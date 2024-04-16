ФК Минай - Динамо онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою ФК Минай (Минай) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Mynay-Arena.
Дата проведення матчу: 17.04.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між командами ФК Минай (Минай) та командою Динамо (Киев):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 30.07.2023 закінчилось з такими результатами: 4:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Желько Любенович
Попередній матч команди ФК Минай був зіграний проти Оболонь - 13.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский
Минулий матч команди Динамо був зіграний проти ФК Олександрія - 13.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.
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