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ФК Минай - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 17 квітня 2024, 15:30 - Mynay-Arena . Трансляція: UPL-TV
Рейтинг матчу:
ФК Минай
Минай
0 - 2
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перерыв
Динамо
Киев
Хід матчу
Хто переможе?
53 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
21%
Нічия
30%
Динамо
49%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Minaj and FC Dynamo Kyiv is 0-2. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings, FC Minaj have won 0 times, there have been 0 draws while FC Dynamo Kyiv have won 9 times. The goal difference is 23-2 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • Last season FC Dynamo Kyiv won both games against FC Minaj (2-0 at home and 1-0 away).
  • Did you know that FC Minaj scores 36% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in their last 10 games.
  • FC Dynamo Kyiv have lost none of their last 6 away matches.
  • FC Minaj haven't won any of their last 9 games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Minaj haven't scored in 5 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 0 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • FC Minaj's home record this season: 1-5-5.
  • FC Minaj have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Dynamo Kyiv have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • FC Minaj wins 1st half in 14% of their matches, FC Dynamo Kyiv in 43% of their matches.
  • FC Minaj wins 14% of halftimes, FC Dynamo Kyiv wins 43%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 3 goals.
  • When FC Minaj leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When FC Minaj is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than FC Minaj.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Minaj's.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 games against FC Minaj (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Minaj won 0, FC Dynamo Kyiv won 5, 0 draws.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Minaj.
  • FC Minaj have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Minaj scores 0.2 goals in a match against FC Dynamo Kyiv and FC Dynamo Kyiv scores 2.2 goals against FC Minaj (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Minaj and FC Dynamo Kyiv is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Minaj and FC Dynamo Kyiv is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Minaj scores 0.71 goals when playing at home and FC Dynamo Kyiv scores 2.13 goals when playing away (on average).
  • Denys Ustymenko is FC Minaj's top scorer with 4 goals. Vladyslav Andriyovych Vanat has scored 11 times for FC Dynamo Kyiv.
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 3 matches away from home.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Минай
0
Перемог
9
Ігор
9
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.07.2023 - 17:00 Динамо 4 - 1 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 13:00 Динамо 2 - 0 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2021/2022
27.11.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 2 Завершено Динамо
Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.04.2024 - 13:00 Оболонь 1 - 1 Завершено ФК Минай Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.04.2024 - 13:55 ФК Минай 2 - 3 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 13:00 ФК Минай 2 - 2 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2025
23.03.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 2 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.03.2024 - 18:00 Шахтар 2 - 0 Завершено ФК Минай П
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Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.04.2024 - 15:30 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.04.2024 - 15:30 Динамо 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.04.2024 - 15:30 Зоря 0 - 3 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 15:30 Ворскла 1 - 5 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.03.2024 - 15:30 Динамо 2 - 0 Завершено Зоря В
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Хто переможе?
53 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
21%
Нічия
30%
Динамо
49%
Трансляція
У першому таймі Динамо домінувало повністю й навіть трошки з надлишком. Минай безпорадний і не може зібратись. Забили, хіба що, тільки два.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:2 у нашому матчі за підсумками першої половини.
44'
Захисники підрізали на кутовий удар із пів кола перед штрафним від Буяльського.
41'
Дрібний фол Ярмоленка на правому фланзі атаки вивів із гри Кисіля. Ненадовго.
39'
Андрієвський у дотик пробив на лівому фланзі штрафного точно в захисника перед собою.
37'
Дубінчак із лівого флангу зіграв у зону перед штрафним на Буяльського, той грав п'ятою, але Вітенчук перехопив.
34'
Пішло закидання до правого флангу атаки на Демиденка, але той не встигав.
31'
Від поштовху Андрієвського в спину на правому фланзі атаки впав на газон Кораблін.
28'
Гоооол!!!
ГОЛ! Буяльський закинув до правого флангу штрафного на Ярмоленка, той прострілив на ближню, а Нємчанінов зрізав у власні ворота.
26'
Небезпечний момент
Бандура знову закрив собою ворота, але цього разу від удару в падінні від Волошина на завершення подачі Буяльського з правого флангу на дальню стійку.
24'
Демиденко за швидкості завів м'яч до правого флангу штрафного, але Денис Попов далі не пустив.
22'
Кораблін заробив кутовий на протилежному боці поля подачею в захисника з правого флангу.
20'
Небезпечний момент
Волошин зіграв у стінку з Буяльським на лівому фланзі штрафного, після чого з кута воротарського в дотик пробив повз дальню стійку.
17'
Небезпечний момент
Навіс із правого флангу на дальню Дмитрук головою перевів на Андрієвського, який зльоту запустив м'яч високо над воротами.
15'
Небезпечний момент
Бандура закрив собою ворота від удару Ваната на завершення передачі Волошина до правого кута воротарського.
13'
Ярмоленко п'ятою грав до лівого флангу штрафного на Ваната, але захисники прочитали.
11'
Повз праву стійку пройшов дальній удар Андрієвського з протилежного боку поля.
9'
Минай опинився під жорстким пресингом на старті й потрохи сипеться.
7'
Кияни повністю домінують на старті зустрічі.
5'
Гоооол!!!
ГОЛ! Буяльський перед штрафним швидко зіграв у стінку з Ванатом, після чого пробив у лівий нижній кут.
3'
Картинка знову з нами — Динамо на чужій половині.
1'
Якісь проблеми з картинкою в транслятора на перших хвилинах.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі перемогло Динамо — 4:1.
Інфо
Динамо йде другим із 15 перемогами, 3 нічиїми та 4 поразками — 48 очок.
Інфо
Минай іде останнім із 2 перемогами, 9 нічиїми та 12 поразками — 15 очок.
Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Шепелєв, Шапаренко, Караваєв, Супряга, Діалло, Михавко, Царенко, Біловар, Беніто, Пономаренко.
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Д. Попов, Дячук, Дубінчак — Андрієвський — Волошин, Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв — Ванат.
Запасні: Росул, Кемкін, Вашкеба, Тищук, Устименко, Семотюк, Гунічев, Ременяк, Піддубний, Корнійчук, Матюшенко.
Минай: Бандура — Кисіль, Нємчанінов, Скиба, Дмитрук — Кораблін, Вітенчук, Петько, Вакула — Демиденко, К. Попов.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Олександр Шандор (Львів, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського (Київ, Україна) зіграють закарпатський Минай та Динамо Київ.
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Анонс матчу ФК Минай - Динамо 17.04.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою ФК Минай (Минай) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Mynay-Arena.

Дата проведення матчу: 17.04.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами ФК Минай (Минай) та командою Динамо (Киев):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 30.07.2023 закінчилось з такими результатами: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Минай - Динамо можна подивитися 17.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Минай - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Желько Любенович

Попередній матч команди ФК Минай був зіграний проти Оболонь - 13.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий матч команди Динамо був зіграний проти ФК Олександрія - 13.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Минай - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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