018 закінчилось с таким счетом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Штурм можна подивитися 03.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Динамо - Штурм, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команди Динамо був зіграний проти Евертон - 29.07.2022, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: Штурм (Грац)
Країна: Австрия

Прошедший поединок команди Штурм був зіграний проти Монако - 09.12.2021, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2021/2022 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Штурм онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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